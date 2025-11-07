Ford F-150 Lightning ar putea fi retras definitiv din producție
Automarket.ro, 7 noiembrie 2025 11:20
Ford F-150 Lightning, versiunea electrică a camionetei americane, ar putea să aibă un sfârșit prematur, după numai 3 ani de la începutul producției. Potrivit unor informații noi apărute în publicația americană Wall Street Journal, mai mulți oficiali Ford poartă discuții despre retragerea definitivă din producție a camionetei electrice, din cauza vânzărilor slabe. De la începutul lui 2025 până la sfârșitul lui septembrie au fost...
• • •
Alte ştiri de Automarket.ro
Acum o oră
11:20
Ford F-150 Lightning, versiunea electrică a camionetei americane, ar putea să aibă un sfârșit prematur, după numai 3 ani de la începutul producției. Potrivit unor informații noi apărute în publicația americană Wall Street Journal, mai mulți oficiali Ford poartă discuții despre retragerea definitivă din producție a camionetei electrice, din cauza vânzărilor slabe. De la începutul lui 2025 până la sfârșitul lui septembrie au fost...
Acum 2 ore
10:10
(P) OMV Petrom extinde infrastructura regională de eMobilitate cu sprijinul Uniunii Europene # Automarket.ro
OMV Petrom, cea mai mare companie integrată de energie din Europa de Sud-Est, continuă implementarea unui proiect strategic regional ce vizează dezvoltarea unei rețele de stații de încărcare ultra-rapidă pentru vehicule electrice (EV) în România, Slovacia și Ungaria. Inițiativa este cofinanțată de Uniunea Europeană prin programul Facilitatea Europeană de Conectare (CEF).Proiectul sprijină dezvoltarea infrastructurii de transport durabil de-a lungul rețelei...
Acum 24 ore
18:50
După o lungă campanie de promovare, în care am văzut două concepte și imagini sugestive cu versiunea de serie, a venit momentul să facem cunoștință cu prima generație electrică a lui Renault Twingo. Noul model de oraș al francezilor reprezintă o combinație între originile lui Twingo și prezentul caracterizat de tranziția către electromobilitate.REVENIREA LA ORIGINI Prima generație Renault Twingo a fost lansată în 1992 și a primit un design extrem de...
16:50
Modelul Seal U DM-i va fi primul produs la noua fabrică BYD din Turcia, a declarat Stella Li, vicepreședinte al companiei, în fața presei europene, în cadrul unui eveniment organizat pe pista de testare din Zhengzhou, China.Fabrica este programată să devină operațională până la sfârșitul anului 2026. Modelul Seal U a fost cel mai bine vândut model BYD în Europa în primele nouă luni ale anului, cu 55.504 înmatriculări.Li a adăugat...
15:00
Mazda a prezentat mai devreme în această vară noua generație CX-5. Noul SUV compact al mărcii japoneze este de acum disponibil și în România. Pentru început, noua Mazda MX-5 este oferită pe piața noastră cu doar o singură motorizare și cu 4 niveluri de echipare: Prime-Line, Centre-Line, Exclusive-Line și Homura.Singura motorizare disponibilă pentru noua Mazda CX-5 este unitatea e-Skyactiv G de 2.5 litri pe benzină care dezvoltă 141 cai putere. Cu acest...
13:40
Constructorul japonez ar putea renunța în curând la modelele de performanță care poartă numele F. Primul model care a purtat această literă a fost modelul IS F, lansat în 2007 și care era cea mai puternică versiune a berlinei de clasă medie. De atunci, mai multe modele ale mărcii japoneze au primit versiuni de performanță F, însă Lexus ar putea să retragă acest nume în viitorul apropiat.Într-un interviu pentru o publicație australiană,...
13:10
Noul Square Campus include noi facilități de testare pe dinamometru, un laborator pentru încărcarea vehiculelor electrice, un simulator de conducere și cel mai mare centru de testare a zgomotului, vibrațiilor și rigidității (NVH) dintre toate unitățile Hyundai Group din lume.Construcția a costat 150 de milioane de euro și va sprijini marca în ajustarea și dezvoltarea de noi automobile destinate piețelor europene.„Noile capabilități extinse de la HMETC ne...
