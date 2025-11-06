Noul Renault Twingo electric este aici: autonomie de 263 kilometri

15:40

În luna octombrie, românii au cumpărat 12.839 de mașini noi. Acest lucru reprezintă o creștere de 11.14% față de aceeași perioadă din 2024, potrivit noului raport al celor de la ACAROM. În schimb, situația nu a fost la fel de bună raportat la ultimele 10 luni ale lui 2025. De la începutul anului până la finalul lui octombrie au fost înmatriculate 121.609 mașini noi în țara noastră. Adică mai puține cu 4.3% față de același interval de...