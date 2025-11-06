Taifunul Kalmaegi a ajuns în Vietnam. În Filipine sunt 114 victime
Aktual24, 6 noiembrie 2025 22:00
Taifunul Kalmaegi a lovit Vietnamul joi, forțând autoritățile să anuleze sute de zboruri și să ordone oamenilor să stea în case, la două zile după ce furtuna a ajuns în Filipine unde cel puțin 114 persoane au murit. Cu vânturi de până la 149 km/h, potrivit meteorologilor, Kalmaegi a smuls acoperișurile caselor, a doborât copaci […]
• • •
Acum 5 minute
22:10
Franța cere ca UE să investigheze Shein în legătură cu păpușile sexuale și armele vândute pe platforma sa # Aktual24
Uniunea Europeană trebuie să ia măsuri împotriva Shein, au declarat joi oficiali ai guvernului francez, spunând că retailerul online chinez a încălcat reglementările blocului comunitar din cauza vânzării pe platformă de păpuși sexuale cu aspect de copil și arme interzise. Franța a decis, miercuri, să interzică Shein din cauza produselor ilicite, determinând compania să își […]
Acum 15 minute
22:00
Acum o oră
21:20
Un sucevean a vândut la un amanet din Sibiu un lingou fals de aur pe aproape 10.000 de lei # Aktual24
Un bărbat din Suceava este cercetat penal după ce a încercat să încaseze aproape 10.000 de lei de la un amanet din Sibiu pentru un lingou fals de aur. Joi, polițiștii au efectuat percheziții în Șelimbăr, în cadrul operațiunii JUPITER, desfășurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a […]
Acum 2 ore
21:10
„Orion”, copia rusească a dronei „Reaper”, este șocant de americană – Serviciul de informații militare a Ucrainei # Aktual24
Conform ultimei evaluări a serviciilor de informații ucrainene, drona Reaper, imitată de Rusia, este încărcată cu electronice americane. Serviciile de informații militare ale Ucrainei (HUR) au publicat o descriere detaliată a dronei rusești „Orion”, un vehicul aerian fără pilot masiv, utilizat în principal pentru monitorizarea mării libere, care poate transporta până la 250 de kilograme […]
21:10
ANALIZĂ. O catastrofă umanitară. Ce este războiul din Sudan, cel mai mare conflict despre care nu se vorbește? # Aktual24
Lumea este concentrată pe războaiele din Ucraina și din Gaza, iar mai înainte pe Siria, conflicte care au captat atenția celei mai mari părți a lumii. Cu toate astea, există și alte războaie sângeroase, care s-au transformat în adevărate catastrofe umanitare, precum Yemen sau Sudan. Sudanul, o țară de peste 50 de milioane de oameni, […]
20:40
Australia a introdus în serviciu cel mai accesibil laser mobil din lume pentru apărarea aeriană contra dronelor # Aktual24
Compania australiană din idustria de apărare Electro Optic Systems (EOS) a dezvăluit arma laser mobilă Apollo cu o putere de până la 150 kW. Dezvoltatorul susține că este cel mai accesibil laser de luptă din această clasă din lume, capabil să doboare până la 200 de drone cu o singură încărcare, fără a utiliza muniție. […]
20:20
Cât mai durează blocajele PSD? Bolojan anunță când va reuși să adopte pachetul legat de administrație și noua lege a pensiilor speciale # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că speră că, până la sfârşitul acestei luni, vor rezolva aceste pachete de reformă restante, privind administraţia publică şi reforma pensiilor magistraţilor. El a arătat că pachetul pensiilor magistraţilor reprezintă o necesitate şi speră că fie adoptat în maxim două săptămâni. ”Adoptarea acestor pachete este o necesitate, dacă vrem […]
20:20
În laboratoarele Kremlinului se lucrează la „homo putinus”, rusul viitorului: Gata să se sacrifice, tobă de filosofie, cu copii mulți # Aktual24
