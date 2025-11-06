Republica Moldova: Propagandă, Lukoil și vizite strategice

12:00

Joi, poliţiştii au pus în aplicare trei mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti, contabilul bănuit de delapidare fiind dus la audieri, urmând să fie luate măsurile legale care se impun în cazul său. The post Bănuit că a devalizat timp de şase ani conturile a două şcoli, un contabil dă ochii cu poliția appeared first on Cotidianul RO.