Ieri
11:40
Bentley: primele detalii tehnice despre primul său model electric, un SUV urban de lux # Automarket.ro
La începutul acestui deceniu, Bentley a anunțat un plan de electrificare ambițios, prin care își propusese să lanseze câte o mașină electrică pe an începând din 2025. Din cauza vânzărilor sub așteptări la nivel mondial, Bentley, la fel ca aproape toate celelalte mărci auto, a trebuit să-și revizuiască acest plan de electrificare, ceea ce a dus la amânarea lansării primului său model electric.Cu această amânare, Bentley va lansa...
10:30
Prima imagine cu noul Bentley Continental GT Supersports: în premieră, două roți motrice pe ... # Automarket.ro
Constructorul britanic se pregătește să lanseze în următoarele zile o versiune nouă pentru modelul său emblematic Continental GT. Lansat pentru prima dată în 2003, modelul de performanță al celor de la Bentley a fost disponibil până acum doar cu tracțiune integrală. Acest lucru se va schimba odată cu apariția noii versiuni Continental GT Supersports. Înaintea lansării sale oficiale, care va avea loc în 14 noiembrie, Bentley a publicat prima imagine...
5 noiembrie 2025
16:20
Situată în districtul Huangpu din Guangzhou, capitala provinciei Guangdong din sudul Chinei, fabrica se întinde pe o suprafață de 120.000 de metri pătrați și a livrat deja primul aparat de zbor electric detașabil al mașinii zburătoare modulare numite Land Aircraft Carrier.Instalația este proiectată pentru o capacitate anuală de producție de 10.000 de module de aeronave detașabile, cu o capacitate inițială de 5.000 de unități. Este cea mai mare fabrică de acest...
16:20
Seria electrică Formula E tocmai a prezentat oficial noua generație a monopostului său electric. Botezat oficial GEN4, nume care denotă a 4-a generație a mașinii electrice de concurs, noul monopost de Formula E își va face debutul competițional începând din sezonul 2026/27, adică peste două sezoane din acest moment.Noul monopost GEN4 primește un pachet aerodinamic complet nou, care va genera și mai multă forță de apăsare comparativ cu monoposturile din...
15:30
Noutăți pentru Maserati Grecale Folgore: sistem de deconectare a tracțiunii integrale și ... # Automarket.ro
Așa cum bine știi, Maserati Grecale poate fi comandat și într-o versiune pur electrică. Este vorba despre Grecale Folgore, care tocmai a primit o serie de îmbunătățiri.Noul Maserati Grecale Folgore MY2026 propune, înainte de toate, un sistem care deconectează tracțiunea integrală. Pe scurt, atunci când tracțiunea integrală nu este necesară, sistemul transferă puterea numai punții spate. Rezultă o reducere a consumului de energie și, implicit, o...
15:10
Alfa Romeo și Maserati lansează Bottegafuoriserie, un nou centru dedicat modelelor exclusiviste # Automarket.ro
Ca parte a acestei inițiative, Bottegafuoriserie se va concentra pe 4 direcții principale. Prima este Bottega, responsabilă de crearea modelelor produse în serii limitate pentru Alfa Romeo și Maserati. Aceste vehicule exclusiviste vor urma exemplul modelelor 33 Stradale și MCXtrema.Deși detaliile sunt încă puține, se menționează că „zona extinsă Motor Valley, care cuprinde regiunile Piemont, Lombardia și Emilia-Romagna, va fi casa segmentului Bottega”,...
15:00
După o lungă perioadă în care nu a fost atât de vizibilă în peisajul auto din România, marca Nissan se relansează la noi în țară. Vorbim despre o structură nouă de distribuție, un joint venture între AutoWallis Group și Salvador Caetano Group, prin entitatea juridică locală NSN RO.Noua entitate NSN RO a preluat rețeaua deja existentă de dealeri și reparatori autorizați Nissan. Această rețea este formată din 18 dealeri și 26 de...
13:30
În cadrul ediției din acest an a salonului american SEMA, Toyota a dezvăluit un nou concept al unei mașini de teren. Conceptul este botezat Scion 01 și poartă numele unei mărci care a existat între 2003 și 2016. Fosta marcă Scion, cunoscută pentru modelele xB și tC, a fost activă doar pe piața nord-americană.Noul concept Scion 01 este un vehicul side-by-side pregătit pentru competiție. Mașina de teren este propulsată de un motor hibrid alcătuit dintr-o unitate...
