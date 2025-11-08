Oana Gheorghiu, replică la atacurile PSD: ”Sub nicio formă nu se poate vorbi despre mine ca fiind antiamerican”
Aktual24, 8 noiembrie 2025 18:20
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat sâmbătă că a admirat întotdeauna tot ce înseamnă Statele Unite ale Americii și a susținut că nu se poate vorbi despre ea ‘sub nicio formă ca fiind antiamerican’. Ea a precizat, într-o emisiune la Digi 24, că susține cu toată forța Parteneriatul strategic al României cu SUA. ‘Am scris, la […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 30 minute
18:20
Oana Gheorghiu, replică la atacurile PSD: ”Sub nicio formă nu se poate vorbi despre mine ca fiind antiamerican” # Aktual24
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat sâmbătă că a admirat întotdeauna tot ce înseamnă Statele Unite ale Americii și a susținut că nu se poate vorbi despre ea ‘sub nicio formă ca fiind antiamerican’. Ea a precizat, într-o emisiune la Digi 24, că susține cu toată forța Parteneriatul strategic al României cu SUA. ‘Am scris, la […]
18:20
Gheorghiu îi enervează iar pe PSD-iști: ”Când PSD va fi un partid bun, României o să-i meargă mai bine/ E trist că niște bărbați politici folosesc o femeie care nu le-a făcut nimic ca să-și ducă bătăliile” # Aktual24
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, într-un interviu la Digi24, că România „va fi mai bine” în momentul în care Partidul Social Democrat – cel mai mare partid al țării – „va fi mai bun, mai reformat, cu oameni cu viziune și cu dorință sinceră de a face România bine”. „Poate că sună ciudat, dar eu […]
Acum 4 ore
16:10
Noi reguli ale UE în privința cetățenilor Rusiei. Tot mai mulți ruși vor să vină în Europa # Aktual24
Comisia Europeană a anunțat înăsprirea regulilor privind eliberarea vizelor Schengen pentru cetățenii ruși care locuiesc în Rusia, ca urmare a „războiului de agresiune” declanșat de Moscova împotriva Ucrainei. Potrivit noilor norme, persoanele cu pașaport rusesc vor primi doar vize de scurtă ședere, valabile pentru o singură intrare. „Noile reguli restricționează sever eliberarea vizelor multiple pentru […]
15:40
China protestează după discursul surpriză al vicepreședintei Taiwanului în Parlamentul European # Aktual24
Beijingul a depus un protest oficial pe lângă Uniunea Europeană, după ce vicepreședinta Taiwanului, Hsiao Bi-khim, a susținut vineri un discurs neașteptat în cadrul unei conferințe desfășurate la Parlamentul European din Bruxelles. Potrivit organizatorilor, Hsiao este cel mai înalt oficial taiwanez care a vorbit vreodată într-o instituție legislativă străină în care insula nu are recunoaștere […]
15:10
Atac disperat al Rusiei asupra Ucrainei: a trimis vineri noapte peste 450 de drone și 45 de rachete # Aktual24
Rusia a lansat 450 de drone și 45 de rachete asupra sectorului energetic și altor infrastructuri ale Ucrainei în atacurile din noaptea de vineri spre sâmbătă, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de Reuters și EFE, citate de Agerpres. Președintele ucrainean și-a reiterat apelul către aliații Kievului de a impune sancțiuni mai severe împotriva […]
Acum 6 ore
14:40
Ucraina va încerca să se asigure că „nu va exista petrol rusesc în Europa”, a declarat vineri seara preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, după ce Ungaria a obţinut în aceeaşi zi o exceptare de la sancţiunile impuse Rusiei în urma întrevederii între preşedintele american Donald Trump şi premierul ungar Viktor Orban la Casa Albă, potrivit DPA, […]
14:00
Senatorul Paul Pintea, recidivist. A fugit iar de polițiști, el conducea mașina având permisul suspendat. De la POT el a ajuns la PSD # Aktual24
