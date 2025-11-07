Încă un caz în dosarul "furt de copii". O femeie a născut la spital, și-a văzut copilul bine, iar apoi i s-a spus că bebelușul a murit: "M-au amenințat..."
7 noiembrie 2025
Un nou caz cutremurător a fost adus în atenția publicului în cadrul dosarului "furt de copii", în cadrul emisiunii Acces Direct. Tudorița, o femeie care a născut la spital cu 35 de ani în urmă, a vorbit despre drama prin care a trecut cu mai bine de trei decenii în urmă.
Bogdan de la Ploiești, mesaj pentru Dani Mocanu. Ce i-a transmis manelistului, după condamnarea la închisoare: „Era bine să...” # SpyNews
Dani Mocanu a fost ieri condamnat la închisoare și tot în urmă cu o zi, a fost dat în urmărire generală atât el, cât și fratele său, Nando. Cei doi nu au fost găsiți momentan pentru a executa pedeapsa cu executare. Bogdan de la Ploiești i-a transmis un mesaj manelistului.
18:50
Cu ce probleme de sănătate se confruntă Vlăduța Lupău. Artista a vorbit deschis despre o procedură făcută recent # SpyNews
De curând, Vlăduța Lupău a vorbit despre problemele de sănătate cu care se confruntă. Artista a dezvăluit recent că a trecut printr-o procedură medicală importantă și a oferit câteva detalii despre starea ei actuală.
Mercur intră în retrograd începând din 9 noiembrie 2025. Pot să apară întârzieri, oameni din trecut, dar și situații neprevăzute care să strice planurile. Mercur va fi retrograd în Săgetător, iar mai apoi în Scorpion. Unii nativi vor resimți mai mult efectele.
Grigore Moldovan de la MPFM s-a mutat din casa în care a locuit cu fosta soție, Mariana. Cu ce a rămas, după divorț: „O luăm de la capăt” # SpyNews
Mariana și Grigore Moldovan au divorțat după o căsnicie de 11 ani. Cei doi au împreună o fiică, în vârstă de cinci ani, iar fostul concurent s-a mutat din casa în care a locuit cu fosta parteneră.
Încă o doctoriță a fost găsită moartă în timpul gărzii, într-un spital din Cluj Napoca. Tragedia s-a petrecut la nici două săptămâni de la decesul Ștefaniei Szabo # SpyNews
O nouă tragedie într-un spital din România! La nici două săptămâni de când Ștefania Szabo, directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău, a fost găsită fără viață în camera de gardă, un alt cadru medical, o doctoriță în vârstă de 66 de ani, a fost descoperită inconștientă în timpul gărzii, într-un spital din Cluj-Napoca, secția Pediatrie.
Târgurile de Crăciun se deschid în luna noiembrie 2025. Când se aprind luminițele de sărbători în marile orașe din România # SpyNews
Ca în fiecare an, începând cu luna noiembrie, atmosfera de sărbătoare cuprinde marile orașe din România. Se deschid târgurile de Crăciun și mii de luminițe vor ilumina piețele centrale, iar vizitatorii se vor bucura de produse tradiționale, cadouri deosebite și un decor festiv de neuitat. Ce orașe din România își deschid târgurile de Crăciun luna aceasta.
Daciana Sârbu își sărbătorește iubitul. Ipostazele romantice în care s-au afișat cei doi, în vacanță | FOTO # SpyNews
Daciana Sârbu și iubitul ei au plecat astăzi în vacanță. Partenerul femeii de afaceri își sărbătorește ziua de naștere astăzi, iar Daciana Sârbu s-a afișat alături de iubitul ei, însă în continuare fără a-i dezvălui identitatea.
Alina Pușcaș și-a dorit o schimbare de look, așa că s-a lăsat pe mâinile hairstylistului. Prezentatoarea TV a renunțat la câțiva centimetri din păr și este mulțumită de cum arată în prezent.
