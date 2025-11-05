Jurnal Antena Sport | Gică Popescu a deschis un mall la Hunedoara

11:50

Cu siguranţă cariera lui Emeric Ienei a marcat fotbalul românesc. Despre Emeric Ienei se poate spune că a fost unul dintre cei mai mari antrenori din istoria României. Din păcate, marele antrenor s-a stins astăzi, la vrâsta de 88 de ani. Cine a fost Emeric Ienei? Povetea de viaţă a tehnicianului este una de-a dreptul […] The post Cine a fost Emeric Ienei. De ce n-a primit medalie la Sevilla în 1986 și ce i-a spus Ceaușescu după câștigarea Cupei Campionilor appeared first on Antena Sport.