12:30
Cel mai nou film din seria Gymkhana va fi filmat în Australia și promite să fie cea mai spectaculoasă filmare de până acum. Vedeta principală a noului episod Gymkhana va fi noul Subaru Brataroo 9500 Turbo, o nouă creație a mărcii japoneze bazată pe un model de serie care a fost produs în urmă cu aproape 50 de ani.Noul Subaru Brataroo 9500 Turbo este bazat pe vechiul model Subaru BRAT. Aceasta a fost o camionetă care a fost produsă între 1978 și 1994 și...
Mai mult de 2 zile în urmă
10:50
Deși a fost retras din producție în 2009, Honda S2000 rămâne chiar și astăzi un nume emblematic în rândul fanilor acestui model. Mai multe zvonuri privind o potențială revenire a celebrei decapotabile au apărut pe parcursul ultimilor 15 ani, însă această revenire, care ar fi foarte asemănătoare cu cea a lui Honda Prelude, nu s-a materializat deocamdată.Chiar și așa, există o dorință inclusiv în rândul oficialilor mărcii japoneze de...
4 noiembrie 2025
18:00
Audi a încheiat primele nouă luni ale anului în scădere, cu 1.175.765 de unități livrate, cu 4.8% mai puține față de intervalul ianuarie – septembrie 2024.În cadrul unei prezentări financiare și a unei actualizări organizate pe 31 octombrie, Audi a anunțat că inițiativa globală de produse programată pentru 2026 se va concentra pe modele electrice compacte, versiuni de înaltă performanță RS și SUV-uri de mari dimensiuni, eficiente.Totuși,...
17:30
17:10
Cea mai nouă marcă a Grupului Volkswagen a anunțat că a adunat aproximativ 130.000 de comenzi pentru viitoarele modele ale sale, Traveler SUV și Terra Pick-Up. Dintre toate rezervările, peste 80% dintre acestea sunt pentru versiunile cu range extender ale celor două modele.Viitoarele modele Scout Traveler SUV și Terra Pick-Up vor fi disponibile în două versiuni. Prima va fi pur electrică, fără încărcare în timpul condusului, în timp ce a doua versiune va...
16:40
Constructorul francez tocmai a dezvăluit prima imagine oficială cu un nou concept care ne oferă o primă idee despre cum vor arăta viitoarele modele ale mărcii. Noul Peugeot Polygon este un concept creat sub forma unui hatchback subcompact, care anunță următoarea generație a modelului 208.Design-ul noului concept Polygon anunță un limbaj vizual complet nou pentru marca franceză. Caroseria conceptului este caracterizată de suprafețe netede, ușor sculptate și de o formă...
14:40
Clipul video, distribuit de divizia Toyota din Thailanda, ne oferă prima privire oficială asupra designului exterior al noului Hilux. Fața noului pickup afișează faruri LED mai subțiri și mai ascuțite, asociate cu prize de aer frontale mai înalte.Pe grilă tronează un scris Toyota cu majuscule de mari dimensiuni, iar în spate apare inscripția Hilux. Versiunea prezentată rulează pe jante din aliaj negre, cu 7 spițe duble.Calitatea materialelor va fi, de asemenea,...
13:10
Noua generație Volkswagen T-Roc a ajuns acum și în România. SUV-ul de dimensiuni subcompacte este disponibil, pe piața noastră, în 4 niveluri de echipare și cu două motorizări mild-hybrid. Cele 4 echipări disponibile pentru noul T-Roc sunt: Trend, Life, Style și R-Line.Echiparea de bază Trend este combinată exclusiv cu motorul pe benzină mild-hybrid 1.5 eTSI de 115 cai putere. Propulsorul este cuplat la o cutie automată DSG, iar cu acest motor, Volkswagen T-Roc...
12:00
BMW Seria 3 aniversează 50 de ani prin ediția specială M340i xDrive 50 Jahre Edition # Automarket.ro
Seria 3 de la BMW se pregătește pentru transformarea sa în cadrul Neue Klasse, o mișcare care o va alinia cu viitoarea generație a sedanului i3. Totuși, înainte ca acest nou capitol să înceapă, BMW Canada marchează momentul prin lansarea ediției 50 Jahre Edition, o versiune limitată a modelului M340i xDrive, creată pentru a celebra 5 decenii de existență a numelui Seria 3.Această ediție specială aduce un omagiu moștenirii de 50 de ani a modelului printr-o...
