Divorțul la notar, ieftin, civilizat și rapid. Formalități și costuri
Gândul, 6 noiembrie 2025 21:20
Divorțul la notar rămâne una dintre cele mai rapide și mai accesibile modalități de a încheia o căsătorie pe cale amiabilă. Fără procese lungi și fără stres suplimentar, această procedură simplificată le oferă soților posibilitatea de a se separa în doar câteva săptămâni, cu costuri mai mici și mai multă discreție. Divorțul la notar este […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
22:00
Se mai pot înmatricula în România mașinile cu volan pe dreapta? Cum poți trece fără probleme de RAR # Gândul
Înainte de Brexit, mulți români aduceau mașini second-hand din Marea Britanie, țară unde volanul este pe dreapta, și le înmatriculau în România fără prea mari bătăi de cap. Dar după ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană, importurile s-au redus, deoarece aceste mașini trebuie acum adaptate. mai precis, volanul trebuie mutat pe partea stângă înainte de […]
Acum 15 minute
21:50
Ionuț Moșteanu spune că există informații SECRETE în legătură cu retragerea trupelor americane din România: „Nu se pot spune la televizor” # Gândul
Invitat în cadrul unei emisiuni TV, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu a declarat că există informații secrete în legătură cu retragerea trupelor americane din România. Acesta spune că unele detalii pot fi discutate doar într-un cadru controlat și nu pot fi făcute publice „la televizor”. Întrebat dacă există informații secrete legate de această retragere a trupelor […]
Acum 30 minute
21:40
În ediția din 6 noiembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, jurnalistul Ion Cristoiu a lansat o critică dură la adresa președintelui României, Nicușor Dan, pe care îl consideră lipsit de experiență politică și ușor de influențat de către cei din jur, în contextul vizitei lui Mark Rutte în România și a declarațiilor despre „războiul […]
21:40
Ionuț Moșteanu a confirmat că există informații SECRETE în legătură cu retragerea trupelor americane din România: „Nu se pot spune la televizor” # Gândul
Invitat în cadrul unei emisiuni TV, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu a declarat că există informații secrete în legătură cu retragerea trupelor americane din România. Acesta spune că unele detalii pot fi discutate doar într-un cadru controlat și nu pot fi făcute publice „la televizor”. Întrebat dacă există informații secrete legate de această retragere a trupelor […]
Acum o oră
21:20
Divorțul la notar rămâne una dintre cele mai rapide și mai accesibile modalități de a încheia o căsătorie pe cale amiabilă. Fără procese lungi și fără stres suplimentar, această procedură simplificată le oferă soților posibilitatea de a se separa în doar câteva săptămâni, cu costuri mai mici și mai multă discreție. Divorțul la notar este […]
21:10
Informații halucinante ies la iveală din dosarul cu praf de stele, a se citi o serie de generali rezerviști implicați, pe care DNA îl instrumentează la structura din Iași. Deocamdată, acesta e începutul. Totul a pornit de la puii din ograda VANBET SRL a lui Fănel Bogoș. Individul s-a supărat așa de tare pe directorul […]
21:10
O galerie de acces a barajului Paltinu, Prahova, s-a obturat. Intervenţii în regim de urgenţă pentru deblocarea galeriei # Gândul
O galerie de acces a barajului Paltinu, lac de acumulare care asigură mare parte din apa furnizată populaţiei şi agenţilor economici din judeţul Prahova, s-a obturat, autorităţile din judeţ aprobând intervenţia în regim de urgenţă pentru executarea lucrărilor de deblocare a galeriei. ”În urma şedinţelor de lucru pe care prefectul Daniel Nicodim le-a avut cu […]
Acum 2 ore
21:00
Rabla s-a întors, dar românii nu mai sunt la fel de interesați de program, ca în trecut. Până când se pot face înscrieri # Gândul
Programul Rabla s-a întors, dar româmii nu mai sunt atât de intersați de el. Dacă în luna septembrie, fondurile s-au epuizat în numai 13 minute, azi a fost nevoie de aproape patru ore pentru ca 80% din suma pusă la bătaie să dispară. Teoretic însă, înscrierile se pot face până pe 15 decembrie, în limita […]
