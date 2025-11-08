INTERVIU ZdI | Dacă Odesa cade, Iașul nu mai are scut: istoricul Armand Goșu avertizează asupra vulnerabilității Moldovei. „Deci, repet, din armată s-a furat”

04:40

Înainte de Brexit, mulți români aduceau mașini second-hand din Marea Britanie, țară unde volanul este amplasat pe dreapta, și le înmatriculau aici fără bătăi mari de cap. După ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană, importurile s-au redus, pentru că aceste mașini trebuie acum adaptate, mai exact volanul trebuie mutat pe partea stângă înainte de a putea fi înmatriculate în România.