10:30
De câțiva ani, BMW oferă două versiuni principale pentru modelele sale M: o versiune standard și o versiune Competition, care primește un motor mai puternic și alte dotări specifice. Acum, însă, marca germană a început să folosească mai rar denumirea Competition, urmând ca aceasta să fie retrasă în scurt timp.Informația a fost confirmată chiar de către Frank van Meel, CEO-ul diviziei BMW M. Într-un interviu pentru publicația BMW Blog, van...
3 noiembrie 2025
17:10
Seat a decis viitorul lui Leon: motor electrificat din 2028, urmat de un facelift nou # Automarket.ro
Actuala generație Seat Leon pare că va avea cea mai lungă durată de producție dintre toate generațiile modelului de până acum. Cea de-a 4-a generație a modelului compact a fost lansată în 2020 și a primit un facelift în 2024, în cazul modelului vândut sub marca Cupra. În cadrul evenimentului de prezentare a noilor Seat Ibiza și Arona facelift, marca spaniolă a confirmat câteva noutăți importante care vor fi aduse modelului Leon în...
15:40
În luna octombrie, românii au cumpărat 12.839 de mașini noi. Acest lucru reprezintă o creștere de 11.14% față de aceeași perioadă din 2024, potrivit noului raport al celor de la ACAROM. În schimb, situația nu a fost la fel de bună raportat la ultimele 10 luni ale lui 2025. De la începutul anului până la finalul lui octombrie au fost înmatriculate 121.609 mașini noi în țara noastră. Adică mai puține cu 4.3% față de același interval de...
14:50
Vânzările mărcii Cupra au atins un nivel record în primele 9 luni ale lui 2025. De la începutul anului până la finalul lui septembrie, marca spaniolă a reușit să vândă 245.300 de mașini noi la nivel mondial. Concret, asta se traduce printr-o creștere semnificativă, de 37% față de același interval din 2024. Atunci, Cupra a vândut doar 194.200 de mașini noi. Tot în primele 9 luni, Cupra și Seat au vândut împreună 439.500 de...
13:40
Anul acesta, Renault Clio a primit o nouă generație, prezentată oficial mai devreme în această toamnă. Cea de-a 6-a generație a modelului subcompact al francezilor este acum disponibilă pentru comandă în România.Pe piața noastră, noul Renault Clio este oferit cu 4 niveluri de echipare: Evolution, Evolution+, Techno și Esprit Alpine. De asemenea, sunt disponibile pentru moment două motorizări. Intrarea în gamă se face cu motorizarea TCe 115, un motor pe...
12:10
Constructorul român urmează să-și extindă gama cu un nou model de dimensiuni compacte. Potrivit unor noi informații apărute în publicația britanică Autocar, Dacia urmează să lanseze un model care să concureze direct cu Skoda Octavia.Din primele informații, noul model Dacia este cunoscut provizoriu sub numele C-Neo și este un crossover break cu motor pe benzină. Ca aspect, noul model va fi asemănător cu actualul Sandero și va fi, în esență, varianta break a...
10:40
De câțiva ani, mărcile auto chineze au început să devină o obișnuință pe șoselele din țările occidentale. Mașinile electrice din China promit autonomie mare, tehnologii inovatoare și prețuri de achiziție mai mici comparativ cu ceea ce oferă mărcile consacrate precum Ford.Într-un interviu pentru televiziunea americană CBS, Jim Farley, CEO-ul Ford, a avertizat asupra viitorului sumbru pe care îl pot avea mărcile occidentale dacă nu răspund la ofensiva...
09:40
Automarket.ro × Aventour la feminin Aventour la feminin 2023 RomanianRoads Luxury Edition ElectricRomânia 2020 ElectricRomânia 2019 RomanianRoads 2019 Cu noul Duster in creierii muntilor Un german in Transilvania Pick-up Maraton Moldova 2017 Cum s-a descurcat noul Audi Q5 la testul elanului? Spaniolii de la km77 au luat noul Audi Q5 pentru a vedea cum face față la testul elanului. Aflați în video cum s-a descurcat noul SUV a producătorului din Ingolstadt la testul de manevrabilitate. km77, audi,...
