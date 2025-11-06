Fanii Barcelonei au incendiat un autobuz în Bruges. Forţele de ordine au intervenit
Antena Sport, 6 noiembrie 2025 09:20
Suporterii Barcelonei au aprins fumigene într-unul dintre autobuzele care îi duceau la stadionul echipei FC Bruges miercuri, înaintea meciului din Liga Campionilor. Vehiculul a luat foc, iar un spaniol a fost arestat de forţele de ordine locale. Potrivit presei spaniole, în unul dintre autobuzele rezervate pentru cei 1.300 de catalani care se îndreptau spre stadionul […] The post Fanii Barcelonei au incendiat un autobuz în Bruges. Forţele de ordine au intervenit appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 30 minute
09:20
Suporterii Barcelonei au aprins fumigene într-unul dintre autobuzele care îi duceau la stadionul echipei FC Bruges miercuri, înaintea meciului din Liga Campionilor. Vehiculul a luat foc, iar un spaniol a fost arestat de forţele de ordine locale. Potrivit presei spaniole, în unul dintre autobuzele rezervate pentru cei 1.300 de catalani care se îndreptau spre stadionul […] The post Fanii Barcelonei au incendiat un autobuz în Bruges. Forţele de ordine au intervenit appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
09:10
Scandal incredibil în Champions League! Ademola Lookman, bruscat de propriul antrenor. Stafful a intervenit imediat # Antena Sport
Atalanta a învins-o dramatic pe Olympique Marseille, cu 1-0, în prelungiri, dar cel mai încins moment de pe Velodrome a avut loc cu un sfert de oră înainte de final şi i-a avut în prim-plan pe antrenorul Ivan Juric şi pe atacantul Ademola Lookman. După încă o evoluţie neconvingătoare, nigerianul de 28 de ani a […] The post Scandal incredibil în Champions League! Ademola Lookman, bruscat de propriul antrenor. Stafful a intervenit imediat appeared first on Antena Sport.
09:10
Omagiu pentru Emeric Ienei adus de suporterii Stelei. Bannerul afișat la Stadionul din Ghencea # Antena Sport
Suporterii Stelei i-au adus un omagiu lui Emeric Ienei, miercuri seară, la stadionul din Bulevardul Ghencea. “Peluza Sud a fost prezentă miercuri seară acolo unde legenda a prins viaţă, unde marele Emeric Ienei a scris istorie, în Ghencea“, a anunţat clubul stelist. Tot la arenă, o altă facțiune de suporteri roș-albaștri a afișat un banner […] The post Omagiu pentru Emeric Ienei adus de suporterii Stelei. Bannerul afișat la Stadionul din Ghencea appeared first on Antena Sport.
08:50
Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri # Antena Sport
Club Brugge – Barcelona 3-3 a fost unul dintre cele mai tari meciuri din ultimul timp din Champions League. Belgienii au condus în trei rânduri şi au înscris şi golul de 4-3, care a fost însă anulat. Anthony Taylor a validat iniţial reuşita lui Romeo Vermant, dar VAR a intervenit şi golul a fost anulat […] The post Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri appeared first on Antena Sport.
08:50
“Am eșuat. E o lecție”. Cristi Chivu nu s-a ferit de cuvinte după ce Inter a învins-o la limită pe Kairat Almaty # Antena Sport
Cristi Chivu a avut un discurs extrem de dur în ciuda faptului că Interul său a obținut a patra victorie consecutivă în Liga Campionilor, scor 2-1 contra celor de la Kairat Almaty. Antrenorul român a vorbit după meci despre ce nu a mers la jocul elevilor săi și și-a asumat responsabilitatea pentru faptul că nu […] The post “Am eșuat. E o lecție”. Cristi Chivu nu s-a ferit de cuvinte după ce Inter a învins-o la limită pe Kairat Almaty appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
08:30
Controversa imensă de la Brugge – Barcelona a împărțit specialiștii în două: “Nu văd faultul” / “Trebuia anulat” # Antena Sport
Partida de aseară din Champions League dintre Club Brugge și Barcelona a fost una extrem de spectaculoasă, însă și marcată de un scandal uriaș pe final. La scorul de 3-3, Romeo Vermant l-a deposedat pe Wojciech Szczesny și a marcat, însă golul a fost anulat de Anthony Taylor, o decizie care a împărțit lumea specialiștilor […] The post Controversa imensă de la Brugge – Barcelona a împărțit specialiștii în două: “Nu văd faultul” / “Trebuia anulat” appeared first on Antena Sport.
