Formula 1: Franco Colapinto rămâne la Alpine pentru 2026

În cadrul Salonului de Mobilitate din Japonia, Lexus a prezentat un concept care anunță succesorul mult așteptat al lui LFA, modelul exotic al mărcii produs între 2010 și 2012. Noul concept se numește simplu Sport Concept și este un coupe asemănător cu LFA. Marea diferență este că sub capotă nu se mai află un motor V10 aspirat natural, acesta fiind înlocuit de un motor hibrid.Conceptul nou propune un design destul de simplu, dar elegant, cu faruri LED...