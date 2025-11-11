Procter & Gamble România are noul sediu central în YUNITY Park
Ziua Cargo, 11 noiembrie 2025 12:50
Procter & Gamble România își stabilește noul sediu central în YUNITY Park, potrivit unui comunicat al Genesis Property, care a semnat contractul de închiriere. Compania multinațională își va muta sediul central din România într-un spațiu de aproximativ 7.000 mp, situat în clădirea E din campusul de business YUNITY Park. Această colaborare pe 10 ani marchează […] The post Procter & Gamble România are noul sediu central în YUNITY Park appeared first on ZIUA CARGO.
• • •
Alte ştiri de Ziua Cargo
Acum 10 minute
13:00
ELI Parks anunță semnarea primului contract de pre-închiriere în ELI Park 5 Buchares, cu ELMET Group Metal & Electric, potrivit unui comunicat. Producătorul român specializat în fabricarea și prelucrarea componentelor metalice a închiriațt 4.565 mp pentru activități de producție și depozitare. Compania își extinde și optimizează, astfel, fluxurile logistice și de producție. Semnarea acestui prim […] The post ELI Park 5 Bucharest – primul contract de pre-închiriere appeared first on ZIUA CARGO.
Acum 30 minute
12:50
Procter & Gamble România își stabilește noul sediu central în YUNITY Park, potrivit unui comunicat al Genesis Property, care a semnat contractul de închiriere. Compania multinațională își va muta sediul central din România într-un spațiu de aproximativ 7.000 mp, situat în clădirea E din campusul de business YUNITY Park. Această colaborare pe 10 ani marchează […] The post Procter & Gamble România are noul sediu central în YUNITY Park appeared first on ZIUA CARGO.
Acum o oră
12:30
Registrul Auto Român (RAR) desfășoară la nivel național o acțiune de control la operatorii economici care vând vehicule second hand. Este verificat modul în care aceștia respectă prevederile legale privind omologarea, eliberarea cărții de identitate a vehiculului (CIV) și certificarea autenticității vehiculelor rutiere. Potrivit unui comunicat, RAR a înregistrat în ultima perioadă destul de multe […] The post Controale RAR la nivel național appeared first on ZIUA CARGO.
Acum 2 ore
11:20
Sectorul industrial și logistic a înregistrat o creștere puternică în primele trei trimestre, impulsionată de activitatea intensă din zona Bucureștiului, potrivit unui comunicat. Cererea totală de spații de închiriat a ajuns la aproape 640.000 de metri pătrați, cu 64% mai mult față de perioada similară din 2024, potrivit datelor Colliers, care includ doar tranzacțiile publice […] The post Colliers: Piața industrială și logistică, la un nivel-record appeared first on ZIUA CARGO.
Acum 4 ore
11:10
Garanti BBVA Leasing continuă să susțină mediul de afaceri prin produse adaptate fiecărui model de business. Într-o piață în care deciziile se iau cu prudență, compania mizează pe echilibru, diversificare și parteneriate de durată, spune Emanuel Irimia, director general adjunct, Garanti BBVA Leasing România. ZIUA CARGO: Cum a fost 2025 pentru Garanti BBVA Leasing și […] The post Garanti BBVA Leasing – Finanțare cu sens: sprijin pentru afaceri în mișcare appeared first on ZIUA CARGO.
10:50
Mihai Barbu a demisionat din funcția de președinte al Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF), la patru zile după ce procurorii DNA l-au plasat sub control judiciar într-un dosar de corupție la nivel înalt. Concret, Mihai Barbu l-a dus pe un om de afaceri (acum arestat preventiv) în audiență la pim-ministrul Ilie Bolojan, pentru a-i solicita […] The post Mihai Barbu, aflat sub control judiciar, a demisionat de la ARF appeared first on ZIUA CARGO.
10:40
Achiziția IVECO de către grupul indian Tata se apropie de finalizare, după decretul ministerial din 28 octombrie, care aprobă tranzacția. Totuși, guvernul italian a pus și mai multe condiții. Prima dintre ele este menținerea numărului de angajați și de fabrici cel puțin doi ani de la închiderea tranzacției. De asemenea, Tata Motors nu va putea […] The post Guvernul italian aprobă vânzarea IVECO către TATA appeared first on ZIUA CARGO.