08:10
Această situație, în care doi colegi de echipă se luptă pentru titlul mondial, pentru câștigarea căruia un alt pilot mai păstrează șanse, nu e nouă. S-a mai întâmplat în sezonul 2007, tot la McLaren. Cele petrecute atunci sunt ilustrative pentru modul în care crește șansa unui al treilea, considerat outsider, când doi combatanți sunt colegi […] The post Ce riscă Norris și Piastri. Analiza lui Adrian Georgescu appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
00:50
Rapid Viena – Universitatea Craiova, 22:00, LIVE TEXT. Oltenii caută prima victorie în grupă # Antena Sport
Meciul Rapid Viena – Universitatea Craiova e în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport joi, de la ora 22:00. Echipa lui Mirel Rădoi nu are încă nicio victorie în grupa din Conference League. Craiova a pierdut cu Rakow, cu 2-0, în deplasare şi a făcut egal acasă, 1-1, cu Noah. Rapid Viena […] The post Rapid Viena – Universitatea Craiova, 22:00, LIVE TEXT. Oltenii caută prima victorie în grupă appeared first on Antena Sport.
00:20
Cristi Chivu, taxat de italieni după ce Inter s-a chinuit în Champions League cu Kairat Almaty. Nota primită de antrenorul român # Antena Sport
Reacția italienilor nu a întârziat să apară după ce Inter s-a chinuit cu Kairat Almaty, în etapa a patra a grupei de Champions League. Formația lui Cristi Chivu s-a impus la limită, scor 2-1. Inter a deschis scorul prin Lautaro Martinez, care a punctat în minutul 45. Kairat Almaty a reușit să egaleze pe Meazza prin Arad, în minutul 55. Golul victoriei a fost […] The post Cristi Chivu, taxat de italieni după ce Inter s-a chinuit în Champions League cu Kairat Almaty. Nota primită de antrenorul român appeared first on Antena Sport.
5 noiembrie 2025
23:30
Erling Haaland, în formă maximă și în Champions League. A marcat în Manchester City – Dortmund și a ajuns la cifre fabuloase # Antena Sport
Erling Haaland e într-o formă de zile mari la Manchester City. Atacantul de 25 de ani al „cetățenilor” a marcat un gol în duelul cu Borussia Dortmund, din etapa a patra a grupei de Champions League, și a ajuns la cifre uriașe. Erling Haaland a marcat în minutul 29 al partidei de pe Etihad cu Dortmund. Norvegianul lui Pep Guardiola a punctat cu un […] The post Erling Haaland, în formă maximă și în Champions League. A marcat în Manchester City – Dortmund și a ajuns la cifre fabuloase appeared first on Antena Sport.
23:10
Echipa lui Vlad Dragomir, premieră după 14 ani! Performanţa reuşită după victoria surprinzătoare cu Villarreal # Antena Sport
Echipa românului Vlad Dragomir (26 de ani), Pafos, a obţinut prima victorie pentru o echipă cipriotă în Liga Campionilor după 14 ani! Vlad Dragomir a fost integralist în Pafos – Villarreal 1-0, primind nota 6.3 pentru prestaţia lui. Pafos, prima victorie pentru o echipă cipriotă în Liga Campionilor după 14 ani Derrick Luckassen a înscris […] The post Echipa lui Vlad Dragomir, premieră după 14 ani! Performanţa reuşită după victoria surprinzătoare cu Villarreal appeared first on Antena Sport.
