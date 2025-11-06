Dani Mocanu, condamnat definitiv la patru ani de închisoare pentru tentativă de omor

08:30

Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Trei persoane au fost rănite în urma unui accident produs luni dimineață pe E85, la Haret. Din primele informații, în eveniment au fost implicate două autoturisme. Potrivit poliției, o șoferiță de 49 de ani nu ar fi acordat prioritate de trecere unui alt autovehicul, condus de un bărbat de 39 de ani, intrând astfel în […] Articolul Accident provocat de o șoferiță pe E85, la Haret. Trei persoane sunt rănite apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.