Alexander Kharichev, oficial al administrației prezidențiale ruse responsabil cu ideologiile și coordonator al echipei pentru „monitorizarea tendințelor sociale”, a publicat un nou eseu în revista Academiei Prezidențial Ruse (RANEPA), în care conturează viziunea Kremlinului asupra „omului viitorului”. Textul, intitulat „Cine suntem noi?”, propune accentuarea educației ideologice prin cursuri obligatorii de filosofie rusă, istorie și cultură […]
Acum 4 ore
20:10
Program de instruire militară generală lansat în Polonia. Se dorește instruirea a 400 de mii de persoane în 2026 # Aktual24
Programul universal de instruire militară „wGotowości” va începe în Polonia pe 22 noiembrie, a anunțat viceprim-ministrul Poloniei, ministrul Apărării Naționale Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Programului general de instruire militară va consta din mai multe module. Cetățenii polonezi adulți pot participa la proiectul pilot. Un număr maxim de 25.000 de persoane vor participa la instruire, relatează RMF24. Programul […]
20:00
Bolojan, primele declarații în cazul Fănel Bogos: ”Îmi spunea că nu este tratat corespunzător de către autoritățile publice din zona respectivă” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a făcut joi seară primele precizări în legătura cu întâlnirea pe care a avut-o, în biroul său, cu afaceristul vasluian Fănel Bogos. Principalele declarații: Președintele PNL Vaslui mi-a solicitat o audiență, spunându-mi că vrea să îmi prezinte un domn într-o chestiune politică, el fiind un om care ar putea să candideze în […]
19:40
Operațiunea „Jupiter 4”: Prejudiciu uriaș de peste 100 de milioane de lei din fraude în domeniul energiei electrice # Aktual24
Sub coordonarea Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR), astăzi, 6 noiembrie 2025, s-au desfăşurat 57 de acţiuni operative, în care au loc 304 percheziţii domiciliare în mai multe judeţe. Scopul: destructurarea unor reţele specializate în infracţiuni economico-financiare şi de criminalitate organizată, cu un […]
19:20
SUA: Nancy Pelosi, prima femeie președintă a Camerei, își anunță retragerea după mandate care însumează 40 de ani # Aktual24
Nancy Pelosi, una dintre cele mai puternice și longevive personalități din politica americană, a anunțat că se va retrage din Congres la finalul mandatului actual, în ianuarie 2027. Într-un mesaj video publicat joi, Pelosi, în vârstă de 85 de ani, a declarat că nu va mai candida pentru un nou mandat. „Am făcut istorie, am […]
18:50
AUR începe să scadă. Și nu sunt cifre izolate din câte un sondaj, sunt rezultate din mai multe. Dacă AUR avea cifre precum 40-42% anterior, acum cifrele arată mai puțin bine. Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), partidul condus de George Simion, înregistrează 38% din intențiile de vot pentru alegerile parlamentare în sondajul INSCOP, coborând pentru […]
18:20
Presshub: Pensionară specială la 53 de ani, fosta șefă a ÎCCJ revine în câmpul muncii ca avocată # Aktual24
Firma de avocatură „Mușat & Asociații” anunță cooptarea în poziția de partener coordonator al Departamentului de Litigii a Corinei Corbu, fost președinte al Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) în perioada 2019-2025. Corbu s-a pensionat pe 1 august, la 53 de ani și încasează o pensie mai mare decât ultimul salariu, aproximativ 40.000 de […]
Acum 6 ore
18:10
”Se dorește dezmembrarea Rusiei”. Putin, panicat, acuză o „ideologie a rusofobiei agresive” # Aktual24
