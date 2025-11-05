ANAF schimbă modul în care băncile transmit date despre clienți și conturi
PSNews.ro, 5 noiembrie 2025 16:20
ANAF va introduce noi reguli pe care vor trebui să le respecte la transmiterea de informații băncile, furnizorii de servicii de plată și instituțiile emitente de monedă electronică. Astfel, Fiscul va standardiza formatul în care trebuie transmise datele, după ce s-au constatat deficiențe în datele transmise de aceștia, precum conturi cu titulari de cont fără […] Articolul ANAF schimbă modul în care băncile transmit date despre clienți și conturi apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 30 minute
16:20
ANAF va introduce noi reguli pe care vor trebui să le respecte la transmiterea de informații băncile, furnizorii de servicii de plată și instituțiile emitente de monedă electronică. Astfel, Fiscul va standardiza formatul în care trebuie transmise datele, după ce s-au constatat deficiențe în datele transmise de aceștia, precum conturi cu titulari de cont fără […] Articolul ANAF schimbă modul în care băncile transmit date despre clienți și conturi apare prima dată în PS News.
16:20
Alexandru Munteanu, noul premier al Republicii Moldova, va efectua prima sa vizită externă în calitate de premier la București, iar cea de-a doua – la Bruxelles. Anunțul a fost făcut de premier înaintea primei ședințe a noului Guvern, transmite MOLDPRES. „Eu și Cabinetul de miniștri vom începe deplasările în teritoriu pentru a discuta cu cetățenii […] Articolul Noul premier al R. Moldova vine la București săptămâna viitoare apare prima dată în PS News.
16:20
Vortexul polar, perturbat de o anomalie: meteorologii anticipează o iarnă cu viscol şi temperaturi extreme # PSNews.ro
Un fenomen atmosferic rar începe să apară în prognozele pentru săptămânile următoare și duce la încetinirea și perturbarea vortexului polar, scrie Severe Weather. Importanța vortexului polar Vortexul polar este un „zid” ce menține aerul arctic în interior. • Când vortexul polar este puternic, curenții de aer și jetul polar sunt, de asemenea, puternici, ținând aerul rece blocat […] Articolul Vortexul polar, perturbat de o anomalie: meteorologii anticipează o iarnă cu viscol şi temperaturi extreme apare prima dată în PS News.
16:20
Accesul în sălile de jocuri de noroc va fi permis doar după împlinirea vîrstei de 21 ani, dacă unul din cele două proiecte legislative depuse astăzi de deputatul liberal Raluca Turcan şi care privesc industria respectivelor jocuri va fi adoptat de Parlament. Potrivit acestei iniţiative legislative, creşterea vârstei minime pentru participarea la jocuri de noroc […] Articolul Proiect de lege: Jocurile de noroc, inaccesibile până la vârsta de 21 ani apare prima dată în PS News.
16:20
Andrei Caramitru, despre Zohran Mamdani: Gugu și oamenii lui reprezintă extrema direct comunist-islamistă # PSNews.ro
Analistul Andrei Caramitru reacționează miercuri, după ce democratul Zohran Mamdani a obținut funcţia de primar al oraşului New York. Se pare că musulmanul Zohran Mamdani l-a învins pe Andrew Cuomo, candidat susținut de președintele SUA, Donald Trump. Caramitru a explicat ce înseamnă, de fapt, victoria lui Mamdani. „Sunt izolaționiști finanțați de ruși” „Văd aici mulți care se […] Articolul Andrei Caramitru, despre Zohran Mamdani: Gugu și oamenii lui reprezintă extrema direct comunist-islamistă apare prima dată în PS News.
