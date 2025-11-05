Jurnal Antena Sport | Vicecampionii europeni români s-au ţinut de cuvânt. S-au făcut blonzi
Antena Sport, 5 noiembrie 2025 21:20
The post Jurnal Antena Sport | Vicecampionii europeni români s-au ţinut de cuvânt. S-au făcut blonzi appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 5 minute
21:30
Ce jucător de la FCSB a remarcat antrenorul lui Basel, înaintea partidei din Europa League: „Are calitate” # Antena Sport
Antrenorul lui Basel a remarcat un singur jucător al FCSB-ului, înaintea partidei din etapa a patra a grupei de Europa League. Meciul se va juca joi, de la ora 19:45, în Elveția, și va fi în format live text, pe as.ro. Ludovic Magnin a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Darius Olaru. El s-a declarat […] The post Ce jucător de la FCSB a remarcat antrenorul lui Basel, înaintea partidei din Europa League: „Are calitate” appeared first on Antena Sport.
21:30
Mesajul emoţionant al preşedintelui Nicuşor Dan după decesul legendarului Emeric Ienei # Antena Sport
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, miercuri seara, un mesaj de condoleanţe după decesul lui Emeric Ienei, arătând că ”dincolo de performanţele sale remarcabile, Emeric Ienei a fost mereu un model de echilibru, eleganţă şi nobleţe sufletească”. ”Mulţumim, Emeric Ienei, pentru toată bucuria pe care ne-ai adus-o şi pentru că ne-ai făcut de atâtea ori mândri […] The post Mesajul emoţionant al preşedintelui Nicuşor Dan după decesul legendarului Emeric Ienei appeared first on Antena Sport.
Acum 15 minute
21:20
Jurnal Antena Sport | Moment de reculegere pentru Emeric Ienei la meciul Basel – FCSB # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Moment de reculegere pentru Emeric Ienei la meciul Basel – FCSB appeared first on Antena Sport.
21:20
The post Jurnal Antena Sport | Daniel Pancu a fost prezentat la CFR appeared first on Antena Sport.
21:20
The post Jurnal Antena Sport | Gică Popescu a deschis un mall la Hunedoara appeared first on Antena Sport.
21:20
Jurnal Antena Sport | Vicecampionii europeni români s-au ţinut de cuvânt. S-au făcut blonzi # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Vicecampionii europeni români s-au ţinut de cuvânt. S-au făcut blonzi appeared first on Antena Sport.
Acum 30 minute
21:10
Jurnal Antena Sport | Emeric Ienei, omagiat în Ghencea. Se vor ţine momente de reculegere la meciuri # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Emeric Ienei, omagiat în Ghencea. Se vor ţine momente de reculegere la meciuri appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
20:50
The post Jurnal Antena Sport | Eroii de la Sevilla îl plâng pe Emeric Ienei appeared first on Antena Sport.
20:50
„Avem de lucrat”. Mirel Rădoi, categoric înaintea confruntării cu Rapid Viena din Conference League # Antena Sport
Mirel Rădoi a prefațat duelul dintre Rapid Viena și Universitatea Craiova, din runda a treia a grupei de Conference League. Antrenorul oltenilor se așteaptă ca partida din Austria să fie una extrem de dificilă. În primele două etape ale grupei, Universitatea Craiova a fost învinsă de Rakow, scor 0-2, și a remizat cu Noah, scor 1-1. Mirel Rădoi, categoric […] The post „Avem de lucrat”. Mirel Rădoi, categoric înaintea confruntării cu Rapid Viena din Conference League appeared first on Antena Sport.
20:40
Rezumatul meciului spectaculos Bernadette Szocs – Sofia Polcanova 2-3, de la WTT Champions Frankfurt # Antena Sport
The post Rezumatul meciului spectaculos Bernadette Szocs – Sofia Polcanova 2-3, de la WTT Champions Frankfurt appeared first on Antena Sport.