23:00
Ce notă a primit Vlad Dragomir după ce a fost titular în surpriza serii din Champions League # Antena Sport
Vlad Dragomir a fost titular în duelul dintre Pafos și Villarreal, din etapa a 4-a a grupei din Champions League. Campioana Ciprului a furnizat surpriza serii și s-a impus cu 1-0. Pafos a obținut astfel prima victorie din istoria clubului în Champions League. Unicul gol al partidei cu Villarreal a fost marcat de Derrick Luckassen, în minutul 46. Ce notă a primit Vlad […] The post Ce notă a primit Vlad Dragomir după ce a fost titular în surpriza serii din Champions League appeared first on Antena Sport.
22:40
Rapid Viena – Universitatea Craiova, miercuri, 22:00, LIVE TEXT. Oltenii caută prima victorie în grupă # Antena Sport
Meciul Rapid Viena – Universitatea Craiova e în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport joi, de la ora 22:00. Echipa lui Mirel Rădoi nu are încă nicio victorie în grupa din Conference League. Craiova a pierdut cu Rakow, cu 2-0, în deplasare şi a făcut egal acasă, 1-1, cu Noah. Rapid Viena […] The post Rapid Viena – Universitatea Craiova, miercuri, 22:00, LIVE TEXT. Oltenii caută prima victorie în grupă appeared first on Antena Sport.
22:30
Basel – FCSB LIVE TEXT (19:45). Campioana caută a doua victorie în grupa de Europa League. Echipele probabile # Antena Sport
Basel – FCSB, duelul din etapa a patra a grupei de Europa League, va fi în format live text, pe as.ro și în aplicația AntenaSport, de la ora 19:45. Campioana României caută a doua victorie în grupă. FCSB are trei puncte după primele trei meciuri jucate în Europa League. Roș-albaștrii au învins-o cu 1-0 pe Go Ahead Eagles în prima […] The post Basel – FCSB LIVE TEXT (19:45). Campioana caută a doua victorie în grupa de Europa League. Echipele probabile appeared first on Antena Sport.
22:00
Dinamo și-a luat gândul de la transferul jucătorului din Liga 1. Anunțul lui Andrei Nicolescu: „Costă foarte mult” # Antena Sport
Dinamo și-a luat gândul de la transferul jucătorului dorit din Liga 1. Andrei Nicolescu a dezvăluit că prețul cerut de FC Argeș în schimbul lui Mario Tudose este unul mult prea mare pentru „câini”. Tânărul fundaș al piteștenilor a fost dorit în vară și de FCSB. Gigi Becali a renunțat însă la transferul lui, după […] The post Dinamo și-a luat gândul de la transferul jucătorului din Liga 1. Anunțul lui Andrei Nicolescu: „Costă foarte mult” appeared first on Antena Sport.
21:50
Iga Swiatek, OUT de la Turneul Campioanelor! Anisimova, răzbunare dulce pentru acel 0-6, 0-6! # Antena Sport
Iga Swiatek (24 de ani) a fost învinsă surprinzător de Amanda Anisimova (24 de ani) în grupa B a Turneului Campioanelor. Cu această victorie americanca s-a calificat în semifinale, Iga Swiatek părăsind competiţia. Anisimova a învins-o pe Swiatek cu 6-7 (3), 6-4, 6-2. Anisimova s-a clasat pe locul 2 în grupa B a Turneului Campioanelor, […] The post Iga Swiatek, OUT de la Turneul Campioanelor! Anisimova, răzbunare dulce pentru acel 0-6, 0-6! appeared first on Antena Sport.
