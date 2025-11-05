Eroii din ’86 își plâng antrenorul. Boloni, Balint și Lăcătuș, emoționați până la lacrimi după moartea lui Emeric Ienei
Adevarul.ro, 5 noiembrie 2025 13:30
Durere uriașă în fotbalul românesc. Boloni, Balint și Lăcătuș sunt devastați de moartea lui Emeric Ienei.
Un inhibitor CDK4/6 dezvoltat de Lilly, utilizat ca tratament adjuvant în asociere cu terapia endocrină, reduce riscul de recidivă și crește rata de supraviețuire în cazurile de cancer mamar precoce HR+, HER2 # Adevarul.ro
Lilly – companie farmaceutică care investește în cercetare și dezvoltare pentru îmbunătățirea vieții și sănătății oamenilor – informează cu privire la rezultatele pozitive ale unui nou medicament, demonstrate în cadrul Studiului MonarchE de faza 3.
Eroii din ’86 își plâng antrenorul. Boloni, Balint și Lăcătuș, emoționați până la lacrimi după moartea lui Emeric Ienei # Adevarul.ro
Durere uriașă în fotbalul românesc. Boloni, Balint și Lăcătuș sunt devastați de moartea lui Emeric Ienei.
Bateriile de stocare, următorul pas după panourile solare. Cum alegi capacitatea potrivită pentru locuința ta # Adevarul.ro
Pe lângă panourile solare, românii şi-au îndreptat atenţia și către bateriile de stocare, pentru că își doresc independență energetică reală, nu doar facturi mai mici, după cum au declarat pentru „Adevărul” specialiștii în energie regenerabilă.
Reacţia președintelui SUA după eşecurile electorale ale republicanilor: „Trump nu a fost pe buletinele de vot” # Adevarul.ro
Preşedintele republican Donald Trump a scris pe reţeaua sa Truth Social că eşecurile electorale suferite de partidul său în mai multe scrutine locale se explică prin faptul că numele său nu a fost pe buletinul de vot. El pune rezultatele și pe seama actualului blocaj bugetar din Statele Unite.
Jaf de proporții în Belgia. Cum au reușit niște români să fure 14 mașini din Portul Anvers într-un weekend # Adevarul.ro
Un grup de români a reușit să fure 14 mașini din portul Anvers în doar câteva zile.
Fotbalul românesc, în lacrimi: val de reacții din partea cluburilor românești, după moartea legendarului Emeric Ienei # Adevarul.ro
Emeric Ienei a murit miercuri, 5 noiembrie 2025, la vârsta de 88 de ani.
Cine sunt democratele care au câștigat cursa pentru guvernator în New Jersey și Virginia # Adevarul.ro
Democrata Abigail Spanberger a câștigat marți cursa pentru funcția de guvernator al Virginiei, prima femeie aleasă în această funcție. O altă democrată, Mikie Sherrill, a fost aleasă guvernator al statului New Jersey.
Victimele violenţei domestice, scutite de taxa de timbru la divorţ şi partaj. Proiectul a fost adoptat de Camera Deputaţilor: „Libertatea nu trebuie plătită” # Adevarul.ro
Camera Deputaţilor a adoptat miercuri, 5 noiembrie, proiectul de lege prin care victimele violenţei domestice sunt scutite de la plata taxei judiciare de timbru pentru cererile de divorţ şi partaj.
Tragedie într-un azil de bătrâni din Bosnia. Cel puțin 11 persoane au murit și peste 30 au fost rănite într-un incendiu # Adevarul.ro
Cel puțin 11 persoane au murit și peste 30 au fost rănite într-un incendiu izbucnit într-un azil de bătrâni în seara zilei de marți, 4 noiembrie, în Bosnia.
Înmormântare cu onoruri militare pentru marele Ienei. Fostul mare antrenor avea grad în Armată # Adevarul.ro
Emeric Ienei împlinise vârsta de 88 de ani pe 22 martie.
Nepalezul bătut în Cluj s-a trezit din comă. Ce spun medicii despre starea lui de sănătate # Adevarul.ro
Muncitorul nepalez din Cluj, care a fost bătut cu o bucată de lemn în august, s-a trezit din comă.
Emerich Ienei, gentlemanul care a dus Steaua pe acoperișul Europei, a trecut la cele veșnice la vârsta de 88 de ani.
