Bursa înaintează pe un nou maxim GRAFIC

Scăderea valorii voucher-ului din programul Rabla Electrice nu a fost o decizie greșită, pentru că ea reflectă, de fapt, posibilitatea care exista la nivelul bugetului, iar suma era printre cele mai mari la nivel european, a declarat Ministrul Mediului, Diana Buzoianu. Ea a arătat că ”nou nu mai vrem să vindem povești” și că programul Rabla ar trebui finanțat din fonduri europene, fără a putea preciza însă dacă va continua anul viitor.