16:20
Călin Georgescu și noii lui oameni: rețeaua care s-ar fi lăudat că îl poate scoate din țară # PSNews.ro
Călin Georgescu ar fi fost angajat fictiv într-o companie din Austria în primăvara acestui an, potrivit unor surse Digi24.ro. Scopul acestei angajări ar fi fost ca fostul candidat la prezidențiale să argumenteze în fața instanței că lucrează în Viena, ca să poată părăsi țara, potrivit acelorași surse. Surse judiciare au explicat, pe larg, modul de […] Articolul Călin Georgescu și noii lui oameni: rețeaua care s-ar fi lăudat că îl poate scoate din țară apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
15:20
Banca Naţională a României atrage atenţia asupra distribuirii unui document fals atribuit instituţiei # PSNews.ro
Banca Naţională a României (BNR) atrage atenţia că circulă în spaţiul online un document, ”Pericol crescut privind siguranţa juridică – Procură cu autoritate totală”, datat 03.11.2025 şi purtând sigla instituţiei, dar care reprezintă un fals. ”Banca Naţională a României (BNR) atrage atenţia publicului că documentul „Pericol crescut privind siguranţa juridică – Procură cu autoritate totală” […] Articolul Banca Naţională a României atrage atenţia asupra distribuirii unui document fals atribuit instituţiei apare prima dată în PS News.
15:20
Noua taxă CO2 a UE pe combustibilii destinați clădirilor și transportului se amână cu 1 an # PSNews.ro
Taxarea la nivelul UE a emisiilor de carbon din sectoarele clădirilor și transportului, prin intermediul deja celebrelor certificate CO2 tranzacționabile, de natură să scumpească gazele naturale și alți combustibili fosili utilizați la încălzirea locuințelor, precum și carburanții auto, va fi amânată cu 1 an. Aceasta ar fi trebuit să fie aplicată din 2027, însă termenul […] Articolul Noua taxă CO2 a UE pe combustibilii destinați clădirilor și transportului se amână cu 1 an apare prima dată în PS News.
15:20
Modele de subiecte pentru Evaluare Națională și Bacalaureat au fost publicate de Ministerul Educaţiei # PSNews.ro
Ministerul Educaţiei anunţă, miercuri, că au fost publicate modele de subiecte pentru examenele naţionale, acestea fiind disponibile pe site-ul dedicat. ”Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare a publicat modele de subiecte pentru evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2025-2026 (EN VIII) şi examenul naţional de bacalaureat”, anunţă, miercuri, Ministerul Educaţiei, într-o […] Articolul Modele de subiecte pentru Evaluare Națională și Bacalaureat au fost publicate de Ministerul Educaţiei apare prima dată în PS News.
15:20
VIDEO Petrişor Peiu, întrebat dacă şi-ar fi dorit să candideze la Primăria Capitalei: Sigur, dar nu pot fi absurd # PSNews.ro
Invitat marți la „Puterea Știrilor”, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a explicat de ce formațiunea a decis să nu desemneze un candidat propriu pentru Primăria Capitalei, ci să o susțină pe Anca Alexandrescu. „În 2024, am avut un candidat foarte bun, Mihai Enache, dar cu un grad de notorietate scăzut. El nu era cunoscut în […] Articolul VIDEO Petrişor Peiu, întrebat dacă şi-ar fi dorit să candideze la Primăria Capitalei: Sigur, dar nu pot fi absurd apare prima dată în PS News.
15:20
Oameni din SIE şi SRI, vizaţi de DNA. Ar fi vrut să ajute un afacerist vasluian să îl schimbe pe şeful DSV # PSNews.ro
Un om de afaceri din Vaslui, de profesie medic veterinar, este acuzat că a încercat să-l schimbe din funcție pe şeful Direcției Sanitar Veterinare. În dosarul deschis de DNA mai sunt vizaţi un general SIE în rezervă, un fost procuror militar și doi rezerviști din SRI. Potrivit G4Media, generalul SIE în rezervă Nicolae Iana (pensionat în 2003), […] Articolul Oameni din SIE şi SRI, vizaţi de DNA. Ar fi vrut să ajute un afacerist vasluian să îl schimbe pe şeful DSV apare prima dată în PS News.
