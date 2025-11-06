Rapid Viena – Universitatea Craiova, 22:00, LIVE TEXT. Oltenii caută prima victorie în grupă

12:50

Gică Hagi a ţinut să îi mulţumească lui Emeric Ienei pentru tot ajutorul pe care i l-a acordat în carieră. "Regele" a postat un mesaj pe Facebook la două ore după decesul celui mai titrat antrenor din istoria României. Gică Hagi, mesaj după moartea lui Emeric Ienei Legendarul antrenor al Stelei s-a stins pe 5 […]