Ideea de a considera Rusia drept o putere colonială care într-o zi ar trebui să acorde libertate coloniilor sale este profund respingătoare, a anunțat președintele rus Putin. El a explicat la o întâlnire despre gestionarea statului multietnic că acest lucru ar echivala cu dezmembrarea Federației Ruse. Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a avertizat împotriva […]
18:00
Manelistul Mocanu a fugit, Poliția l-a dat în urmărire generală. Nici complicele lui nu este de găsit # Aktual24
Cunoscutul manelist Dani Mocanu a fost dat în urmărire generală după ce nu a fost găsit pentru a fi dus la penitenciar. Mocanu are o condamnare definitivă de 4 ani cu executare. Mocanu a fost condamnat definitiv, joi, la 4 ani cu executare pentru tentativă de omor. Minuta instanței Tip solutie: Soluţionare Solutia pe scurt: […]
17:40
Lovitură de excepție a ucrainenilor: au aruncat în aer o fabrică de drone Shahed. Explozii puternice lângă aeroportul din Donețk # Aktual24
Forțele armate ale Ucrainei au lovit un centru logistic pentru dronele rusești în Donetsk-ul ocupat, a confirmat Statul Major General pe 6 noiembrie. Târziu în seara de 5 noiembrie, pe Telegram au apărut videoclipuri cu explozii care zguduiau zona din jurul aeroportului din Donetsk. Comentatorii au descris evenimentul drept un atac asupra unui depozit care […]
17:20
Scandalul Bogos. Șeful PNL Vaslui degeaba a ajuns cu gura până la urechi la DNA. Pus sub control judiciar și interdicție de a mai conduce PNL Vaslui # Aktual24
Șeful PNL Vaslui, Mihai Barbu, a ajuns extrem de zâmbitor, joi, la sediul DNA pentru a da explicații în legătură cu afaceristul penal Fănel Bogos. DNA cere arestarea preventivă a lui Bogos, acesta fiind acuzat de trafic de influență. Cu ajutorul lui Barbu, Bogos a ajuns până în biroul premierului Bolojan. UPDATE Barbu a fost […]
17:10
Dovada, legături strânse între extremiștii AfD (Germania) și Moscova. Mai mulți parlamentari AfD pleacă în Rusia: ”De îndată ce AfD va ajunge la guvernare, vom aboli sancțiunile” # Aktual24
Câţiva membri proeminenţi ai partidului german de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) se vor deplasa săptămâna viitoare în Rusia, a confirmat formaţiunea joi, o vizită ce va provoca probabil indignare, în condiţiile în care legăturile oficiale între Berlin şi Moscova rămân îngheţate în urma declanşării agresiunii ruse împotriva Ucrainei, informează dpa, citată de Agerpres. […]
17:00
Scandalul Bogos. Șeful PNL Vaslui a ajuns cu gura până la urechi la DNA: ”Ssemenea lucruri nu le fac niciodată” # Aktual24
Șeful PNL Vaslui, Mihai Barbu, a ajuns extrem de zâmbitor, joi, la sediul DNA pentru a da explicații în legătură cu afaceristul penal Fănel Bogos. DNA cere arestarea preventivă a lui Bogos, acesta fiind acuzat de trafic de influență. Cu ajutorul lui Barbu, Bogos a ajuns până în biroul premierului Bolojan. „Domnul Bogos este un […]
17:00
Încă un act de corupție la Vaslui. Un agent de poliție a fost reținut după ce a luat șpagă 2.300 de lei pentru a ajuta un inculpat # Aktual24
Un agent din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vaslui a fost reţinut pentru luare de mită, trafic de influenţă şi fals intelectual în formă continuată. Potrivit reprezentanţilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui, în aceeaşi cauză s-a dispus măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 zile faţă de un alt inculpat, cercetat pentru […]
16:50
BREAKING Verdict final: acțiunile Gabriel Resources, puse sub sechestru pentru recuperarea a 46,7 milioane lei de la companie # Aktual24
Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat verdictul final în procesul dintre Statul Român, prin Ministerul Finanțelor Publice, și compania Gabriel Resources (Jersey) Limited, legat de recuperarea cheltuielilor efectuate în arbitrajul internațional. Secția de Contencios Administrativ și Fiscal a instanței supreme a decis definitiv ca acțiunile Gabriel Resources să fie puse sub sechestru asigurator, […]
16:30
Dezvăluiri, planul PSD: Dacă Băluță ajunge primarul Capitalei, Piedone va candida pentru Primăria Sector 4. Fiul lui Piedone este primar în Sectorul 5 # Aktual24
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu (candidat PNL la Primăria Capitalei), a dezvăluit că PSD și Cristian Popescu Piedone au pus la cale un plan prin care, după ce Daniel Băluță ajunge primar general, inclusiv cu susținerea lui Piedone, la Primăria Sectorului 4 să vină înapoi Piedone. Piedone a fost primar în Sectorul 4 în perioada […]
Acum 8 ore
16:10
„Un semnal de alarmă asurzitor”. Curtea de Conturi a Franței critică dur măsurile de securitate de la Muzeul Luvru # Aktual24
Pierre Moscovici, șeful celei mai înalte instituții de audit din Franța, a precizat într-un raport aspru critic de joi că jaful de la Luvru de luna trecută a fost un „semnal de alarmă asurzitor” pentru securitatea muzeului, care se desfășura într-un „ritm lamentabil de inadecvat”. O ședință a consiliului de administrație al Luvru este programată […]
16:00
Cum a ajuns afaceristul Bogos în biroul premierului Bolojan: ”Am văzut această nebunie”. Cel care l-a adus este audiat joi la DNA # Aktual24
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat, joi, că, în data de 23 septembrie, Mihai Barbu, preşedintele PNL Vaslui, a solicitat o audienţă la primul ministru, la Palatul Victoria, nu în Modrogan, iar acesta a venit însoţit de omul de afaceri Fănel Bogos, motivul audienţei fiind chestiuni politice, la nivelul filialei. Ea a […]
15:50
NATO a depășit Rusia în producția de muniție, a anunțat la București secretarul general al NATO # Aktual24
Până de curând, Rusia era înaintea aliaților NATO în producția de muniție. Cu toate acestea, situația s-a schimbat dramatic. Conform discursului secretarului general al NATO, Mark Rutte, la forumul NATO de la București, Alianța și-a accelerat ritmul și a mers înainte. Secretarul general al NATO a declarat că lumea se confruntă cu amenințări reale și […]
15:30
Blue Origin planifică o a doua lansare a mega-rachetei New Glenn în competiția cu SpaceX, pe 9 noiembrie # Aktual24
Compania spațială Blue Origin a lui Jeff Bezos este în sfârșit pregătită pentru a doua lansare a rachetei sale super-grele New Glenn. Miercuri, compania a anunțat că va încerca lansarea chiar duminică, 9 noiembrie, de la Complexul de Lansare Spațială de la Cape Canaveral, Florida. Prima lansare a rachetei New Glenn a avut loc în […]
15:10
Surprize în Norvegia. Autobuzele fabricate în China pot fi oprite de la distanță, ceea ce necesită o securitate sporită anti-hacking # Aktual24
Operatorul norvegian de transport public Ruter a declarat că va introduce cerințe de securitate mai stricte și va intensifica măsurile anti-hacking după ce un test efectuat pe noile autobuze electrice Yutong, fabricate în China, a arătat că producătorul le poate opri de la distanță. Operatorul de transport a precizat că rezultatele testelor publicate săptămâna trecută […]
14:50
Regimul pro-rus din Georgia acuză Ucraina că îi obstrucționează aderarea la UE: ”Nimeni nu vrea să intre într-o confruntare cu Rusia” # Aktual24
Ministrul georgian de Externe, Maka Bochorishvili, a declarat că Ucraina creează obstacole în calea Georgiei către UE. Potrivit lui Bochorishvili, încă din primele zile de la începerea agresiunii la scară largă a Rusiei, Georgia a făcut tot posibilul să își declare întotdeauna sprijinul politic pentru Ucraina, relatează Gurcia Online. De asemenea, ea a criticat evaluarea […]