15:20
Comunele din România unde au loc alegeri din cauza primarilor care au probleme cu Justiţia. Ce fapte au comis # PSNews.ro
Alegerile locale parţiale din 7 decembrie se vor organiza în unele localităţi pentru că primarii de acolo au ajuns pe mâna Justiţiei. Au fost acuzaţi de corupţie şi şi-au pierdut posturile. Unii au demisionat, alţii au primit interdicţie să mai ocupe funcţiile. Pe 7 decembrie, oamenii din comuna Mihai Eminescu, din județul Botoșani, sunt chemați […] Articolul Comunele din România unde au loc alegeri din cauza primarilor care au probleme cu Justiţia. Ce fapte au comis apare prima dată în PS News.
15:20
Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) a participat cu o delegație reprezentativă a mediului de afaceri românesc la cea de-a VII-a ediție a Parlamentului European al Întreprinderilor (EPE 2025), cel mai amplu eveniment european dedicat dialogului direct dintre antreprenori și factorii de decizie ai Uniunii Europene. Evenimentul, organizat de Eurochambres în hemiciclul Parlamentului […] Articolul CCIR participă la Parlamentul European al Întreprinderilor 2025 apare prima dată în PS News.
15:20
ANALIZĂ Primar în București cu 150.000 de voturi? Calcule pentru victorie cu rezultatele din ultimii 10 ani # PSNews.ro
Lupta pentru Primăria București, la alegerile parțiale de pe 7 decembrie, este una foarte intensă, între trei candidați cu șanse aproape egale la victorie și un al patrulea candidat care se poate apropia de primii trei. În acest an, victoria la alegerile din București poate fi decisă cu peste 150.000 de voturi, ținând cont că […] Articolul ANALIZĂ Primar în București cu 150.000 de voturi? Calcule pentru victorie cu rezultatele din ultimii 10 ani apare prima dată în PS News.
15:20
Președintele Senatului, despre reforma pensiilor speciale: Cu cât se tărăgănează mai mult, cu atât crește neîncrederea # PSNews.ro
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat la Digi24 că reforma pensiilor speciale trebuie reluată rapid și dusă „pe aceleași principii de echitate și decență”, avertizând că întârzierea acesteia „generează și mai multă neîncredere”. Liberalul a mai precizat și că interdicția cumulului pensiei cu salariul rămâne „un element important”, însă momentan nu există un acord. „Încă […] Articolul Președintele Senatului, despre reforma pensiilor speciale: Cu cât se tărăgănează mai mult, cu atât crește neîncrederea apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
14:20
Cât costă, de fapt, o viață pe patru roți în capitală? Analiza costurilor obligatorii (RCA, impozit), cheltuielilor variabile (carburant, parcare) și timpul irosit în trafic. De ce este STB o alternativă inteligentă. Cât costă, de fapt, să conduci în București? Traficul infernal, claxoanele și nervii întinși la maximum sunt doar o parte din experiența zilnică […] Articolul Costul REAL al vieții pe patru roți în București: Taxe, uzură și timp pierdut apare prima dată în PS News.
14:20
Ciprian Ciucu (PNL), reacție după ce Daniel Băluță (PSD) a spus că se simte susținut de Nicușor Dan # PSNews.ro
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat miercuri, la Digi24, că nu știe dacă se bucură de sprijinul președintelui României, Nicușor Dan, dar că intenționează să afle acest lucru printr-o discuție directă. „Dl Băluță probabil se informează pe niște informații pe care le are, poate are o comunicare permanentă cu dl Nicușor Dan. O […] Articolul Ciprian Ciucu (PNL), reacție după ce Daniel Băluță (PSD) a spus că se simte susținut de Nicușor Dan apare prima dată în PS News.
14:20
Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice începe joi. Buget total de 200 de milioane de lei # PSNews.ro
Persoanele fizice se pot înscrie de joi în Programul Rabla Auto 2025. Înscrierile se pot face până în 15 decembrie sau până la epuizarea fondurilor. „Reamintim că începând de mâine, 6 noiembrie 2025, ora 10:00, și până la 15 decembrie 2025, ora 23:59 (sau până la epuizarea fondurilor disponibile), persoanele fizice se pot înscrie în […] Articolul Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice începe joi. Buget total de 200 de milioane de lei apare prima dată în PS News.