2 noiembrie 2025
13:20
La începutul acestui an, Nissan a anunțat planurile de a închide uzina CIVAC din Cuernavaca, Mexic, și de a consolida producția de vehicule în Aguascalientes. Din păcate, compania a confirmat acum că și uzina COMPAS este sortită aceleiași soarte.Brian Brockman, reprezentant Nissan, a confirmat că fabrica va fi închisă în viitorul apropiat. Deși nu a oferit o dată exactă, producția modelelor Infiniti QX50 și QX55 se va încheia în luna...
09:40
VIDEO: Duel în familia GT3! Liniuță între Porsche 911 GT3 Touring, 911 GT3 și 911 GT3 RS # Automarket.ro
Duel în familia GT3! Liniuță între Porsche 911 GT3 Touring, 911 GT3 și 911 GT3 RS Britanicii de la carwow au realizat o liniuță între toate modelele Porsche 911 GT3 disponibile la acest moment pentru achiziționare. Astfel, avem un duel între versiunile GT3, GT3 Touring și GT3 RS. Aflați în video care GT3 a câștigat liniuța. drag race, carwow, liniuta, porsche, porsche 911, porsche gt3, 911 gt3, porsche 911 gt3, porsche 911 gt3 rs, gt3 rs, porsche drag race...
1 noiembrie 2025
12:10
Cei care se află în spatele companiei Longbow sunt foști directori și ingineri din industria auto, provenind de la companii precum Tesla, McLaren și Lucid Motors. Compania a fost fondată în 2023, însă și-a prezentat modelele abia în acest an. Vehiculele, anunțate la începutul lui 2025, vor intra în producție în 2026, inițial într-o configurație cu un singur motor electric, capabil să dezvolte 322 de cai putere.Designul Longbow se...
11:00
Japonezii au început testarea prototipelor pentru platforma planificată să fie lansată în anul 2027. Producătorul japonez este unul dintre cei mai mari constructori auto independenți din lume care încă nu a folosit o platformă electrică dedicată pentru un model de serie.Primul său vehicul electric, crossoverul MX-30, a fost construit pe baza platformei utilizate pentru versiunea cu motor termic CX-30, iar noua Mazda 6e folosește o platformă furnizată de...
31 octombrie 2025
15:40
La începutul lui 2021, Hakkan Samuelsson, CEO-ul Volvo, a anunțat oficial că marca suedeză va deveni 100% electrică începând din 2030. Acum, la 4 ani după acest anunț, Volvo a decis să schimbe macazul și să se alăture celorlalte mărci auto în a întârzia planurile de electrificare pe fondul vânzărilor de mașini electrice sub așteptări.În acest sens, Volvo nu va mai fi o marcă pur electrică din 2030. Marca scandinavă se va...
15:10
Nici ideea vânzării într-un târg auto nu sună prea bine. Stai ore în șir lângă mașină,timp în care trec o mulțime de oameni care doar se uită și întreabă, și pleci în final cugândul să te întorci în următoarea zi în care se organizează târgul, sperând că deaceastă dată te întorci acasă cu taxi.Nu trebuie să alegi nici una din cele două opțiuni, pentru că există a treia...
15:10
Pentru a onora această moștenire și pentru a celebra aniversarea de 25 de ani, Doblo este acum disponibil pentru comandă într-o ediție specială aniversară, care aduce un aspect și un caracter nou, cu o vopsea verde elegantă și o protecție frontală decorativă ce atrage atenția pe șosea.Ediția aniversară, disponibilă atât în versiune diesel, cât și electrică, îmbină soluții inteligente de depozitare cu tehnologii moderne de conectivitate și...
14:30
Într-adevăr, Honda a adus un facelift pe HR-V, dar când vine vorba de partea tehnică, lucrurile sunt neschimbate. În continuare ai o singură motorizare pe HR-V, deci nu stai să îți bați capul pentru a alege versiunea potrivită pentru tine. De fapt, asta observi la toate modelele Honda din gama actuală: o singură motorizare. Astfel, discutăm despre sistemul hibrid numit e:HEV, compus dintr-un motor termic și un motor electric. Sistemul hibrid folosit de Honda este diferit față de majoritatea hibr...