21:40
„Mă simt puternic”. Ștefan Baiaram a dat uitării conflictul cu Mirel Rădoi, înaintea duelului cu Rapid Viena # Antena Sport
Ștefan Baiaram a prefațat duelul dintre Rapid Viena și Universitatea Craiova, din etapa a treia a grupei de Conference League. Mijlocașul a dezvăluit că a dat uitării conflictul avut cu Mirel Rădoi înaintea meciului cu Noah, atunci când a fost exclus din lot. Baiaram a declarat că nu a existat nicio problemă la echipă și se simte puternic înaintea duelului cu […] The post „Mă simt puternic”. Ștefan Baiaram a dat uitării conflictul cu Mirel Rădoi, înaintea duelului cu Rapid Viena appeared first on Antena Sport.
21:30
Ce jucător de la FCSB a remarcat antrenorul lui Basel, înaintea partidei din Europa League: „Are calitate” # Antena Sport
Antrenorul lui Basel a remarcat un singur jucător al FCSB-ului, înaintea partidei din etapa a patra a grupei de Europa League. Meciul se va juca joi, de la ora 19:45, în Elveția, și va fi în format live text, pe as.ro. Ludovic Magnin a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Darius Olaru. El s-a declarat […] The post Ce jucător de la FCSB a remarcat antrenorul lui Basel, înaintea partidei din Europa League: „Are calitate” appeared first on Antena Sport.
21:30
Mesajul emoţionant al preşedintelui Nicuşor Dan după decesul legendarului Emeric Ienei # Antena Sport
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, miercuri seara, un mesaj de condoleanţe după decesul lui Emeric Ienei, arătând că ”dincolo de performanţele sale remarcabile, Emeric Ienei a fost mereu un model de echilibru, eleganţă şi nobleţe sufletească”. ”Mulţumim, Emeric Ienei, pentru toată bucuria pe care ne-ai adus-o şi pentru că ne-ai făcut de atâtea ori mândri […] The post Mesajul emoţionant al preşedintelui Nicuşor Dan după decesul legendarului Emeric Ienei appeared first on Antena Sport.
21:20
Jurnal Antena Sport | Moment de reculegere pentru Emeric Ienei la meciul Basel – FCSB # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Moment de reculegere pentru Emeric Ienei la meciul Basel – FCSB appeared first on Antena Sport.
21:20
The post Jurnal Antena Sport | Daniel Pancu a fost prezentat la CFR appeared first on Antena Sport.
21:20
The post Jurnal Antena Sport | Gică Popescu a deschis un mall la Hunedoara appeared first on Antena Sport.
21:20
Jurnal Antena Sport | Vicecampionii europeni români s-au ţinut de cuvânt. S-au făcut blonzi # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Vicecampionii europeni români s-au ţinut de cuvânt. S-au făcut blonzi appeared first on Antena Sport.
21:10
Jurnal Antena Sport | Emeric Ienei, omagiat în Ghencea. Se vor ţine momente de reculegere la meciuri # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Emeric Ienei, omagiat în Ghencea. Se vor ţine momente de reculegere la meciuri appeared first on Antena Sport.
20:50
The post Jurnal Antena Sport | Eroii de la Sevilla îl plâng pe Emeric Ienei appeared first on Antena Sport.
20:50
„Avem de lucrat”. Mirel Rădoi, categoric înaintea confruntării cu Rapid Viena din Conference League # Antena Sport
Mirel Rădoi a prefațat duelul dintre Rapid Viena și Universitatea Craiova, din runda a treia a grupei de Conference League. Antrenorul oltenilor se așteaptă ca partida din Austria să fie una extrem de dificilă. În primele două etape ale grupei, Universitatea Craiova a fost învinsă de Rakow, scor 0-2, și a remizat cu Noah, scor 1-1. Mirel Rădoi, categoric […] The post „Avem de lucrat”. Mirel Rădoi, categoric înaintea confruntării cu Rapid Viena din Conference League appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
20:40
Rezumatul meciului spectaculos Bernadette Szocs – Sofia Polcanova 2-3, de la WTT Champions Frankfurt # Antena Sport
The post Rezumatul meciului spectaculos Bernadette Szocs – Sofia Polcanova 2-3, de la WTT Champions Frankfurt appeared first on Antena Sport.
