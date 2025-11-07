Cum putem șterge semnele îmbătrânirii? Soluții de la renumitul biogerontolog Aubrey de Grey, la Congresul Internațional de Longevitate
Îmbătrânirea nu vine dintr-o singură cauză, ci din mai multe „semnături” care se adună în timp: celule care nu se mai înlocuiesc cum trebuie, celule „obosite” care refuză să moară și întrețin inflamația, depuneri proteice care încurcă organele, legături chimice care rigidizează țesuturile, „gunoaie” moleculare care se strâng în celule, mitocondrii care nu mai produc energie eficient, plus mutații ce pot scăpa de sub control.
• • •
Îmbătrânirea nu vine dintr-o singură cauză, ci din mai multe „semnături” care se adună în timp: celule care nu se mai înlocuiesc cum trebuie, celule „obosite” care refuză să moară și întrețin inflamația, depuneri proteice care încurcă organele, legături chimice care rigidizează țesuturile, „gunoaie” moleculare care se strâng în celule, mitocondrii care nu mai produc energie eficient, plus mutații ce pot scăpa de sub control.