Rusia a transmis miercuri, 5 noiembrie, că trupele ucrainene din oraşele Pokrovsk şi Kupiansk sunt încercuite iar forţele ruse avansează, „fără a lăsa soldaţilor ucraineni nicio şansă de a se salva, în afară de predarea voluntară”.
Ministerul Educației a publicat modelele de subiecte pentru examenele naționale din 2026 # Adevarul.ro
Ministerul Educaţiei anunţă, miercuri, că au fost publicate modele de subiecte pentru examenele naţionale, acestea fiind disponibile pe site-ul dedicat.
Nicolas Maduro, după mediatizarea crizei SUA-Venezuela: „La naiba, sunt mai celebru decât Taylor Swift și Bad Bunny” # Adevarul.ro
Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro a afirmat marţi că este „mai celebru” decât artiştii Taylor Swift sau Bad Bunny, referindu-se la acoperirea mediatică a crizei dintre ţara sa şi SUA, care a desfăşurat nave de război în Caraibe, informează miercuri AFP.
Primarul ales Zohran Mamdani se confruntă cu o misiune dificilă: să facă din New York un oraș accesibil # Adevarul.ro
După mai bine de un an de promisiuni ambițioase privind înghețarea chiriilor și oferirea de îngrijire gratuită pentru copii, Zohran Mamdani se trezește miercuri în fața unei provocări considerabile: transformarea acestor idei în realitate pentru locuitorii orașului New York.
Emeric Ienei a murit azi, la 88 de ani, din cauza unei comoții cerebrale, la locuința sa din Oradea.
Primarul Sectorului 2 al Capitalei, Rareș Hopincă, este invitat miercuri, 5 noiembrie, de la ora 11:30, la Interviurile Adevărul. Edilul vorbește despre aplicarea reformei în administrația locală, metrou în sector 2 și alte proiecte de interes pentru locuitori.
Generalul Bălăceanu: Fabrica de muniție Rheinmetall din Bulgaria, mai profitabilă decât viitoarea din România # Adevarul.ro
Producția de pulbere este doar primul pas în realizarea unei industrii de apărare eficientă, spune generalul (r) Virgil Bălăceanu. Aceasta trebuie corelată cu dezvoltarea capacităților de producție a muniției, ceea ce în Bulgaria, Rheinmetall va face.
Polițist din Târgu-Jiu anchetat pentru proxenetism. Colecta chirii din apartamentele tatălui său chiar în uniformă # Adevarul.ro
Un polițist din Târgu-Jiu este anchetat într-un dosar de proxenetism, după ce ar fi colectat chiria din apartamente folosite pentru practicarea prostituției.
Locuitorii din Oriol au raportat explozii puternice în oraș în urma unui atac din noaptea de marți spre miercuri despre care au speculat că ar fi fost efectuat cu rachete.
Reacția ministrului Justiției după decizia ÎCCJ privind eliberarea lui Sebastian Vlădescu și Ionuț Costea # Adevarul.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a vorbit, miercuri, despre decizia Instanței Supreme de a-i elibera din închisoare pe fostul ministru de Finanțe, Sebastian Vlădescu și fostul președinte Eximbank, Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană.
Pe lângă reducerile mai mult sau mai puțin spectaculoase, Black Friday a devenit un test de adaptare la o piață dominată de algoritmi. În 2025, inteligența artificială influențează fiecare etapă: cum sunt stabilite prețurile, cum se construiesc campaniile și cum decid oamenii ce merită cumpărat.
Rogobete, despre perchezițiile de la Ministerul Sănătății pentru certificate false de rezidențiat: „Dacă se găsesc vinovați, îi dau afară” # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță percheziții în cadrul Operațiunii Jupiter la minister și la locuințele unor medici suspectați că ar fi obținut în mod fraudulos recunoașterea rezidențiatului la Chișinău. Rogobete promite sancțiuni pentru vinovați.
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a împlinit pe 4 noiembrie 74 de ani și a sărbătorit evenimentul în familie, într-un moment intim și emoționant.
O brigadă ucraineană a făcut publică o înregistrare video ce surprinde un atac rusesc cu dronă FPV asupra a doi civili și a câinelui lor, în apropierea satului Kruhliakivka, regiunea Harkov. Procurorii au deschis o anchetă pentru crime de război, relatează Kyiv Independent.