20:40
Florin Tănase, anunț ferm înaintea duelului cu Basel: „Trebuie să fim atenți la el, un fotbalist imens” # Antena Sport
Florin Tănase a prefațat duelul dintre Basel și FCSB, din etapa a patra a grupei de Europa League. Partida din Elveția se va disputa joi, de la ora 19:45, și va fi în format live text, pe as.ro. Florin Tănase a fost întrebat despre starul lui Basel, Xherdan Shaqiri. Fostul jucător al lui Liverpool, ajuns la 34 […] The post Florin Tănase, anunț ferm înaintea duelului cu Basel: „Trebuie să fim atenți la el, un fotbalist imens” appeared first on Antena Sport.
19:40
Ce gest vor face jucătorii FCSB-ului la meciul cu Basel, după decesul lui Emeric Ienei. Florin Tănase a dezvăluit totul # Antena Sport
Florin Tănase a dezvăluit ce gest vor face jucătorii FCSB-ului, la meciul cu Basel din Europa League, după decesul lui Emeric Ienei. Acesta a dezvăluit că toți jucătorii campioanei vor purta banderole negre. Totodată, FCSB a făcut cerere la UEFA, care ulterior a fost aprobată, pentru a ține un moment de reculegere în memoria lui […] The post Ce gest vor face jucătorii FCSB-ului la meciul cu Basel, după decesul lui Emeric Ienei. Florin Tănase a dezvăluit totul appeared first on Antena Sport.
19:10
Răspunsul venit de la UEFA după ce FCSB a cerut moment de reculegere la meciul cu Basel în memoria lui Ienei # Antena Sport
UEFA a răspuns solicitării FCSB-ului, care a cerut un moment de reculegere în memoria lui Emeric Ienei la partida campioanei României cu Basel, care se va disputa în Elveţia. Emeric Ienei s-a stins din viaţă miercuri, în jurul orei 11:00, la vârsta de 88 de ani. Legendarul jucător şi antrenor al Stelei, care a cucerit […] The post Răspunsul venit de la UEFA după ce FCSB a cerut moment de reculegere la meciul cu Basel în memoria lui Ienei appeared first on Antena Sport.
18:50
Emeric Ienei va fi înmormântat sâmbătă, la ora 14:00, la Cimitirul Municipal Rulikowski din Oradea, a anunţat clubul Steaua. Toţi cei care doresc să cinstească memoria fostului mare antrenor pot aprinde o lumânare, începând cu ora 18:00, pe esplanada din faţa Stadionului ”Steaua” (Zona tunurilor). Emeric Ienei, înmormântat sâmbătă cu onoruri militare General de brigadă, […] The post Emeric Ienei va fi înmormântat sâmbătă, la Oradea, cu onoruri militare appeared first on Antena Sport.
18:40
Grand Prix, ediţia 32: Antal Putinică şi Cătălin Ghigea au prefaţat Marele Premiu al Braziliei # Antena Sport
The post Grand Prix, ediţia 32: Antal Putinică şi Cătălin Ghigea au prefaţat Marele Premiu al Braziliei appeared first on Antena Sport.
18:40
„Noi nu respectăm oamenii”. Ilie Năstase, discurs manifest după ce Emeric Ienei a murit # Antena Sport
Ilie Năstase a oferit prima reacție după ce Emeric Ienei a murit la 88 de ani. Fostul lider ATP a avut un discurs manifest și a transmis că fostul antrenor merita să i se facă o statuie, după performanța uriașă obținută alături de Steaua în 1986. Ilie Năstase a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui […] The post „Noi nu respectăm oamenii”. Ilie Năstase, discurs manifest după ce Emeric Ienei a murit appeared first on Antena Sport.
