Biroul Parlamentului European a fost deschis la Chişinău
Rador, 8 noiembrie 2025 02:20
La Chișinău a fost deschis vineri Biroul Parlamentului European în Republica Moldova în prezența președintei legislativului comunitar Roberta Metsola și a înaltelor oficialități ale statului. Cu acest prilej, Roberta Metsola a reafirmat sprijinul politic pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. La rândul său, președinta Maia Sandu le-a mulțumit europarlamentarilor pentru susținere și pentru aprobarea […]
• • •
Acum o oră
02:20
02:20
Turcia a emis mandate de arestare pe numele premierului Israelului şi a altor oficiali de rang înalt israelieni # Rador
Procurorii din Turcia au emis mandate de arestare pentru crime de război şi genocid pe numele premierului israelian Benjamin Netanyahu şi pe numele altor oficiali israelieni de rang înalt. Israelul a respins dur acuzaţiile potrivit cărora ar fi comis genocid în Fâşia Gaza. Procurorii din Istanbul au emis mandate de arestare şi pe numele ministrului […]
02:20
România a fost aleasă ieri membru cu drepturi depline al Consiliului Executiv al UNESCO. Este vorba de un mandat de patru ani, care îi permite țării noastre să participe la decizii privind educaţia, ştiinţa, cultura şi comunicarea la nivel internaţional şi să contribuie la implementarea programului organizaţiei până în 2029, potrivit unui comunicat al Ambasadei […]
02:20
SUA au acordat Ungariei scutire completă şi nelimitată de la sancţiunile impuse petrolului şi gazelor naturale din Rusia (Péter Szijjártó) # Rador
Ministrul de externe al Ungariei, Péter Szijjártó, a declarat vineri că Statele Unite au acordat ţării sale o scutire completă şi nelimitată de la sancţiunile asupra petrolului şi gazelor naturale din Rusia. Ministrul ungar de externe se află la Washington împreună cu premierul ungar, Viktor Orbán, care are o întrevedere cu preşedintele american, Donald Trump, […]
Acum 6 ore
22:10
Președintele Nicușor Dan a anunţat pe reţeaua X că a avut o discuţie substanţială cu preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski # Rador
Președintele Nicușor Dan a anunţat pe reţeaua X că a avut astăzi o discuţie substanţială cu preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, cu privire la situaţia actuală de securitate şi la necesitatea intensificării eforturilor pentru a ajunge la o pace durabilă şi justă în Ucraina. Şeful statului a menţionat că Ucraina trebuie să câştige acest război, deoarece […]
22:10
Titlurile de stat Fidelis au în luna noiembrie dobânzi de până la 7,7%, cu scadența la șase ani la cele în lei # Rador
Titlurile de stat Fidelis au luna aceasta dobânzi de până la 7,7%, cu scadența la șase ani la cele în lei, și de 6,3% – pentru cele în euro cu scadența la 10 ani. În cazul donatorilor de sânge, nivelul maxim al dobânzii în lei ajunge la 7,95%. Potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor, ediția […]
22:00
Realizator: Petruța Dinu – Sorin Grindeanu este noul președinte ales al PSD, după ce a primit votul delegaților la congresul extraordinar al formațiunii, desfășurat la Romexpo. În discursul său, Sorin Grindeanu arăta că Partidul Social Democrat va acționa după un plan construit pe nevoile reale ale cetățenilor. Sorin Grindeanu: Spun de pe acum, pentru cei […]
22:00
Trupele americane vor rămâne staționate în România, dar vor exista unele schimbări în modul în care Statele Unite rotesc soldații, a declarat vineri reporterilor șeful Pentagonului, Pete Hegseth./mbaciu/ilapadat (REUTERS – 7 noiembrie)
22:00
Preşedintele SUA are în vedere o posibilă scutire a Ungariei de la sancţiunile asupra petrolului rusesc # Rador
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat vineri că ia în considerare o posibilă scutire a Ungariei de la sancțiunile impuse petrolului rusesc, din cauza dependenței țării de energia din regiune. „Analizăm această posibilitate, deoarece este foarte dificil pentru ei să obțină petrol și gaze din alte zone”, a declarat Donald Trump reporterilor în cadrul […]
Acum 8 ore
19:40
Serbia – Parlamentul a adoptat o lege vizând accelerarea dezvoltării unui proiect imobiliar de lux al lui Jared Kushner # Rador