Acum 6 ore
08:40
Marii producători europeni de camioane au trimis o scrisoare către CE pentru a domoli obiectivele privind emisiile # Ziua Cargo
Scrisoarea, semnată de Scania, MAN, Volvo Trucks, Daimler, IVECO și Ford Trucks are ca scop „întârzierea tranziției Europei către camioane cu emisii zero”. „Cel mai bine ar fi să se elimine aceste amenzi stupide din industrie și, mai degrabă, să-i oblige pe toți cei din sistem, prin stimulente sau penalități, să facă treaba împreună”, a […] The post Marii producători europeni de camioane au trimis o scrisoare către CE pentru a domoli obiectivele privind emisiile appeared first on ZIUA CARGO.
Acum 24 ore
18:20
Liderii și experții din industrie sunt invitați la prima ediție a evenimentului „Supply Chain & Logistics Forum & Expo” organizată la Timișoara. Pe 13 noiembrie este ultimul eveniment dintr-un proiect cu acoperire națională ce a avut, pe parcursul anului, ediții la Cluj-Napoca, Iași și București. Organizat de BusinessMark, acesta va reuni, la Iulius Congress Hall, Sala Verdi, […] The post Prima ediție Supply Chain la Timișoara appeared first on ZIUA CARGO.
16:20
De Black Friday (7 noiembrie), s-au înregistrat la comercianții parteneri ai PayU GPO România peste 1,31 milioane de tranzacții, cu o valoare totală de circa 720 milioane de lei. Față de ediția precedentă, numărul tranzacțiilor realizate cu cardul salvat a reprezentat peste 64% din plăți, în creștere cu 17%, potrivit unui comunicat. Compania a organizat […] The post PayU GPO: Plăți online de 720 milioane de lei, de Black Friday appeared first on ZIUA CARGO.
16:00
UniCredit Bank, în parteneriat cu Banca de Investiții și Dezvoltare (BID), lansează un nou instrument de garantare, cu un volum total de credite de peste 1 miliard de lei, destinat IMM-urilor. PPotrivit unui comunicat, programul are ca obiectiv sprijinirea mediului antreprenorial românesc prin îmbunătățirea accesului la finanțare. Aceasta, prin oferirea unor condiții de creditare mai […] The post UniCredit, parteneriat cu BID pentru IMM-uri appeared first on ZIUA CARGO.
13:50
Cea de-a patra ediție a TransLogistica România, cel mai important eveniment B2B dedicat transporturilor, logisticii, lanțurilor de aprovizionare și serviciilor conexe, s-a încheiat cu o participare record și un interes fără precedent din partea comunității din industrie. La mijlocul lunii octombrie, timp de trei zile, Pavilionul B1 al ROMEXPO a fost punctul central al industriei, […] The post TransLogistica 2025: Participare record și noi premiere appeared first on ZIUA CARGO.
Ieri
13:10
Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB) a organizat cea de a XXXII-a ediție a Topului Firmelor din Bucureşti. Potrivit metodologiei de top, dintre cele 178.000de firme cu sediul social în Capitală, care au depus bilanţul aferent anului 2024 (în creștere cu 5% față de anul precedent), au îndeplinit criteriile de eligibilitate 69 […] The post Excelența în afaceri, premiată de CCIB la Topul firmelor din București appeared first on ZIUA CARGO.
12:50
Renault Group îi aduce un omagiu lui Louis Schweitzer, CEO al Grupului între 1992 și 2005, care a decedat la vârsta de 83 de ani, se arată într-un comunicat. În ultimii ani, el era Președinte de onoare al Renault Group. Jean-Dominique Sénard, președintele Consiliului de Administrație al Renault Group: „În numele Renault Group, doresc să […] The post Renault Group, omagiu lui Louis Schweitzer appeared first on ZIUA CARGO.
12:40
RC Legions a anunțat preluarea platformelor online RCRacing.ro și AutoRC.ro și planuri de extindere la nivel național și regional. Compania devine, astfel cel mai important furnizor pe piața de automodelism din România specializat în automodele Traxxas, brand american de referință la nivel global. Potrivit unui comunicat, cele două platforme vor continua să funcționeze separat. Pe […] The post RC Legions preia platformele RCRacing.ro și AutoRC.ro appeared first on ZIUA CARGO.