Accident mortal pe calea ferată, în stația Jilava. Patru persoane și-au pierdut viața după ce un tren a lovit o mașină # SpyNews
Un accident tragic a avut loc astăzi, 7 noiembrie, la stația Jilava. Patru persoane au murit. Potrivit primelor informații, un tren a intrat în coliziune cu un autoturism aflat pe calea ferată.
Dana Roba, atac direct la adresa Andrei Volos, după ultimul scandal: „În timp ce își bate joc de mine...”. Replica make-up artistului # SpyNews
Scandalul dintre Andra Volos și Dana Roba pare că nu a ajuns la final. După ce în urmă cu câteva săptămâni și-au spus cuvinte dure, iar soția lui Robert Lele a postat mai multe videoclipuri în care pare că o ironizează pe Dana Roba, make-up artistul a „înțepat-o” pe șatenă.
Caz halucinant pe Autostrada Soarelui. Un șofer a condus 6 ore cu mama moartă în mașină și a făcut accident # SpyNews
Caz halucinant pe Autostrada Soarelui! Un șofer a condus 6 ore cu mama moartă în mașină și a făcut accident. Polițiștii au rămas fără cuvinte când au văzut că femeia din mașină era deja moartă. Iată ce explicație halucinantă a avut bărbatul.
Alin Oprea, confesiuni despre viaţa de artist, sâmbătă, la „Viața fără filtru-Infiltrați în culise” # SpyNews
În acest weekend, de la ora 17:00, Natalia Mateuț vă invită să descoperiți noi confesiuni și povești de viață în emisiunea „Viața fără filtru-Infiltrați în culise”, o producție ce aduce în fața publicului vedete așa cum nu le-ați mai văzut: sincere, deschise și fără mască.
Emeric Ienei va fi înmormântat alături de soția sa, Ileana Gyulai. Ce se află în fața casei de la Oradea în care locuia regretatul antrenor # SpyNews
Emeric Ienei va fi înmormântat sâmbătă, alături de marea sa iubire, Ileana Gyulai. Soția regretatului antrenor a decedat în anul 2021. Detaliul emoționant observat în fața casei de la Oradea în care locuia Emeric Ienei.
Mihai Boghiceanu aduce în audițiile noului sezon Chefi la cuțite experiența câștigată într-un local preferat de Federer și Nadal # SpyNews
Din 16 noiembrie, Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu deschid audițiile noului sezon Chefi la cuțite la Antena 1 și pe AntenaPLAY, pregătiți să întâlneacă noi concurenți ambițioși, cu vise mari și povești interesante. Mihai Boghiceanu, în vârstă de 33 de ani, este unul dintre cei care pășesc în platoul audițiilor având experiența câștigată într-un local de prestigiu din Wimbledon, frecventat de staruri ale tenisului, precum Roger Federer și Rafael Nadal.
Majoritatea gospodinelor pricepute adaugă un cartof în apa în care se fierbe fasolea. Acesta este unul dintre trucurile la care apelează oamenii și are beneficii uimitoare pentru organism. Iată de ce se pune cartof în fasole.
Starea de sănătatea a lui Horia Moculescu se înrăutățește! Compozitorul ar fi avut deja nevoie de dializă # SpyNews
Horia Moculescu este în continuare internat la secția de Terapie Intensivă din cadrul Institutului "Matei Balș". Din păcate, starea de sănătate a compozitorului devine tot mai gravă, iar acum se pare că a avut nevoie de dializă.
Episodul de astăzi vă propune un meniu complet, format dintr-un starter, ciuperci umplute, un fel principal, spaghete cu legume, şi un desert, negresă de post.
Dani Mocanu și-ar fi pregătit fuga din țară! Manelistul și-ar fi făcut un plan bine pus la punct # SpyNews
Dani Mocanu ar fi avut un plan bine pus la punct, în cazul în care instanța de la Curtea de Apel Brașov urma să îl condamne la închisoare. Judecând după declarațiile sale, manelistul ar fi fost pregătit să plece din țară.