Parlamentul Serbiei a adoptat vineri o lege care vizează accelerarea dezvoltării unui complex imobiliar de lux din Belgrad, pe un sit închiriat unei companii de investiții fondate de Jared Kushner, ginerele președintelui american, Donald Trump. Compania americană Affinity Global Development își propune să construiască un hotel, apartamente, magazine și birouri pe locul fostului sediu al […]
Acum 12 ore
19:00
Danemarca va interzice utilizarea rețelelor de socializare pentru copiii sub 15 ani, a anunțat vineri guvernul danez, deși părinților li se va permite să facă excepții în cazul tinerilor cu vârsta de până la 13 ani pentru a accesa anumite platforme. Decizia are loc în urma apelului făcut de prim-ministrul Mette Frederiksen, în discursul său […]
18:30
Știri Radio Ujgorod – Angelica Dan
18:10
Peste 1.400 de cetățeni din peste 30 de țări africane luptă alături de forțele rusești în Ucraina, declară Andrii Sîbiha # Rador
Peste 1.400 de cetățeni din peste 30 de țări africane luptă alături de forțele rusești în Ucraina, a declarat, vineri, ministrul ucrainean de Externe. Oficialii ucraineni spun că Rusia a încercat să-și consolideze forța cu care-și atacă vecinul mai mic prin recrutarea de luptători dintr-o varietate de țări, uneori prin subterfugii. Andrii Sîbiha a declarat […]
16:50
Peste 50 de persoane au fost rănite în urma unei explozii la o școală din capitala indoneziană Jakarta. Explozia s-a produs în timpul rugăciunilor de vineri, când la ceremonii se aflau elevi și cadre didactice. Poliția a confirmat că principalul suspect, un individ de 17 ani, era elev la acea școală. Autoritățile au transmis că […]
16:50
Uniunea Europeană anunță că instituie măsuri mai aspre privind acordarea de vize către cetățeni ruși, pe fondul perturbărilor cu drone și acte de sabotaj, după aproape patru ani de război în Ucraina. Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat într-o postare pe rețelele de socializare că declanșarea unui război și așteptarea de călătorii în mod […]
15:30
Paris – Patru persoane arestate în urma protestelor de joi seara în timpul unui concert al Orchestrei Filarmonice israeliene # Rador
Patru persoane au fost arestate după ce protestatarii au folosit fumigene pentru a perturba un concert al Orchestrei Filarmonice israeliene la Paris, joi seară, acesta fiind cel mai recent dintr-un val de incidente anti-israeliene legate de conflictul din Gaza, au declarat vineri oficiali francezi. În imagini postate pe rețelele de socializare, protestatarii au fost văzuți […]
15:20
Moldova – Lukoil va trebui să înceteze operațiunile în țară începând cu 21 noiembrie, din cauza sancțiunilor (ministrul Energiei) # Rador
Ministrul Energiei din Republica Moldova a declarat, vineri, că compania rusă Lukoil va trebui să își oprească operațiunile în țară începând cu 21 noiembrie, din cauza sancțiunilor impuse de SUA luna trecută. Dorin Junghietu a declarat că firma, care deține benzinării și operează un depozit de combustibil la aeroport, nu va putea furniza benzină, motorină […]
14:30
Armata rusă a lansat, vineri, un atac asupra unei stații de autobuz din Novovoronţovka, în regiunea ucraineană Herson. Conform informațiilor preliminare, două persoane au fost rănite în urma atacului. Deocamdată, nu se știe ce tip de armă a folosit armata rusă pentru a ataca Novovoronţovka./sdan/denisse (KORESPONDENT – 7 noiembrie)
14:30
Situația economică din cadrul Uniunii este deja critică, a remarcat purtătorul de cuvânt oficial al Ministerului rus de Externe. Aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană (UE) ar putea ‘sfâșia’ situația economică din Europa, a declarat Zaharova, în cadrul unui briefing. ‘Perspectivele de aderare ale Ucrainei se confruntă cu o nemulțumire crescândă în rândul statelor membre ale […]
14:20
Știri Radio Ujgorod – Angelica Dan
Acum 24 ore
14:00
Studiu: aproape 50% dintre lucrătorii culturali nu își pot acoperi necesitățile din câștigurile realizate # Rador
Centrul Cultural Clujean a lansat a treia ediție a studiului Reform: munca în sectorul cultural 2025, care analizează nivelul veniturilor și formele de angajare, condițiile de lucru, starea de bine și libertatea de expresie în sector. Rezultatele cercetării relevă un tablou profesional fragil: doar 19% dintre lucrătorii culturali participanți la studiu câștigă suficient pentru a-și […]
13:50