20:50
Legalitatea blocării roților mașinilor parcate neregulamentar în București aprinde internetul. Justificată sau abuz? # Gândul
O postare virală pe platforma Reddit a reaprins o dezbatere intensă în București legată de legalitatea blocării roților mașinilor parcate neregulamentar. Fotografia cu mai multe vehicule din Sectorul 4, fiecare având o roată blocată, a împărțit opinia publică între cei care consideră măsura justificată și cei care o văd ca pe un abuz administrativ mascat. […]
20:30
Spitalul Județean de Urgență Slatina, prima unitate nonclinică din România care are secție de arși # Gândul
Spitalul Județean de Urgență (SJU) Slatina a început, din luna noiembrie, să trateze pacienți cu arsuri grave, devenind primul spital nonclinic din România inclus în Programul AP – Arsuri. Informația a fost comunicată joi de reprezentanții unității medicale, conform Agerpres. Pacienții cu arsuri sunt tratați în Secția de chirurgie plastică, unde cinci medici sunt disponibili, […]
20:30
Eroare în Franța. Un tren de mare viteză a ajuns într-o altă regiune, la sute de kilometri distanță # Gândul
Eroare în Franța. Un tren TGV care a plecat de la Nantes spre Paris, Franța, a ajuns într-o altă gară aflată la aproximativ 300 de kilometri distanță. Totul s-a întâmplat din cauza unei erori în operarea sistemelor de pe traseu. Astefel, din cauza unei erori de comutare, un tren TGV de la Nantes la Paris […]
20:20
Pelerinajul la Catedrala Națională, încheiat după 11 zile. Lăcașul de cult va rămâne deschis pentru vizitare până pe 14 noiembrie # Gândul
Pelerinajul organizat la Catedrala Națională, cu prilejul sfințirii picturii, s-a încheiat după 11 zile. În tot acest timp, 315.000 de credincioși au trecut prin Sfântul Altar. Lăcașul de cult va rămâne însă deschis pentru vizitare până în data de 14 noiembrie, între orele 11:00 și 19:00. La ora 2:30 noaptea a trecut ultimul pelerin să […]
Acum 4 ore
19:40
În cea mai recentă ediție a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Gândul a comentat, alături de Doru Bușcu, jocurile politice de culise care se fac în vederea alegerilor locale din București. Invitatul a abordat o temă sensibil: ce șanse reale are candidata independentă Anca Alexandrescu? Este o candidatură autentică sau va fi doar […]
19:40
Caz incredibl la Caraș-Severin: un elev își agresează profesorul, la catedră, pentru că i-a luat telefonul. E anchetă abia după 4 ani de la incident # Gândul
Un caz incredibil s-a petrecut la Caraș-Severin. Un elev și-a agresat progfesorul, la catedră, pe motiv că i-a luat telefonul. Aceste verificări au loc abia după patru ani de la acest incident, deoarece școala n-a raportat cazul. „Inspectoratul şcolar condamnă ferm astfel de abateri„, a spus Ion Moatăr, purtător de cuvânt ISJ Caraş-Severin. „S-a stabilit […]
19:40
O „vrăjitoare” din Hunedoara, prinsă în misiune. Magiciana a oferit servicii de „dezlegări și farmece” ineficiente de 25 de mii de euro # Gândul
O „vrăjitoare” din Hunedoara a fost prinsă în flagrant după ce ar fi înșelat o localnică credulă cu peste 25.000 de euro. Polițiștii au descoperit că timp de un an, femeia ar fi profitat de naivitatea victimei, promițându-i „dezlegări și farmece”. O femeie din municipiul Hunedoara a fost reținută pentru 24 de ore, fiind acuzată […]
19:30
Vremea de vineri, 7 noiembrie. Sunt aşteptate ploi în cea mai mare parte a ţării. Maxime, între 10 şi 17 grade # Gândul
Cerul va fi mai mult noros, sunt aşteptate ploi mai ales în sudul ţării. Maximele zilei se vor încadra între 10 şi 17 grade, iar cele minime între 2 şi 9 grade, uşor mai mari pe litoral, pânã spre 12 grade. Iată prognoza meteo de mâine 7 noiembrie. La noapte, va fi nebulozitate persistentã în […]
19:30
Dezastrul bugetar, explicat de consultanții fiscali, în exclusivitate pentru Gândul. De ce nu reușește Bolojan să stabilizeze deficitul, în ciuda pachetelor de măsuri fiscale # Gândul
După primele trei trimestre ale anului, cu tot cu măsuri de austeritate și pachete fiscale, Guvernul Bolojan nu a reușit să stabilizeze dezastrul bugetar. Deficitul României a ajuns la 103 miliarde de lei, echivalentul a 5,39% din PIB. Consultanții fiscali ai EY România au explicat are sunt motivele pentru care Guvernul nu reușește să intre […]
