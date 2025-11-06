Cum poți deveni observator electoral la alegerile parțiale din 7 decembrie. Coaliția VotCorect lansează campania de înscrieri
Adevarul.ro, 6 noiembrie 2025 11:00
Un consorțiu format din organizații civice angajate în apărarea democrației și a drepturilor omului, Coaliția Vot Corect, lansează campania de înscrieri pentru observatori independenți la alegerile parțiale care vor avea loc pe 7 decembrie.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 5 minute
11:15
Nicușor Dan, la Forumul NATO: „Reînarmarea nu este o alegere, este o necesitate. Pacea şi securitatea nu sunt garantate” # Adevarul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan participă joi, 6 noiembrie, la NATO-Industry Forum 2025, organizat la Bucureşti, unde a subliniat că ameninţările tot mai diverse cu care ne confruntăm în prezent „ne amintesc că pacea şi securitatea nu sunt niciodată garantate”.
11:15
Un fost paznic al muzeului și influencer pe rețele sociale, printre suspecții jafului spectaculos de la Luvru # Adevarul.ro
Unul dintre cei patru bărbați arestați pentru jaful de 88 de milioane de euro de la Muzeul Luvru ar fi un influencer pasionat de motociclete, cunoscut pe rețelele sociale sub numele de Doudou Cross Bitume, potrivit presei franceze.
Acum 15 minute
11:00
Fraudă uriașă la ambalaje returnabile: cum funcționa rețeaua care a obținut ilegal peste un milion de lei # Adevarul.ro
Polițiștii au descoperit o rețea în Strehaia care ar fi fraudat Sistemul de Garanție-Returnare prin dezactivarea dispozitivelor de compactare a ambalajelor, obținând ilegal peste 1 milion de lei.
11:00
Belgia, în alertă de securitate după apariția unor drone la aeroporturi și baze militare. Rusia, principalul suspect # Adevarul.ro
Guvernul belgian a convocat pentru joi o reuniune de urgență a Consiliului Național de Securitate, după ce mai multe drone au fost observate în ultimele zile deasupra aeroporturilor și bazelor militare din țară – incidente care au provocat haos în transportul aerian și au ridicat suspiciuni privind
11:00
Primarul unei comune din Bihor, în conflict cu un afacerist care i-a dat bani în campanie. „El nu a încetat să-mi mai ceară bani și după ce a fost ales” # Adevarul.ro
Primarul unei comune din Bihor a ajuns în conflict cu un afacerist care i-a dat bani în campanie. Edilul l-a amendat pe patronul-sponsor, care ripostează acuzându-l că e persecutat fiindcă a refuzat să mai „cotizeze” la politician.
11:00
Cum poți deveni observator electoral la alegerile parțiale din 7 decembrie. Coaliția VotCorect lansează campania de înscrieri # Adevarul.ro
Un consorțiu format din organizații civice angajate în apărarea democrației și a drepturilor omului, Coaliția Vot Corect, lansează campania de înscrieri pentru observatori independenți la alegerile parțiale care vor avea loc pe 7 decembrie.
11:00
UE pregătește un „Schengen militar” pentru a accelera deplasarea trupelor și armamentului în fața amenințării ruse # Adevarul.ro
Uniunea Europeană lucrează la un plan ambițios pentru a permite deplasarea rapidă a trupelor, armelor și echipamentelor pe întreg continentul, în eventualitatea unui conflict cu Rusia.
Acum 30 minute
10:45
Profesor de 63 de ani, acuzat că a abuzat sexual și a filmat o elevă de 16 ani. Bărbatul a fost reținut # Adevarul.ro
Un profesor în vârstă de 63 de ani din judeţul Dolj a fost reţinut, fiind acuzat că a întreţinut raporturi sexuale cu o elevă minoră timp de un an și jumătate, pe care a obligat-o să producă materiale pornografice.
Acum o oră
10:30
Profesor din Capitală, arestat după ce a abuzat sexual două eleve de 13 ani în timpul orelor # Adevarul.ro
Un bărbat de 43 de ani a fost arestat preventiv în Capitală, fiind acuzat că a agresat două eleve minore, de 13 ani, în timpul orelor.
10:30
Coaliția ar putea aproba majorarea tichetelor de masă după protestele sindicale: la ce valoare vor ajunge # Adevarul.ro
Coaliția a agreat o majorare a valorii tichetelor de masă. Măsura va fi aplicată începând de săptămâna viitoare printr-un proiect de lege.
Acum 2 ore
10:15
Partidul german de extremă dreapta AfD, acuzat că ascunde o „celulă adormită” pro-rusă în Bundestag # Adevarul.ro
Un deputat al formațiunii creștin-democrate a cancelarului Friedrich Merz acuză Alternativa pentru Germania (AfD) că ar găzdui în rândurile sale o „celulă adormită” loială Moscovei.
