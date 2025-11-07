Ciucu: Nu mă văd președinte. Îmi plac funcțiile executive, mai mult de 10-12 ani nu stau în politică
Jurnalul.ro, 7 noiembrie 2025 02:40
Prim-vicepreședintele PNL și candidatul partidului la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat la Digi24 că nu își dorește să ajungă președinte al României, subliniind că preferă funcțiile executive și că nu vrea să rămână în politică mai mult de 10-12 ani.
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 2 ore
02:40
Ciucu: Nu mă văd președinte. Îmi plac funcțiile executive, mai mult de 10-12 ani nu stau în politică # Jurnalul.ro
Prim-vicepreședintele PNL și candidatul partidului la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat la Digi24 că nu își dorește să ajungă președinte al României, subliniind că preferă funcțiile executive și că nu vrea să rămână în politică mai mult de 10-12 ani.
Acum 4 ore
01:50
Aproximativ 3.000 de delegați vor alege, vineri, în timpul congresului, echipa de conducere a PSD.
01:30
Scăderea nivelului de trai în România și creșterea prețurilor la energie și la costul de viață sunt consecințele unor „decizii împotriva oamenilor, prost gândite" luate în anii anteriori, spune ministrul Economiei. Radu Miruță adaugă că aceste efecte nu pot fi rezolvate peste noapte.
01:10
Român suspectat că a desenat cu propriul sânge svastici pe automobile, cutii poştale şi ziduri # Jurnalul.ro
Poliţia din Hanau, oraş german care a fost scena unui atac armat comis de un extremist de dreapta în urmă cu cinci ani, a arestat un bărbat român suspectat că a desenat svastici pe automobile, cutii poştale şi ziduri folosind propriul sânge, relatează DPA.
00:50
Peugeot a publicat prima imagine oficială cu noul concept Polygon, un prototip care anunță viitoarea generație a modelului de succes Peugeot 208.
00:30
După 7 noiembrie 2025, energiile grele se risipesc, iar trei zodii simt cu adevărat cum li se ridică o povară de pe umeri. Este o zi de eliberare, curaj și vindecare profundă, în care tot ce a fost blocat sau dureros începe, în sfârșit, să se așeze.
Acum 6 ore
00:10
REPORTAJ: Seară de film și spălare de creier la Ambasada Rusiei la București. Reacția publicului român: aplauze frenetice # Jurnalul.ro
200 de români au savurat o producție cinematografică dedicată „tuturor luptătorilor ruși, căzuți pe diferite meleaguri”. Ideea principală a filmului: tot poporul iese cu furca să-l doboare pe asediator. Reacția publicului autohton: aplauze frenetice
6 noiembrie 2025
23:50
Nutella, amenințată cu amenzi de Turcia pentru refuzul de a cumpăra nuci la prețuri mai mari # Jurnalul.ro
Autoritățile turce au avertizat joi grupul alimentar italian Ferrero că va fi sancționat dacă nu cumpără cantitatea minimă obligatorie de alune de la producătorii turci, în contextul în care compania intenționează să renunțe la aprovizionarea din Turcia din cauza prețurilor majorate.
23:40
Experții avertizează asupra unui fenomen îngrijorător în rândul utilizatorilor care folosesc ChatGPT și alte unelte AI în mod excesiv.
23:30
Cristiano Ronaldo, legenda fotbalului portughez şi internaţional, se consideră mai faimos decât preşedintele SUA, Donald Trump, scrie DPA.
23:20
Jucătoarea belarusă de tenis Arina Sabalenka, liderul WTA, a învins-o joi seara, în două seturi, 7-6 (7/5), 6-2, pe Coco Gauff (3 WTA), la Turneul Campioanelor de la Riad (Arabia Saudită), competiţia de final de sezon din circuitul profesionist feminin de tenis (WTA), dotată cu premii totale de 15,5 milioane de dolari.
23:20
Ministerul Finanţelor a planificat împrumuturi de peste 7,7 miliarde de lei, în luna noiembrie 2025 # Jurnalul.ro
Ministerul Finanţelor (MF) a planificat, în luna noiembrie 2025, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 6,8 miliarde de lei, la care se poate adăuga suma de 945 milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, aferente licitaţiilor de obligaţiuni.
23:10
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis joi o atenționare de călătorie pentru cetățenii români aflați sau care vor să călătorească în Republica Filipine, unde furtuna tropicală Fung-Wong (Uwan) este prognozată să atingă intensitatea unui super taifun sâmbătă.