14:20
VIDEO De ce candidatura Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei nu este „o surpriză”. Pîrvulescu: Ideea exista! # PSNews.ro
Politologul Cristian Pîrvulescu a comentat, în emisiunea Puterea Știrilor, debutul campaniei pentru Primăria Capitalei și apariția candidaților principali. În opinia sa, intrarea în cursă a jurnalistei Anca Alexandrescu, susținută de AUR, nu este o „lebădă neagră” a alegerilor locale, ci o mișcare previzibilă și calculată politic de partidul condus de George Simion. „Toată lumea va […] Articolul VIDEO De ce candidatura Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei nu este „o surpriză”. Pîrvulescu: Ideea exista! apare prima dată în PS News.
14:20
CCR respinge contestaţia AUR împotriva legii ce introduce Registrul Unic al Transparenţei Intereselor în Parlament # PSNews.ro
Curtea Constituţională a respins obiecţia de neconstituţionalitate formulată de AUR şi POT privind legea care prevede instituirea, la nivelul Parlamentului, a Registrului Unic al Transparenţei Intereselor (RUTI), potrivit G4Media. Legea are ca scop asigurarea unei mai mari transparenţe a activităţii parlamentarilor şi modifică Statutul deputaţilor şi senatorilor, extinzând la nivelul legislativului un mecanism deja aplicat […] Articolul CCR respinge contestaţia AUR împotriva legii ce introduce Registrul Unic al Transparenţei Intereselor în Parlament apare prima dată în PS News.
14:20
Cel mai nou top al miniştrilor! Surpriza de pe primul loc. Marian Neacşu, pe ultimul loc # PSNews.ro
Recent desemnată vicepremier și protagonistă a unei ample controverse, Oana Gheorghiu a dominat categoric în ultima săptămână clasamentul vizibilității membrilor guvernului, fiind urmată în top de doi miniștri de la USR, potrivit datelor asigurate de NewsVibe, platformă AI de monitorizare media. Analiza evaluează gradul de vizibilitate online al membrilor Guvernului, cu excepția premierului Ilie Bolojan, […] Articolul Cel mai nou top al miniştrilor! Surpriza de pe primul loc. Marian Neacşu, pe ultimul loc apare prima dată în PS News.
14:20
Gen. Ben Hodges despre retragerea trupelor americane din România: Cel mai rău moment posibil # PSNews.ro
Generalul american Ben Hodges, fostul comandant al Forţelor Terestre Americane din Europa, dezaprobă retragerea trupelor americane din România şi consideră că anunțul a fost făcut „cel mai rău moment posibil”, în contextul în care Rusia poartă un război de agresiune împotriva Ucrainei, iar „ruşii sunt la Marea Neagră” şi „realizează operaţiuni «de zonă gri» împotriva […] Articolul Gen. Ben Hodges despre retragerea trupelor americane din România: Cel mai rău moment posibil apare prima dată în PS News.
14:20
VIDEO AUR răspunde acuzaţiilor de blat cu PSD: Au profitat de cererea noastră din Parlament. Exclus să fim la guvernare # PSNews.ro
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a respins categoric, marți, în emisiunea „Puterea Știrilor”, ipoteza unei posibile alianțe între AUR și PSD, în urma demersului comun privind invitarea premierului Ilie Bolojan la „Ora premierului” în Parlament. Peiu a explicat că a fost vorba despre două inițiative distincte, lansate separat de cele două partide, și a acuzat […] Articolul VIDEO AUR răspunde acuzaţiilor de blat cu PSD: Au profitat de cererea noastră din Parlament. Exclus să fim la guvernare apare prima dată în PS News.
14:20
Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, afirmă că Bucureștiul se confruntă cu o infrastructură învechită și promite investiții în transportul public și extinderea metroului. El spune că, dacă ajunge primar general, ar organiza un referendum local pentru a decide soarta trotinetelor. Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, a declarat într-un interviu la RFI […] Articolul Daniel Băluță: Aș propune un referendum pe tema trotinetelor electrice apare prima dată în PS News.