10:00
Rabla 2025: Începe o nouă sesiune de finanțare pentru autovehicule noi, cu fonduri suplimentare pentru hibride și termice # Adevarul.ro
Românii care doresc să achiziționeze un autovehicul nou prin programul Rabla 2025 pot depune cereri de finanțare începând de joi, 6 noiembrie, ora 10:00, anunță Administrația Fondului pentru Mediu (AFM).
10:00
Cumpărarea unei mașini second-hand este o opțiune excelentă pentru cei care caută un vehicul în stare bună, la un preț accesibil. Alegerea reprezentanței potrivite pentru această achiziție poate face diferența între a obține o ofertă avantajoasă sau a plăti prea mult.
10:00
AUR scade în intenția de vot a românilor. Partidele din coaliție care sunt în creștere | SONDAJ # Adevarul.ro
Potrivit unui sondaj realizat de INSCOP Research, realizat în perioada 25 octombrie – 2 noiembrie, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 38% dintre cei chestionați ar vota cu AUR.
10:00
Uneori se întâmplă lucruri care par imposibil de planificat. Coincidențe, le numesc unii. Semne, le zic alții. Restul e felul în care alegem să le înțelegem.
09:30
Controversă în Serbia provocată de proiectul imobiliar al ginerelui lui Trump, Jared Kushner # Adevarul.ro
Parlamentul Serbiei a început dezbaterile privind un proiect de lege menit să accelereze dezvoltarea unui complex imobiliar de lux în centrul Belgradului, inițiat de compania de investiții a lui Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump.
09:30
Ucraina renunță la denumirea „copeică” pentru moneda sa. „Avem propria noastră tradiție” # Adevarul.ro
Ucraina intenţionează să renunţe la denumirea „copeică” pentru moneda sa, un simbol rămas din perioada dominaţiei sovietice.
09:30
Șefa POT, Anamaria Gavrilă, întrebare josnică adresată lui Marian Ceaușescu. „Sunt bâlbâit în urma bătăilor din 1990” # Adevarul.ro
Șefa POT, Anamaria Gavrilă, a fost filmată miercuri, 5 noiembrie, de activistul Marian Ceaușescu, în timp ce râdea de defectul acestuia de vorbire.
Acum 4 ore
09:00
Corupție la vârf: politicieni, bani grei și funcții puse în slujba unui afacerist. Radiografia cazului Fănel Bogoș, care a ajuns până la Cotroceni # Adevarul.ro
DNA cercetează zece inculpați într-un dosar de corupție în care faptele descrise devoalează activitatea unor vaste rețele de influență activate în schimbul unor sume importante de bani. Totul pentru a schimba din funcție directorul unei instituții cu activitate de control.
09:00
OMW Petrom anunță că a început tăierile: „Estimăm o reducere de aproximativ 1.000 de posturi” # Adevarul.ro
CEO-ul OMW Petrom confirmă cifrele privind restructurarea personalului la nivelul companiei, anunțând că tăierea de posturi deja a început. În septembrie, compania anunța că poate disponibiliza aproximativ 1.000 de angajaţi.
08:45
Meteorologii au anunțat că joi, 6 noiembrie, va ploua în majoritatea țării. De asemenea, mai multe județe se află sub cod galben de ceață.
08:45
Președintele Nicușor Dan și secretarul general al NATO, Mark Rutte, participă joi la NATO Industry Forum 2025 # Adevarul.ro
Secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Mark Rutte, şi preşedintele Nicuşor Dan vor participa, joi dimineaţa, la NATO Industry Forum 2025, care are loc la Bucureşti.
08:30
Atenționare meteo: Județele care intră sub Cod galben de ceață. Vizibilitate scăzută în trafic # Adevarul.ro
Meteorologii au emis avertizări cod galben de ceaţă pentru mai multe zone din ţară, unde vizibilitatea este redusă.
08:15
Operațiunea „Jupiter 4” continuă: peste 300 de percheziții în țară pentru destructurarea rețelelor de criminalitate economică # Adevarul.ro
Acţiunea JUPITER continuă, joi, pentru cea de-a patra zi, fiind puse în aplicare peste 300 de mandate de percheziţie domiciliară care vizează destructurarea unor reţele specializate în infracţiuni economico-financiare şi de criminalitate. Prejudiciul total estimat depăşeşte 220 de milioane de lei.
08:00
Controversele din trecutul lui Fănel Bogos, patronul Vanbet anchetat de DNA: acuzații de mită, amenzi și un dosar de crimă nerezolvat # Adevarul.ro
Interacțiunea de ieri cu procurorii DNA nu este prima de acest fel pentru omul de afaceri Fănel Bogos, fondatorul grupului Vanbet.