22:50
Bolojan a avut un „ușor trac" în întâlnirea cu afaceristul implicat în scandalul de corupție # Jurnalul.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a vorbit la Digi24 despre controversata întâlnire cu omul de afaceri Fănel Bogos, implicat în scandalul de corupție dezvăluit recent. A spus că a simțit „un ușor trac" atunci când discuția a deviat de la subiectul politic anunțat inițial.
22:50
Șase semne zodiacale chinezești atrag noroc și abundență semnificative pe 7 noiembrie 2025. Ziua Inițiatului de vineri sosește sub Dragonul de Metal, a cărui energie neapologetică taie stagnarea și creează loc pentru progres care persistă.
22:40
Chifteluțele suedeze, un simbol al bucătăriei nordice, sunt o combinație perfectă între simplitate și rafinament, fiind apreciate pentru aroma lor delicată și textura moale.
22:30
Mark Zuckerberg și soția sa mizează pe inteligența artificială pentru cercetarea în medicină # Jurnalul.ro
Mark Zuckerberg, directorul executiv Meta, și soția sa, Priscilla Chan, au anunțat joi o restructurare majoră a organizației lor filantropice, Chan Zuckerberg Initiative (CZI), concentrându-se acum pe inteligența artificială pentru a accelera descoperirile în biologie și medicină.
22:30
Ministrul Economiei, dezvăluiri despre renegocierea contractului cu Rheinmetall. Ce a câștigat România? # Jurnalul.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, dezvăluie la B1 TV că a renegociat contractul cu Rheinmetall, obținând pentru România condiții cu 92 de milioane de euro mai avantajoase față de varianta inițială, precum și drept de veto asupra deciziilor strategice.
22:30
Ionuț Moșteanu a declarat, că plecarea unei brigăzi americane din Europa nu schimbă nivelul de securitate al României și că militarii SUA vor rămâne în continuare prezenți în bazele strategice de pe teritoriul țării.
22:20
Ministrul Apărării anunță cât va investi România în apărare: Rusia are o tradiție în a arunca la gunoi tratatele # Jurnalul.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat joi, la Digi24, că România și aliații săi din NATO trebuie să fie pregătiți pentru o confruntare de lungă durată cu Rusia, anunțând că bugetul apărării va crește treptat până la 5% din PIB până în 2035.
Acum 8 ore
22:10
Dialoguri despre un trecut care nu trece, o conferință despre moștenirea vizuală a comunismului la Muzeul de Artă Brașov # Jurnalul.ro
Muzeul de Artă Brașov, în parteneriat cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, vă invită la o nouă întâlnire în cadrul proiectului „Muzeul virtual al artei sub comunism. Perspective asupra unui patrimoniu controversat”, co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Evenimentul va avea loc vineri, 7 noiembrie 2025, de la ora 13:00, iar intrarea va fi liberă.
22:00
FCSB a fost învinsă de echipa elveţiană FC Basel cu scorul de 3-1 (1-0), joi seara, pe St. Jakob-Park din Basel, în etapa a patra a competiţiei de fotbal Europa League.
21:50
Formula 1: Marele Premiu al Braziliei se vede duminică, de la 18.45, pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY # Jurnalul.ro
Piloții Formula 1 se pregătesc pentru Marele Premiu al Braziliei, iar lumea întreagă își ține respirația! Strategii, adrenalină pură, emoții și o atmosferă electrizantă – toate aceste ingrediente vor aduce un Grand Prix care nu poate fi ratat, duminică, de la 18.45, în direct pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY! Au rămas doar câteva etape până la finalul sezonului, astfel că tensiunea va atinge cote maxime.
21:40
Oamenii de știință au construit o memorie de calculator funcțională din ciuperci shiitake # Jurnalul.ro
Cercetători de la Universitatea de Stat din Ohio au creat componente de calculator din ciuperci shiitake obișnuite, care pot stoca și „aminti” informații electrice, similar cu circuitele computerelor actuale.
21:30
Premierul Bolojan dă asigurări că TVA-ul și alte taxe nu vor crește anul viitor. Singura soluție este reducerea cheltuielilor # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că Guvernul nu are în vedere majorarea taxelor sau a TVA-ului în 2026, însă a subliniat că este esențială reducerea cheltuielilor pentru corectarea deficitului bugetar.