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, aflată în vizită la Chișinău, a adresat forului legislativ al Republicii Moldova un mesaj de încurajare a integrării europene și a susținut deschiderea negocierilor de aderare. Relatează colega noastră de la Radio România Chișinău, Victoria Cernea. Reporter: Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a declarat în parlamentul de la Chișinău că […]
13:40
Rusia solicită clarificări din partea SUA cu privire la intenţiile de testare nucleară, după afirmaţiile lui Donald Trump # Rador
Rusia a afirmat vineri că ar vrea ca Statele Unite să clarifice recentele afirmații ale președintelui american, Donald Trump, privind posibila reluare a testelor nucleare, având în vedere că un astfel de pas ar putea declanșa reacții serioase din partea altor țări. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a făcut aceste […]
13:30
Kremlinul a comentat informaţiile potrivit cărora Lavrov ar fi „căzut în dizgrația” lui Putin # Rador
Nu există nicio bază pentru informaţiile conform cărora ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, ar fi ‘căzut în dizgrația’ liderului rus, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru Agenţia de presă TASS. Informaţiile respective despre Lavrov au apărut pe rețelele de socializare, săptămâna aceasta. Cei care au făcut aceste postări subliniază faptul […]
12:50
Printre subiectele de negociere, problema sancțiunilor este cea mai importantă (Viktor Orbán) # Rador
La negocierile cu președintele american Donald Trump, problema sancțiunilor energetice rusești este cea mai serioasă și importantă chestiune pentru gospodăriile, familiile și companiile ungare, a declarat vineri premierul Viktor Orbán, în cadrul emisiunii „Bună dimineața, Ungaria!” (Jó reggelt, Magyarország!), difuzată de Radio Kossuth din Budapesta. În interviu difuzat de la Washington cu câteva ore înainte […]
12:30
Autor:Alexandru Eduard Balaci Introducere Pe 7 noiembrie 1911 se năștea Maria Lătărețu, una dintre cele mai mari voci ale muzicii populare românești, o artistă care a marcat istoria cântecului tradițional prin autenticitate, sensibilitate și puterea de a transmite sufletul satului românesc. Supranumită „Privighetoarea Gorjului”, ea a fost o ambasadoare a folclorului românesc, o prezență emblematică […]
11:40
Rata sărăciei relative a fost anul trecut de 19%, adică sunt afectaţi aproape 3,6 milioane de oameni, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică. Sărăcia relativă reprezintă ponderea persoanelor cu un venit mai mic de 60% din media calculată în totalul populaţiei, ceea ce înseamnă că veniturile lor sunt atât de scăzute încât le […]
11:20
Jurnalistul şi producătorul britanic de film Charlie Ottley, autorul mai multor documentare despre ţara noastră, a primit cetăţenia română # Rador
Jurnalistul şi producătorul britanic de film Charlie Ottley autorul mai multor documentare despre ţara noastră, a primit ieri cetăţenia română. La ceremonie au luat parte ambasadorul Marii Britanii la Bucureşti, Giles Portman, ministrul justiţiei, Radu Marinescu, şi preşedintele interimar al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, Claudia Ţapardel. Ottley, care a realizat documentarele Wild Carpathia şi Flavours […]
11:00
Președintele american, Donald Trump, se întâlnește vineri cu premierul Ungariei, Viktor Orbán # Rador
Președintele american, Donald Trump, se întâlnește vineri cu premierul Ungariei, Viktor Orbán, cei doi lideri urmând să discute despre dependența Ungariei de petrolul rusesc, într-un moment în care Trump încearcă să convingă statele să renunțe la acesta. Orbán, un vechi aliat al lui Trump, va avea prima întâlnire bilaterală cu președintele american de la revenirea […]
10:40
WWF demarează plantări în București pentru speciile polenizatoare, alăturându-se eforturilor depuse de organizații locale # Rador
Prima plantare pentru polenizatori alături de Club Clorofila, la Muzeul Hărților București, 7.11.2025. WWF-România demarează, alături de organizații locale cu o misiune ecologică și comunitară, o serie de intervenții în spații verzi din capitală pentru a crea condiții favorabile pentru speciile polenizatoare – albine, fluturi și alte insecte, care se află în declin accelerat în […]
10:30