14:30
Lovitură pentru Belgrad. Comisia Europeană anunță că Serbia prezintă riscuri de securitate pentru UE prin emiterea pașapoartelor sale către ruși # Aktual24
Comisia Europeană a cerut autorităților sârbe să efectueze „verificări de securitate amănunțite” atunci când acordă cetățenia sârbă cetățenilor ruși. Acest lucru a fost menționat într-un raport întocmit de Comisia Europeană privind Serbia ca țară candidată la UE pe 4 noiembrie. Raportul precizează că rușii care devin cetățeni sârbi dobândesc dreptul de a călători fără vize […]
Acum 12 ore
13:40
Administrația Trump ordonă reducerea cu 10% a zborurilor în contextul blocarii activității guvernului și lipsei de finanțare pentru agențiile guvernamentale # Aktual24
Administrația Federală a Aviației (FAA) a anunțat miercuri că va reduce traficul aerian cu 10% pe 40 de piețe „cu volum mare”, o măsură susținută de guvernul federal. Reducerea va începe vineri și are scopul de a menține siguranța în timpul blocării acvtivității guvernului în curs, relatează Deutsche Welle. Reducerea va afecta mii de zboruri […]
13:10
Cazul Fănel Bogoș, DNA vine cu noi detalii: amplu mecanism de corupție, Bogoș încerca să obțină 13 milioane de lei de la stat # Aktual24
DNA a prezentat, joi, detalii în legătură cu infracțiunile comise de afaceristul vasluian Fănel Bogos. DNA cere ca Bogos sa fie băgat în arest preventiv pentru 30 de zile, el fiind acum reținut. Procurorii DNA Iași au descoperit un amplu mecanism de corupție în care s-ar fi implicat omul de afaceri vasluian Fănel Bogoș, administratorul […]
13:00
Medicii greci au început o grevă de 48 de ore, cerând salarii mai mari și rezolvarea crizei de personal din sistemul de sănătate al țării. Acțiunea, organizată de Federația Sindicatelor Medicilor (Oenge), include un miting în fața Ministerului Sănătății din Atena. „Acțiunea marchează o escaladare și este un răspuns la încercările de a minimiza realitatea. […]
12:10
Primul „grătar cosmic”: astronauții chinezi au gătit aripioare picante și friptură în imponderabilitate, pe stația spațială Tiangong – VIDEO # Aktual24
China a marcat un nou pas spectaculos în explorarea spațială — și, de data aceasta, nu este vorba despre un experiment științific clasic, ci despre… gătit. Echipajul misiunii Shenzhou-21, aflat la bordul stației spațiale Tiangong, a devenit primul din lume care a reușit să prepare un grătar veritabil în condiții de imponderabilitate. Potrivit imaginilor difuzate […]
11:50
Cunoscutul manelist Dani Mocanu a fost condamnat definitiv, joi, la 4 ani cu executare pentru tentativă de omor. Minuta instanței Tip solutie: Soluţionare Solutia pe scurt: În baza art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. a Cod procedură penală admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş, inculpatul Mocanu Daniel şi partea civilă […]
11:40
Liderul republican al Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, avertizează: „Dacă democrații vor câștiga alegerile din 2026, Trump va fi suspendat din prima zi” # Aktual24
Liderul republican al Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a lansat un avertisment exploziv: dacă democrații preiau controlul Camerei la alegerile de jumătate de mandat din 2026 (midterms), președintele Donald Trump va fi supus unui proces de suspendare și destituire imediat, reducând mandatul său la doar doi ani. Declarația, citată de The Hill, a fost făcută în […]
11:10
O explozie produsă la o uzină chimică din Mississippi a provocat o scurgere masivă de amoniac – sute de oameni au fost evacuați # Aktual24