21:20
Uniunea Europeană deschide o anchetă care vizează Deutsche Börse, operatorul Bursei de Valori din Frankfurt, și Nasdaq, piața americană dedicată acțiunilor tehnologice. Cele două entități sunt suspectate de încălcări ale regulilor concurenței.
21:10
Ce trebuie să știi despre folia de aluminiu. Cum poate fi folosită. Riscuri pentru sănătate # Jurnalul.ro
Folia de aluminiu este folosită adesea în bucătărie pentru împachetarea diverselor produse alimentare.
21:00
Un incendiu a afectat, joi seară, Biserica "Adormirea Maicii Domnului" din municipiul Dorohoi, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Botoşani.
20:50
Vremea nefavorabilă din acest an a afectat dramatic producția de fructe româneșt, recoltele fiind scăzute și prețurile mari.
20:50
Contabil, cercetat că a depalidat peste 1,2 milioane lei din două școli din Sectorul 5 # Jurnalul.ro
Un contabil din Sectorul 5 este bănuit că a delapidat peste 1,2 milioane de lei din fondurile a două școli, prin sute de viramente bancare nejustificate, în perioada 2019–2025. Polițiștii au făcut trei percheziții în București, în cadrul operațiunii „Jupiter 4”.
20:40
A început a patra ediție a IRIDISCENT – festival internațional de dans contemporan și alte reconfigurări ale sensibilului # Jurnalul.ro
Energie autentică și artiști care dau sens mișcării – la propriu și la figurat. ???????????????????????????????????????? reprezintă mai mult decât un festival: este o experiență colectivă care explorează relația dintre corp, ritm și spațiu. Este momentul în care dansul devine formă de gândire, ritmul devine limbaj, iar expresia individuală se transformă într-un dialog comun.
20:40
Ciucu: Nu mă văd președinte. Îmi plac funcțiile executive, mai mult de 10-12 ani nu stau în politică # Jurnalul.ro
Prim-vicepreședintele PNL și candidatul partidului la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat la Digi24 că nu își dorește să ajungă președinte al României, subliniind că preferă funcțiile executive și că nu vrea să rămână în politică mai mult de 10-12 ani.
20:20
Ciprian Ciucu: Bucureștiul a pierdut 280 de milioane de lei din cauza lipsei de proiecte # Jurnalul.ro
Ciucu a declarat joi, la Digi24, că Bucureștiul a pierdut în urmă cu câțiva ani aproximativ 280 de milioane de lei din fonduri guvernamentale, din cauza lipsei de proiecte pregătite. El a subliniat că reabilitarea sistemului de termoficare și reducerea riscului seismic trebuie să devină prioritar.
20:20
Polițiștii români au reușit să prindă un bărbat dat în urmărire internațională pentru comiterea unor infracțiuni sexuale în Spania. Fugarul a fost găsit în Prahova.
Acum 12 ore
20:10
Avocații lui Călin Georgescu cer CAB să restituie rechizitoriul la PICCJ, deoarece procurorul Remus Popa, șeful SUP PICCJ, care figurează că ar fi confirmat rechizitoriul, a făcut el însuși acte de urmărire penală în dosar.
20:10
Pachetele de reforme blocate de Curtea Constituțională și în coaliție vor fi rezolvate până la sfârșitul lunii noiembrie, declară premierul Ilie Bolojan. Adoptarea lor este esențială pentru încadrarea în ținta de deficit bugetar de aproximativ 6% și pentru reducerea dobânzilor la împrumuturi.
19:50
Premierul Ilie Bolojan a declarat, într-un interviu la Digi24, că măsurile economice adoptate de guvernul său, deși nepopulare, au fost necesare pentru a evita suspendarea fondurilor europene și intrarea României în incapacitate de plată.
19:40
Mihai Barbu, suspendat din toate funcțiile din PNL: DNA l-a plasat sub control judiciar # Jurnalul.ro
Liderul PNL Vaslui, Mihai Barbu, pus sub control judiciar pentru 60 de zile în dosarul de corupție al lui Fănel Bogos, a fost suspendat din toate funcțiile deținute în PNL.
19:20
Alexandru Rogobete: Scădere de aproape 30% a concediilor medicale nejustificate în trimestrul trei # Jurnalul.ro
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a anunțat joi că măsurile adoptate în această vară pentru reducerea concediilor medicale nejustificate au avut rezultate vizibile, înregistrându-se o scădere de aproape 28% pentru trimestrul trei, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.