19:20
Momentul în care o femeie din București este proiectată în aer de un cablu de tramvai care s-a rupt. Femeia este în stop-cardiorespirator # Gândul
Un accident ciudat s-a petrecut în București. O femeie este în stop-cardiorespirator, după ce a fost rănită de un cablu de tramvai care s-a rupt. Imaginile de mai sus surprind chiar momentul în care femeia este proiectată în aer, atunci când cablul cade pe ea. O femeie a fost rănită de un cablu de tramvai […]
19:20
Bolojan, primele declarații despre întâlnirea cu Fănel Bogoș și mega-dosarul de corupție în care îi apare numele: „Ne-am dat mâna/ Nu mai rețin exact ce mi-a zis/ Când ești în funcție publică, mii de oameni îți vin în birou / Unii vor să facă poze cu tine” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a vorbit, joi seara la Digi 24, despre întâlnirea cu Fănel Bogoș și mega-dosarul de corupție în care îi apare numele. „Președintele PNL Vaslui mi-a solicitat o audiență spunându-mi că vrea să-mi prezinte un domn într-o chestiune politică. Având întâlniri cu mai mulți oameni, a fost o programare prin cabinet și domnul […]
19:20
Patronul unui cunoscut camping din Vama Veche s-a spânzurat. Motivul pentru care a recurs la gestul extrem # Gândul
Un bărbat de 44 de ani a fost găsit mort, azi, într-un camping din Vama Veche, din județul Constanța. Polițiștii au deschis o anchetă ca să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs decesul. Conform Știripesurse și Observator News, victima ar fi Florian Dinu, proprietarul Campingului Sandalandala. Bărbatul avea datorii la cămătari și era în depresie. […]
19:00
Șoc în presa internațională:un român a fost arestat în Germania după ce a desenat cu sânge zeci de svastici pe mașini și case # Gândul
Un roman de 31 de ani a fost arestat în orașul Hanau, din Germania, pentru că a desenat svastici cu propriul sânge pe aproape 50 de mașini, clădiri și cutii poștale. Bărbatul reținut era într-o puternică stare de ebrietate și a acționat din impuls după un conflict la locul de muncă. Potrivit poliției, avea o […]
18:50
Moment emoționant. Jurnalistul britanic care s-a îndrăgostit de România a devenit cetățean român. Charlie Ottley: „În sfârșit, o pot numi casa mea spirituală și legală!” Ministrul Justiției, prezent la ceremonie # Gândul
Charlie Ottley, jurnalistul britanic stabilit în România care a realizat mai multe documentare în care promovează țara noastră, a depus, joi, jurământul de credinţă faţă de România, devenind astfel şi cetăţean român. La ceremonie a asistat şi ministrul Justiţiei, Radu Marinescu. Ceremonia solemnă organizată de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie, în cadrul căreia cetăţeni ai mai […]
18:40
Alte zece localități din România au fost atestate ca zone cu resurse turistice. Ce avantaje economice derivă din această recunoaștere # Gândul
Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Dezvoltării, atestarea a zece noi localități ca zone cu resurse turistice, un statut care le oferă acces prioritar la investiții și finanțări destinate dezvoltării. Este vorba despre localitățile: Chișcani (jud. Brăila), Valea Salciei (jud. Buzău), Jucu (jud. Cluj), Călărași, Padeș (jud. Gorj), Șelimbăr (jud. Sibiu), Șărmășag (jud. Sălaj), Broșteni […]
18:30
DNA: Șeful PNL Vaslui – pus sub control judiciar în dosarul generalilor rezerviști. Alți 4 reținuți sunt în dosar. Liberalii l-au suspendat pe șeful din Vaslui al partidului după ce procurorii l-au pus sub măsură preventivă # Gândul
Oamenii de afaceri Fănel Bogoș, Mihai Aniței, Laura Iusein și Rareș Cristea au fost reținuți de aseară de procurorii DNA Iași și vor fi propuși Tribunalului Vaslui pentru a fi arestați 30 de zile. Cei 4 sunt acuzați oficial de procurorii DNA de comiterea infracțiunilor de trafic de influență, dare de mită și șantaj. Alte […]
18:20