O explozie puternică a zguduit miercuri după-amiaza uzina CF Industries din Yazoo City, Mississippi, provocând o scurgere masivă de amoniac anhidru și determinând evacuarea urgentă a sute de rezidenți din zonele învecinate. Incidentul, care a avut loc în jurul orei 16:25 (ora locală), a generat un nor toxic galben-portocaliu, vizibil de la kilometri distanță, și […]
10:40
Un craiovean de 63 de ani, reținut pentru pornografie infantilă și act sexual cu o minoră # Aktual24
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Craiova au reținut un bărbat de 63 de ani din municipiu, cercetat pentru infracțiunile de act sexual cu un minor și pornografie infantilă, ambele în formă continuată. Procurorii DIICOT Craiova au dispus măsura reținerii, iar astăzi, Judecătoria Dolj a fost sesizată cu propunerea de arestare preventivă pentru […]
10:20
Sondaj INSCOP: Pentru prima oară după alegerile prezidențiale, AUR scade sub 40% în intențiile de vot # Aktual24
Cel mai recent sondaj INSCOP Research, realizat în perioada 25 octombrie – 2 noiembrie 2025, arată o schimbare semnificativă în peisajul politic românesc. Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), partidul condus de George Simion, înregistrează 38% din intențiile de vot pentru alegerile parlamentare, coborând pentru prima dată sub pragul de 40% după alegerile prezidențiale din mai […]
10:00
Călin Georgescu susține că nu-l cunoaște pe Constantin Hanț, omul de afaceri acuzat că l-ar fi angajat fictiv la Viena – el a spus același lucru și despre mercenarul Horațiu Potra # Aktual24
Călin Georgescu, fostul candidat pro-rus la prezidențiale, a negat miercuri seara, într-o postare pe pagina personală de Facebook, că ar avea vreo legătură cu omul de afaceri Constantin Dănuț Hanț. Hanț a fost acuzat că l-ar fi angajat fictiv pe Călin Georgescu la Viena pentru a-l putea scoate din țară, deși este sub control judiciar. […]
09:40
Organizațiile civice anunță un protest pentru vineri, 14 noiembrie, în fața ÎCCJ, sub deviza „Revocarea Liei Savonea – apărătoarea corupților!” # Aktual24
Organizațiile „Corupția Ucide” și „Rezistența” cheamă românii la un protest masiv vineri, 14 noiembrie, ora 18:30, în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), pentru revocarea Liei Savonea, președinta instituției. „Justiția se prăbușește în fața noastră – tăcerea înseamnă complicitate!”, au transmis organizatorii, care au pregătit 11 argumente concrete împotriva conducerii sale. „România nu […]
Acum 24 ore
09:10
Donald Trump, ziua și gafa: „De generații, Miami a fost refugiul celor care au fugit de tirania comunistă din Africa de Sud!” # Aktual24
Președintele Donald Trump a provocat din nou, involuntar, un val de reacții amuzate și meme-uri hazlii după o declarație șocantă rostită miercuri la o conferință economică. „De generații, Miami a fost un refugiu pentru cei care fug de tirania comunistă din Africa de Sud”. Cuvintele, citate de The Daily Beast, au fost imediat catalogate drept […]
08:50
Câți or fi și la noi? În Germania, mai mulți deputați AfD sunt acuzați că ar fi transmis Rusiei informații militare secrete # Aktual24
Un scandal de securitate națională zguduie Germania: Ministerul Apărării și oficiali militari acuză deputații din partidul de extremă dreapta Alternative für Deutschland (AfD) că folosesc interpelările parlamentare pentru a obține date strategice sensibile, pe care le-ar transmite ulterior Rusiei. Informația, dezvăluită de Der Spiegel pe baza surselor din Ministerul Apărării, ridică suspiciuni de spionaj sistematic, […]
08:40