11:20
Producătorul american de camioane International (parte din TRATON) și PlusAI avansează comercializarea camioanelor autonome de Nivel 4, construite pe platforma NVIDIA DRIVE AGX Hyperion. Noile vehicule construite vor combina cei aproape 200 de ani de experiență în producție ai International, cu tehnologia patentată SuperDrive a PlusAI, dedicată șoferului virtual, pentru a permite camioanelor autonome gata […] The post International se pregătește pentru camioane autonome appeared first on ZIUA CARGO.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:10
AnimaWings oferă de Black Friday peste 10.000 de bilete de avion la tarife reduse, de la 39,99 euro/sens, pentru zboruri interne și internaționale. Biletele pot fi rezervate în perioada 7 noiembrie (ora 09:00) – 10 noiembrie (ora 23:59), pentru călătorii efectuate între 1 noiembrie – 15 decembrie 2025 și 15 ianuarie – 25 septembrie 2026, […] The post Bilete de avion la reducere, 3 zile de Black Friday, la AnimaWings appeared first on ZIUA CARGO.
19:00
Autoritățile române au confiscat, în primele 10 luni, țigarete de contrabandă în valoare de peste 172 de milioane de lei. Datele au fost publicate, pe 7 noiembrie, de agregatorul stopcontrabanda.ro. Valoarea capturilor este de peste trei ori mai mare față de totalul înregistrat în anul 2024, potrivit unui comunicat. Cele mai mari capturi au fost […] The post Țigarete de contrabandă de peste 172 de milioane de lei, confiscate appeared first on ZIUA CARGO.
13:30
Camera de Comerț Elveția-România (CCE-R) a sărbătorit un sfert de secol de activitate dedicată dezvoltării relațiilor economice dintre cele două țări. La Gala Aniversară de 25 de ani, au participat peste 200 de invitați – membri, colaboratori și parteneri. Președinta Camerei, Adriana Cioca, a evocat evoluția organizației de la o inițiativă a câtorva companii elvețiene, […] The post Camera de Comerț Elveția-România (CCE-R), 25 de ani de activitate appeared first on ZIUA CARGO.
12:20
UNTRR solicită reluarea schemei de rambursare a accizei la motorină, după ce Guvernul a oprit aplicarea ajutorului de stat, în martie 2024. Ministerul Finanțelor a publicat în Transparență, pe 21 octombrie, un proiect de hotărâre de Guvern privind compensarea creșterii accizei la motorină pentru transportatori. Aceasta, după ce schema de ajutor a fost suspendată de […] The post UNTRR solicită reluarea schemei de rambursare a accizei la motorină appeared first on ZIUA CARGO.
6 noiembrie 2025
23:20
Electroputere VFU Pașcani a câștigat pentru a treia oară la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) procedura de atribuire a contractului pentru furnizarea de tramvaie în Capitală. Societatea de Transport București (STB) a anulat licitația inițiată în anul 2019, deoarece furnizorul este din Rusia. Însă CNSC a decis că acesta poate fi înlocuit în […] The post CNSC: Electroputere VFU Pașcani poate schimba furnizorul din Rusia appeared first on ZIUA CARGO.
21:10
STB „va continua demersurile legale și va contesta decizia CNSC de atribuire a contractului pentru tramvaie în București către Electroputere VFU Pașcani”, a anunțat compania de transport. Precizarea a fost făcută pe 6 noiembrie, după ce Electroputere VFU Pașcani, membră a grupului Grampet, a transmis că autoritatea de soluționare a contestațiilor a decis că aceasta […] The post STB va contesta decizia CNSC în cazul Electroputere VFU Pașcani appeared first on ZIUA CARGO.
18:50
Fondurile europene produc efecte în economie dacă sunt dublate de reforme și mai multe investiții publice, potrivit unui comunicat al AHK. O bună absorbție a fondurilor europene necesită îndeplinirea unor codiții, care țin, între altele, de o mai bună guvernanță a companiilor de stat, precum și de garanția că acești bani sunt bine investiți, consideră […] The post Fondurile europene produc efecte dacă sunt dublate de reforme appeared first on ZIUA CARGO.
17:20
Electroputere VFU Pașcani a câștigat pentru a treia oară la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) procedura de atribuire a contractului pentru furnizarea de tramvaie în Capitală. Societatea de Transport București (STB) a anulat licitația inițiată în anul 2019, deoarece furnizorul este din Rusia. Însă CNSC a decis că acesta poate fi înlocuit în […] The post CNSC: Electroputere VFU Pașcani poate schimba furnizorul din Rusia appeared first on ZIUA CARGO.
