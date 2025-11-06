SUA: Fosta învățătoare care a fost împușcată de un elev în vârstă de 6 ani, a câștigat 10 milioane de dolari

10:00

Călin Georgescu, fostul candidat pro-rus la prezidențiale, a negat miercuri seara, într-o postare pe pagina personală de Facebook, că ar avea vreo legătură cu omul de afaceri Constantin Dănuț Hanț. Hanț a fost acuzat că l-ar fi angajat fictiv pe Călin Georgescu la Viena pentru a-l putea scoate din țară, deși este sub control judiciar. […]