20:40
Florin Tănase, anunț ferm înaintea duelului cu Basel: „Trebuie să fim atenți la el, un fotbalist imens” # Antena Sport
Florin Tănase a prefațat duelul dintre Basel și FCSB, din etapa a patra a grupei de Europa League. Partida din Elveția se va disputa joi, de la ora 19:45, și va fi în format live text, pe as.ro. Florin Tănase a fost întrebat despre starul lui Basel, Xherdan Shaqiri. Fostul jucător al lui Liverpool, ajuns la 34 […] The post Florin Tănase, anunț ferm înaintea duelului cu Basel: „Trebuie să fim atenți la el, un fotbalist imens” appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
19:40
Ce gest vor face jucătorii FCSB-ului la meciul cu Basel, după decesul lui Emeric Ienei. Florin Tănase a dezvăluit totul # Antena Sport
Florin Tănase a dezvăluit ce gest vor face jucătorii FCSB-ului, la meciul cu Basel din Europa League, după decesul lui Emeric Ienei. Acesta a dezvăluit că toți jucătorii campioanei vor purta banderole negre. Totodată, FCSB a făcut cerere la UEFA, care ulterior a fost aprobată, pentru a ține un moment de reculegere în memoria lui […] The post Ce gest vor face jucătorii FCSB-ului la meciul cu Basel, după decesul lui Emeric Ienei. Florin Tănase a dezvăluit totul appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
19:10
Răspunsul venit de la UEFA după ce FCSB a cerut moment de reculegere la meciul cu Basel în memoria lui Ienei # Antena Sport
UEFA a răspuns solicitării FCSB-ului, care a cerut un moment de reculegere în memoria lui Emeric Ienei la partida campioanei României cu Basel, care se va disputa în Elveţia. Emeric Ienei s-a stins din viaţă miercuri, în jurul orei 11:00, la vârsta de 88 de ani. Legendarul jucător şi antrenor al Stelei, care a cucerit […] The post Răspunsul venit de la UEFA după ce FCSB a cerut moment de reculegere la meciul cu Basel în memoria lui Ienei appeared first on Antena Sport.
18:50
Emeric Ienei va fi înmormântat sâmbătă, la ora 14:00, la Cimitirul Municipal Rulikowski din Oradea, a anunţat clubul Steaua. Toţi cei care doresc să cinstească memoria fostului mare antrenor pot aprinde o lumânare, începând cu ora 18:00, pe esplanada din faţa Stadionului ”Steaua” (Zona tunurilor). Emeric Ienei, înmormântat sâmbătă cu onoruri militare General de brigadă, […] The post Emeric Ienei va fi înmormântat sâmbătă, la Oradea, cu onoruri militare appeared first on Antena Sport.
18:40
Grand Prix, ediţia 32: Antal Putinică şi Cătălin Ghigea au prefaţat Marele Premiu al Braziliei # Antena Sport
The post Grand Prix, ediţia 32: Antal Putinică şi Cătălin Ghigea au prefaţat Marele Premiu al Braziliei appeared first on Antena Sport.
18:40
„Noi nu respectăm oamenii”. Ilie Năstase, discurs manifest după ce Emeric Ienei a murit # Antena Sport
Ilie Năstase a oferit prima reacție după ce Emeric Ienei a murit la 88 de ani. Fostul lider ATP a avut un discurs manifest și a transmis că fostul antrenor merita să i se facă o statuie, după performanța uriașă obținută alături de Steaua în 1986. Ilie Năstase a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui […] The post „Noi nu respectăm oamenii”. Ilie Năstase, discurs manifest după ce Emeric Ienei a murit appeared first on Antena Sport.
18:30
Daniel Pancu, anunț despre posibilele transferuri ale lui Louis Munteanu și Emerllahu la FCSB: „Patronii sunt prieteni” # Antena Sport
Daniel Pancu a susținut prima conferință de presă la CFR Cluj și a fost întrebat și despre posibilele plecări ale lui Louis Munteanu și Lindon Emerllahu la FCSB. Antrenorul a declarat că nu a fost primită nicio ofertă oficială pentru cei doi. Gigi Becali i-a pus pe lista de transferuri pe Louis Munteanu și pe Lindon Emerllahu, pentru perioada de mercato din […] The post Daniel Pancu, anunț despre posibilele transferuri ale lui Louis Munteanu și Emerllahu la FCSB: „Patronii sunt prieteni” appeared first on Antena Sport.
18:10
Mesajul afișat pe stadionul din Ghencea, după moartea lui Emeric Ienei. Omagiu pentru fostul antrenor # Antena Sport
Emeric Ienei s-a stins din viață miercuri, pe 5 noiembrie, la vârsta de 88 de ani. Oficialii din Ghencea au afișat un mesaj special pentru fostul antrenor. Ienei s-a confruntat cu mari probleme de sănătate în ultimii ani. Fostul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare sâmbătă, în Oradea. Mesajul afișat pe stadionul din Ghencea, […] The post Mesajul afișat pe stadionul din Ghencea, după moartea lui Emeric Ienei. Omagiu pentru fostul antrenor appeared first on Antena Sport.