O hartă a zonelor cu risc de explozie în cazul deteriorării conductelor subterane de gaze arată porțiunile de pericol maxim în cazul excavărilor neautorizate sau efectuate în necunoștință de cauză, pentru că nu există la nivel național informații suficiente privind infrastructura subterană critică.
CCR a respins obiecțiile de neconstituționalitate la Legea privind statutul deputaților și senatorilor. Amânare în privința obiecțiilor la Legea plății pensiilor private # Adevarul.ro
Curtea Constituțională a României (CCR) a dezbătut miercuri cele două sesizări depuse de judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) și de senatorii Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) la adresa proiectului de Lege privind plata pensiilor private.
Black Friday și capcana FOMO. Cum te împinge frica de a rata ofertele să faci cumpărături impulsive # Adevarul.ro
Ca în fiecare an, magazinele anunță reduceri de Black Friday. Ceea ce poate fi o oportunitate de a economisi se poate transforma însă în exact opusul. Tentați de prețurile mici, putem ajunge să cumpărăm lucruri de care nu avem nevoie.
UE ar putea primi noi membri până în 2030. Șefa politicii externe a Uniunii: „o necesitate evidentă” # Adevarul.ro
Uniunea Europeană ar putea accepta noi membri până în 2030, a declarat Kaja Kallas, șefa politicii externe a Uniunii.
Retragerea trupelor americane din România a stârnit furie în Congres. Pentagonul, criticat de ambele tabere # Adevarul.ro
Parlamentarii republicani și democrați au criticat dur Pentagonul pentru că nu i-a informat cu privire la problemele de securitate națională.
Vicepremierul Tanczos Barna, invitat la Interviurile Adevărul. Reforma administrației și situația economică, printre temele abordate # Adevarul.ro
Vicepremierul Tanczos Barna este invitat miercuri, 5 noiembrie, de la ora 10, la Interviurile Adevărul. Președintele UDMR va vorbi despre reforma din administrația locală, dar și despre situația economică și politică a țării.
Tendințele care schimbă copilăria. Cum arată lumea jucăriilor moderne și ce adoră copiii în prezent # Adevarul.ro
E greu să spui copilărie, fără să spui jucării. Nicio amintire nu e completă fără jucăria preferată. Puzzle-uri colorate, piese de lego, mașinuțe, păpuși sau seturi de bucătărie, lumea jucăriilor se prezintă ca un univers magic în care imaginația nu are limite.
Cel mai mare festival din Europa, ”Beach, Please!”, anunță cele mai mari reduceri din istorie # Adevarul.ro
Festivalurile devin noul lux de experiență — tinerii pun evenimentele în coș înaintea produselor.
Succesele și renumele dobândite de proiectul Opera FANtastica, creație a muzicologului dr. Luminița Arvunescu, președintele Uniunii Criticilor, Redactorilor și Realizatorilor Muzicali din România, prin cele 10 ediții începute în 2016, au făcut ca evenimentul să depășească granițele Bucureștilor.
Putin se laudă cu noile arme ale Rusiei, „mai rapide şi mai eficiente”. Ce spune despre calităţile rachetei de croazieră Burevestnik şi ale supertorpilei Poseidon # Adevarul.ro
Noile arme ale Rusiei sunt mai rapide şi mai eficiente, capabile să asigure securitatea şi paritatea strategică şi chiar de folos în extracţia metalelor rare şi în misiunile lunare, susţine preşedintele rus Vladimir Putin, potrivit Reuters.
Pediatria modernă: sprijin real pentru părinții care caută informații corecte și medici dedicați # Adevarul.ro
A avea grijă de sănătatea copiilor nu înseamnă doar a merge la medic atunci când dăm de o problemă. În ultima perioadă de timp, pediatria a devenit un domeniu cu adevărat complex. Această specialitate îmbină accesul la comunități de sprijin cu medicina preventivă și educația parentală.
Un primar din județul Cluj, reținut pentru că și-a însușit un laptop și un televizor de la primărie # Adevarul.ro
Primarul comunei Fizeșu-Gherlii, județul Cluj, Vasile Ioan Lup, a fost reținut miercuri pentru 24 de ore sub acuzația de delapidare, anunță Parchetul de pe lângă Judecătoria Gherla. Ancheta a inclus 3 percheziții domiciliare: una la Primăria comunei și două la locuințele primarului.
