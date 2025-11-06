China cumpără grâu american, pentru prima dată din 2024. „Este mai mult o mișcare politică decât una comercială”
Adevarul.ro, 6 noiembrie 2025 12:30
China a rezervat două transporturi de grâu din Statele Unite după întâlnirea de săptămâna trecută dintre liderii celor două țări, au informat joi traderii, acestea fiind primele achiziții de acest fel din octombrie anul trecut.
China cumpără grâu american, pentru prima dată din 2024. „Este mai mult o mișcare politică decât una comercială"
China a rezervat două transporturi de grâu din Statele Unite după întâlnirea de săptămâna trecută dintre liderii celor două țări, au informat joi traderii, acestea fiind primele achiziții de acest fel din octombrie anul trecut.