Europa domină topul țărilor cu cel mai mare PIB pe cap de locuitor în 2025, șapte dintre primele zece națiuni fiind state europene mici, cu populații reduse și sisteme sociale puternice. Conform actualizării din octombrie a raportului FMI privind Perspectivele Economice Mondiale, Liechtenstein, Luxemburg și Irlanda, state cu resurse naturale ca și inexistente, cu excepția […]
18:20
Desantul șefului NATO în România, o vizită de curtoazie? Doru Bușcu: „Cu Mark Rutte trebuiau discutate contracte” # Gândul
Ediția de joi a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache a abordat, alături de jurnalistul Doru Bușcu, tema prezenței surpriză la București a secretarului general al NATO. Invitatul a remarcat că șeful statului a ratat o mare ocazie de a negocia contracte în beneficiul forțelor noastre armate. Șansa rataă este cu atât mai gravă cu […]
18:10
Ultima postare a lui Dani Mocanu pe rețelele sociale, înainte de a fugi de închisoare: „Uite de asta” # Gândul
Care este ultima postare a lui Dani Mocanu pe rețelele sociale, înainte să fugă din închisoare. Amintim că, el și fratele său, Ionuț Nando Mocanu, au fost de negăsit și sunt căutați în continuare de polițiști, după ce au fost condamnați definitiv de închisoare. Mereu în atenția publicului, Dani Mocanu nu și-a neglijat nici fanii […]
Acum 6 ore
17:50
Gigi Becali e deranjat de atitudinea lui Siyabonga Ngezana și a anunțat de ce nu mai transferă acest gen de jucător la FCSB. Ngezana a venit la FCSB în 2023, iar finanțatorul echipei roș-albastre a plătit 600.000 de euro către Kaizer Chiefs pentru transferul fundașului sud-african. FCSB stă slab la capitolul fundași centrali. Din cinci […]
17:50
Nancy Pelosi, prima femeie care a ocupat funcția de președinte al Camerei Reprezentanților din SUA, se retrage din politica americană # Gândul
Nancy Pelosi, prima femeie care a ocupat funcția de președinte al Camerei Reprezentanților din SUA, a anunțat că nu va mai candida în 2026. Anunțul a fost făcut de reprezentantul din San Francisco joi, pe pagina de X. Pelosi își încheie astfel o carieră de aproape 40 de ani în politica americană. „De zeci de ani, […]
17:50
Nu, nu e film de comedie: un bărbat din Constanța a furat bijuteriile dintr-o casă de amanet, dar și-a lăsat buletinul # Gândul
Nu este vorba de un film de comedie, ci de pura realitate. Un bărbat din Constanța este căutat acum de Poliție, după ce a reușit să fure bijuterii din aur în valoare de 8.000 de lei, de la o casă de amanet din oraș, apoi a dat bir cu fugiții. Totul s-a petrecut într-o fracțiune […]
17:40
Patrick André de Hillerin a descoperit cum ar fi putut Bolojan să producă 12,8 miliarde de euro în 134 de zile. „Hai, nea Ilie! Arată-ne că-ți pasă!” # Gândul
Jurnalistul Patrick André de Hillerin a analizat, într-un mesaj postat pe pagina de Facebook, programul de lucru al premierului Ilie Bolojan, despre care concluzionează că „poate ajunge la minim 16 ore de salahoreală.” Jurnalistul face trimitere în mesajul postat și la interceptările din cazul Bogos care au ajuns și în biroul lui Ilie Bolojan din […]
17:40
RAR desființează pseudo-știrile împrăștiate pe internet. Singura obligație legală pentru șoferi pe timp de iarnă # Gândul
Așa-zisele „modificări” ale Codului Rutier 2025, potrivit cărora șoferii ar fi obligați să aibă în portbagaj lopată și nisip pentru deszăpezire, nu au nicio bază legală. „Această pseudo-știre circulă de ani buni, dar nu are legătură cu legislația rutieră”, a explicat RAR. Scopul acestor articole este, de cele mai multe ori, doar să adune […]
17:30
Simona Boilă, o doctoriță stabilită în Franța, a fost ucisă de propriul fiu: „Era o femeie extrem de plăcută” # Gândul
Simona Boilă, o doctoriță stabilită în Franța, a fost ucisă de propriul fiu. Trupul neînsuflețit al doctoriței romance, în vârstă de 56 de ani, a fost găsit în locuința sa din Molsheim, în Franța, la aproximativ un kilometru și jumătate de cabinetul medical unde profesa. Descoperirea a avut loc în cursul dimineții de joi, 30 […]
17:30
Precedent. Părinții unui copil au fost amendați pentru fotografiile nud fabricate de fiul lor cu ajutorul inteligenței artificiale # Gândul
