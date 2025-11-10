Producția auto națională: o nouă scădere în luna octombrie
Automarket.ro, 10 noiembrie 2025 16:40
A zecea lună din 2025 a adus o nouă scădere pentru producția de mașini din România. Cifrele ACAROM arată că, în luna octombrie, uzinele Dacia de la Mioveni și Ford Otosan de la Craiova au produs împreună 54.756 de vehicule. Asta înseamnă o scădere de 6.65% față de aceeași lună din 2024.Această valoare totală se traduce în felul următor: 31.244 de exemplare au părăsit uzina Dacia, iar restul de 23.512 unități au fost asamblate de Ford Otosan...
Acum 15 minute
16:40
Acum o oră
16:20
Formula 1 a ajuns în Brazilia, pe spectaculosul circuit Interlagos pentru Marele Premiu de la Sao Paulo. La fel ca în fiecare an aici, cursa a fost plină de incidente și de momente care au scos în evidență indubitabilul talent al unora dintre piloți. Și în acest an, Brazilia a fost gazda unei curse de sprint care s-a lăsat cu consecințe uriașe în lupta pentru titlul mondial, disputat între Lando Norris, Oscar Piastri și Max Verstappen.NORRIS...
Acum 4 ore
14:30
După modelul Temerario GT3, noul Super Trofeo este, de asemenea, o mașină pur termică. Temerario Super Trofeo a renunțat la sistemul plug-in hybrid. Prin eliminarea hibridizării, Lamborghini a dezvoltat practic o versiune cu tracțiune spate a succesorului lui Huracán. Marca italiană sugerează deja apariția unei ediții speciale omologate pentru stradă cu același tip de transmisie, dar pentru moment, această configurație rămâne exclusivă circuitului.Această a doua...
Acum 6 ore
12:10
11:40
ANVELOPE DE IARNĂ VS ALL SEASON: CE PERFORMANȚE OFERĂ FIECARE ÎN CONDIȚII DE IARNĂ?Aici e, poate, cea mai importantă diferență dintre anvelope iarna și cele all-season. Anvelopele de iarnă sunt concepute pentru temperaturi scăzute și condiții dificile: gheață, zăpadă, polei. Au un compus de cauciuc mai moale, care rămâne flexibil chiar și la -10°C sau mai jos, ceea ce le permite să adere mai bine la drum. Au profil adânc și canelurile în formă...
Acum 8 ore
10:50
Producătorii de automobile din China au luat cu asalt piața europeană și, din câte se pare, nu au niciun motiv să calce pedala de frână. În tot acest timp, mărcile europene se văd nevoite să ia măsuri împotriva rivalilor asiatici.Stephane Sejourne, fostul ministru de externe al Franței și actual comisar european pentru industrie, susține că Uniunea Europeană trebuie să își protejeze industria auto de rivalii din China."Trebuie să fim mai...
09:40
Toyota Hilux este, fără îndoială, unul dintre cele mai populare și longevive pick-up-uri de pe piață. "Cel mai robust pick-up din lume", cum îl alintă cei de la Toyota, a debutat în 1968, iar acum a ajuns la a noua generație. Așa cum spuneam, marea noutate este că Hilux va fi disponibil și într-o versiune pur electrică.Dar să le luăm pe rând și să vorbim, înainte de toate, de designul exterior. Construit după filozofia "Tough and Agile",...
Ieri
11:40
Încă de anul trecut, Toyota a primit mai multe reclamații, în Japonia, după ce clienții au descoperit o problemă la camera de marșarier. După mai multe investigații, inginerii Toyota au confirmat că este, într-adevăr, o problemă și au decis să anunțe o rechemare în service.Mai exact, este o problemă de software. Atunci când este selectată treapta de marșarier, imediat după pornirea mașinii, imaginea provenită de la camera pentru mersul cu...
11:10
Înainte, Maserati GranTurismo și GranCabrio erau asamblate la uzina Mirafiori din Torino. În această fabrică urmează să fie produs noul Fiat 500 Hybrid, așa că Maserati a fost nevoită să mute producția celor două modele la celebra uzină din Modena. Acolo unde este asamblat și MC20.Pentru a marca această reîntoarcere acasă, Maserati a dezvoltat două exemplare unicat bazate pe GranTurismo și GranCabrio. Ele au fost denumite GranTurismo Meccanica Lirica,...
