Șeful Nvidia: China va câștiga cursa AI
Profit.ro, 6 noiembrie 2025 22:00
China va învinge Statele Unite în cursa inteligenței artificiale, a avertizat directorul general al Nvidia, Jensen Huang.
Acum 15 minute
22:00
Acum o oră
21:20
Deși piețele externe au fost „pe roșu”, investitorii de la BVB au reușit să împingă indicele celor mai lichide acțiuni pe noi culmi.
Acum 2 ore
21:10
Ministerul Afacerilor Externe a emis o alertă de călătorie pentru Bulgaria, anunțând că sunt modificări privind circulația pe drumurile publice.
20:50
Charlie Ottley, care a promovat România, a primit cetățenia română: O mare onoare; România e acum și casa mea legală # Profit.ro
Jurnalistul britanic Charlie Ottley, producător al documentarelor care au promovat România în lume, 'Flavours of Romania' și 'Wild Carpathia,' a depus, la București, jurământul în calitate de cetățean român, după o așteptare de 2 ani.
20:50
ULTIMA ORĂ Creșterile de taxe, înapoi la Parlament. Bolojan confirmă Profit.ro: Majorările de impozit pe locuințe, mașini, câștiguri la bursă și din criptomonede vor fi readoptate în Parlament. Reforma administrației, prin asumare # Profit.ro
Premierul Bolojan a confirmat informația transmisă anterior de Profit.ro conform căreia majorarea impozitelor pe locuințe și mașini, pe câștiguri la bursă și din criptomonede, ca și schimbările pregătite la plafonul CASS pentru activități independente, modificările la regimul insolvențelor și la cerințele privind capitalul se vor întoarce în Parlament, pentru a reintra pe circuitul pentru vot, după decizia Curții Constituționale a României (CCR). În schimb, reforma administrației centrale ar urma să fie legiferată tot prin angajarea răspunderii Guvernului pe legea respectivă.
20:30
Bolojan: TVA sau alte taxe nu vor crește anul viitor. Condiția este să construim un buget serios. Jumătate din deficit, 3% din PIB, se va duce la anul pe dobânzi # Profit.ro
Premierul Bolojan a declarat că TVA-ul sau alte taxe nu vor crește anul viitor. Condiția de bază, însă, este construirea unui buget serios, în condițiile în care deficitul bugetar va trebuie să se apropie de 6% din PIB, iar jumătate din acesta - 3% din PIB - va fi cheltuit pe dobânzile la împrumuturi.
20:20
Bolojan povestește cum a ajuns în biroul său un om de afaceri pentru care ar fi intervenit trezorierul PNL. ”Mi-a fost prezentat ca posibil candidat în Vaslui.” # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan a povestit că președintele PNL Vaslui și trezorier al partidului, suspendat între timp din aceste funcții, i-a solicita o întâlnire pentru a-i prezenta pe mul de afaceri vasluian Fănel Bogos drept un posibil candidat liberal.
Acum 4 ore
20:00
Comisia Europeană a lansat o anchetă privind importurile de anvelope pentru autoturisme, camioane ușoare și autobuze din China, argumentând că a primit dovezi suficiente că producătorii chinezi primesc beneficii neechitabile din partea guvernului.
19:40
Polonezii de la Maspex preiau controlul Purcari - Aviz primit din România, Bulgaria, Moldova # Profit.ro
Operațiunea de piață, de peste 600 milioane lei, prin care grupul polonez Maspex devine acționar majoritar la producătorul basarabean de vinuri Purcari a primit aprobarea de la Consiliile Concurenței din România, Bulgaria și Republica Moldova.
19:30
Vânzarea La Cocoș - REACȚIA proprietarului Lidl și Kaufland după ce Concurența a indicat probleme # Profit.ro
Grupul german Schwarz, care operează în România rețelele de magazine Kaufland și Lidl și intenționează acum să preia și magazinele La Cocoș, transmite Profit.ro - după ce Consiliul Concurenței a identificat o serie de îngrijorări concurențiale legate de tranzacție - că este încrezător că va putea crea, prin dialog, o bază care va duce la o aprobare rapidă a tranzacției.
19:10
Certificatul de înmatriculare al mașinii este digital începând de-acum, în Germania, un pas care continuă inițiativele de digitalizare a documentelor oficiale, în mai multe țări europene.