13:10
România tandemului Nicușor Dan – Ilie Bolojan tinde să devină ținta predilectă a ironiilor. După ce presa din Ungaria ne-a luat peste picior pentru ne pregătim să devenim un „gigant militar” pe continent, deși americanii „dictează totul”, a venit și rândul vecinilor de peste Dunăre, scrie Gândul. Bulgaria se pregătește să acceseze zona euro în […] Articolul Presa bulgară critică haosul financiar din România, în contextul adoptarii monedei euro apare prima dată în PS News.
13:10
Toni Neacșu: „Roxana Rizoiu, magistrat pensionat la 50 de ani și finanțator al campaniei lui Nicușor Dan” # PSNews.ro
Avocatul Toni Neacșu a comentat marți, într-o postare pe Facebook, propunerea USR ca Roxana Rizoiu să fie numită în funcția de Avocat al Poporului, precizând că, potrivit algoritmului politic, aceasta are mari șanse să fie validată de Parlament. „Dna Roxana Rizoiu este propunerea USR pentru numirea ca Avocat al Poporului. Pentru că algoritmul politic dă, […] Articolul Toni Neacșu: „Roxana Rizoiu, magistrat pensionat la 50 de ani și finanțator al campaniei lui Nicușor Dan” apare prima dată în PS News.
13:10
Adrian Papahagi, după rezultatul alegerilor din New York: „Trist moment, dar stânga iresponsabilă exultă!” # PSNews.ro
Profesorul și eseistul Adrian Papahagi a reacționat, într-o postare pe rețelele sociale, după anunțarea rezultatelor alegerilor din New York, unde, potrivit acestuia, noul primar ar fi „un islamist comunist”. „Trist moment, dar stânga iresponsabilă exultă! La New York se pare că iese primar un islamist comunist, Zohran Mamdani. Abia scăzuse criminalitatea în marile orașe, grație […] Articolul Adrian Papahagi, după rezultatul alegerilor din New York: „Trist moment, dar stânga iresponsabilă exultă!” apare prima dată în PS News.
13:10
Camera Deputaților a decis: Victimele violenţei domestice nu vor mai plăti taxe de timbru la divorţ şi partaj # PSNews.ro
Camera Deputaţilor, în calitate de cameră decizională, a adoptat miercuri proiectul de lege prin care victimele violenţei domestice sunt scutite de la plata taxei judiciare de timbru pentru cererile de divorţ şi partaj. Potrivit deputatului PNL Alina Gorghiu, iniţiatoare a proiectului, ”este o lege care elimină o barieră reală pentru femeile care vor să se […] Articolul Camera Deputaților a decis: Victimele violenţei domestice nu vor mai plăti taxe de timbru la divorţ şi partaj apare prima dată în PS News.
13:10
Sorin Grindeanu este de părere că Daniel Băluță, candidatul PSD la funcția de primar general, „pleacă cu prima șansă” în cursa pentru Primărie, potrivit România TV. „Cred că Daniel Băluță pleacă cu prima șansă fiindcă are în spate multe realizări în Sectorul 4. A făcut foarte multe lucruri pentru Sectorul 4 și, în acest moment, […] Articolul Sorin Grindeanu: Băluță are „prima șană” în cursa pentru Primăria Capitalei apare prima dată în PS News.
13:10
Cum își pregătește Adrian Năstase întoarcerea în PSD: Trebuie să redescoperim esența noastră – un partid al oamenilor # PSNews.ro
Fostul premier Adrian Năstase a anunțat, într-o postare amplă pe blogul său, că va participa la Congresul Partidului Social Democrat, explicând că acest demers nu este unul strict politic, ci „o decizie de conștiință”, în contextul în care PSD are nevoie de o schimbare reală, care să ducă la crearea unor politici clare, și de […] Articolul Cum își pregătește Adrian Năstase întoarcerea în PSD: Trebuie să redescoperim esența noastră – un partid al oamenilor apare prima dată în PS News.