18:30
Daniel Pancu, anunț despre posibilele transferuri ale lui Louis Munteanu și Emerllahu la FCSB: „Patronii sunt prieteni” # Antena Sport
Daniel Pancu a susținut prima conferință de presă la CFR Cluj și a fost întrebat și despre posibilele plecări ale lui Louis Munteanu și Lindon Emerllahu la FCSB. Antrenorul a declarat că nu a fost primită nicio ofertă oficială pentru cei doi. Gigi Becali i-a pus pe lista de transferuri pe Louis Munteanu și pe Lindon Emerllahu, pentru perioada de mercato din […] The post Daniel Pancu, anunț despre posibilele transferuri ale lui Louis Munteanu și Emerllahu la FCSB: „Patronii sunt prieteni” appeared first on Antena Sport.
18:10
Mesajul afișat pe stadionul din Ghencea, după moartea lui Emeric Ienei. Omagiu pentru fostul antrenor # Antena Sport
Emeric Ienei s-a stins din viață miercuri, pe 5 noiembrie, la vârsta de 88 de ani. Oficialii din Ghencea au afișat un mesaj special pentru fostul antrenor. Ienei s-a confruntat cu mari probleme de sănătate în ultimii ani. Fostul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare sâmbătă, în Oradea. Mesajul afișat pe stadionul din Ghencea, […] The post Mesajul afișat pe stadionul din Ghencea, după moartea lui Emeric Ienei. Omagiu pentru fostul antrenor appeared first on Antena Sport.
18:10
Iulia Curea are planuri mari după ce a preluat interimatul la CSM Bucureşti: “Acesta este visul meu” # Antena Sport
Iulia Curea este pregătită de o nouă provocare, după ce a preluat interimatul la CSM Bucureşti. Adi Vasile a fost demis după ce campioana României a pierdut şi meciul de pe teren propriu cu Odense, din Liga Campionilor la handbal feminin. În urma acestui rezultat, conducerea “tigroaicelor” a decis să renunţe la Adi Vasile, iar Iulia […] The post Iulia Curea are planuri mari după ce a preluat interimatul la CSM Bucureşti: “Acesta este visul meu” appeared first on Antena Sport.
18:00
Singurul interviu pe care Emeric Ienei l-a dat în presa din Spania: „Steaua sunt eu!” Cum îl vedeau spaniolii # Antena Sport
Emeric Ienei, legenda Stelei și a fotbalului românesc, a încetat din viață miercuri, 5 noiembrie, la vârsta de 88 de ani. Fostul mare antrenor era deja internat de câteva zile la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bihor. De numele lui Emeric Ienei se leagă cea mai mare performanță din istoria sportului românesc. Pe 7 mai […] The post Singurul interviu pe care Emeric Ienei l-a dat în presa din Spania: „Steaua sunt eu!” Cum îl vedeau spaniolii appeared first on Antena Sport.
17:40
„Din mlaștină se iese foarte greu”. Daniel Pancu, prima conferință la CFR Cluj: „Asta mi-a spus patronul în prima zi” # Antena Sport
Daniel Pancu a susținut prima conferință de presă ca antrenor la CFR Cluj. Tehnicianul în vârstă 48 de ani a semnat cu clujenii un contract valabil până în vară, cu opțiunea de prelungire, înlocuindu-l pe bancă pe Andrea Mandorlini. Daniel Pancu speră să o redreseze pe CFR Cluj și să o califice în play-off. La startul […] The post „Din mlaștină se iese foarte greu”. Daniel Pancu, prima conferință la CFR Cluj: „Asta mi-a spus patronul în prima zi” appeared first on Antena Sport.
17:40
“Noi, orădenii, aşa ni-l amintim…” Mesajul premierului Ilie Bolojan după decesul lui Emeric Ienei # Antena Sport
Premierul Ilie Bolojan (56 de ani), fost primar al municipiului Oradea, în care a locuit Emeric Ienei, a transmis un mesaj de condoleanţe după trecerea în nefiinţă a regretatului fotbalist şi ulterior antrenor al Stelei, care a cucerit cu roş-albaştrii Cupa Campionilor Europeni, în 1986. Ilie Bolojan a punctat că performanţa istorică realizată pe 7 […] The post “Noi, orădenii, aşa ni-l amintim…” Mesajul premierului Ilie Bolojan după decesul lui Emeric Ienei appeared first on Antena Sport.