15:10
Comisia Europeană salută acordul politic încheiat ieri asupra regulamentului CountEmissionsEU, care creează un cadru comun la nivelul Uniunii Europene pentru calcularea emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din transportul de mărfuri și de pasageri. Acesta introduce o metodologie unică și fiabilă, menită să ofere informații clare, comparabile și de încredere privind impactul operațiunilor […] The post Acord politic privind calculul emisiilor din transport în UE appeared first on ZIUA CARGO.
13:30
Autovehicule DAC, un nume emblematic al industriei auto românești, revine în forță, odată cu finalizarea preluării integrale a mărcii și cu o strategie ambițioasă de electrificare a flotei de vehicule comerciale. După încheierea parteneriatului cu producătorii chinezi, DAC se concentrează exclusiv pe dezvoltarea, proiectarea și producția locală de vehicule electrice. În acest fel, își reafirmă […] The post DAC: Gigantul românesc se întoarce cu o viziune electrică appeared first on ZIUA CARGO.
13:00
Hankook echipează cu anvelope de vară Ventus evo SUV premium popularul duo de SUV-uri din Wolfsburg: modelele Tiguan și Tayron de la Volkswagen. Pentru diferitele variante ale modelului bestseller Tiguan, cu mult peste un milion de înmatriculări numai în Germania, se oferă 6 dimensiuni diferite de anvelope. Acestea sunt de la 17 până la 20 de […] The post Hankook echipează modelele Tiguan și Tayron de la Volkswagen appeared first on ZIUA CARGO.
09:40
Volkswagen Group Logistics și MAN Truck & Bus au invitat companii internaționale de logististică, operatorii de parcuri de încărcare, producătorii de stații de încărcare și clienții să experimenteze camioanele electrice, la MAN Truck Forum. Cu această ocazie, cele companiile au oferit celor prezenți și detalii despre operațiunile proprii cu camioane electrice. „Lucrăm continuu pentru a […] The post Volkswagen Group Logistics și MAN promovează camioanele electrice appeared first on ZIUA CARGO.
08:40
Siemens a introdus o nouă generație de infrastructură modulară de încărcare de mare putere, concepută pentru a satisface cerințele tot mai mari ale mobilității electrice. Puterile de ieșire sunt cuprinse între 480 kW și 1,68 MW, în curent continuu. Sistemul permite distribuția dinamică a energiei între mai multe puncte de încărcare și suportă curenți de […] The post Siemens are un nou sistem de încărcare appeared first on ZIUA CARGO.
5 noiembrie 2025
12:50
Tariq Fancy, fost CIO al BlackRock, a vorbit la București în cadrul unui eveniment dedicat viitorului sustenabil, despre tensiunile dintre economie, politică și generațiile viitoare, potrivit unui comunicat. Subiecte majore au dominat dezbaterea susținută de actual profesor la Stanford University: conflictul dintre politica pe termen scurt și interesele generației tinere, relația dintre crizele ESG […] The post Tariq Fancy: Profitul pe termen scurt vs. viitorul sustenabil appeared first on ZIUA CARGO.
11:50
Companiile au închiriat în primele 9 luni circa 750.000 mp spații logistice și industriale, cu 30% mai mult față de perioada similară din 2024. Datele sunt cuprinse în raportul Romania Industrial Marketbeat Q3 2025, publicat de firma de consultanță imobiliară Cushman & Wakefield Echinox. Dacă se menține ritmul, suprafața tranzacționată ar putea atinge, și în […] The post Optimism pe piața logistică și industrială appeared first on ZIUA CARGO.
10:40
Specialistul britanic în motoare electrice YASA a redefinit încă o dată limitele tehnologice ale densității de putere în propulsia electrică de înaltă performanță. Cel mai recent prototip de motor cu flux axial al companiei a atins o densitate de putere extraordinară de 59 kW/kg – marcând un salt fără precedent în ingineria motoarelor electrice. La […] The post Record de densitate de putere appeared first on ZIUA CARGO.
4 noiembrie 2025
16:00
ELI Parks a semnat un nou parteneriat cu Quehenberger Logistics ROU, care a închiriat in ELI Park Bacău 1.703 mp de depozit si 56 mp de birouri. Tranzactia a fost intermediată de Dunwell Industrial Real Estate Agency, companie specializată în consultanță imobiliară industrială. Prin aceasta extindere, Quehenberger Logistics isi consolideaza prezenta in regiunea Moldovei. „Colaborarea […] The post Parteneriat intre ELI Parks si Quehenberger Logistics appeared first on ZIUA CARGO.