13:10
Daniel David anunţă că, din toamna anului 2026, vom avea o arhitectură academică modernă # PSNews.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a anunţat că, din toamna anului viitor, România va avea o arhitectură academică modernă, iar aceasta urmează să fie formată din universităţi, institute ale academiilor, institute naţionale şi din mediul privat, pregătite să asimileze cele mai bune practici ştiinţifice internaţionale. Daniel David a precizat că reforma vine în cel mai complicat […] Articolul Daniel David anunţă că, din toamna anului 2026, vom avea o arhitectură academică modernă apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
12:10
Operațiunea Jupiter 4, ziua 3: 267 de percheziții, 118 mandate de aducere. Prejudicii de 60 de milioane de lei # PSNews.ro
Miercuri au loc 267 de percheziții domiciliare, fiind puse în executare 118 mandate de aducere în mai multe județe ale țării, în cadrul operațiunii Jupiter 4, ajunsă în cea de-a treaia zi. Sursele MEDIAFAX arată că procurorii suspectează comiterea unor infracțiuni grave de natură financiară, fiind estimat un prejudiciu care depășește 60 de milioane de […] Articolul Operațiunea Jupiter 4, ziua 3: 267 de percheziții, 118 mandate de aducere. Prejudicii de 60 de milioane de lei apare prima dată în PS News.
12:10
Procurorii au sigilat birourile percheziționate din sediul Ministerului Sănătății, spune ministrul Alexandru Rogobete. Procurorii și polițiștii au efectuat percheziții în dosarul unor medici suspectați că au obținut în mod fraudulos recunoașterea în România a unor titluri de medic specialist. „Ancheta este în derulare, nu am informații suplimentare. S-au sigilat birourile din Ministerul Sănătății unde se […] Articolul Percheziții la Ministerul Sănătății. Alexandru Rogobete: Au fost sigilate birouri apare prima dată în PS News.
12:10
UDMR anunță: Suntem de acord cu reducerea numărului de parlamentari, dar nu la 300. Liderul grupului parlamentar UDMR de la Camera Deputaților, Csoma Botond, a declarat, miercuri, că este de acord cu reducerea numărului de parlamentari, dar nu la 300, deoarece în această variantă o parte dintre maghiarii din România ar rămâne nereprezentați în Legislativ. Articolul UDMR anunță: Suntem de acord cu reducerea numărului de parlamentari, dar nu la 300 apare prima dată în PS News.
12:10
Legendarul antrenor și fost mare fotbalist, Emeric Ienei, a încetat din viață la vârsta de 88 de ani, după o perioadă în care a fost internat în spital. Surse medicale și apropiate familiei au confirmat decesul fostului mare antrenor, cel care a stat pe banca Stelei la succesul din Cupa Campionilor Europeni, din 1986. În ultimele zile […] Articolul A murit legendarul antrenor Emeric Ienei apare prima dată în PS News.
11:10
Zohran Mamdani, un musulman de origine indiană născut în Uganda, în vârstă de 34 de ani, membru al aripii de stânga a Partidului Democrat şi oponent „feroce” al lui Donald Trump va câştiga cursa pentru funcţia de primar în New York, estimează presa internaţională, după o ascensiune meteorică a acestuia în politică. De asemenea, se […] Articolul Zohran Mamdani a câștigat alegerile și devine primul primar musulman al New York-ului apare prima dată în PS News.
11:10
Polonia, scumpiri record: Energia electrică atinge al doilea cel mai mare preț din Uniunea Europeană # PSNews.ro
Polonia a înregistrat cea de-a treia cea mai rapidă creștere a prețurilor la energia electrică pentru gospodării din Uniunea Europeană în acest an. Țara are acum și a doua cea mai scumpă energie electrică din bloc, dacă se ia în considerare costul vieții, conform Notes from Poland. Prețurile la energia electrică din Polonia au fost […] Articolul Polonia, scumpiri record: Energia electrică atinge al doilea cel mai mare preț din Uniunea Europeană apare prima dată în PS News.