O premieră a avut loc în UE, într-un caz de deepfake cu imagini nude generate cu inteligența artificială. Părinții unui copil care ar fi generat, cu autorul AI, imagini cu colegele sale dezbrăcate, au fost amendați cu aproape 2.000 de euro. Agenția Spaniolă pentru Protecția Datelor (AEPD) a impus o amendă de 2.000 de euro, […]
17:20
Președintele, tot mai aproape de propriul PARTID. Doru Bușcu: „Cu Drulă este un calcul bun al lui Nicușor Dan” # Gândul
Într-o nouă ediție live a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, Doru Bușcu a analizat apariția surpriză a lui Nicușor Dan la lansarea candidaturii useristului Cătălin Drulă pentru alegerile locale din 7 decembrie. Invitatul jurnalistului Gândul a observat că strategia președintelui este una abilă și arată intențiile sale reale privind un partid propriu. Lipsit de […]
17:10
ÎCCJ a decis ca acțiunile Gabriel Resources să fie puse sub sechestru. Statul are de recuperat aproape 47 de milioane de lei în cazul Roșia Montană # Gândul
Acțiunile companiei Gabriel Resources vor fi puse sub sub sechestru asigurator ca o garanție pentru recuperarea creanțelor. Este decizia finală a ICCJ. Statul român are de recuperat de la compania canadiană suma de 46.779.769 lei. Măsura administrativă a ANAF fusese contestată în instanță, recursul fiind soluționat astăzi de completul specializat al ICCJ. Prin această […]
17:00
Se anunță un nou scandal. Gigantul Reihnmetall vrea să vândă tancuri de 8 miliarde de euro României prin programul european SAFE. România se împrumută pentru achiziție # Gândul
Gigantul german de apărare, Rheinmetall, panifică un nou acord cu România pentru dotarea unităților militare cu tancuri și alte echipamente militare, transmite Economedia. Luni, Guvernul României și Rheinmetall au semnat un acord de cooperare privind construirea unei fabrici de pulberi în Brașov, o investiție care se ridică la jumătate de miliard de euro. La începutul […]
17:00
Sarkozy se teme să mănânce ce i se oferă la închisoare. De ce fostul președinte al Franței a trecut pe iaurt # Gândul
Încarcerat la închisoarea Santé din Paris din 21 octombrie, fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, s-a supus, din proprie inițiativă, unui regim alimentar strict. Conștient de ostilitatea pe care i-o poartă mulți dintre colegii săi de penitenciar, refuză să mănânce orice fel de mâncare i se servește, relatează revista Le Point, care citează o sursă […]
17:00
Vicecampionii europeni și-au respectat PARIUL. Ce au făcut cinci ore. „Nu știau la ce să se aștepte” # Gândul
Vicecampionii europeni la tenis de masă s-au ținut de cuvânt. După performanța istorică de la Zadar, echipa României a trecut de la masa de joc la scaunul de salon. Cinci ore de transformare, zâmbete și spirit de echipă, totul dintr-un pariu pus în vestiar. Cinci ore au petrecut vicecampionii europeni de la tenis de masă […]
16:50
Manelistul președintelui a fost dat în urmărire. Dani Mocanu se sustrage pedepsei cu închisoarea # Gândul
Dani Mocanu a fost dat în urmărire generală, pentru sustragere de la executarea pedepsei. Dani Mocanu și fratele său sunt căutați de polițiști, după ce au fost condamnați definitiv la închisoare. Au fost dați în urmărire de către Poliție. „Astăzi, 6 noiembrie, polițiștii Serviciului Investigații Criminale Argeș au primit de la Tribunalul Argeș, două mandate de […]
16:50
Verdict final în cazul statul român VS. Gabriel Resources. ANAF pune sechestru de 9 milioane de euro pentru recuperarea cheltuielilor de judecată # Gândul
Înalta Curte de Casație și Justiție a dat astăzi verdictul final în procesul dintre Statul Român, prin Ministerul Finanțelor, și compania Gabriel Resources, firma implicată în controversatul proiect minier de la Roșia Montană. ICCJ a decis definitiv ca acțiunile Gabriel Resources să fie puse sub sechestru asigurator, ca măsură de garanție pentru recuperarea sumei de […]
16:40
FOTO. Cele mai GRELE momente din viața de mămică a Roxanei Vancea. ”Acelea mi se par cele mai cumplite” # Gândul
Roxana Vancea, în vârstă de 35 de ani, a mărturisit care i se par cele mai grele momente din viața de mămică. Vedeta și partenerul ei au doi copii. Roxana Vancea este cunoscută ca fostă asistentă de televiziune. Roxana Vancea este căsătorită cu Dragoș, partenerul ei de viață având un băiețel care se numește Milan. […]