18:10
Iulia Curea are planuri mari după ce a preluat interimatul la CSM Bucureşti: “Acesta este visul meu” # Antena Sport
Iulia Curea este pregătită de o nouă provocare, după ce a preluat interimatul la CSM Bucureşti. Adi Vasile a fost demis după ce campioana României a pierdut şi meciul de pe teren propriu cu Odense, din Liga Campionilor la handbal feminin. În urma acestui rezultat, conducerea “tigroaicelor” a decis să renunţe la Adi Vasile, iar Iulia […] The post Iulia Curea are planuri mari după ce a preluat interimatul la CSM Bucureşti: “Acesta este visul meu” appeared first on Antena Sport.
18:00
Singurul interviu pe care Emeric Ienei l-a dat în presa din Spania: „Steaua sunt eu!” Cum îl vedeau spaniolii # Antena Sport
Emeric Ienei, legenda Stelei și a fotbalului românesc, a încetat din viață miercuri, 5 noiembrie, la vârsta de 88 de ani. Fostul mare antrenor era deja internat de câteva zile la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bihor. De numele lui Emeric Ienei se leagă cea mai mare performanță din istoria sportului românesc. Pe 7 mai […] The post Singurul interviu pe care Emeric Ienei l-a dat în presa din Spania: „Steaua sunt eu!” Cum îl vedeau spaniolii appeared first on Antena Sport.
17:40
„Din mlaștină se iese foarte greu”. Daniel Pancu, prima conferință la CFR Cluj: „Asta mi-a spus patronul în prima zi” # Antena Sport
Daniel Pancu a susținut prima conferință de presă ca antrenor la CFR Cluj. Tehnicianul în vârstă 48 de ani a semnat cu clujenii un contract valabil până în vară, cu opțiunea de prelungire, înlocuindu-l pe bancă pe Andrea Mandorlini. Daniel Pancu speră să o redreseze pe CFR Cluj și să o califice în play-off. La startul […] The post „Din mlaștină se iese foarte greu”. Daniel Pancu, prima conferință la CFR Cluj: „Asta mi-a spus patronul în prima zi” appeared first on Antena Sport.
17:40
“Noi, orădenii, aşa ni-l amintim…” Mesajul premierului Ilie Bolojan după decesul lui Emeric Ienei # Antena Sport
Premierul Ilie Bolojan (56 de ani), fost primar al municipiului Oradea, în care a locuit Emeric Ienei, a transmis un mesaj de condoleanţe după trecerea în nefiinţă a regretatului fotbalist şi ulterior antrenor al Stelei, care a cucerit cu roş-albaştrii Cupa Campionilor Europeni, în 1986. Ilie Bolojan a punctat că performanţa istorică realizată pe 7 […] The post “Noi, orădenii, aşa ni-l amintim…” Mesajul premierului Ilie Bolojan după decesul lui Emeric Ienei appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
17:30
Florin Talpan, anunț de ultim moment despre promovarea Stelei: „Dacă mă vor pune comandant…” # Antena Sport
Florin Talpan a făcut un anunț de ultim moment despre promovarea Stelei. Juristului echipei din Ghencea a dezvăluit că echipa ar fi fost în primul eșalon al fotbalului românesc dacă el era comandatul clubului. Florin Talpan a mai dezvăluit că în cazul în care va fi numit în această funcție, ar putea aduce mai mulți oameni alături de echipă, […] The post Florin Talpan, anunț de ultim moment despre promovarea Stelei: „Dacă mă vor pune comandant…” appeared first on Antena Sport.
17:30
“A fost mai mult decât tatăl nostru” Miodrag Belodedici, puternic afectat de decesul lui Emeric Ienei # Antena Sport
Miodrag Belodedici (61 de ani) l-a omagiat pe Emeric Ienei, după trecerea în nefiinţă a fostului mare jucător şi antrenor al Stelei. Emeric Ienei a reuşit, ca antrenor, cea mai importantă performanţă din istoria fotbalului românesc, cucerirea Cupei Campionilor Europeni, pe 7 mai 1986. Atunci Steaua a învins-o în finala de la Sevilla, la loviturile […] The post “A fost mai mult decât tatăl nostru” Miodrag Belodedici, puternic afectat de decesul lui Emeric Ienei appeared first on Antena Sport.