17:30
Florin Talpan, anunț de ultim moment despre promovarea Stelei: „Dacă mă vor pune comandant…” # Antena Sport
Florin Talpan a făcut un anunț de ultim moment despre promovarea Stelei. Juristului echipei din Ghencea a dezvăluit că echipa ar fi fost în primul eșalon al fotbalului românesc dacă el era comandatul clubului. Florin Talpan a mai dezvăluit că în cazul în care va fi numit în această funcție, ar putea aduce mai mulți oameni alături de echipă, […] The post Florin Talpan, anunț de ultim moment despre promovarea Stelei: „Dacă mă vor pune comandant…” appeared first on Antena Sport.
17:30
“A fost mai mult decât tatăl nostru” Miodrag Belodedici, puternic afectat de decesul lui Emeric Ienei # Antena Sport
Miodrag Belodedici (61 de ani) l-a omagiat pe Emeric Ienei, după trecerea în nefiinţă a fostului mare jucător şi antrenor al Stelei. Emeric Ienei a reuşit, ca antrenor, cea mai importantă performanţă din istoria fotbalului românesc, cucerirea Cupei Campionilor Europeni, pe 7 mai 1986. Atunci Steaua a învins-o în finala de la Sevilla, la loviturile […] The post “A fost mai mult decât tatăl nostru” Miodrag Belodedici, puternic afectat de decesul lui Emeric Ienei appeared first on Antena Sport.
17:10
FCSB, cerere specială la UEFA înaintea meciului cu Basel, după moartea lui Emeric Ienei. Ce solicitare au făcut campionii # Antena Sport
FCSB a făcut o cerere specială la UEFA înaintea meciului cu Basel, din etapa a patra a grupei principale de Europa League. Campionii vor să țină un moment de reculegere pentru Emeric Ienei. Cel care a cucerit Cupa Campionilor Europeni cu Steaua, în 1986, s-a stins din viață azi, la vârsta de 88 de ani. […] The post FCSB, cerere specială la UEFA înaintea meciului cu Basel, după moartea lui Emeric Ienei. Ce solicitare au făcut campionii appeared first on Antena Sport.
17:10
Inter – Kairat Almaty LIVE TEXT (22:00). City – Dortmund, meciul serii în Champions League. Barcelona joacă în Belgia # Antena Sport
Interul lui Cristi Chivu vrea să continue seria foarte bună din UEFA Champions League. Miercuri seară, finalista sezonului trecut primeşte vizita kazahilor de la Kairat Almaty. Nerazzurrii au început perfect sezonul european, cu tre victorii în trei meciuri, fără să primească vreun gol. Echipa românului le-a învins cu 2-0 pe Ajax, 3-0 pe Slavia Praga […] The post Inter – Kairat Almaty LIVE TEXT (22:00). City – Dortmund, meciul serii în Champions League. Barcelona joacă în Belgia appeared first on Antena Sport.
16:50
FCSB s-a calificat în turul 3 Youth League! Victorie entuziasmantă cu Lokomotiv Zagreb # Antena Sport
FCSB a câştigat şi în returul cu Lokomotiv Zagreb, scor 3-2, şi a obţinut calificarea în turul 3 din UEFA Youth League. Formaţia roş-albastră a câştigat cu acelaşi scor şi meciul tur şi a avansat cu 6-4 la general în turul următor. În meciul disputat la Buftea, sub privirile lui Vlad Chiricheş şi Răzvan Burleanu, […] The post FCSB s-a calificat în turul 3 Youth League! Victorie entuziasmantă cu Lokomotiv Zagreb appeared first on Antena Sport.
