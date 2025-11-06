Bulgarii vin cu bacul în România pentru cumpărături. Curs de schimb valutar și prețuri
Profit.ro, 6 noiembrie 2025 17:20
Locuitorii din Sviștov traversează din ce în ce mai des Dunărea spre România pentru a cumpăra fructe și legume din piața mare a orașului românesc Zimnicea.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 30 minute
17:20
Locuitorii din Sviștov traversează din ce în ce mai des Dunărea spre România pentru a cumpăra fructe și legume din piața mare a orașului românesc Zimnicea.
17:10
Globalworth, cel mai mare proprietar de birouri din România, numește 2 directori la conducere # Profit.ro
Globalworth, cel mai mare proprietar de birouri din România, a anunțat demisia CEO-ului Dennis Selanis și numirea în locul acestuia a doi directori executivi.
Acum o oră
17:00
Google vrea să-și trimită cipurile de AI în spațiu, unde să fie plasate pe orbita joasă a Pământului, pentru a fi alimentate în permanență cu energie solară.
16:50
Înșelătorie în parcare - Șoferii bucureșteni, direcționați pentru plată cu stickere QR false. Percheziții declanșate de poliție # Profit.ro
Polițiștii au declanșat percheziții în București și în județul Teleorman. Au fost lansate după sesizările din luna iulie potrivit cărora pe panourile pentru plata parcării în Sectorul 1 au fost lipite stickere cu coduri QR diferite de cele originale.
16:40
REACȚIA STB: Nu cedează în lupta cu Gruia Stoica, blocat cu invocarea Moscovei. Merge mai departe cu încercarea de a opri contractul pentru tramvaie # Profit.ro
STB anunță că va continua demersurile legale și va contesta decizia Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) de atribuire a contractului pentru tramvaie în București către Electroputere VFU Pașcani.
Acum 2 ore
16:30
Investitorii de la BVB vor opera în Croația de la terminalele brokerilor români CONFIRMARE # Profit.ro
InterCapital ETF lansează două noi ETF-uri la Bursa de Valori București.
16:30
Documente interne - Facebook, Instagram, WhatsApp câștigă din reclame frauduloase o avere. Reacția companiei # Profit.ro
Documentele interne ale Meta arată că 10% din veniturile sale provin din reclame frauduloase sau potențial frauduloase, potrivit Reuters.
16:30
Comisia Europeană a declanșat o anchetă antitrust privind o posibilă înțelegere secretă între Deutsche Borse și Nasdaq la cotarea, tranzacționarea și compensarea instrumentelor financiare derivate.
16:20
Filiala din România a retailerului francez Carrefour transmite Profit.ro un nou mesaj legat de ieșirea vehiculată de pe piața românească, arătând că nu există la acest moment un anunț din partea companiei, dar că a desfășurat o analiză a portofoliului de activități, a tuturor verticalelor de business și modelelor organizaționale.
16:20
ULTIMA ORĂ Nouă investiție militară masivă în România. Gigantul Rheinmetall pregătește încă două proiecte # Profit.ro
Compania germană Rheinmetall vrea să se implice în România și în dotarea unităților militare cu tancuri, un proiect de aproape 8 miliarde de euro, pe care România le vrea construite în mare parte în țară.
16:00
Fostul premier Andrej Babis, care controlează grupul ceh agroalimentar Agrofert, dar și compania East Grain, cu sediul în Cluj, revine acum la putere în Cehia.
15:50
Impozitarea la valoarea de piață a locuințelor - De când și cum veți plăti. "Răspunsul trist, dar adevărat, este următorul: efectul va fi unul mare!" # Profit.ro
Impozitarea clădirilor la valoarea de piață este în pregătire. Va fi aplicată însă abia din 2027.
15:50
Numărul total de joburi din piață a crescut, angajatorii s-au pregătit pentru Black Friday și pentru sărbători # Profit.ro
Peste 25.000 de locuri de muncă noi au fost postate de la începutul lunii octombrie, în creștere cu 10% față de luna anterioară, în condițiile în care angajatorii pregătesc terenul pentru creșterea volumului de muncă din perioada următoare, campaniile de Black Friday și apropierea sărbătorilor de iarnă fiind principalii doi factori care influențează nevoia de extindere a echipelor.