17:10
FCSB, cerere specială la UEFA înaintea meciului cu Basel, după moartea lui Emeric Ienei. Ce solicitare au făcut campionii # Antena Sport
FCSB a făcut o cerere specială la UEFA înaintea meciului cu Basel, din etapa a patra a grupei principale de Europa League. Campionii vor să țină un moment de reculegere pentru Emeric Ienei. Cel care a cucerit Cupa Campionilor Europeni cu Steaua, în 1986, s-a stins din viață azi, la vârsta de 88 de ani. […] The post FCSB, cerere specială la UEFA înaintea meciului cu Basel, după moartea lui Emeric Ienei. Ce solicitare au făcut campionii appeared first on Antena Sport.
17:10
Inter – Kairat Almaty LIVE TEXT (22:00). City – Dortmund, meciul serii în Champions League. Barcelona joacă în Belgia # Antena Sport
Interul lui Cristi Chivu vrea să continue seria foarte bună din UEFA Champions League. Miercuri seară, finalista sezonului trecut primeşte vizita kazahilor de la Kairat Almaty. Nerazzurrii au început perfect sezonul european, cu tre victorii în trei meciuri, fără să primească vreun gol. Echipa românului le-a învins cu 2-0 pe Ajax, 3-0 pe Slavia Praga […] The post Inter – Kairat Almaty LIVE TEXT (22:00). City – Dortmund, meciul serii în Champions League. Barcelona joacă în Belgia appeared first on Antena Sport.
16:50
FCSB s-a calificat în turul 3 Youth League! Victorie entuziasmantă cu Lokomotiv Zagreb # Antena Sport
FCSB a câştigat şi în returul cu Lokomotiv Zagreb, scor 3-2, şi a obţinut calificarea în turul 3 din UEFA Youth League. Formaţia roş-albastră a câştigat cu acelaşi scor şi meciul tur şi a avansat cu 6-4 la general în turul următor. În meciul disputat la Buftea, sub privirile lui Vlad Chiricheş şi Răzvan Burleanu, […] The post FCSB s-a calificat în turul 3 Youth League! Victorie entuziasmantă cu Lokomotiv Zagreb appeared first on Antena Sport.
16:50
1. Emeric Ienei a murit Emeric Ienei a murit la 88 de ani. Antrenorul care a condus Steaua către Cupa Campionilor Europeni în 1986 era internat de mai multe zile în spitalul din Oradea. 2. Fotbalul îl plânge pe Ienei Moartea lui Emeric Ienei a întristat lumea fotbalului. Hagi, Popescu, Iovan, Balint, Răducioiu şi Lăcătuş […] The post AntenaSport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 5 noiembrie appeared first on Antena Sport.
16:40
Emeric Ienei, “uitat” şi el de statul român! Ce indemnizaţie lunară primea şi când a început să o încaseze # Antena Sport
Emeric Ienei a încetat din viaţă la vârsta de 88 de ani. Câştigător al Cupei Campionilor Europeni cu Steaua în 1986, Emeric Ienei a început să primească rentă viageră abia în ianuarie 2025. Emeric Ienei primea lunar o indemnizaţie de merit de 6.240 de lei. A apucat să primească de la statul român indemnizaţia respectivă […] The post Emeric Ienei, “uitat” şi el de statul român! Ce indemnizaţie lunară primea şi când a început să o încaseze appeared first on Antena Sport.
16:30
Schimbare la FCSB înaintea meciului cu Basel. Jucătorul care e OUT pentru duelul din Elveția # Antena Sport
Schimbare la FCSB înaintea meciului cu Basel, din etapa a patra a grupei de Europa League. Vlad Chiricheș nu va juca în acest meci, dat fiind faptul că nu a fost inclus în lotul care a făcut deplasarea în Elveția. FCSB l-a trecut pe lista UEFA pe Vlad Chiricheș după ce Mihai Popescu „s-a rupt”. Începând din acest sezon, […] The post Schimbare la FCSB înaintea meciului cu Basel. Jucătorul care e OUT pentru duelul din Elveția appeared first on Antena Sport.