15:40
Daimler Truck & Bus Romania a livrat cel de-al doilea camion eActros 600 pe piața locală, către PepsiCo România, potrivit unui comunicat. Este o nouă bornă semnificativă în ceea ce privește modelul electric de referință Mercedes-Benz. Livrarea consolidează angajamentul companiei de a sprijini tranziția către transportul sustenabil și de a oferi clienților soluții de mobilitate […] The post Al doilea camion eActros 600 livrat către PepsiCo România appeared first on ZIUA CARGO.
15:20
În prag de Black Friday, cea mai mare campanie anuală de discounturi oferită de retaileri în cursul lunii noiembrie, FAN Courier are noutăți. Compania de curierat a crescut capacitatea de a sorta automat la peste 2,2 milioane de colete pe zi. Pregătirile au început din vară, iar creșterea volumelor de livrări este estimată la peste […] The post FAN Courier, 500 de lockere noi pentru Black Friday appeared first on ZIUA CARGO.
08:40
Elveția va lansa, în 2026, un program pentru a sprijini instalarea infrastructurii de încărcare pentru camioanele electrice, alocând 20 de milioane de franci elvețieni schemei de finanțare. Doar companiile cu maximum 250 de angajați vor fi eligibile să aplice. Elveția are în prezent cea mai mare pondere de înmatriculări de camioane electrice din Europa. Conform […] The post Elveția sprijină electrificarea transportatorilor mici și mijlocii appeared first on ZIUA CARGO.
3 noiembrie 2025
19:40
Black Friday în domeniul materialelor de construcții este o iluzie, explică specialiștii de la Depozit Virtual, într-un comunicat. Aceasta, deși în fiecare an, în noiembrie, vedem aceleași reclame stridente, bannere cu „–70% la tot” și promisiuni spectaculoase. De exemplu, cărămida, fierul beton, profilele metalice, acoperișurile, panourile sandwich, instalațiile sau pavajul fac parte din categoria materialelor […] The post Black Friday la materiale de construcții, cea mai mare păcăleală appeared first on ZIUA CARGO.
19:10
Comisia Europeană (CE) oferă 40.000 de bilete de călătorie gratuite pentru tinerii care împlinesc 18 ani în 2025. Înscrierile se fac până pe 13 noiembrie, pe Portalul european pentru tineret. Aceasta este o acțiune a programului Erasmus+, iar biletele se acordă cu ocazia împlinirii a 40 de ani de la înființarea zonei Schengen. Beneficiarii sunt […] The post DiscoverEU: 40.000 de bilete de tren gratuite pentru tinerii de 18 ani appeared first on ZIUA CARGO.
15:40
Cei 60 de membri ai juriului COTY (Car of The Year – Mașina Anului) au anunțat cele 7 finaliste ale competiției din 2026. Printre acestea, se numără Dacia Bigster, a fost selectată dintre cele 35 de modele participante la ediția actuală. Potrivit unui comunicat, Bigster exprimă viziunea mărcii Dacia în segmentul C-SUV. Este un vehicul robust […] The post Dacia Bigster, între cele 7 finaliste la competiția Mașina Anului 2026 appeared first on ZIUA CARGO.
15:20
Olympian Parks, platformă de parcuri industriale și logistice deținută de Helios Phoenix, a numit-o pe Ana Dumitrache în funcția de CEOMandatul a fost preluat începând cu data de 1 noiembrie, potrivit unui comunicat. Principalul său obiectiv este consolidarea poziției companiei pe piață și accelerarea creșterii către un portofoliu de 500.000 m² în următorii ani. Vor […] The post Ana Dumitrache, numită CEO la Olympian Parks appeared first on ZIUA CARGO.
14:50
Renault Group, Geely Holding Group și Geely Automobile Holdings (denumite împreună „Geely”) au semnat acorduri de parteneriat în Brazilia. Prin acestea, Geely va deveni acționar în Renault do Brasil, deținând 26,4% din capitalul companiei, potrivit unui comunicat. Scopul este de a sprijini dezvoltarea mărcilor Renault și Geely în Brazilia și de a introduce pe piață noi […] The post Renault Group și Geely, parteneri în Brazilia appeared first on ZIUA CARGO.
14:40
Renault Group, Geely Holding Group și Geely Automobile Holdings (denumite împreună „Geely”) au semnat acorduri de parteneriat în Brazilia. Prin acestea, Geely va deveni acționar în Renault do Brasil, deținând 26,4% din capitalul companiei, potrivit unui comunicat. Această tranzacție se înscrie în continuarea cooperării strategice dintre Renault Group și Geely. Scopul este de a sprijini […] The post Renault Group și Geely, parteneriat în Brazilia appeared first on ZIUA CARGO.