Giulia Anghelescu, sărbătorita zilei! Fosta concurentă de la Power Couple a împlinit 41 de ani # SpyNews
Giulia Anghelescu a împlinit astăzi 41 de ani și este cea mai fericită! Finalista de la Power Couple își sărbătorește ziua de naștere într-o destinație spectaculoasă și simte că este exact acolo unde trebuie să fie. Iată cum își petrece timpul!
Radu Mazăre Jr. moștenește succesul tatălui în afaceri, dar nu și pasiunea pentru petreceri. Ce face în timpul liber: ”Nu mai consum alcool” # SpyNews
Radu Mazăre Jr. i-a călcat pe urme tatălui său în afaceri și se bucură de un succes uriaș. În ceea ce privește pasiunile pe care le are, fiul lui Radu Mazăre s-a cumințit! A renunțat la consumul de alcool de nevoie și are un stil de viață de invidiat!
Cum putem șterge semnele îmbătrânirii? Soluții de la renumitul biogerontolog Aubrey de Grey, la Congresul Internațional de Longevitate # SpyNews
Îmbătrânirea nu vine dintr-o singură cauză, ci din mai multe „semnături” care se adună în timp: celule care nu se mai înlocuiesc cum trebuie, celule „obosite” care refuză să moară și întrețin inflamația, depuneri proteice care încurcă organele, legături chimice care rigidizează țesuturile, „gunoaie” moleculare care se strâng în celule, mitocondrii care nu mai produc energie eficient, plus mutații ce pot scăpa de sub control.
Șase morți și patru răniți, după ce s-au răsturnat cu mașina în lac! Șoferul român încerca să fugă de poliție # SpyNews
Scene cumplite s-au petrecut la granița Bulgariei cu Marea Neagră! Mașina condusă de un șofer român s-a răsturnat inr-un lac, iar șase persoane au murit. Bărbatul transporta în total 10 persoane cu autoturismul.
Carmen de la Sălciua, schimbare radicală în stilul de viață! La ce va renunța complet artista timp de 6 luni # SpyNews
Carmen de la Sălciua a vorbit despre schimbările pe care la va adopta în stilul ei de viață, cel puțin pentru următoarele 6 luni. Artista și soțul ei nu au renunțat la visul de a avea un copil!
Marina Almășan, declarații tranșante după procesul cu Georgică Cornu! Ce s-a discutat în sala de judecată # SpyNews
Marina Almășan și Georgică Cornu au avut un nou proces în instanță, astăzi, 7 noiembrie. Prezentatoarea TV a fost prezentă în sala de judecată, iar după proces a făcut declarații la Știrile Antena Stars.
Cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, lider de audienţă # SpyNews
Cele mai noi episoade ale serialului original semnat Ruxandra Ion şi produs de Dream Film Production, Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, i-au captivat joi seara pe telespectatori, producţia impunându-se ca lider de piaţă, la nivelul mai multor categoriilor de public. Peste 1 milion de telespectatori la nivel naţional au urmărit povestea serialului original de la Antena 1.
Doi vloggeri de travel din România au trecut prin momente tensionante, după ce au văzut că avionul în care se aflau nu a putut ateriza în Insulele Feroe. Pilotul aeronavei nu a putut reveni pe sol din cauza vizibilității reduse.
Jador i-a pus la punct pe cei care nu cred că are studii superioare. Cântărețul a făcut publică diploma de licență # SpyNews
Jador a decis că a venit momentul să pună "STOP" speculațiilor, așa că le-a arătat celor care l-au pus la zid diploma lui de licență. Cântărețul a dovedit în mediul online faptul că are studii superioare finalizate.
Aurelian Temișan, confesiuni emoționante despre prietenia strânsă cu Horia Moculescu! Ce știe despre starea de sănătate a compozitorului # SpyNews
Aurelian Temișan este alături de Horia Moculescu în clipele dificile prin care trece. Cei doi au o relație de prietenie strânsă, se cunosc de mulți ani și curând urmau să cânte pe aceeași scenă. Artistul a făcut declarații despre starea de sănătate a prietenului său, la Știrile Antena Stars.