19:10
Prezentat în premieră în vara acestui an, noul SUV Mazda CX-5 este acum lansat oficial pe piață, reprezentanța mărcii din România anunțând și prețul la care poate fi comandat.
18:50
Președintele Vladimir Putin a promovat cel puțin 24 de rude în poziții guvernamentale sau funcții în companii de stat, probabil un record pentru conducătorii Rusiei din ultimii 100 de ani, a relatat joi publicația independentă de investigații rusească Proekt, citată de The Moscow Times.
18:40
FOTO O șefă din RA-APPS a fost numită director general provizoriu la producătorul de căldură al Capitalei # Profit.ro
Consiliul de Administrație al companiei de stat Electrocentrale București (ELCEN), cel mai mare producător de agent termic pentru sistemul centralizat de încălzire al Capitalei și unul dintre cei mai importanți producători de energie electrică din țară, a numit un nou director general provizoriu al societății.
18:30
Banca Transilvania dă din nou startul la Bank Friday, cu cea mai amplă selecție de oferte de până acum # Profit.ro
Banca Transilvania, prima instituție financiară din România care a adus conceptul de Black Friday și pe piața de banking, încă din 2014, revine, pe 7 noiembrie, cu o nouă ediție Shopping Bank Friday.
18:20
FOTO Renault lansează oficial noul Twingo electric, la "sub 20.000 de euro". Va fi produs în Slovenia împreună cu un model Dacia # Profit.ro
Cel mai ieftin automobil electric al mărcii Renault a fost lansat oficial și poate fi rezervat de clienți odată cu lansarea oficială. Compania franceză a anunțat și specificațiile tehnice ale noului model care va fi fabricat pe aceleași linii de producție cu viitorul model Dacia.
18:20
VIDEO Maratonul Medika TV: Tehnică modernă: Piele fermă și kilograme puține cu ajutorul medicului Mohamad Delbani # Profit.ro
Persoanele care trec printr-un proces masiv de slăbire se confruntă deseori cu problema excesului de piele.
18:20
Oficiul Român pentru Drepturile de Autor a început controlul general privind activitatea desfășurată, între 2023-2024, de 15 organisme de gestiune colectivă # Profit.ro
Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) anunță că a început controlul general privind activitatea desfășurată, în perioada 2023 – 2024, de cincisprezece organisme de gestiune colectivă, verificările fiind efectuate conform prevederilor legale în vigoare.
18:20
Gigantul MOL vrea ca UE să adopte 9 ″metareguli″ de care să țină cont în orice reglementare a economiei # Profit.ro
Conglomeratul petrolier MOL din Ungaria, cu vânzări de 34,4 miliarde dolari și profit operațional EBITDA de 2,88 miliarde dolari anul trecut, vrea ca Uniunea Europeană să adopte un set de 9 ″metareguli″ de care să țină cont în orice reglementare a economiei, pentru asigurarea unui nivel minim european de competitivitate.
Acum 6 ore
18:10
BHB Avenue, unul dintre cele mai premiate proiecte imobiliare la gala Romanian Property Awards # Profit.ro
Proiectul BHB Avenue, dezvoltat de BHB Properties, a strălucit la Gala Romanian Property Awards 2025, cel mai important eveniment al industriei imobiliare din România, consolidând poziția companiei ca lider în domeniul dezvoltărilor imobiliare și arhitecturale din Capitală.
18:10
VIDEO Maratonul Medika TV: Un deceniu de excelență în estetică și înfrumusețare, la Swiss Clinique. Ce spune managerul Valentin Burada # Profit.ro
Prezentă în 42 de orașe din România, Swiss Clinique dovedește că frumusețea înseamnă invoație, pasiune și rigurozitate
18:10
VIDEO Maratonul Medika TV: Legătura dintre estetică și sănătate orală la vârsta a treia. Dr. Lorelei Nassar: „În această etapă a vieții reabilitarea dentară complexă este prioritară” # Profit.ro
Estetica are directă legătură și cu sănătatea orală. Lipsa dinților ne poate afecta fizionomia, de aceea este important să apelăm la serviciile medicilor stomatologi pentru a beneficia de implanturi dentare.
18:00
Rețea care aducea imigranți ilegali din Africa și Asia, destructurată de autoritățile moldovene # Profit.ro
O grupare criminală specializată în traficul ilegal de persoane din Africa și Asia prin sudul Moldovei spre România a fost destructurat de autoritățile de peste Prut.