16:50
1. Emeric Ienei a murit Emeric Ienei a murit la 88 de ani. Antrenorul care a condus Steaua către Cupa Campionilor Europeni în 1986 era internat de mai multe zile în spitalul din Oradea. 2. Fotbalul îl plânge pe Ienei Moartea lui Emeric Ienei a întristat lumea fotbalului. Hagi, Popescu, Iovan, Balint, Răducioiu şi Lăcătuş […] The post AntenaSport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 5 noiembrie appeared first on Antena Sport.
16:40
Emeric Ienei, “uitat” şi el de statul român! Ce indemnizaţie lunară primea şi când a început să o încaseze # Antena Sport
Emeric Ienei a încetat din viaţă la vârsta de 88 de ani. Câştigător al Cupei Campionilor Europeni cu Steaua în 1986, Emeric Ienei a început să primească rentă viageră abia în ianuarie 2025. Emeric Ienei primea lunar o indemnizaţie de merit de 6.240 de lei. A apucat să primească de la statul român indemnizaţia respectivă […] The post Emeric Ienei, “uitat” şi el de statul român! Ce indemnizaţie lunară primea şi când a început să o încaseze appeared first on Antena Sport.
16:30
Schimbare la FCSB înaintea meciului cu Basel. Jucătorul care e OUT pentru duelul din Elveția # Antena Sport
Schimbare la FCSB înaintea meciului cu Basel, din etapa a patra a grupei de Europa League. Vlad Chiricheș nu va juca în acest meci, dat fiind faptul că nu a fost inclus în lotul care a făcut deplasarea în Elveția. FCSB l-a trecut pe lista UEFA pe Vlad Chiricheș după ce Mihai Popescu „s-a rupt”. Începând din acest sezon, […] The post Schimbare la FCSB înaintea meciului cu Basel. Jucătorul care e OUT pentru duelul din Elveția appeared first on Antena Sport.
16:10
Reacția presei din Ungaria după moartea lui Emeric Ienei. Ce și-au amintit maghiarii: „Era așteptat să facă o minune” # Antena Sport
Reacția presei din Ungaria după moartea lui Emeric Ienei nu a întârziat să apară. Ungurii au transmis un mesaj după moartea fostului antrenor, amintindu-și de perioada în care acesta a fost selecționerul Ungariei. Emeric Ienei s-a stins din viață azi, pe 5 noiembrie, la vârsta de 88 de ani. Cel care a cucerit Cupa Campionilor Europeni alături de Steaua, […] The post Reacția presei din Ungaria după moartea lui Emeric Ienei. Ce și-au amintit maghiarii: „Era așteptat să facă o minune” appeared first on Antena Sport.
15:30
Mara Gae aşteaptă duelul cu Iga Swiatek de la Billie Jean King Cup: “E visul oricărui jucător” # Antena Sport
România se pregăteşte de play-off-ul pentru preliminariile turneului final din 2026 al Billie Jean King Cup, ce va avea loc la Gorzow, în perioada 14-16 noiembrie 2025. România va întâlni Polonia şi Noua Zeelandă, pe hard, astfel că ne aşteaptă un duel extrem de dificil cu Iga Swiatek. Noul căpitan nejucător al României, Alexandra Dulgheru […] The post Mara Gae aşteaptă duelul cu Iga Swiatek de la Billie Jean King Cup: “E visul oricărui jucător” appeared first on Antena Sport.
15:20
Florin Talpan îi cere demisia lui Opriţa. Antrenorul îl face praf: “Să intre el să și joace dacă vrea!” # Antena Sport
Florin Talpan a pornit un atac violent la adresa lui Daniel Opriţa. I-a cerut acestuia demisia de pe banca Stelelei, în urma rezultatelor slabe. Nici antrenorul nu a stat cu mâinile în sân, iar ruptura pare să fie totală. „Păi Dacă am ajuns să ne bată Dumbrăvița, ce mai caută acest Oprița pe bancă? Ce […] The post Florin Talpan îi cere demisia lui Opriţa. Antrenorul îl face praf: “Să intre el să și joace dacă vrea!” appeared first on Antena Sport.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.