Mai mult de 2 zile în urmă
7 noiembrie 2025
17:30
Constructorul francez va deschide un nou muzeu la sediul său de la Paris în 2027. Noua expoziție promite să fie mai mare decât cea actuală, însă chiar și așa, Renault a decis că este nevoie de mai mult spațiu în ceea ce privește numărul de mașini exponate.Din acest motiv, Renault a anunțat că va scoate la licitație nu mai puțin de 100 de mașini exponate, care vor putea fi cumpărate de oricine. Cele mai multe exponate scoase la vânzare sunt...
16:20
Înaintea Marelui Premiu de Formula 1 de la Sao Paulo, care are loc în acest weekend, Alpine l-a confirmat oficial pe Franco Colapinto ca pilot al echipei pentru sezonul 2026. Argentinianul în vârstă de 22 de ani va pilota pentru echipa franceză în ceea ce urmează să fie primul său sezon complet în Formula 1.Colapinto și-a făcut debutul în Formula 1 cu echipa Williams începând de la Marele Premiu al Italiei din 2024. La...
15:40
Porsche 911 GT3 Icons of Latin America: exemplar unicat inspirat de pădurile sălbatice din ... # Automarket.ro
Anul acesta, Porsche marchează 25 de ani de la înființarea filialei Porsche Latin America. Această filială, cu sediul la Miami, deservește marca germană pe toate piețele din America Latină, cum ar fi cele din Mexic, Brazilia, Argentina, Columbia și altele.Pentru a marca această aniversare, Porsche a dezvăluit noua serie specială Icons of Latin America. Seria va fi alcătuită din exemplare unicate ale lui Porsche 911 GT3 Touring. Primul astfel de exemplar unicat a fost...
14:00
Echipare nouă pentru Alfa Romeo Junior: mai multe accente negre și tapițerie alcantara # Automarket.ro
Constructorul italian completează gama crossover-ului Junior cu o linie de echipare nouă. Botezată Sport Speciale, noua linie de echipare aduce numeroase elemente vizuale noi care îi aduc lui Junior o notă mai dinamică și mai sportivă din punct de vedere estetic.Astfel, exteriorul noului Alfa Romeo Junior Sport Speciale primește accente negre lucioase în zona frontală, la oglinzi, aripi și în pragurile laterale. Plafonul noii echipări este vopsit într-un...
12:00
Constructorul suedez, deținut de grupul chinez Geely, a confirmat că va folosi mai multe componente produse de marca asiatică pentru viitoarele sale modele. Mai exact, viitoarele modele Volvo vor primi mai multe componente software și hardware din partea mărcii chineze cu scopul de a mări marja de profit a mărcii scandinave.Cea mai importantă schimbare în acest sens va fi un sistem software nou, dezvoltat de Geely, care va fi prezent mai ales la modelele cu motor hibrid plug-in....
11:20
Ford F-150 Lightning, versiunea electrică a camionetei americane, ar putea să aibă un sfârșit prematur, după numai 3 ani de la începutul producției. Potrivit unor informații noi apărute în publicația americană Wall Street Journal, mai mulți oficiali Ford poartă discuții despre retragerea definitivă din producție a camionetei electrice, din cauza vânzărilor slabe. De la începutul lui 2025 până la sfârșitul lui septembrie au fost...
10:10
(P) OMV Petrom extinde infrastructura regională de eMobilitate cu sprijinul Uniunii Europene # Automarket.ro
OMV Petrom, cea mai mare companie integrată de energie din Europa de Sud-Est, continuă implementarea unui proiect strategic regional ce vizează dezvoltarea unei rețele de stații de încărcare ultra-rapidă pentru vehicule electrice (EV) în România, Slovacia și Ungaria. Inițiativa este cofinanțată de Uniunea Europeană prin programul Facilitatea Europeană de Conectare (CEF).Proiectul sprijină dezvoltarea infrastructurii de transport durabil de-a lungul rețelei...