17:40
VIDEO Maratonul Medika TV: Importanța consulturilor interdisciplinare înainte de intervențiile estetice, explicată de dr. Ioan Bogdan Furtună # Profit.ro
Intervențiile estetice se bucură de o largă popularitate atât în rândul doamnelor, cât și în rândul domnilor.
17:40
Renault dezvaluie Twingo E-Tech electric
17:40
IL TACCHINO – inovația românească ce transformă restaurantele rapide într-un model de business scalabil și premium # Profit.ro
Un concept care combină gastronomie modernă, tehnologie și eficiență operațională.
17:40
Statul român poate executa silit participația majoritară, de 80,6858% din capital, a Gabriel Resources, la compania Roșia Montană Gold Corporation, dezvoltatorul proiectului minier aurifer eșuat omonim.
17:20
Locuitorii din Sviștov traversează din ce în ce mai des Dunărea spre România pentru a cumpăra fructe și legume din piața mare a orașului românesc Zimnicea.
17:10
Globalworth, cel mai mare proprietar de birouri din România, numește 2 directori la conducere # Profit.ro
Globalworth, cel mai mare proprietar de birouri din România, a anunțat demisia CEO-ului Dennis Selanis și numirea în locul acestuia a doi directori executivi.
17:00
Google vrea să-și trimită cipurile de AI în spațiu, unde să fie plasate pe orbita joasă a Pământului, pentru a fi alimentate în permanență cu energie solară.
16:50
Înșelătorie în parcare - Șoferii bucureșteni, direcționați pentru plată cu stickere QR false. Percheziții declanșate de poliție # Profit.ro
Polițiștii au declanșat percheziții în București și în județul Teleorman. Au fost lansate după sesizările din luna iulie potrivit cărora pe panourile pentru plata parcării în Sectorul 1 au fost lipite stickere cu coduri QR diferite de cele originale.
16:40
REACȚIA STB: Nu cedează în lupta cu Gruia Stoica, blocat cu invocarea Moscovei. Merge mai departe cu încercarea de a opri contractul pentru tramvaie # Profit.ro
STB anunță că va continua demersurile legale și va contesta decizia Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) de atribuire a contractului pentru tramvaie în București către Electroputere VFU Pașcani.
16:30
Investitorii de la BVB vor opera în Croația de la terminalele brokerilor români CONFIRMARE # Profit.ro
InterCapital ETF lansează două noi ETF-uri la Bursa de Valori București.
16:30
Documente interne - Facebook, Instagram, WhatsApp câștigă din reclame frauduloase o avere. Reacția companiei # Profit.ro
Documentele interne ale Meta arată că 10% din veniturile sale provin din reclame frauduloase sau potențial frauduloase, potrivit Reuters.
16:30
Comisia Europeană a declanșat o anchetă antitrust privind o posibilă înțelegere secretă între Deutsche Borse și Nasdaq la cotarea, tranzacționarea și compensarea instrumentelor financiare derivate.
16:20
Filiala din România a retailerului francez Carrefour transmite Profit.ro un nou mesaj legat de ieșirea vehiculată de pe piața românească, arătând că nu există la acest moment un anunț din partea companiei, dar că a desfășurat o analiză a portofoliului de activități, a tuturor verticalelor de business și modelelor organizaționale.
16:20
ULTIMA ORĂ Nouă investiție militară masivă în România. Gigantul Rheinmetall pregătește încă două proiecte # Profit.ro
Compania germană Rheinmetall vrea să se implice în România și în dotarea unităților militare cu tancuri, un proiect de aproape 8 miliarde de euro, pe care România le vrea construite în mare parte în țară.
Acum 8 ore
16:00
Fostul premier Andrej Babis, care controlează grupul ceh agroalimentar Agrofert, dar și compania East Grain, cu sediul în Cluj, revine acum la putere în Cehia.
15:50
Impozitarea la valoarea de piață a locuințelor - De când și cum veți plăti. "Răspunsul trist, dar adevărat, este următorul: efectul va fi unul mare!" # Profit.ro
Impozitarea clădirilor la valoarea de piață este în pregătire. Va fi aplicată însă abia din 2027.
