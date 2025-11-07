O bază militară a fost evacuată de urgență, din cauza unui pachet suspect! Mai multe persoane s-au îmbolnăvit

13:30

MediCOOL aduce, în fiecare ediție, specialiști care oferă sfaturi prețioase pentru a recunoaște simptomele diferitelor probleme medicale, căci prevenția ne poate ajuta să avem o viață cât mai confortabilă. Medicina nu mai este un domeniu greu, ci unul prietenos, explicat pe înțelesul tuturor. În ediția de diseară, care va fi difuzată de la 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY, Emil Rengle vine să vorbească despre cum a reușit să gestioneze diagnosticul primit din partea medicilor, care are legătură cu o boală autoimună.