10:10
6 noiembrie 2025
18:50
După o lungă campanie de promovare, în care am văzut două concepte și imagini sugestive cu versiunea de serie, a venit momentul să facem cunoștință cu prima generație electrică a lui Renault Twingo. Noul model de oraș al francezilor reprezintă o combinație între originile lui Twingo și prezentul caracterizat de tranziția către electromobilitate.REVENIREA LA ORIGINI Prima generație Renault Twingo a fost lansată în 1992 și a primit un design extrem de...
16:50
Modelul Seal U DM-i va fi primul produs la noua fabrică BYD din Turcia, a declarat Stella Li, vicepreședinte al companiei, în fața presei europene, în cadrul unui eveniment organizat pe pista de testare din Zhengzhou, China.Fabrica este programată să devină operațională până la sfârșitul anului 2026. Modelul Seal U a fost cel mai bine vândut model BYD în Europa în primele nouă luni ale anului, cu 55.504 înmatriculări.Li a adăugat...
15:00
Mazda a prezentat mai devreme în această vară noua generație CX-5. Noul SUV compact al mărcii japoneze este de acum disponibil și în România. Pentru început, noua Mazda MX-5 este oferită pe piața noastră cu doar o singură motorizare și cu 4 niveluri de echipare: Prime-Line, Centre-Line, Exclusive-Line și Homura.Singura motorizare disponibilă pentru noua Mazda CX-5 este unitatea e-Skyactiv G de 2.5 litri pe benzină care dezvoltă 141 cai putere. Cu acest...
13:40
Constructorul japonez ar putea renunța în curând la modelele de performanță care poartă numele F. Primul model care a purtat această literă a fost modelul IS F, lansat în 2007 și care era cea mai puternică versiune a berlinei de clasă medie. De atunci, mai multe modele ale mărcii japoneze au primit versiuni de performanță F, însă Lexus ar putea să retragă acest nume în viitorul apropiat.Într-un interviu pentru o publicație australiană,...
13:10
Noul Square Campus include noi facilități de testare pe dinamometru, un laborator pentru încărcarea vehiculelor electrice, un simulator de conducere și cel mai mare centru de testare a zgomotului, vibrațiilor și rigidității (NVH) dintre toate unitățile Hyundai Group din lume.Construcția a costat 150 de milioane de euro și va sprijini marca în ajustarea și dezvoltarea de noi automobile destinate piețelor europene.„Noile capabilități extinse de la HMETC ne...
11:40
Bentley: primele detalii tehnice despre primul său model electric, un SUV urban de lux # Automarket.ro
La începutul acestui deceniu, Bentley a anunțat un plan de electrificare ambițios, prin care își propusese să lanseze câte o mașină electrică pe an începând din 2025. Din cauza vânzărilor sub așteptări la nivel mondial, Bentley, la fel ca aproape toate celelalte mărci auto, a trebuit să-și revizuiască acest plan de electrificare, ceea ce a dus la amânarea lansării primului său model electric.Cu această amânare, Bentley va lansa...
10:30
Prima imagine cu noul Bentley Continental GT Supersports: în premieră, două roți motrice pe ... # Automarket.ro
Constructorul britanic se pregătește să lanseze în următoarele zile o versiune nouă pentru modelul său emblematic Continental GT. Lansat pentru prima dată în 2003, modelul de performanță al celor de la Bentley a fost disponibil până acum doar cu tracțiune integrală. Acest lucru se va schimba odată cu apariția noii versiuni Continental GT Supersports. Înaintea lansării sale oficiale, care va avea loc în 14 noiembrie, Bentley a publicat prima imagine...
5 noiembrie 2025
16:20
Situată în districtul Huangpu din Guangzhou, capitala provinciei Guangdong din sudul Chinei, fabrica se întinde pe o suprafață de 120.000 de metri pătrați și a livrat deja primul aparat de zbor electric detașabil al mașinii zburătoare modulare numite Land Aircraft Carrier.Instalația este proiectată pentru o capacitate anuală de producție de 10.000 de module de aeronave detașabile, cu o capacitate inițială de 5.000 de unități. Este cea mai mare fabrică de acest...
