Divorțul la notar, ieftin, civilizat și rapid. Formalități și costuri

Primarul comunei Livezile, din județul Bistrița-Năsăud, este anchetat penal după ce a publicat din greșeală, pe contul său de Whatsapp, mai multe fotografii în care apare în timp ce agresează sexual o angajată chiar în biroul său din primărie. Polițiștii au deschis un dosar penal în urma apariției pe rețelele de socializare a unor imagini […]