15:40
Bani pentru primari de la Guvern. Primarii primesc doar 320 milioane lei din peste 1 miliard lei ceruți Guvernului. Banii ajung doar 1 lună și jumătate. Guvern: Restul să-i găsească autoritățile locale! # Profit.ro
Guvernul a alocat 319,53 milioane lei, din Fondul de rezervă bugetară pentru primării din 40 de județe în vederea finanțării serviciilor sociale de protecție a copilului, centrelor de zi și centrelor rezidențiale pentru persoane cu handicap și cheltuielilor căminelor pentru persoane vârstnice, până la sfârșitul anului 2025. Primarii au cerut însă Executivului peste 1 miliard de lei pentru funcționare până la finele anului, iar Guvernul le transmite că a modificat legislația ca diferența să fie găsită în bugetele administrației locale.
Acum 4 ore
15:30
Novo Nordisk a anunțat că își diminuează așteptările de creștere pentru tratamentele sale vedetă împotriva obezității și diabetului, din cauza intensificării competiției și a presiunilor tot mai mari asupra prețurilor în segmentul medicamentelor pentru slăbit, relatează CNBC.
15:30
ULTIMA ORĂ DECIZIE Modificare masivă a legislației regenerabilelor. Greenpeace salută schimbările pentru comunitățile de energie # Profit.ro
Guvernul a adoptat o masivă ordonanță de urgență, de aproape 90 de pagini, ce modifică cadrul legal național de promovare a utilizării energiei din surse regenerabile, pentru alinierea acestuia la prevederile Directivei (UE) 2023/2413.
15:20
SURPRIZĂ în România - A picat marea tranzacție prin care fondul suveran al statului Singapore își asigura ieșirea de pe piața imobiliară românească. Consiliul Concurenței a oprit înțelegerea dintre CTP și P3 # Profit.ro
Consiliul Concurenței a oprit tranzacția prin care dezvoltatorul imobiliar CTP, care deține în România proprietăți în valoare de peste 2,2 miliarde de euro, urma să cumpere de la compania P3 parcul logistic P3 Bucharest A1, spun surse din piața imobiliară pentru Profit.ro. Proprietatea, în valoare de circa 300 de milioane de euro, va fi repusă pe piață.
15:00
Secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, a declarat că va ordona o reducere cu 10% a zborurilor în 40 de aeroporturi importante din SUA.
14:50
Programul Rabla - mutat pe fonduri europene, dar incert pentru anul viitor. Ministrul Mediului: Scăderea voucher-ului la electrice nu a fost greșită, era printre cele mai mari din Europa. ”Nu mai vrem să vindem povești!” # Profit.ro
Scăderea valorii voucher-ului din programul Rabla Electrice nu a fost o decizie greșită, pentru că ea reflectă, de fapt, posibilitatea care exista la nivelul bugetului, iar suma era printre cele mai mari la nivel european, a declarat Ministrul Mediului, Diana Buzoianu. Ea a arătat că ”nou nu mai vrem să vindem povești” și că programul Rabla ar trebui finanțat din fonduri europene, fără a putea preciza însă dacă va continua anul viitor.
14:50
„Drumul spre Succes – 12 povești de leadership feminin”, un proiect Profit.ro, difuzat de Prima News TV # Profit.ro
Profit.ro lansează „Drumul spre Succes – 12 povești de leadership feminin”, un proiect multimedia dedicat femeilor care inspiră prin putere, curaj și parcurs profesional remarcabil.
14:40
DNA anunță reținerea omului de afaceri Fănel Bogos, acuzat de instigare la șantaj în formă continuată și cumpărare de influență în formă continuată.
14:40
Programul Rabla - mutat pe fonduri europene, dar incert pentru anul viitor. Ministrul Mediului: Scăderea voucher-ului le electrice nu a fost greșită, era printre cele mai mari din Europa. ”Nu mai vrem să vindem povești!” # Profit.ro
Scăderea valorii voucher-ului din programul Rabla Electrice nu a fost o decizie greșită, pentru că ea reflectă, de fapt, posibilitatea care exista la nivelul bugetului, iar suma era printre cele mai mari la nivel european, a declarat Ministrul Mediului, Diana Buzoianu. Ea a arătat că ”nou nu mai vrem să vindem povești” și că programul Rabla ar trebui finanțat din fonduri europene, fără a putea preciza însă dacă va continua anul viitor.
14:30
Wolf Theiss a asistat Rheinmetall în legătură cu semnarea unui acord de înființare a unui joint venture cu Pirochim Victoria # Profit.ro
Wolf Theiss a asistat Rheinmetall, una dintre cele mai importante companii internaționale din industria de apărare, cu privire la înființarea unui joint venture pentru o fabrică ultramodernă de pulberi pentru muniție în județul Brașov, România.