16:20
Seria electrică Formula E tocmai a prezentat oficial noua generație a monopostului său electric. Botezat oficial GEN4, nume care denotă a 4-a generație a mașinii electrice de concurs, noul monopost de Formula E își va face debutul competițional începând din sezonul 2026/27, adică peste două sezoane din acest moment.Noul monopost GEN4 primește un pachet aerodinamic complet nou, care va genera și mai multă forță de apăsare comparativ cu monoposturile din...
15:30
Noutăți pentru Maserati Grecale Folgore: sistem de deconectare a tracțiunii integrale și ... # Automarket.ro
Așa cum bine știi, Maserati Grecale poate fi comandat și într-o versiune pur electrică. Este vorba despre Grecale Folgore, care tocmai a primit o serie de îmbunătățiri.Noul Maserati Grecale Folgore MY2026 propune, înainte de toate, un sistem care deconectează tracțiunea integrală. Pe scurt, atunci când tracțiunea integrală nu este necesară, sistemul transferă puterea numai punții spate. Rezultă o reducere a consumului de energie și, implicit, o...
15:20
Liniuță istorică! Duel între toate generațiile Nissan GT-R Cei de la canalul de YouTube Officially Gassed au realizat o liniuță cu 4 generații Nissan GT-R, de la R32 la R35. De menționat că toate cele 4 mașini au fost modificate și variază de la 850 la 1200 de cai putere. Aflați în video care model a câștigat. drag race, liniuta, nissan, nissan gt-r, nissan drag race, nissan gt-r drag race, gt-r drag race, nissan liniuță...
15:10
Alfa Romeo și Maserati lansează Bottegafuoriserie, un nou centru dedicat modelelor exclusiviste # Automarket.ro
Ca parte a acestei inițiative, Bottegafuoriserie se va concentra pe 4 direcții principale. Prima este Bottega, responsabilă de crearea modelelor produse în serii limitate pentru Alfa Romeo și Maserati. Aceste vehicule exclusiviste vor urma exemplul modelelor 33 Stradale și MCXtrema.Deși detaliile sunt încă puține, se menționează că „zona extinsă Motor Valley, care cuprinde regiunile Piemont, Lombardia și Emilia-Romagna, va fi casa segmentului Bottega”,...
15:00
După o lungă perioadă în care nu a fost atât de vizibilă în peisajul auto din România, marca Nissan se relansează la noi în țară. Vorbim despre o structură nouă de distribuție, un joint venture între AutoWallis Group și Salvador Caetano Group, prin entitatea juridică locală NSN RO.Noua entitate NSN RO a preluat rețeaua deja existentă de dealeri și reparatori autorizați Nissan. Această rețea este formată din 18 dealeri și 26 de...
13:30
În cadrul ediției din acest an a salonului american SEMA, Toyota a dezvăluit un nou concept al unei mașini de teren. Conceptul este botezat Scion 01 și poartă numele unei mărci care a existat între 2003 și 2016. Fosta marcă Scion, cunoscută pentru modelele xB și tC, a fost activă doar pe piața nord-americană.Noul concept Scion 01 este un vehicul side-by-side pregătit pentru competiție. Mașina de teren este propulsată de un motor hibrid alcătuit dintr-o unitate...
12:30
Cel mai nou film din seria Gymkhana va fi filmat în Australia și promite să fie cea mai spectaculoasă filmare de până acum. Vedeta principală a noului episod Gymkhana va fi noul Subaru Brataroo 9500 Turbo, o nouă creație a mărcii japoneze bazată pe un model de serie care a fost produs în urmă cu aproape 50 de ani.Noul Subaru Brataroo 9500 Turbo este bazat pe vechiul model Subaru BRAT. Aceasta a fost o camionetă care a fost produsă între 1978 și 1994 și...
10:50
Deși a fost retras din producție în 2009, Honda S2000 rămâne chiar și astăzi un nume emblematic în rândul fanilor acestui model. Mai multe zvonuri privind o potențială revenire a celebrei decapotabile au apărut pe parcursul ultimilor 15 ani, însă această revenire, care ar fi foarte asemănătoare cu cea a lui Honda Prelude, nu s-a materializat deocamdată.Chiar și așa, există o dorință inclusiv în rândul oficialilor mărcii japoneze de...