19:10
Dacă sunteți în căutarea unui mod plăcut de a vă relaxa într-o seară de toamnă, atunci un concert la Sala Radio poate fi soluția perfectă! Vineri, 7 noiembrie 2025 (de la 19.00), Orchestra Națională Radio prezintă un concert dedicat muzicii create de doi mari compozitori germani: Brahms (Concertul nr. 1 pentru pian și orchestră) și Mendelssohn (Simfonia-cantată Lobgesang). Evenimentul se va derula sub bagheta apreciatului dirijor Cristian Mandeal.
19:10
Atenționare de la MAE. Românii care merg în Bulgaria, în pericol să rămână fără plăcuțe! Amenzile se plătesc imediat, doar cu cardul # Jurnalul.ro
Ministerul Afacerilor Externe avertizează românii care călătoresc sau tranzitează Bulgaria că autoritățile bulgare au schimbat regulile de circulație. Toți șoferii străini, inclusiv cei români, sunt obligați să plătească pe loc amenzile primite în trafic – exclusiv prin card bancar.
19:00
Rezultate Loto 6/49 6 noiembrie 2025. Numerele câștigătoare de joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus # Jurnalul.ro
Rezultate Loto 6/49 din 6 noiembrie 2025: report uriaș de peste 46,9 milioane lei la categoria I. Află sumele pentru toate jocurile Loteriei Române.
18:40
Google transmite că un procent uriaș, de 94% dintre utilizatorii de Android, sunt expuși riscului de atacuri cibernetice prin mesaje. Acestea au evoluat într-o „întreprindere globală sofisticată, concepută pentru a provoca pierderi financiare devastatoare și suferință emoțională victimelor”.
18:30
Liderul romilor din Neamț, Simion Stan, a murit după ce s-a împușcat în cap în timpul unui live pe TikTok # Jurnalul.ro
Fostul lider al romilor din Neamț, Simion Stan, a murit după ce s-a împușcat în cap în timpul unui live pe TikTok. Poliția anchetează tragedia.
18:20
Dani Mocanu, fugar după condamnarea la închisoare! Manelistul și fratele său, căutați de Poliție # Jurnalul.ro
Manelistul Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare pentru tentativă de omor și este dat în urmărire generală, după ce nu a fost găsit acasă. Fratele său, condamnat la 7 ani, este și el căutat de polițiști.
18:10
Primăria Municipiului București, prin Biblioteca Metropolitană București, organizează, pe 7 noiembrie 2025, ora 15:00, la Sediul Central „Mihail Sadoveanu” (str. Tache Ionescu nr. 4), un eveniment dedicat eleganței scrisului și pasiunii pentru obiecte care spun povești: „Stilouri cu povești – din colecția lui Petre Crăciun”.
18:10
Premieră la București: cercetătoarea Sara Hägg, reprezentanta instituției care acordă premiile Nobel, la Congresul Internațional de Longevitate # Jurnalul.ro
Cât de bătrân e, de fapt, corpul tău? Nu cel din buletin, ci cel pe dinăuntru, acolo unde celulele poartă urmele anilor ca pe niște semne discrete. Răspunsul vine dintr-un domeniu care unește genetica, medicina și tehnologia: epigenetica, adică felul în care mediul și obiceiurile de viață „scriu” peste codul nostru genetic.
17:50
Lovitură pentru Gabriel Resources! Statul român pune sechestru pe acțiunile companiei din scandalul Roșia Montană # Jurnalul.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție a decis definitiv sechestrul pe acțiunile Gabriel Resources, garantând recuperarea a 47 de milioane de lei de la compania implicată în scandalul Roșia Montană. România câștigă din nou în fața investitorilor canadieni.
17:50
Buzoianu: 30 de milioane de lei pentru garduri electrice în vederea prevenirii incidentele cu uși # Jurnalul.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat joi măsurile susținute de Guvern pentru prevenirea incidentelor cu urși, iar printre acestea se numără instalarea de garduri electrice, sprijinirea gestionării deșeurilor și monitorizare prin sistem CCTV a zonelor de mare risc.
17:40
Restructurări în sectorul energetic: Concedieri la cel mai mare producător de petrol și gaze din România # Jurnalul.ro
Cel mai mare producător de petrol și gaze din România a început procesul de restructurare. Acesta prevede disponibilizarrea a cel puțin 1.000 de posturi.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.