14:20
Bruxelles-ul ia măsuri pentru a reduce birocrația și a construi un „Schengen militar” pentru transportul rapid al trupelor, în contextul îndoielilor privind fiabilitatea SUA și al noilor amenințări ruse.
14:10
Parlamentul Bulgariei a înființat o comisie de anchetă privind presupusa influență în țară a milionarului și filantropului american George Soros, o măsură promovată de un oligarh sancționat pentru corupție și susținută de guvern și de opoziția ultranaționalistă și prorusă, informează joi EFE.
14:10
Intesa Sanpaolo Bank România informează că migrarea clienților First Bank către infrastructura sa operațională a fost finalizată integral la data de 3 noiembrie 2025. Toate conturile și produsele First Bank au fost transferate, conform calendarului de migrare publicat anterior publicului.
14:00
ULTIMA ORĂ Trump ajută involuntar România. Gigant japonez mută producția din China în România # Profit.ro
Corporația japoneză Makita, specializată în producția de scule electrice, a decis să mute producția spre România și Thailanda, lăsând piața din China.
14:00
În perioada 2023 - 2024, Provident Financial România a generat o valoare adăugată de 124,5 milioane de euro în economia locală, ajungând la un impact direct total de 553,4 milioane de euro în perioada 2006 - 2024.
14:00
Gruia Dufaut & Asociații își consolidează poziția printre firmele francofone de avocatură de business de referință din România, odată cu admiterea Teodorei Koletsis, parteneră a firmei, în Baroul Paris, în calitate de avocat european
14:00
ULTIMA ORĂ DOCUMENT Plan al Guvernului de atenuare a ”tensiunilor sociale și politice” - program de investiții pentru orașele mici # Profit.ro
Ministerul Dezvoltării a propus Guvernului analizarea oportunității de a dezvolta un program de investiții dedicat redresării economice a orașelor mici din zonele non-metropolitane, în contextul în care sprijinul financiar pentru dezvoltarea acestora a fost fragmentat, iar competiția cu orașele mari s-a dovedit inegală, relevă un document guvernamental analizat de Profit.ro.
13:50
Sfaturi pentru a profita la maximum de ofertele Black Friday 2025. Va seta noi recorduri la comenzi și valoare # Profit.ro
Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO) estimează că ediția Black Friday 2025 va continua trendul pozitiv al comerțului electronic și va seta noi recorduri privind numărul de comenzi și valoarea lor.
13:50
Parlamentul Bulgariei a înființat o comisie de anchetă privind presupusa influență în țară a milionarului și filantropului american George Soros, o măsură promovată de un oligarh sancționat pentru corupție și susținută de guvern și de opoziția ultranaționalistă și prorusă, informează joi EFE.
13:40
Black Friday nu a fost niciodată despre a face bani repede, ci despre a câștiga clienți noi într-un moment în care atenția și traficul online ating cote record.
13:40
În pragul celei de-a 15-a ediții de Black Friday, eMAG a înregistrat un vârf orar record de 5.000 de clienți care și-au activat abonamentul Genius.
Acum 6 ore
13:30
Donald Trump a rămas fidel strategiei sale de polarizare.
13:30
Umbrărescu accelerează pe Autostrada Moldovei. Vom merge neîntrerupt de la București la Focșani VIDEO&FOTO # Profit.ro
Lucrările continuă pe șantierul lotului 3 (Pietroasele - Municipiul Buzău) al autostrăzii Ploiești-Buzău, ritmul de lucru fiind unul bun, anunță autoritățile.
13:20
Accident în București – Femeie lovită de un cablu de tensiune de la rețeaua tramvaielor. Linii de transport blocate # Profit.ro
Un camion a acroșat un fir de la rețeaua electrică de contact a tramvaielor în București, iar, în cădere, cablul a lovit o femeie aflată pe trotuar.
13:20
Contabilul a două școli din București este acuzat că a furat bani, timp de șase ani, din conturile unităților de învățământ, pe care i-a cheltuit.
13:20
Restaurantele din țară se confruntă cu un fenomen despre care, până acum, se vorbea mai mult în statele occidentale.