4 noiembrie 2025
18:00
Audi a încheiat primele nouă luni ale anului în scădere, cu 1.175.765 de unități livrate, cu 4.8% mai puține față de intervalul ianuarie – septembrie 2024.În cadrul unei prezentări financiare și a unei actualizări organizate pe 31 octombrie, Audi a anunțat că inițiativa globală de produse programată pentru 2026 se va concentra pe modele electrice compacte, versiuni de înaltă performanță RS și SUV-uri de mari dimensiuni, eficiente.Totuși,...
17:30
VIDEO: Ferrari vs McLaren! Liniuță între Ferrari 812 Superfast și McLaren 675LT Spider # Automarket.ro
Ferrari vs McLaren! Liniuță între Ferrari 812 Superfast și McLaren 675LT Spider Cei de la canalul de YouTube DragTimes au realizat o liniuță cu două dintre cele mai apreciate supercaruri. Este vorba despre Ferrari 812 Superfast și McLaren 675 LT. Aflați în video care model a câștigat cursa. drag race, liniuta, ferrari, ferrari 812 superfast, mclaren 675lt, mclaren drag race, ferrari drag race, ferrari 812 drag race, mclaren 675 lt drag race...
17:10
Cea mai nouă marcă a Grupului Volkswagen a anunțat că a adunat aproximativ 130.000 de comenzi pentru viitoarele modele ale sale, Traveler SUV și Terra Pick-Up. Dintre toate rezervările, peste 80% dintre acestea sunt pentru versiunile cu range extender ale celor două modele.Viitoarele modele Scout Traveler SUV și Terra Pick-Up vor fi disponibile în două versiuni. Prima va fi pur electrică, fără încărcare în timpul condusului, în timp ce a doua versiune va...
16:40
Constructorul francez tocmai a dezvăluit prima imagine oficială cu un nou concept care ne oferă o primă idee despre cum vor arăta viitoarele modele ale mărcii. Noul Peugeot Polygon este un concept creat sub forma unui hatchback subcompact, care anunță următoarea generație a modelului 208.Design-ul noului concept Polygon anunță un limbaj vizual complet nou pentru marca franceză. Caroseria conceptului este caracterizată de suprafețe netede, ușor sculptate și de o formă...
14:40
Clipul video, distribuit de divizia Toyota din Thailanda, ne oferă prima privire oficială asupra designului exterior al noului Hilux. Fața noului pickup afișează faruri LED mai subțiri și mai ascuțite, asociate cu prize de aer frontale mai înalte.Pe grilă tronează un scris Toyota cu majuscule de mari dimensiuni, iar în spate apare inscripția Hilux. Versiunea prezentată rulează pe jante din aliaj negre, cu 7 spițe duble.Calitatea materialelor va fi, de asemenea,...
13:10
Noua generație Volkswagen T-Roc a ajuns acum și în România. SUV-ul de dimensiuni subcompacte este disponibil, pe piața noastră, în 4 niveluri de echipare și cu două motorizări mild-hybrid. Cele 4 echipări disponibile pentru noul T-Roc sunt: Trend, Life, Style și R-Line.Echiparea de bază Trend este combinată exclusiv cu motorul pe benzină mild-hybrid 1.5 eTSI de 115 cai putere. Propulsorul este cuplat la o cutie automată DSG, iar cu acest motor, Volkswagen T-Roc...
12:00
BMW Seria 3 aniversează 50 de ani prin ediția specială M340i xDrive 50 Jahre Edition # Automarket.ro
Seria 3 de la BMW se pregătește pentru transformarea sa în cadrul Neue Klasse, o mișcare care o va alinia cu viitoarea generație a sedanului i3. Totuși, înainte ca acest nou capitol să înceapă, BMW Canada marchează momentul prin lansarea ediției 50 Jahre Edition, o versiune limitată a modelului M340i xDrive, creată pentru a celebra 5 decenii de existență a numelui Seria 3.Această ediție specială aduce un omagiu moștenirii de 50 de ani a modelului printr-o...