14:00
În cadrul Salonului de Mobilitate din Japonia, Lexus a prezentat un concept care anunță succesorul mult așteptat al lui LFA, modelul exotic al mărcii produs între 2010 și 2012. Noul concept se numește simplu Sport Concept și este un coupe asemănător cu LFA. Marea diferență este că sub capotă nu se mai află un motor V10 aspirat natural, acesta fiind înlocuit de un motor hibrid.Conceptul nou propune un design destul de simplu, dar elegant, cu faruri LED...
12:20
Noua generație Audi Q3, proaspăt lansată în vara lui 2025, nu este doar o față nouă în portofoliul germanilor, ci un șablon pentru toate viitoarele modele ale mărcii din Ingolstadt. Cel mai avansat SUV al mărcii, din perspectiva tehnologiei, introduce un interior regândit de la zero, care pune accentul pe maximizarea spațiului și pe comenzi noi, mai intuitive, pentru o experiență unică la volan. În acest articol special vom diseca habitaclul noului Q3 și, de altfel,...
12:10
În cadrul noii sale direcții, în care își imaginează un „stil de viață de lux fără limite”, Lexus își îndreaptă atenția către catamarane de lux și clădiri rezidențiale.În noul plan, Lexus are în vedere produse pentru uscat, mare și aer. Deși brandul nu este străin de iahturile de lux, compania a prezentat un concept de catamaran descris drept o „navă de înaltă performanță, concepută pentru o experiență...
11:40
Cei 60 de membri ai juriului care alcătuiesc concursul Mașina Anului 2026 în Europa au anunțat oficial lista mașinilor finaliste care se vor lupta pentru titlul suprem de anul viitor. Lista modelelor finaliste include nu mai puțin de 7 modele noi.Printre mașinile care intră în lupta pentru premiul Mașina Anului 2026 în Europa este și Dacia Bigster. Noul SUV de dimensiuni compacte, lansat pe piață în primăvara acestui an, a fost selectat de membri juriului...
11:30
Cei 60 de membri ai juriului care alcătuiesc concursul Mașina Anului 2026 în Europa au anunțat oficial lista mașinilor finaliste care se vor lupta pentru titlul suprem de anul viitor. Lista modelelor finaliste include nu mai puțin de 7 modele noi.Printre mașinile care intră în lupta pentru premiul Mașina Anului 2026 în Europa este și Dacia Bigster. Noul SUV de dimensiuni compacte, lansat pe piață în primăvara acestui an, a fost selectat de membri juriului...
10:40
Constructorul japonez a venit la Salonul Mobilității din Japonia cu două concepte noi semnate de divizia de performanță STI. Cele două concepte se numesc Performance-E și Performance-B, iar primul dintre acestea anunță un viitor hatchback electric de performanță.SUBARU PERFORMANCE-E STI Conceptul Subaru Performance-E STI aduce un design foarte agresiv, caracterizat de suprafețe ascuțite și de un pachet aerodinamic foarte proeminent. În față, bara de protecție este...
30 octombrie 2025
17:20
VIDEO: Cine este rege în off-road? Duel între Arctic Trucks Toyota Land Cruiser AT37 și ... # Automarket.ro
Cine este rege în off-road? Duel între Arctic Trucks Toyota Land Cruiser AT37 și Arctic Trucks Land Rover Defender 110 AT35 Britanicii de la carwow au realizat un duel în off-road cu două modele legendare, anume Toyota Land Cruiser și Land Rover Defender. Totuși, cele două modele au fost modificate de compania specializată Arctic Trucks. Aceștia au condus mașinile pe teren acc carwow, off-road, carwow off-road, toyota, arctic trucks, arctic trucks land rover, arctic trucks toyota, land cruiser,...
16:30
Fabricat în România. Aumovio a produs 30 de milioane de camere cu vedere panoramică la Sibiu # Automarket.ro
La începutul lunii trecute, sectorul automotive al celor de la Continental a devenit o companie independentă. Numele său este Aumovio și a preluat cele 4 centre de cercetare și dezvoltare prezente deja în România la Timișoara, Sibiu, Iași și Brașov.La Timișoara și Sibiu există și două centre de producție.Acum, cei de la Aumovio anunță că la fabrica din Sibiu a fost atinsă o bornă importantă de producție: 30 de milioane de camere video cu vedere...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.