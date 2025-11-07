Cum putem șterge semnele îmbătrânirii? Soluții de la renumitul biogerontolog Aubrey de Grey, la Congresul Internațional de Longevitate

22:20

Chiar dacă situația părea că s-a mai liniștit, tensiunile continuă în sala de judecată! Astăzi, 7 noiembrie, are loc un nou termen în procesul dintre Georgică Cornu și Marina Almășan, foști parteneri care au ajuns în instanță din cauza neînțelegerilor apărute după despărțire. În plus, pentru Georgică Cornu este o zi decisivă: urmează să afle dacă i se aprobă sau nu ajutorul public judiciar pe care l-a solicitat.