România se va confrunta cu schimbări severe în ceea ce privește vremea, în acest weekend. Două județe vor intra sub Cod galben de precipitații puternice. Iată care vor fi zonele afectate!
O bază militară a fost evacuată de urgență, din cauza unui pachet suspect! Mai multe persoane s-au îmbolnăvit # SpyNews
O bază militară din Statele Unite ale Americii a fost evacuată de urgență din cauza unui pachet suspect. Coletul a fost deschis de mai multe persoane, care mai apoi s-au îmbolnăvit. Baza militară a fost vizitată inclusiv de Donald Trump zilele trecute.
Kim Kardashian a dat vina pe ChatGPT după ce a picat mai multe examene la drept. Cum a numit superstarul american aplicația # SpyNews
Kim Kardashian, mărturisiri neașteptate, după ce a picat examenele la drept. Superstarul american susține că nu a dat randament din cauză că a învățat cu ajutorul inteligenței arficiale. Iată cum a numit Kim Kardashian ChatGPT!
Dani Mocanu a anunțat că este bolnav, înainte să fie condamnat definitiv! Manelistul voia să ia o pauză lungă de la activitate # SpyNews
Dani Mocanu ar trece printr-o perioadă dificilă din cauza problemelor de sănătate. Manelistul a făcut declarații, înainte de condamnarea definitivă, despre afecțiunile pe care le-ar avea. Dani Mocanu a mărturisit că mai are doar șapte proiecte, iar mai apoi ar fi urmat o pauză lungă.
Ce este Raw Egg Trend și de ce este un pericol pentru sănătate. Medicii sunt îngrijorați de efectele pe care le are # SpyNews
Un nou fenomen a luat amploare pe internet. Raw Egg Trend a stârnit îngrijorare în rândul medicilor, din cauza pericolelor mari pe care le are. Iată ce presupune acest fenomen și ce riscuri are.
Oameni atacați de urși pe bandă rulantă, în Japonia! Armata a intervenit pentru a ajuta la prinderea animalelor # SpyNews
În Japonia, urșii au ucis minimum 12 oameni și au rănit peste 100 de persoane în luna aprilie. Astfel, s-a decis ca armata să intervină în nordul țării pentru a ajuta la prinderea animalelor. Urșii atacă persoanele în plină stradă. Incredibil!
Alexandra Ungureanu, pregătită să își intemeieze o familie! Artista trăiește o frumoasă poveste de iubire # SpyNews
Alexandra Ungureanu este într-o relație de iubire de ceva timp. Artista este foarte discretă cu viața privată și rareori a vorbit despre iubitul ei. Chiar și așa, este clar că Alexandra Ungureanu este fericită și împlinită, pentru că se gândește la viitor!
Când s-au cunoscut Mariana și Horia Moculescu. Povestea de dragoste dintre cei doi a fost una tumultoasă # SpyNews
Mariana și Horia Moculescu au trăit o poveste de dragoste care s-a întins pe o perioadă de 11 ani. Cei doi s-au confruntat și cu momente grele de-a lungul anilor, așa cum este în orice căsnicie. Totuși, să aflăm când s-au cunoscut și cum a cucerit-o Horia Moculescu pe fosta lui soție!
Ce se întâmplă cu evenimentele lui Dani Mocanu, după ce a fost condamnat definitiv. Fratele său a făcut anunțul: ”Mă simt obligat” # SpyNews
Dani Mocanu și fratele său, Nando, au fost condamnați definitiv la închisoare după ce au bătut doi bărbați într-o benzinărie din Brașov, în luna august 2022. Manelistul pare că a fost luat prin surprindere de vestea că va petrece 4 ani în închisoare, având în vedere că avea programate evenimente. Iată ce se întâmplă cu cei care au plătit să le cânte.
Dian de la Mireasa are o nouă iubită, după despărțirea de Costina. Replica lui, după ce a tot fost întrebat despre relația cu fosta parteneră # SpyNews
Dian de la Mireasa, sezonul 12, a recunoscut că are o nouă iubită. Fostul concurent și Costina s-au despărțit în urmă cu o lună. Chiar dacă a spus că este împreună cu altcineva, Dian a tot fost întrebat despre fosta parteneră.