11:10
Șeful NATO, Mark Rutte, vine astăzi în România, unde se va întâlni cu președintele Nicușor Dan și cu premierul Ilie Bolojan. Vizita secretarului general al NATO vine la doar o săptămână de la anunțul oficial al Statelor Unite de retragere a unei părți a trupelor din estul Europei, inclusiv în România. Mark Rutte participă la […] Articolul Șeful NATO vine azi în România. Care este programul vizitei lui Mark Rutte apare prima dată în PS News.
11:10
Percheziții DNA în opt județe. Milionar, acuzat că a încercat să schimbe conducerea DSV Vaslui # PSNews.ro
Procurorii DNA Iași au făcut miercuri 23 de percheziții în București și în 8 județe, într-un dosar de corupție ce îl vizează pe milionarul vasluian Fănel Bogoș. Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX că acesta ar fi încercat, cu ajutorul unor procurori și foști ofițeri, printre care generalul SIE Nicolae Iana, dar și cu sprijinul […] Articolul Percheziții DNA în opt județe. Milionar, acuzat că a încercat să schimbe conducerea DSV Vaslui apare prima dată în PS News.
11:10
Retragerea trupelor americane din România, subiect de discuţie în Congres. Oficialii de la Pentagon, aspru criticaţi # PSNews.ro
Într-o rară manifestare bipartizană de frustrare faţă de administraţie, congresmenii republicani şi democraţi au criticat marţi Pentagonul pentru că nu i-a informat cu privire la problemele de securitate naţională, inclusiv despre retragerea trupelor din România, şi au afirmat că, uneori, oficialii de rang înalt din domeniul apărării par să submineze politicile preşedintelui american Donald Trump, […] Articolul Retragerea trupelor americane din România, subiect de discuţie în Congres. Oficialii de la Pentagon, aspru criticaţi apare prima dată în PS News.
Acum 8 ore
10:00
Programul de ajutor social pentru alimente, destinat persoanelor cu venituri mici, a ajuns deja la peste un milion de beneficiari din România. Prima tranșă, în valoare de 125 de lei, a fost distribuită, alte 200.000 de carduri fiind în curs de livrare către destinatari. Acest sprijin financiar din partea guvernului este menit să ajute la […] Articolul Ajutor social de la guvern: Peste 1 milion de români au primit banii pentru alimente apare prima dată în PS News.
10:00
„Chiar îmi doresc să se termine circul ăsta” – Sorin Grindeanu, despre scenariul unui parlament dominat de AUR # PSNews.ro
Întrebat dacă se teme de scenariul unui parlament dominat de AUR, în condițiile în care formațiunea condusă de George Simion este prima în sondajele privind intențiile de vot în cazul unor eventuale alegeri, Sorin Grindeanu a fost tranșant. „Nu, nu mă tem că parlamentul ar putea fi dominat de AUR . Eu chiar îmi doresc […] Articolul „Chiar îmi doresc să se termine circul ăsta” – Sorin Grindeanu, despre scenariul unui parlament dominat de AUR apare prima dată în PS News.
10:00
Undă verde de la Comisia Europeană: R. Moldova, pregătită să deschidă trei capitole de negociere cu UE # PSNews.ro
Conform raportului anual de extindere transmis de Comisia Europeană, R. Moldova a înregistrat progrese semnificative în implementarea reformelor, îndeplinind condițiile necesare pentru a deschide trei din cele șase clustere de negociere cu Uniunea Europeană. Este vorba despre: Fundamente (Clusterul 1), Relații Externe (Clusterul 6) și Piața Internă (Clusterul 2). Comisia Europeană se așteaptă ca Chișinăul […] Articolul Undă verde de la Comisia Europeană: R. Moldova, pregătită să deschidă trei capitole de negociere cu UE apare prima dată în PS News.
09:00
Sorin Grindeanu: „Nu-mi schimb părerea, numirea Oanei Gheorghiu ca vicepremier nu face bine României” # PSNews.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, îşi menţine opinia conform căreia cooptarea Oanei Gheorghiu în Guvern, pe funcţia de viceprim-ministru, „nu e un lucru care să facă bine”. Sorin Grindeanu a declarat că afirmaţia sa potrivit căreia sunt destule voci anti-americane în Guvern „o fi gravă, dar e corectă” şi că este în continuare de […] Articolul Sorin Grindeanu: „Nu-mi schimb părerea, numirea Oanei Gheorghiu ca vicepremier nu face bine României” apare prima dată în PS News.