16:10
Reacția presei din Ungaria după moartea lui Emeric Ienei. Ce și-au amintit maghiarii: „Era așteptat să facă o minune” # Antena Sport
Reacția presei din Ungaria după moartea lui Emeric Ienei nu a întârziat să apară. Ungurii au transmis un mesaj după moartea fostului antrenor, amintindu-și de perioada în care acesta a fost selecționerul Ungariei. Emeric Ienei s-a stins din viață azi, pe 5 noiembrie, la vârsta de 88 de ani. Cel care a cucerit Cupa Campionilor Europeni alături de Steaua, […] The post Reacția presei din Ungaria după moartea lui Emeric Ienei. Ce și-au amintit maghiarii: „Era așteptat să facă o minune” appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
15:30
Mara Gae aşteaptă duelul cu Iga Swiatek de la Billie Jean King Cup: “E visul oricărui jucător” # Antena Sport
România se pregăteşte de play-off-ul pentru preliminariile turneului final din 2026 al Billie Jean King Cup, ce va avea loc la Gorzow, în perioada 14-16 noiembrie 2025. România va întâlni Polonia şi Noua Zeelandă, pe hard, astfel că ne aşteaptă un duel extrem de dificil cu Iga Swiatek. Noul căpitan nejucător al României, Alexandra Dulgheru […] The post Mara Gae aşteaptă duelul cu Iga Swiatek de la Billie Jean King Cup: “E visul oricărui jucător” appeared first on Antena Sport.
15:20
Florin Talpan îi cere demisia lui Opriţa. Antrenorul îl face praf: “Să intre el să și joace dacă vrea!” # Antena Sport
Florin Talpan a pornit un atac violent la adresa lui Daniel Opriţa. I-a cerut acestuia demisia de pe banca Stelelei, în urma rezultatelor slabe. Nici antrenorul nu a stat cu mâinile în sân, iar ruptura pare să fie totală. „Păi Dacă am ajuns să ne bată Dumbrăvița, ce mai caută acest Oprița pe bancă? Ce […] The post Florin Talpan îi cere demisia lui Opriţa. Antrenorul îl face praf: “Să intre el să și joace dacă vrea!” appeared first on Antena Sport.
14:40
Ce notă a primit Istvan Kovacs din parte englezilor, după ce a anulat un penalty pentru Liverpool # Antena Sport
În minutul 30 al partidei Dominik Szoboszlai (25 de ani) a şutat spre poartă, mingea l-a atins în mână pe Aurelien Tchouameni (25 de ani), iar Istvan Kovacs a decis să dea minge de arbitru, după ce a fost chemat la VAR. Iniţial acordase lovitură liberă de la marginea careului. Decizia centralului român a strânit […] The post Ce notă a primit Istvan Kovacs din parte englezilor, după ce a anulat un penalty pentru Liverpool appeared first on Antena Sport.
14:40
Cristiano Ronaldo, tot mai aproape de momentul retragerii! Anunţul portughezului: “Voi fi pregătit” # Antena Sport
Portughezul Cristiano Ronaldo a declarat că se va retrage „în curând” şi, deşi recunoaşte că va fi dificil să pună capăt carierei sale strălucite, jucătorul în vârstă de 40 de ani îşi planifică de ceva timp viaţa de după fotbal, relatează Reuters. Atacantul echipei Al Nassr este cel mai bun marcator din toate timpurile, cu […] The post Cristiano Ronaldo, tot mai aproape de momentul retragerii! Anunţul portughezului: “Voi fi pregătit” appeared first on Antena Sport.
14:20
Scene ireale la Tottenham. Unul dintre colegii lui Radu Drăguşin a fost ameninţat cu o armă de foc # Antena Sport
Clubul Tottenham şi-a arătat public sprijinul pentru jucătorul Destiny Udogie (22 de ani), ameninţat cu o armă de foc de către un agent sâmbătă seara. Presupusul agresor a fost arestat, relatează RMC Sport. Incidentul a avut loc sâmbătă seara, la Londra. Un bărbat l-a ameninţat pe colegul lui Radu Drăguşin cu o armă de foc. […] The post Scene ireale la Tottenham. Unul dintre colegii lui Radu Drăguşin a fost ameninţat cu o armă de foc appeared first on Antena Sport.
13:50
Gigi Becali, despre moartea lui Emeric Ienei: „Mâine-poimâine sunt și eu în coșciug!” # Antena Sport
Gigi Becali a avut cuvinte laudative la adresa lui Emeric Ienei. Gigi Becali a avut o reacţie tulburătoare la adresa decesului fostului jucător al Stelei, spunând că şi el, cândva, se va stinge. “Om de mare calitate, om bun, bun, Dumnezeu să-l ierte, să se ducă în Rai, că era mare calitate de om! Era […] The post Gigi Becali, despre moartea lui Emeric Ienei: „Mâine-poimâine sunt și eu în coșciug!” appeared first on Antena Sport.