Deputata POT Anamaria Gavrilă a luat în derâdere defectul de vorbire al lui Marian Ceaușescu, bătut de mineri în 1990: „De ce vorbești sacadat?” – VIDEO # Aktual24
Deputata Anamaria Gavrilă, președinta Partidului Oamenilor Tineri (POT), și senatorul Gheorghe Vela au ironizat defectul de vorbire al activistului Marian Ceaușescu (pe numele său adevărat Marian Tivilic Moroșanu), supraviețuitor al Revoluției din 1989 și Mineriadei din 1990. Incidentul, filmat și devenit viral, a stârnit un val de indignare publică. Totul a început când Ceaușescu i-a […]
08:20
Poliția britanică a confiscat trei schelete de dinozaur, în valoare de 12 milioane de lire sterline, într-un caz de spălare de bani în care sunt implicați cetățeni chinezi # Aktual24
Poliția britanică a intrat în posesia a trei schelete complete de dinozaur, în valoare de peste 12 milioane de lire sterline, printr-un acord de confiscare cu un cetățean chinez implicat într-un mega-scandal de spălare de bani. Su Binhai, căutat de Interpol, a acceptat să predea fosilele și nouă apartamente de lux din Londra, cumpărate cu […]
08:10
Președinta Bundestagului, Julia Klöckner, critică dur legea din 2002 care a legalizat prostituția: „Germania a devenit bordelul Europei” # Aktual24
Președinta Bundestagului, Julia Klöckner (CDU), a declanșat un cutremur politic la ceremonia „Heroine Award” din Berlin, declarând că Germania a devenit „bordelul Europei” și cerând interzicerea cumpărării sexului prin adoptarea modelului nordic. „A pretinde că prostituția e o profesie normală e absurd. E degradarea femeii. Nu există stagii școlare pentru asta”, a spus ea, citată […]
07:50
Maestrul muzicii ușoare românești, Horia Moculescu, a fost internat în stare gravă la Institutul „Matei Balș” # Aktual24
Compozitorul și pianistul Horia Moculescu, una dintre cele mai iubite figuri ale muzicii ușoare, se află internat în stare gravă la Secția de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) a Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” din Capitală. Informația, confirmată de surse medicale pentru News.ro, a stârnit un val de emoție în rândul […]
07:40
O învățătoare din Chicago, târâtă în fața copiilor de agenții ICE, care pretind că era imigrantă ilegală, deși autoritățile locale îi contrazic – VIDEO # Aktual24
O scenă de coșmar s-a desfășurat miercuri dimineață la Rayito del Sol, o grădiniță din Chicago agenți ICE au intrat cu forța și au târât-o pe o profesoară columbiană în fața copiilor, în timpul operațiunii „Midway Blitz” a administrației Trump. La ora 7:05, o mașină neagră urmată de un SUV ICE a intrat în parcare. […]
07:20
Ucraina renunță la subdiviziunea monetară de bază – copeica, într-un gest istoric de desprindere de Rusia și moștenirea sovietică # Aktual24
Ucraina pregătește o nouă ruptură simbolică față de moștenirea sovietică: Banca Națională a Ucrainei (NBU) a anunțat că va înlocui denumirea „kopiika” (copeică) – subdiviziunea monedei naționale hrivna – cu termenul istoric „șah”. Anunțul, făcut de guvernatorul NBU, Andrii Pișnîi, vine în contextul războiului cu Rusia și al eforturilor de derusificare totală. „Trebuie să finalizăm […]
07:10
Donald Trump îi presează pe congresmenii republicani să pună capăt blocajului guvernamental după eșecurile electorale de marți # Aktual24
Președintele Donald Trump a cerut miercuri senatorilor republicani să renunțe la tacticile de tergiversare (filibuster) pentru a încheia cel mai lung shutdown guvernamental din istoria SUA, intrat în a 36-a zi. Într-o întâlnire tensionată la Casa Albă cu liderii republicani, Trump a acuzat blocajul că a contribuit la înfrângerile partidului în alegerile de marți, inclusiv […]