09:00
PNL reconfirmă: problema pensiilor speciale și a reformei administrațieie vor fi rezolvate în noiembrie. Partidul Național Liberal (PNL) a dezbătut marți, în ședința Biroului Politic Național (BPN), subiectele majore ale agendei legislative: rezolvarea problemei pensiilor speciale și demararea reformei în administrația publică. Conducerea partidului a reînnoit sprijinul politic ferm pentru ambele inițiative. Ilie Bolojan a […] Articolul Ilie Bolojan promite: Problema pensiilor speciale va fi rezolvată în luna noiembrie apare prima dată în PS News.
09:00
Verdict final: FCSB a pierdut definitiv marca Steaua și riscă plata unor prejudicii de 35 de milioane de euro # PSNews.ro
După mai mulți ani de litigii juridice, Clubul Sportiv al Armatei a câștigat definitv dreptul de a folosi marca Steaua. Acum, cei de la Steaua București își doresc să recupere pe cale legală și posibilul prejudiciu pe care actuala FCSB l-a provocat folosind pentru mulți ani brandul în mod ilegal. Concret, clubul Armatei îi solicită […] Articolul Verdict final: FCSB a pierdut definitiv marca Steaua și riscă plata unor prejudicii de 35 de milioane de euro apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
23:40
PE SCURT: Guvernul danez este implicat într-un scandal privind vizele pentru studenți internaționali, lucru care subminează politica strictă privind imigrația. În Polonia, prețurile la energia electrică pentru gospodării cresc rapid, devenind printre cele mai mari din UE, iar, în Cehia, Andrej Babiš revine la putere printr-o coaliție populistă de dreapta, care primite să elimine sprijinul […] Articolul Știri din capitalele Europei, 4 noiembrie apare prima dată în PS News.
21:40
Sebastian Burduja (PNL) vine miercuri la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook și Youtube # PSNews.ro
Deputatul Sebastian Burduja, vicepreședintele Partidului Național Liberal și președintele filialei PNL București este invitat, miercuri, la emisiunea ”Puterea Știrilor”, moderată de redactorul-șef PS News, Marinela Angheluș. Emisiunea poate fi urmărită live, la ora 16:00, pe pagina de Facebook PS News și pe canalul oficial de Youtube al PS News. Articolul Sebastian Burduja (PNL) vine miercuri la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook și Youtube apare prima dată în PS News.
20:30
Partidele susţin la unison reducerea numărului de parlamentari, dar încă dezbat câți să rămână # PSNews.ro
Partidele anunţă la unison că susţin reducerea numărului de parlamentari. Doar că nu au reuşit să se pună de acord câţi aleşi vor rămâne pe viitor. Nici în coaliţia de la guvernare numărătoarea nu dă acelaşi rezultat. Ba chiar s-ar dori abandonarea actualului proiect care a trecut tacit de Senat şi inițierea unei noi propuneri, […] Articolul Partidele susţin la unison reducerea numărului de parlamentari, dar încă dezbat câți să rămână apare prima dată în PS News.
20:30
Pedeapsa fostului ministru de Finanțe Darius Vâlcov, redusă după ce ICCJ a admis recursul în casaţie # PSNews.ro
Pedeapsa fostului ministru de Finanţe Darius Vâlcov, condamnat la şase ani de închisoare pentru trafic de influenţă şi spălarea banilor, a fost redusă la cinci ani de închisoare, după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis, marţi, recursul în casaţie formulat de aceasta. Magistraţii au decis să menţină decizia de confiscare a sumei […] Articolul Pedeapsa fostului ministru de Finanțe Darius Vâlcov, redusă după ce ICCJ a admis recursul în casaţie apare prima dată în PS News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.