Este congres PSD astăzi la Bucureşti, la Romexpo. Social-democraţii îşi aleg o nouă conducere şi schimbă şi statutul partidului în efortul de a-şi recâştiga alegătorii. Actualul lider interimar, Sorin Grindeanu, este singurul candidat pentru funcţia de preşedinte şi a transmis deja că de astăzi va începe un nou capitol pentru PSD, bazat pe responsabilitate, unitate […]
10:10
Ministrul energiei, Bogdan Ivan, despre importanţa ca în viitor să fie scăzut prețul la energie pentru consumatorul final și companii # Rador
Ministrul energiei, Bogdan Ivan, a subliniat ieri importanţa ca în viitor să fie scăzut prețul la energie pentru consumatorul final și companii. El a declarat la 32-a ediții Galei „Topul național al firmelor”, organizat de Camera de Comerț și Industrie a României, că acest lucru poate fi făcut prin crearea de noi capacități de producție, […]
09:30
Procurorii şi poliţiştii au făcut percheziţii în Capitală la sediile unor firme de furnizare a energiei electrice # Rador
Procurorii şi poliţiştii au făcut ieri percheziţii în Capitală la sediile unor firme de furnizare a energiei electrice, precum şi la locuinţele unor persoane fizice implicate. Potrivit unor surse judiciare, sunt vizate firme din grupul Tinmar Energy, care ar fi manipulat artificial preţul energiei pentru a obţine compensaţii mari de la stat. În numai câteva […]
09:30
ÎCCJ a decis definitiv ca acţiunile companiei Gabriel Resources să fie puse sub sechestru asigurător # Rador
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis definitiv ca acţiunile companiei Gabriel Resources să fie puse sub sechestru asigurător, ca o garanţie pentru recuperarea creanţelor de peste 46 de milioane de lei pe care firma canadiană le datorează statului român, reprezentând cheltuielile efectuate în arbitrajul internaţional. Potrivit judecătorilor, efectul acestei decizii este acela că, […]
09:00
Preşedintele american, Donald Trump, a găzduit la Casa Albă lideri din cinci state central-asiatice. El a declarat că sunt importante acordurile pe marginea resurselor vaste de minerale esenţiale din regiune. Statele Unite urmăresc extinderea accesului american într-o regiune cu care Rusia şi China au deja legături aprofundate. Preşedintele Trump a declarat că unul dintre statele […]
09:00
O furtună puternică, ce a cauzat moartea a peste 180 de persoane în Filipine, a provocat pagube masive în centrul Vietnamului. Taifunul Kalmaegi a ajuns joi noaptea în Vietnam, cu vânt de aproape 150 km pe oră. Furtuna a scos din rădăcină copaci, a distrus acoperişuri şi a spart ferestre mari. Mii de oameni s-au […]
08:50
EVENIMENTE INTERNE – Președinție * Participarea Președintelui, Nicușor Dan, la evenimentul „Dialog pentru dezvoltare – Summit 2025 – Dezvoltare inteligentă, competitivitate europeană”, organizat de Confederația Patronală Concordia – ora 10:00, la InterContinental Athénée Palace Bucharest. Alocuțiunea Președintelui României va fi transmisă prin sistemul unic de transmisiune în direct și pe site-ul Administrației Prezidențiale: https://bit.ly/LIVEPR – […]
08:20
Poliţia Capitalei: Suspecţii care au lipit coduri QR false pe panourile de parcare din Sectorul 1 au fost depistaţi # Rador
Poliţiştii i-au identificat pe cei care au lipit în luna iulie stickere QR peste cele originale în parcări din Sectorul 1 al Capitalei pentru a sustrage bani. Oamenii legii au făcut ieri percheziţii în Bucureşti şi în Teleorman, au descoperit că patru persoane ar fi responsabile de fapte – două direct şi două în complicitate. […]
Ieri
01:10
EURONEWS: Rutte dă asigurări despre retragerea trupelor din România: „Statele Unite sunt implicate în apărarea flancului estic” # Rador
EURONEWS (Italia), 6 noiembrie 2025 – Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a încercat să minimalizeze îngrijorările legate de retragerea parțială a trupelor americane din România în timpul unei vizite în țară, insistând că Washingtonul va rămâne angajat în apărarea flancului estic al Alianței. „Schimbările la poziția forțelor americane nu sunt neobișnuite”, a declarat Rutte […]
00:40
NATO a readus România pe prima pagină a ziarelor străine și, asta, datorită prezenței la București a secretarului general al organizației, Mark Rutte. După cum este de altfel cunoscut, secretarul general al NATO s-a aflat la București cu ocazia Forumului anual al NATO pentru Industria de Apărare, organizat anul acesta în capitala României. Presa americană […]
