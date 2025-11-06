Pelerinajul la Catedrala Națională, încheiat după 11 zile. Lăcașul de cult va rămâne deschis pentru vizitare până pe 14 noiembrie

15:10

Fii mândru de realizările tale. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de vineri, 7 noiembrie 2025. Berbec Astăzi s-ar putea să fii copleșit de un curent de gândire umanist. Conștiința ta călătorește și probabil că nu te interesează deloc detaliile evenimentelor care se petrec în jurul tău. Ești liber cugetător, ceea ce este inspirat […]