10:30
De câțiva ani, BMW oferă două versiuni principale pentru modelele sale M: o versiune standard și o versiune Competition, care primește un motor mai puternic și alte dotări specifice. Acum, însă, marca germană a început să folosească mai rar denumirea Competition, urmând ca aceasta să fie retrasă în scurt timp.Informația a fost confirmată chiar de către Frank van Meel, CEO-ul diviziei BMW M. Într-un interviu pentru publicația BMW Blog, van...
3 noiembrie 2025
17:10
Seat a decis viitorul lui Leon: motor electrificat din 2028, urmat de un facelift nou # Automarket.ro
Actuala generație Seat Leon pare că va avea cea mai lungă durată de producție dintre toate generațiile modelului de până acum. Cea de-a 4-a generație a modelului compact a fost lansată în 2020 și a primit un facelift în 2024, în cazul modelului vândut sub marca Cupra. În cadrul evenimentului de prezentare a noilor Seat Ibiza și Arona facelift, marca spaniolă a confirmat câteva noutăți importante care vor fi aduse modelului Leon în...
15:40
În luna octombrie, românii au cumpărat 12.839 de mașini noi. Acest lucru reprezintă o creștere de 11.14% față de aceeași perioadă din 2024, potrivit noului raport al celor de la ACAROM. În schimb, situația nu a fost la fel de bună raportat la ultimele 10 luni ale lui 2025. De la începutul anului până la finalul lui octombrie au fost înmatriculate 121.609 mașini noi în țara noastră. Adică mai puține cu 4.3% față de același interval de...
14:50
Vânzările mărcii Cupra au atins un nivel record în primele 9 luni ale lui 2025. De la începutul anului până la finalul lui septembrie, marca spaniolă a reușit să vândă 245.300 de mașini noi la nivel mondial. Concret, asta se traduce printr-o creștere semnificativă, de 37% față de același interval din 2024. Atunci, Cupra a vândut doar 194.200 de mașini noi. Tot în primele 9 luni, Cupra și Seat au vândut împreună 439.500 de...
13:40
Anul acesta, Renault Clio a primit o nouă generație, prezentată oficial mai devreme în această toamnă. Cea de-a 6-a generație a modelului subcompact al francezilor este acum disponibilă pentru comandă în România.Pe piața noastră, noul Renault Clio este oferit cu 4 niveluri de echipare: Evolution, Evolution+, Techno și Esprit Alpine. De asemenea, sunt disponibile pentru moment două motorizări. Intrarea în gamă se face cu motorizarea TCe 115, un motor pe...
12:10
Constructorul român urmează să-și extindă gama cu un nou model de dimensiuni compacte. Potrivit unor noi informații apărute în publicația britanică Autocar, Dacia urmează să lanseze un model care să concureze direct cu Skoda Octavia.Din primele informații, noul model Dacia este cunoscut provizoriu sub numele C-Neo și este un crossover break cu motor pe benzină. Ca aspect, noul model va fi asemănător cu actualul Sandero și va fi, în esență, varianta break a...
10:40
De câțiva ani, mărcile auto chineze au început să devină o obișnuință pe șoselele din țările occidentale. Mașinile electrice din China promit autonomie mare, tehnologii inovatoare și prețuri de achiziție mai mici comparativ cu ceea ce oferă mărcile consacrate precum Ford.Într-un interviu pentru televiziunea americană CBS, Jim Farley, CEO-ul Ford, a avertizat asupra viitorului sumbru pe care îl pot avea mărcile occidentale dacă nu răspund la ofensiva...
09:40
2 noiembrie 2025
13:20
La începutul acestui an, Nissan a anunțat planurile de a închide uzina CIVAC din Cuernavaca, Mexic, și de a consolida producția de vehicule în Aguascalientes. Din păcate, compania a confirmat acum că și uzina COMPAS este sortită aceleiași soarte.Brian Brockman, reprezentant Nissan, a confirmat că fabrica va fi închisă în viitorul apropiat. Deși nu a oferit o dată exactă, producția modelelor Infiniti QX50 și QX55 se va încheia în luna...