08:00
Liga Campionilor la fotbal: Inter Milano are un parcurs perfect, dar victoria cu Kairat Almaty l-a scos din minți pe Chivu # Adevarul.ro
Inter Milano are maximum de puncte după 4 etape, la fel ca Bayern Munchen și ca Arsenal Londra.
07:30
“No spending more, spending smarter” - Prima zi a Forumului Industrial NATO 2025, București - România # Adevarul.ro
Prima zi a #NATOIndustryForum cu Mark Rutte la București a lansat mesajul clar: cheltuielile mai inteligente, nu cele mai mari, sunt cheia. Inovația, accelerarea și cooperarea industrială vor asigura securitatea colectivă. România, furnizor și beneficiar de securitate.
Acum 6 ore
07:15
Rivalul chinez al Tesla, Xpeng, pariază pe inteligența artificială: robotaxiuri și roboți umanoizi din 2026 # Adevarul.ro
Producătorul chinez de automobile electrice Xpeng își extinde activitatea dincolo de sectorul auto, anunțând lansarea, în 2026, a primelor sale robotaxiuri și prezentând cea mai nouă generație a robotului umanoid propriu.
07:00
Planul lui Donald Trump pentru o posibilă invazie a Venezuelei. Detalii dezvăluite de un fost expert în informații militare. Manualul clasic de destabilizare – înaintea unei intervenții directe # Adevarul.ro
Un fost ofițer britanic de informații militare a prezentat o presupusă strategie prin care președintele american Donald Trump ar fi analizat posibilitatea unei intervenții militare directe în Venezuela.
07:00
Cel puţin 12 persoane au murit şi alte câteva au fost rănite marţi după-amiază, în urma prăbuşirii unui avion cargo al companiei UPS în apropierea aeroportului internaţional din Louisville, în statul Kentucky, au anunţat autorităţile americane.
06:45
Portret de candidat. Cine este Anca Alexandrescu, moderatoarea TV care vrea să ajungă primar în București # Adevarul.ro
Anca Alexandrescu este unul din candidații cotați pe primele locuri în sondajele pentru Primăria Capitalei, iar susținerea partidului AUR îi poate influența șansele.
06:45
Donald Trump, în defensivă după înfrângerile republicane la alegerile locale din SUA. Opoziția câștigă în New York, Virginia și New Jersey # Adevarul.ro
Donald Trump a rămas fidel strategiei sale de polarizare după ce a suferit înfrângeri usturătoare în alegerile locale, care pun partidul său într-o poziţie delicată pentru alegerile legislative din toamna anului 2026.
06:30
Liga Europa: FC Basel - FCSB, în etapa a 4-a din faza grupelor. Atac la banca elvețiană # Adevarul.ro
În grupa de Liga Europa, campioana României la fotbal joacă astăzi pe terenul echipei FC Basel, o fruntașă din Țara Cantoanelor
06:15
Un fost șef de spionaj militar român explică de ce nu trebuie pierdut Pokrovsk: „Riscă să fie prinși în capcana morții” # Adevarul.ro
Orașul-fortăreață Pokrovsk, nod important fortificat ucrainean și esențial pentru rezistența trupelor Kievului, se află într-o situație extrem de grea. Fost șef în cadrul Direcției Informații Militare din România, generalul (r) Adriean Pribeag explică efectele în lanț pe care le-ar avea căderea sa.
05:45
Harta autostrăzilor care intră în șantier în 2026. Două regiuni, ocolite până acum, mobilizează mii de muncitori în construcții # Adevarul.ro
Două regiuni din România, ocolite până acum de șosele de mare viteză, vor fi acoperite de șantiere deschise în următoarele luni. Mii de oameni vor fi angajați, iar mai multe contracte de miliarde de lei au fost semnate recent pentru construcția unor autostrăzi și drumuri expres.
Acum 8 ore
05:15
Grija pentru animale, materie opțională în școli: „Îi învață pe copii dragostea necondiționată” # Adevarul.ro
,,Ora cu și pentru animale", un proiect pilot din școlile din Ilfov ar putea ajunge materie opțională în toată țara. ,,Acest opțional nu e despre căței și pisicuțe, ci despre dezvoltarea competențelor socio-emoționale și civice ale elevilor", spune Hilde Tudora, inițiatoarea programului.
04:45
Arma secretă a Americii, surprinsă în zbor. Racheta care ar putea schimba echilibrul nuclear # Adevarul.ro
Un bombardier strategic american B-52H Stratofortress a fost fotografiat în California purtând un nou tip de armament sub aripă — o imagine care a stârnit interesul analiștilor militari și a alimentat ipoteza că ar putea fi vorba despre racheta de croazieră nucleară AGM-181A LRSO (Long-Range Standof
04:15
Retragerea trupelor americane din România poate fi reversibilă. Expert în politică externă: „Trebuie să acționăm acum, nu mâine” # Adevarul.ro
Expertul Dorin Popescu avertizează că decizia Pentagonului privind retragerea trupelor americane din România nu servește nici intereselor SUA, nici celor ale NATO. România trebuie să reacționeze ferm, cu măsuri compensatorii și o ofensivă diplomatică reală la Washington.