16:40
Care sunt cele mai periculoase drumuri din România, conform numărului de accidente, și cauzele principale ale producerii lor # Gândul
În țara noastră, riscul la volan rămâne mare pentru un stat al Uniunii Europene. Primele șase luni ale acestui an au adus din nou statistici apăsătoare: mii de evenimente rutiere, sute de vieți pierdute și alte sute de persoane rănite grav. Însă dincolo de cifre, harta pericolului are contururi clare: câteva Drumuri Naționale concentrează un […]
16:40
Marea Britanie confiscă trei schelete de dinozaur, într-un caz de spălare de bani. Cum au ajuns fosilele în posesia unui om de afaceri chinez # Gândul
Polițiștii britanici au confiscat trei schelete de dinozaur, în valoare de 16,1 milioane de dolari, de la un om de afaceri chinez, informează Reuters. Bărbatul ar fi fost implicat într-un scandal uriaș de spălare de bani, iar pe lângă scheletele care au o vechime de 145-157 milioane de ani, i-au fost confiscate nouă apartamente de […]
16:40
Nicușor Dan: Îi doresc slujire rodnică și îndelungată Preafericirii Sale Claudiu-Lucian Pop # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul alegerii Preafericirii Sale Claudiu-Lucian Pop ca nou Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, subliniind rolul istoric și moral al Bisericii în formarea națiunii române. Șeful statului a salutat alegerea noului Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică. […]
16:40
După ce l-a criticat pentru „spectacolul” de la sfințirea Catedralei, Mircea Dinescu îi lansează o provocare Patriarhului Daniel. „Poate chiar dracu o sa-i dea un brânci” # Gândul
Poetul Mircea Dinescu a scris pe pagina sa de facebook câteva versuri dedicate Preafericitului Patriarh Daniel. În stilul său caracteristic, Mircea Dinescu vorbește despre doi candidați – subsemnatul, adică poetul și Dan Ilie Ciobotea, numele laic al Patriarhului, și despre examenul de intrare în Raiul mult râvnit. „De-o să ne confruntăm la popa-prostu’ la un […]
16:30
Dosar PENAL pentru primarul care a agresat sexual o angajată chiar în primărie. Primarul și angajata au plecat în concediu # Gândul
Primarul comunei Livezile, din județul Bistrița-Năsăud, este anchetat penal după ce a publicat din greșeală, pe contul său de Whatsapp, mai multe fotografii în care apare în timp ce agresează sexual o angajată chiar în biroul său din primărie. Polițiștii au deschis un dosar penal în urma apariției pe rețelele de socializare a unor imagini […]
16:30
Scandal între foști și actuali USR-iști. Vlad Gheorghe îl acuză pe Cătălin Drulă că i-a furat programul pentru București. A mers chiar la OSIM: lucrul ONEST de făcut este ca fiecare să aibă grijă de ideile proprii/să nu mai “pesedească” # Gândul
Vlad Gheorghe îl acuză pe Cătălin Drulă că i-a furat programul și ideile pentru București, motiv pentru care a mers la OSIM (Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci), pentru a-și proteja sloganul și programul pentru Capitală. „Probabil că au văzut că tema pe care am identificat-o eu, desființarea sectoarelor și unirea Bucureștiului este tema reală […]
16:30
Doru Bușcu despre TROCUL politic la alegerile pentru Primăria Capitalei. „Toți se comportă ca niște cete de tâlhari” # Gândul
Invitat într-o nouă ediție live a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu a creionat un tablou necruțător al luptelor de culise și al negocierilor cinice purtate de partide pentru a obține cât mai mult profit politic la alegerile locale din 7 decembrie, care vor desemna viitorul primar al Capitalei. Despre „mica bursă […]
16:20
În luna noiembrie 2025, Mercur intră în retrograd, iar această mișcare astrală este cunoscută pentru influențele sale asupra comunicării, tehnologiei și relațiilor. În timpul retrogradului, este posibil să întâmpinăm dificultăți în luarea deciziilor importante sau să experimentăm probleme de comunicare. Totodată, intrarea lui Mercur în retrograd pe 9 noiembrie poate aduce înapoi situații nerezolvate din […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.