11:00
Bozankaya continuă într-un ritm accelerat livrările de vehicule către Timișoara și Iași, în cadrul contractelor derulate cu municipalitățile acestora. Producătorul de sisteme electrice de transport public, își consolidează, astfel, colaborarea cu autoritățile locale în procesul de modernizare a transportului urban prin soluții sustenabile. La Timișoara, Bozankaya a livrat până în prezent, din totalul de 33 […] The post Bozankaya continuă livrările de vehicule într-un ritm accelerat appeared first on ZIUA CARGO.
10:40
China a indicat că va elimina treptat sprijinul pentru industria vehiculelor electrice prin excluderea vehiculelor electrice din lista industriilor emergente strategice în următorul plan cincinal. Această mișcare vine după mai bine de un deceniu de subvenții de stat și stimulente fiscale care au propulsat China să devină cea mai mare piață de vehicule electrice din […] The post China, plan cincinal fără subvenții appeared first on ZIUA CARGO.
09:30
MAE anunță că intervalul de închidere a circulației camioanelor pe Podul Giurgiu-Ruse a fost redus la 12 ore, între 4 noiembrie 2025 (ora 21:00) și 5 noiembrie 2025 (ora 09:00). În acest interval se suspendă circulația numai pentru autovehiculele care transportă marfă, indiferent de tonaj. Vehiculele care transportă persoane (autoturisme, microbuze, autocare) au permisă trecerea […] The post Interval redus de suspendare a circulației camioanelor pe Podul Giurgiu-Ruse appeared first on ZIUA CARGO.
31 octombrie 2025
21:10
Aproximativ doi ani de zile… după această perioadă de funcționare orice firmă are tendința să transforme activitățile zilnice în rutină și evitarea problemelor în reguli și proceduri. În ritmul acesta, în zece ani ești deja bătrân… din punct de vedere antreprenorial. Și nu este nimic rău în asta! În afacerea de transport, te bazezi, încă […] The post Bătrânul și teleportarea – editorial Radu Borcescu appeared first on ZIUA CARGO.
21:00
Mercedes-Benz Trucks completează gama de camioane electrice, oferind, astfel, noi oportunități pentru acoperirea misiunilor de transport cu zero emisii, iar cuvântul care poate caracteriza cel mai bine aceste vehicule este „maturitate”. Producătorul german a reușit, într-un termen foarte scurt, să realizeze camioane electrice perfect funcționale și nu discutăm doar de proiectare, ci de întregul lanț […] The post eACTROS 400. Maturitate electrică… într-o piață prea matură (încă) appeared first on ZIUA CARGO.
21:00
Producătorul turc Ford Trucks a prezentat noul cap tractor F-MAX. Designul său modern, eficiența de consum de combustibil de până la 11,3%, datorită motorului Ecotorq GEN2, și inovațiile tehnologice specifice segmentului se numără printre caracteristicile distinctive ale camionului de nouă generație. Noul model F-MAX urmează să fie disponibil pentru vânzare începând din octombrie anul acesta, […] The post FORD TRUCKS. Noul F-MAX, pentru eficiență maximă appeared first on ZIUA CARGO.
21:00
La finalul lunii septembrie, Euro NCAP a publicat rezultatele celei de-a doua sesiuni de evaluare a siguranței camioanelor din istoria sa. Volvo și-a menținut nivelul de top, Mercedes-Benz a devenit al doilea producător care obține 5 stele, iar Scania și Renault și-au îmbunătățit rezultatele din 2024. Dacă în prima sesiune au fost evaluate doar versiuni […] The post EURO NCAP. Actros, al treilea camion cu siguranță de 5 stele appeared first on ZIUA CARGO.
21:00
OMV răspunde nevoilor partenerilor săi, îmbunătățindu-și pachetul de produse și servicii, prin implementarea unui dispozitiv unic pentru plata taxelor de drum în sistem postpaid. OMV SmartPass este un dispozitiv de bord (OBU) ce urmează Directiva EETS (European Electronic Toll Service) și prin care oferim o soluție inteligentă de plată a taxelor de drum pentru vehicule […] The post Fii întotdeauna pregătit de drum, cu OMV Card și OMV SmartPass appeared first on ZIUA CARGO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.