Acum 12 ore
03:15
Cercul secret al donatorilor care l-au propulsat pe JD Vance rescrie viitorul MAGA și propune o viziune despre America # Adevarul.ro
În 2019, un mic grup de donatori de extremă dreapta se întâlneau în afara orașului Rockbridge, Ohio, pentru a discuta despre o coaliție politică care să asigure viitorul mișcării MAGA.
02:45
Marea Britanie își extinde semnificativ sprijinul acordat Ucrainei pentru a-și consolida apărarea aeriană, plănuind furnizarea a mii de noi drone interceptoare, precum și a sute de rachete.
02:15
Cum a fost distrusă democrația românească. Pașii urmați de „salvatorii poporului” pentru eliminarea ultimilor mari lideri ai țării # Adevarul.ro
Acum 78 de ani democrația era decapitată complet în România. Ultimii politicieni de calibru ai țării erau trimiși să înfunde pușcăriile iar mulți dintre ei nu au mai ieșit niciodată. A fost momentul eliminării elitei politice românești, când țara era condamnată la totalitarism.
01:15
Aerul din clădiri poate fi cancerigen – cercetător UBB: „Depistarea radonului e vitală” # Adevarul.ro
Ziua Europeană a Radonului va fi marcată anul acesta în România printr-un eveniment care aduce la aceeași masă, în premieră, toți decidenții din domeniu. Se va discuta și despre punerea în aplicare a legislației care prevede măsurarea nivelului de radon în aerul din clădirile publice din țară.
00:45
Black Friday se menține printre cele mai cunoscute evenimente din România, cu o cotă de popularitate și notorietate de peste 90%, potrivit unui studiu de specialitate realizat în perioada premergătoare evenimentului.
00:15
6 noiembrie: Ziua în care s-a născut Alexandru Mitru, unul dintre cei mai cunoscuţi autori de literatură pentru copii din perioada comunistă # Adevarul.ro
Ziua de 6 noiembrie a marcat, de-a lungul secolelor, evenimente importante pentru istoria lumii, de la prăbușirea zidurilor Constantinopolului până la la apariția unor figuri emblematice din literatură, știință și artă. Printre acestea din urmă şi scriitorul român Alexandru Mitru.
00:00
Black Friday 2025. Inteligența artificială amplifică riscurile fraudelor, în ciuda prudenței consumatorilor # Adevarul.ro
Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenția că atacurile au devenit tot mai sofisticate, iar inteligența artificială face ca mesajele false să pară mai reale și mai convingătoare ca niciodată.
5 noiembrie 2025
23:45
Donald Trump amenință că se va ocupa de New York după victoria lui Zohran Mamdani la primărie # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că se va „ocupa” de New York, după ce socialistul Zohran Mamdani a câștigat alegerile pentru funcția de primar al metropolei americane.
23:45
Cum explică Daniel Băluţă faptul că sigla PSD de pe panourile sale electorale e foarte mică # Adevarul.ro
Prim-vicepreşedintele PSD Daniel Băluţă, candidat al formaţiunii pentru funcţia de primar general al Capitalei, a explicat de ce sigla PSD pe panourile sale electorale este foarte mică.
23:30
Cum s-au infiltrat rușii în Pokrovsk și au preluat controlul din interior: „Nu mai știm cine e civil și cine e inamic” # Adevarul.ro
Timp de luni de zile, soldați ruși s-au infiltrat în orașul ucrainean Pokrovsk fără ca nimeni să-și dea seama. Trăiau printre civili, fără uniforme, fără să iasă în evidență — o prezență tăcută care a explodat abia în octombrie, când armata rusă a trecut la ofensivă deschisă.
23:30
Pasiunile ne pot schimba viața în bine. Nu o spun doar psihologii, ci o arată experiența a milioane de oameni. Și dacă unii au hobby-uri obișnuite, precum cititul, călătoriile sau sportul alții încadrează la această categorie... somnul sau sateliții meteo
23:30
Generalul american Ben Hodges dezaprobă retragerea trupelor SUA: „Nu-mi place decizia lor şi nu-mi place nici momentul pe care l-au ales” # Adevarul.ro
Generalul american Ben Hodges, fostul şef al Forţelor Terestre Americane din Europa, dezaprobă retragerea trupelor americane din România şi consideră că a fost „cel mai rău moment posibil” anunţul privind reducerea prezenţei americane.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.