13:50
Florin Răducioiu, reacţie emoţionantă după moartea lui Emeric Ienei: “Singurul gentleman al fotbalului românesc” # Antena Sport
Florin Răducioiu a vorbit la superlativ despre Emeric Ienei. Fostul mare antrenor al Stelei, care a cucerit în 1986 Cupa Campionilor Europeni, a murit miercuri, la vârsta de 88 de ani. Emeric Ienei a fost unul dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului românesc şi şi-a lăsat amprenta asupra mai multor nume uriaşe. Florin […] The post Florin Răducioiu, reacţie emoţionantă după moartea lui Emeric Ienei: “Singurul gentleman al fotbalului românesc” appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
13:30
Campioana en titre a ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), Oklahoma City Thunder, şi-a păstrat invincibilitatea în opt meciuri disputate în acest sezon, impunându-se cu 126-107 în faţa lui Los Angeles Clippers, marţi, în deplasare, informează AFP. De la debutul acestui sezon, Oklahoma City Thunder şi-a trecut în cont a opta victorie din tot atâtea […] The post Oklahoma City Thunder, de neoprit! Campioana a ajuns la a opta victorie consecutivă appeared first on Antena Sport.
12:50
Gică Hagi, după moartea lui Emeric Ienei: “Îți mulțumesc pentru tot, nea Imi. Vei fi mereu în inima mea” # Antena Sport
Gică Hagi a ţinut să îi mulţumească lui Emeric Ienei pentru tot ajutorul pe care i l-a acordat în carieră. “Regele” a postat un mesaj pe Facebook la două ore după decesul celui mai titrat antrenor din istoria României. Gică Hagi, mesaj după moartea lui Emeric Ienei Legendarul antrenor al Stelei s-a stins pe 5 […] The post Gică Hagi, după moartea lui Emeric Ienei: “Îți mulțumesc pentru tot, nea Imi. Vei fi mereu în inima mea” appeared first on Antena Sport.
12:50
Daniele De Rossi este antrenorul care vine la Genoa şi trebuie să salveze echipa de la retrogradare. Dan Şucu a ajuns la un acord cu fostul mijlocaş de la AS Roma, iar Gazzetta dello Sport anună că semnarea actelor se va face mâine. Daniele De Rossi a fost filmat în seara de luni, 3 noiembrie, […] The post Gata, Genoa are antrenor! “Mâine semnează” appeared first on Antena Sport.
12:30
Emeric Ienei, fostul mare antrenor al Stelei, a murit la 88 de ani. Singurul antrenor român care a cucerit Cupa Campionilor Europeni a fost şi antrenorul care a readus echipa naţională a României la Cupa Mondială, în 1990. Federaţia Română de Fotbal a decis să cinstească memoria legendarului antrenor şi să ţină un moment de […] The post Decizia FRF, după moartea lui Emeric Ienei! Răzvan Burleanu: “Fără dar şi poate” appeared first on Antena Sport.
12:20
Gică Popescu, mesaj plin de durere după moartea lui Emeric Ienei: “Un om care a inspirat generații întregi” # Antena Sport
Gică Popescu a postat un mesaj pe reţelele de socializare după moartea lui Emeric Ienei, antrenorul care se afla pe banca României la meciul de debut al “Baciului”, 3-0 cu Albania, în septembrie 1988. Legendarul antrenor al Stelei s-a stins pe 5 noiembrie, în jurul orei 11:00, la vârsta de 88 de ani. Fostul mare […] The post Gică Popescu, mesaj plin de durere după moartea lui Emeric Ienei: “Un om care a inspirat generații întregi” appeared first on Antena Sport.
12:20
Reacţie emţionantă a lui Mircea Lucescu la moartea lui Ienei: “Un domn, greu să mai vorbesc acum!” # Antena Sport
Emeric Ienei, fostul mare antrenor și jucător, care a câștigăt Cupa Campionilor Europeni alături de Steaua, a încetat din viață la vârsta de 88 de ani. Vestea dispariţiei lui l-a emoţionat pe Mircea Lucescu. „A murit?! Doamne! Dumnezeu să-l odihnească în pace. A fost un om extraordinar, un sufletist, e dureros. Din păcate, asta e […] The post Reacţie emţionantă a lui Mircea Lucescu la moartea lui Ienei: “Un domn, greu să mai vorbesc acum!” appeared first on Antena Sport.