13:10
REACȚIA Tinmar la suspiciunile de fraudare în energie: Tranzacțiile intragrup cu energie suspectate de Parchet că ar fi păgubit bugetul de stat au fost verificate în detaliu de ANRE, care nu a găsit nicio neregularitate # Profit.ro
Grupul Tinmar al omului de afaceri Augustin Oancea transmite că tranzacțiile intragrup cu energie electrică despre care Parchetul General are suspiciuni că ar fi păgubit bugetul de stat, prin creșterea artificială a prețului mediu angro de achiziție decontat de autorități în perioada de plafonare a prețurilor finale facturate clienților, au fost verificate în detaliu de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), care nu a reținut nicio culpă sau neregularitate în sarcina firmelor din grup.
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat joi de BNR, a ajuns la 5,0845 lei, de la 5,0851 lei, înregistrat miercuri.
13:00
Consiliul Concurenței a identificat o serie de îngrijorări concurențiale legate de tranzacția prin care grupul Schwarz, care operează în România rețelele de magazine Kaufland și Lidl, intenționează să preia magazinele La Cocoș.
13:00
Vacanțele pentru vara viitoare în destinații populare de plajă din Turcia, Grecia, Cipru, Spania, precum și programele de Crăciun și Revelion, inclusiv în Laponia, sau în destinații exotice ori circuitele culturale în Europa pot fi rezervate de Black Friday cu discounturi ce pot ajunge și la 75%. Turoperatorul Christian Tour, cea mai mare agenție de turism cu capital integral autohton, lansează campania de Black Friday, disponibilă exclusiv online pe site-ul companiei în perioada 7-9 noiembrie, și estimează vânzări de peste 6 milioane de euro.
13:00
REACȚIA Tinmar la suspiciunile de fraudare în energie: Tranzacțiile intragrup cu energie suspectate de Parchet că ar fi păgubit bugetul de stat au fost verificate în detaliu de ANRE, care nu a găsit nici o neregularitate # Profit.ro
Grupul Tinmar al omului de afaceri Augustin Oancea transmite că tranzacțiile intragrup cu energie electrică despre care Parchetul General are suspiciuni că ar fi păgubit bugetul de stat, prin creșterea artificială a prețului mediu angro de achiziție decontat de autorități în perioada de plafonare a prețurilor finale facturate clienților, au fost verificate în detaliu de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), care nu a reținut nici o culpă sau neregularitate în sarcina firmelor din grup.
13:00
Alexandrion Group, cel mai mare producător de băuturi spirtoase din România, parte a Nawaf Salameh Family Office, continuă procesul amplu de modernizare și digitalizare a facilităților sale de producție, prin punerea în funcțiune a două linii de îmbuteliere complet automatizate. Investiția se ridică la 2 milioane de euro, iar cele două linii sunt cele mai moderne din România. În plus, capacitatea de producție a crescut cu până la 40%.
13:00
NEPI Rockcastle, al treilea cel mai mare proprietar de centre comerciale listat la bursă din Europa și cel mai mare investitor imobiliar din România – după valoarea activelor administrate, anunță numirea lui Marek Noetzel în funcția de CEO.
12:50
Sancțiunile impuse Rusiei și Iranului de către statele occidentale au dus la un volum record de petrol depozitat pe nave, o situație care împiedică apariția unui surplus masiv pe piețele mondiale, a declarat Torbjorn Tornqvist, directorul general al grupului elvețian de comerț cu mărfuri Gunvor, citat de Reuters.
12:50
DECIZIE Guvernul impune amenzi de până la 30.000 lei pentru hrănirea urșilor de către turiști. Animalele care pun viața oamenilor în pericol vor putea fi ucise imediat # Profit.ro
Amenzile pentru sancționarea persoanelor neautorizate care hrănesc urși vor fi cuprinse între 10.000 lei și 30.000 lei, conform unei ordonanțe de urgență adoptat de Guvern. Totodată, Executivul a stabilit că urșii care pun în pericol viața persoanelor vor putea fi uciși imediat, fără alte metode prealabile.
12:30
Piața muncii din Statele Unite a dat semne de reziliență în octombrie, când angajatorii privați au adăugat 42.000 de locuri de muncă, peste așteptările analiștilor, arată raportul lunar publicat de compania de procesare a statelor de plată ADP, relatează CNBC.
12:10
Michael Bloomberg, prin fundația sa filantripică, a anunțat o nouă investiție de 100 de milioane de dolari pentru combaterea emisiilor de metan, un gaz cu efect de seră puternic care atrage o atenție din ce în ce mai mare în lupta împotriva încălzirii globale.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.