Cea mai norocoasă zi pentru fiecare zodie în săptămâna 10-16 noiembrie 2025. Află ce îți rezervă astrele # SpyNews
Săptămâna 10-16 noiembrie 2025 aduce oportunități și momente favorabile pentru fiecare zodie. Astrele sunt favorabile pentru anumite semne zodiacale în zile diferite, iar în această perioadă, ziua norocoasă poate face diferența în carieră, iubire sau viața personală. Află ce zi este perfectă pentru tine în această săptămână și cum să îți folosești energiile astrale pentru a atrage norocul!
Robert Tudor, câștigătorul Power Couple, motivul pentru care a refuzat să primească înapoi 1270 de euro, după ce a fost amendat în vacanță. A avut parte de o situație neplăcută în Malta # SpyNews
Robert Tudor și soția lui au fost de curând în Malta, acolo unde au fost amendați cu 1716 euro, după ce au închiriat o mașină. Firma de la care au închiriat-o le-ar fi spus celor doi că au fost identificate zgârieturi pe autoturism. Magicianul a refuzat să primească o parte din sumă.
În timp ce Horia Moculescu se luptă pentru viață, Mariana Moculescu îi cere bani fiicei în instanță! A dat-o în judecată pe Nidia. Lovitură dură! # SpyNews
Horia Moculescu se luptă pentru viață sa la ATI, iar în același timp, în familie izbucnește scandalul! Mariana Moculescu, fosta lui soție, și-a dat în judecată propria fiică, pe Nidia, cerându-i bani în instanță. Procesul a fost deschis chiar acum câteva zile. Informații exclusive!
Războiul dintre Marina Almășan și Georgică Cornu se reaprinde! Ce se va întâmpla la tribunal # SpyNews
Chiar dacă situația părea că s-a mai liniștit, tensiunile continuă în sala de judecată! Astăzi, 7 noiembrie, are loc un nou termen în procesul dintre Georgică Cornu și Marina Almășan, foști parteneri care au ajuns în instanță din cauza neînțelegerilor apărute după despărțire. În plus, pentru Georgică Cornu este o zi decisivă: urmează să afle dacă i se aprobă sau nu ajutorul public judiciar pe care l-a solicitat.
Primele imagini cu iubitul Alexandrei Ungureanu! El e bărbatul care o face fericită pe cântăreață. Cum s-au afișat cei doi | VIDEO # SpyNews
Spynews.ro are primele imagini cu Alexandra Ungureanu și iubitul ei. Am surprins-o pe artistă și pe bărbatul care o face fericită. Cum se comportă cântăreața și partenerul său în public! Imagini exclusive.
Ce condiţii îi pune soțului o cunoscută influenceriță, pentru a mai face un copil! Lista completă| VIDEO # SpyNews
Care sunt condițiile pe care o celebră influenceriță de la noi le pune soțului pentru a face al doilea copil. Ce își dorește aceasta, dar și ce condiții are bărbatul de îndeplinit. Cum a luat hotărârea!
Cea mai tare prietenie din showbiz! Nicolai Tand şi Sorin Brotnei sunt apropiaţi nu doar de ochii lumii! Vezi mai rar aşa ceva # SpyNews
Nicolai Tand și Sorin Brotnei se cunosc de mulți ani. Celebrul bucătar este nașul fostului cântăreț. Au făcut echipă și la Asia Express, în sezonul 7, și se pare că se înțeleg de bine și în viața de zi cu zi. Imagini de senzație cu cei doi.
Milionarul care l-a omorât pe „Dulăul” de la Poliția Rutieră, scandal cu șefii pușcăriei | S-a lăsat cu dosar # SpyNews
Abdullah Ataș, alias „Sultanul veiozelor”, milionarul care l-a omorât cu sânge rece pe agentul rutier Gheorghe Ionescu, supranumit „Dulăul de la Circulație”, zdrobindu-l cu mașina, face show în pușcărie.
