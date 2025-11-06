UE pregătește un „Schengen militar” pentru a accelera deplasarea trupelor și armamentului în fața amenințării ruse

23:30

Timp de luni de zile, soldați ruși s-au infiltrat în orașul ucrainean Pokrovsk fără ca nimeni să-și dea seama. Trăiau printre civili, fără uniforme, fără să iasă în evidență — o prezență tăcută care a explodat abia în octombrie, când armata rusă a trecut la ofensivă deschisă.