15:50
Numărul total de joburi din piață a crescut, angajatorii s-au pregătit pentru Black Friday și pentru sărbători # Profit.ro
Peste 25.000 de locuri de muncă noi au fost postate de la începutul lunii octombrie, în creștere cu 10% față de luna anterioară, în condițiile în care angajatorii pregătesc terenul pentru creșterea volumului de muncă din perioada următoare, campaniile de Black Friday și apropierea sărbătorilor de iarnă fiind principalii doi factori care influențează nevoia de extindere a echipelor.
15:40
Bani pentru primari de la Guvern. Primarii primesc doar 320 milioane lei din peste 1 miliard lei ceruți Guvernului. Banii ajung doar 1 lună și jumătate. Guvern: Restul să-i găsească autoritățile locale! # Profit.ro
Guvernul a alocat 319,53 milioane lei, din Fondul de rezervă bugetară pentru primării din 40 de județe în vederea finanțării serviciilor sociale de protecție a copilului, centrelor de zi și centrelor rezidențiale pentru persoane cu handicap și cheltuielilor căminelor pentru persoane vârstnice, până la sfârșitul anului 2025. Primarii au cerut însă Executivului peste 1 miliard de lei pentru funcționare până la finele anului, iar Guvernul le transmite că a modificat legislația ca diferența să fie găsită în bugetele administrației locale.
15:30
Novo Nordisk a anunțat că își diminuează așteptările de creștere pentru tratamentele sale vedetă împotriva obezității și diabetului, din cauza intensificării competiției și a presiunilor tot mai mari asupra prețurilor în segmentul medicamentelor pentru slăbit, relatează CNBC.
15:30
ULTIMA ORĂ DECIZIE Modificare masivă a legislației regenerabilelor. Greenpeace salută schimbările pentru comunitățile de energie # Profit.ro
Guvernul a adoptat o masivă ordonanță de urgență, de aproape 90 de pagini, ce modifică cadrul legal național de promovare a utilizării energiei din surse regenerabile, pentru alinierea acestuia la prevederile Directivei (UE) 2023/2413.
15:20
SURPRIZĂ în România - A picat marea tranzacție prin care fondul suveran al statului Singapore își asigura ieșirea de pe piața imobiliară românească. Consiliul Concurenței a oprit înțelegerea dintre CTP și P3 # Profit.ro
Consiliul Concurenței a oprit tranzacția prin care dezvoltatorul imobiliar CTP, care deține în România proprietăți în valoare de peste 2,2 miliarde de euro, urma să cumpere de la compania P3 parcul logistic P3 Bucharest A1, spun surse din piața imobiliară pentru Profit.ro. Proprietatea, în valoare de circa 300 de milioane de euro, va fi repusă pe piață.
15:00
Secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, a declarat că va ordona o reducere cu 10% a zborurilor în 40 de aeroporturi importante din SUA.
14:50
Programul Rabla - mutat pe fonduri europene, dar incert pentru anul viitor. Ministrul Mediului: Scăderea voucher-ului la electrice nu a fost greșită, era printre cele mai mari din Europa. ”Nu mai vrem să vindem povești!” # Profit.ro
Scăderea valorii voucher-ului din programul Rabla Electrice nu a fost o decizie greșită, pentru că ea reflectă, de fapt, posibilitatea care exista la nivelul bugetului, iar suma era printre cele mai mari la nivel european, a declarat Ministrul Mediului, Diana Buzoianu. Ea a arătat că ”nou nu mai vrem să vindem povești” și că programul Rabla ar trebui finanțat din fonduri europene, fără a putea preciza însă dacă va continua anul viitor.
14:50
„Drumul spre Succes – 12 povești de leadership feminin”, un proiect Profit.ro, difuzat de Prima News TV # Profit.ro
Profit.ro lansează „Drumul spre Succes – 12 povești de leadership feminin”, un proiect multimedia dedicat femeilor care inspiră prin putere, curaj și parcurs profesional remarcabil.
14:40
DNA anunță reținerea omului de afaceri Fănel Bogos, acuzat de instigare la șantaj în formă continuată și cumpărare de influență în formă continuată.
14:40
14:30
Wolf Theiss a asistat Rheinmetall în legătură cu semnarea unui acord de înființare a unui joint venture cu Pirochim Victoria # Profit.ro
Wolf Theiss a asistat Rheinmetall, una dintre cele mai importante companii internaționale din industria de apărare, cu privire la înființarea unui joint venture pentru o fabrică ultramodernă de pulberi pentru muniție în județul Brașov, România.