Zelenski a vizitat trupele ucrainene din zona Pokrovsk, unde luptele cu rușii se intensifică # Adevarul.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a vizitat marți pe militarii ucraineni aflați în zona Pokrovsk, din regiunea Donețk.
Operațiunea JUPITER: Percheziții la medici care ar fi falsificat rezidențiatul obținut la Chișinău # Adevarul.ro
Procurorii și polițiștii efectuează miercuri, 14 percheziții în București și mai multe județe într-un dosar care vizează înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals informatic, uz de fals și exercitarea fără drept a unei profesii sau activități.
Un avion cargo s-a prăbușit în SUA și a explodat într-o minge de foc. Cel puțin 7 persoane au murit # Adevarul.ro
Un avion cargo al companiei UPS s-a prăbușit și a explodat într-o uriașă minge de foc, marți, în timpul decolării de pe centrul aerian global al companiei din Louisville, statul Kentucky, provocând moartea a cel puțin șapte persoane și rănirea altor 11, au anunțat autoritățile.
Chivu face speectacol la fiecare conferință de presă. Ce sfat are pentru căpitanul său, Lautaro Martinez # Adevarul.ro
Inter Milano are astă-seaară meci cu Kairaty Almat, în etapa a 4-a din Liga Campionilor la fotbal.
Cu Istvan Kovacs la centru, Livepool a bătut-o pe Real Madrid. Record pentru Bayern Munchen # Adevarul.ro
Liga Campionilor la fotval a programat marți seară o nouă rundă de meciuri.
DNA efectuază 23 percheziții în județele Iasi, Dolj, Vaslui, Ilfov, București, Prahova, Hunedoara şi Timiș: trafic de influență, șantaj şi dare de mită # Adevarul.ro
În județele Iasi, Dolj, Vaslui, Ilfov, București, Prahova, Hunedoara şi Timiș au loc miercuri, 5 noiembrie, 23 de percheziții, într-un dosar instrumentat de Diracţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Iaşi.
Grindeanu: „Daniel Băluță pleacă cu prima șansă la Primăria București. USR și AUR fac doar circ” # Adevarul.ro
Daniel Băluţă, candidatul PSD la alegerile parțiale pentru Primăria București, „pleacă cu prima șansă” în această cursă, a declarat liderul interimar al social-democraților, Sorin Grindeanu.
Peste 260 de percheziţii, miercuri, în cadrul operaţiunii „Jupiter 4”. 118 mandate de aducere # Adevarul.ro
Poliţiştii şi procurorii instanţei supreme efectuează miercuri, 5 noiembrie, 267 de percheziţii domiciliare în mai multe judeţe ale ţării, în cadrul operațiunii „Jupiter 4”. Sunt puse în executare 118 mandate
Bărbat din Bihor condamnat la 12 ani de închisoare pentru că și-a lovit vecinul cu mașina, în timp ce acesta ținea în spate copilul de 2 ani # Adevarul.ro
Tribunalul Bihor l-a condamnat pe Viorel Vese, în vârstă de 54 de ani, la 12 ani de închisoare pentru tentativă de omor calificat, după ce și-a lovit intenționat vecinul cu mașina, în timp ce victima își purta în spate copilul de doar 2 ani.
Teatrul din Mariupol distrus de ruși, redeschis după o restaurare finanţată de Kremlin. Ucraina acuză o „insultă la memoria victimelor” # Adevarul.ro
Clădirea Teatrului Dramatic din Mariupol, devenită simbol al tragediei din 2022, urmează să fie redeschisă după un amplu proces de restaurare finanţat de Kremlin — o decizie care a stârnit critici puternice din partea autorităţilor ucrainene şi a organizaţiilor pentru drepturile omului.
Într-o societate fragmentată, tulburată economic și spiritual, Biserica nu are voie să arunce ambiguități, să întrețină neînțelegeri sau să evite adevărul. Tăcerea nu este o soluție. Ambiguitatea nu este înțelepciune. Eschiva nu este pastorație.
Democraţii americani, la un pas să câștige primăra orașului New York. Primele alegeri majore din al doilea mandat al lui Trump # Adevarul.ro
Democraţii marchează primele victorii majore din al doilea mandat al lui Donald Trump. Zohran Mamdani este dat câştigător al alegerilor pentru Primăria New York, devenind primul primar musulman al oraşului. Alte succese democratice au fost înregistrate în Virginia şi New Jersey.
