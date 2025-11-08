Turcia a emis mandate de arestare pe numele premierului Israelului şi a altor oficiali de rang înalt israelieni

17:10

Taifunul Kalmaegi a atins coastele centrale ale Vietnamului, după ce a devastat Filipine. Ministerul vietnamez al Mediului a declarat că în mai multe zone din centrul Vietnamului se înregistrează rafale de vânt cu viteze de aproape 150 km/h. Mii de vietnamezi din zonele de coastă au fost deja evacuaţi, fiind temeri că nivelul mării ar […]