6 noiembrie 2025
22:20
Germania a decis joi ca armata sa, Bundeswehr, să ofere Belgiei sprijin rapid în materie de capacități anti-dronă, a anunțat Ministerul Apărării. Decizia vine ca răspuns la solicitarea Belgiei de asistență, în urma apariției unor drone deasupra unei baze militare aeriene./aionita/atataru (REUTERS – 6 noiembrie)
19:50
Fosta președintă a Camerei Reprezentanţilor din SUA, democrata Nancy Pelosi, nu va mai candida pentru un nou mandat # Rador
Fosta președintă a Camerei Reprezentanților din Congresul Statelor Unite ale Americii, democrata Nancy Pelosi, a anunțat că se va pensiona în 2027, atunci când își va încheia actualul mandat de deputat, al 19-lea. Postul american de televiziune ABC News notează că doamna Pelosi, în vârstă de 85 de ani, a fost prima femeie aleasă președinte […]
19:50
Ministerul de Externe anunță că în Bulgaria amenzile de circulație trebuie achitate în mod obligatoriu pe loc # Rador
Ministerul de Externe anunță că în Bulgaria amenzile de circulație trebuie achitate în mod obligatoriu pe loc. Potrivit unui comunicat al diplomației de la București, măsura luată prin modificarea legii privind circulația pe drumurile publice se aplică tuturor șoferilor care nu au domiciliul pe teritoriul Bulgariei, inclusiv cetățenilor români. Plata se va face prin card […]
19:00
Interpretul de manele, Dani Mocanu, a fost dat în urmărire generală după ce nu a fost găsit la domiciliu de polițiști # Rador
Interpretul de manele, Dani Mocanu, condamnat astăzi definitiv la patru ani de închisoare cu executare într-un dosar de tentativă de omor și tulburare a ordinii și liniștii publice, a fost dat în urmărire generală după ce nu a fost găsit la domiciliu de polițiști. Oamenii legii l-au dat în urmărire generală și pe fratele său, […]
18:40
Vicepreședinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, atrage atenția că sărăcia pare să-și mențină nivelul sau chiar să se accentueze # Rador
Realizator: Mihaela Mihai – Vicepreședinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, atrage atenția că în pofida politicilor și țintelor guvernelor de la nivel global, sărăcia pare să-și mențină nivelul sau chiar să se accentueze, ceea ce impune o abordare nouă din partea politicului. Inclusiv în Uniunea Europeană anumite tendințe sunt alarmante, crede ea. Roxana Mînzatu a participat […]
18:40
Știri Radio Ujgorod – Elvira Chilaru
17:10
Taifunul Kalmaegi a atins coastele centrale ale Vietnamului, după ce a devastat Filipine. Ministerul vietnamez al Mediului a declarat că în mai multe zone din centrul Vietnamului se înregistrează rafale de vânt cu viteze de aproape 150 km/h. Mii de vietnamezi din zonele de coastă au fost deja evacuaţi, fiind temeri că nivelul mării ar […]
17:00
Curs online gratuit: „Narațiuni, știri și zgomot” despre instrumente AI, dezinformare și jurnalism # Rador
O nouă resursă de învățare dezvoltată pentru profesioniștii media din domeniul jurnalismului, pentru studenții și pentru profesorii de jurnalism și comunicare de masă din întreaga Europă: „Narațiuni, știri și zgomot: AI, jurnalism și integritatea informațiilor” (Narratives, News, and Noise: AI, Journalism, and the Integrity of Information), disponibilă în limba engleză aici. Creat în cadrul proiectului PROMPT, finanțat de […]
17:00
Preafericirea Sa Claudiu-Lucian Pop este noul Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolic # Rador
Sinodul Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice, reunit în sesiune extraordinară la Roma în perioada 2-6 noiembrie 2025, l-a ales pe Preasfinţia Sa Claudiu-Lucian Pop, în prezent Episcop Eparhial de Cluj-Gherla, ca Arhiepiscop și Mitropolit de Alba Iulia și Făgăraș și Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice. Noul Arhiepiscop Major a […]
16:50
Omul de afaceri Fănel Bogos a fost reținut de procurorii DNA din Iași într-un dosar de corupție # Rador
Omul de afaceri Fănel Bogos, administrator al unei societăți din domeniul creșterii păsărilor, a fost reținut de procurorii DNA din Iași, fiind acuzat de instigare la șantaj în formă continuată și cumpărare de influență în formă continuată. În același dosar, alte trei persoane au fost reținute și două persoane au fost plasate sub control judiciar. […]