12:10
Cuvintele lui Emeric Ienei care l-au marcat toată viaţa pe Marius Lăcătuş: „Nu voi uita…” # Antena Sport
Marius Lăcătuş este cutremurat la aflarea veştii decesului lui Emeric Ienei. Legendarul antrenor s-a stins, astăzi, la vârsta de 88 de ani. „Acum am aflat, de la dumneavoastră. Dumnezeu să-l odihnească. Ultima oară cred că am vorbit chiar pe 7 mai. Pentru noi, cei de la Steaua, dar cred că și pentru jucătorii echipei naționale, […] The post Cuvintele lui Emeric Ienei care l-au marcat toată viaţa pe Marius Lăcătuş: „Nu voi uita…” appeared first on Antena Sport.
12:10
Gabi Balint, mesaj emoţionant după moartea lui Emeric Ienei: “A fost mereu unul dintre noi! Ne-a făcut ce mai buni” # Antena Sport
Gabi Balint a reacţionat după moartea lui Emeric Ienei. Fostul mare antrenor al Stelei, cel care a condus formaţia roş-albastră spre Cupa Campionilor Europeni în 1986, a încetat din viaţă la 88 de ani. Balint a declarat că ştia de problemele de sănătate ale lui Emeric Ienei din ultima perioadă. Fostul mare jucător al Stelei […] The post Gabi Balint, mesaj emoţionant după moartea lui Emeric Ienei: “A fost mereu unul dintre noi! Ne-a făcut ce mai buni” appeared first on Antena Sport.
11:50
Cine a fost Emeric Ienei. De ce n-a primit medalie la Sevilla în 1986 și ce i-a spus Ceaușescu după câștigarea Cupei Campionilor # Antena Sport
Cu siguranţă cariera lui Emeric Ienei a marcat fotbalul românesc. Despre Emeric Ienei se poate spune că a fost unul dintre cei mai mari antrenori din istoria României. Din păcate, marele antrenor s-a stins astăzi, la vrâsta de 88 de ani. Cine a fost Emeric Ienei? Povetea de viaţă a tehnicianului este una de-a dreptul […] The post Cine a fost Emeric Ienei. De ce n-a primit medalie la Sevilla în 1986 și ce i-a spus Ceaușescu după câștigarea Cupei Campionilor appeared first on Antena Sport.
11:50
Ştefan Iovan, devastat de moartea lui Emeric Ienei: “Am ţinut mult la el! Îi suntem cu toţii recunoscători” # Antena Sport
Ştefan Iovan, căpitanul Stelei în finala Cupei Campionilor Europeni din 1986 de la Sevilla, a vorbit despre Emeric Ienei, după ce antrenorul de 88 de ani a încetat din viaţă. În cursul zilei de miercuri, la Oradea, Emeric Ienei a murit. Vestea l-a cutremurat pe Ştefan Iovan, cel care a ţinut foarte mult la fostul […] The post Ştefan Iovan, devastat de moartea lui Emeric Ienei: “Am ţinut mult la el! Îi suntem cu toţii recunoscători” appeared first on Antena Sport.
11:30
A murit Emeric Ienei! Legendarul antrenor al Stelei s-a stins pe 5 noiembrie, în jurul orei 11:00, la vârsta de 88 de ani. Fostul mare antrenor era internat în spital la Oradea. Ştire in curs de actualizare The post A murit Emeric Ienei. Legendarul antrenor avea 88 de ani appeared first on Antena Sport.
11:20
FCSB, “condamnată” de elveţieni, înaintea meciului cu Basel: “Dacă nici pe ei nu îi batem, atunci pe cine?” # Antena Sport
FCSB merge în Elveţia pentru meciul cu FC Basel, din etapa a patra a grupei principale Europa League. Ambele echipe au o singură victorie în primele trei meciuri şi au mare nevoie de puncte, pentru a nu pierde contactul cu locurile care asigură prezenţa în play-off-ul pentru optimile de finală Europa League. În campionat, lucrurile […] The post FCSB, “condamnată” de elveţieni, înaintea meciului cu Basel: “Dacă nici pe ei nu îi batem, atunci pe cine?” appeared first on Antena Sport.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.