În noaptea de joi spre vineri, senatorul Paul Ciprian Pintea, fost POT, actual PDS, a fost prins de polițiștii rutieri din Zalău conducând un autoturism cu permisul suspendat, iar când i s-a făcut semn să oprească, a ignorat indicațiile agenților și și-a continuat drumul. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj, incidentul s-a […]
13:10
Cum s-a sucit Băluță. Acum: ”Nicușor Dan a fost o prezenţă necesară în viaţa acestui oraş”. Acum șase luni: ”Nicușor Dan – blocatorul general, dezamăgirea generală a acestui oraș” # Aktual24
Daniel Băluţă, candidatul PSD pentru funcţia de primar al Capitalei, are numai cuvinte de laudă acum la adresa lui Nicușor Dan, în condiții în care acum doar șase luni, înainte de prezidențiale, spunea despre același Nicușor Dan că este ”dezamagirea generală pentru acest oraș”. „Să ştiţi că a fost o prezenţă necesară în viaţa acestui […]
Acum 8 ore
12:00
INTERVIU Claudiu Târziu, fost lider AUR: ”Georgescu are lângă el foști ofițeri din serviciile secrete/ Ruptura dintre George Simion & Anca Alexandrescu și Călin Georgescu devine tot mai limpede” # Aktual24
Claudiu Târziu – fost co-președinte AUR și fondator al Acțiunii Conservatoare (ACT) – îi aduce acuzații grave serioase fostului său partener politic, George Simion. Într-un interviu pentru aktual24.ro el dezvăluie cum a fost aleasă Anca Alexandrescu drept candidată AUR la Primăria Capitalei și cu ce amenințări se confruntă din partea oamenilor lui Simion după ce […]
12:00
Cultul personalității ia proporții în America: Melania Trump a fost desemnată „Patriotul anului” de postul de televiziune Fox News, în cadrul unei ceremonii grandioase – VIDEO # Aktual24
Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a fost recent onorată cu premiul „Patriotul anului”, acordat de Fox Nation, platforma de streaming afiliată rețelei Fox News. Evenimentul a atras atenția atât a susținătorilor, cât și a criticilor, în contextul controverselor legate de apropierea media dintre Fox și președintele Donald Trump și familia sa. Premiul i-a […]
11:30
„Văduvele negre” dau lovitura: tot mai multe rusoaice se căsătoresc cu soldații care pleacă pe frontul din Ucraina, pentru a încasa despăgubiri după moartea acestora # Aktual24
În contextul conflictului tot mai intens dintre Rusia și Ucraina, un nou tip de escrocherie a început să se răspândească în Rusia. Potrivit unui articol din The Wall Street Journal, tot mai multe femei se căsătoresc cu soldați care urmează să fie trimiși pe front, nu din dragoste, ci pentru a încasă despăgubirile substanțiale acordate […]
11:10
Fostul președinte Traian Băsescu critică dur congresul PSD: „A fost atât de grețos… N-aveau nevoie de 3.000 de oameni, era suficient să aducă cincizeci” # Aktual24
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a comentat vineri seara, la B1 TV, congresul organizat de PSD, catalogând evenimentul drept „grețos”. Congresul a avut loc în contextul în care Sorin Grindeanu a candidat singur și a fost ales președinte al formațiunii politice, în prezența a aproape 3.000 de delegați social-democrați, transmite News.ro. Inițial, Băsescu a […]
11:10
Treizeci și șase de artefacte scoase ilegal din Egipt au fost recuperate din Statele Unite în cooperare cu autoritățile americane, a declarat Ministerul Turismului și Antichităților din Egipt. „Artefactele au fost predate de autoritățile americane Ambasadei Egiptului în SUA și au ajuns în Egipt acum aproximativ două săptămâni”, a declarat Nevine El-Aref, consilier media al […]
10:50
Cea mai mare pânză de păianjen din lume, descoperită într-o peșteră izolată de la granița dintre Grecia și Albania # Aktual24
Cercetătorii au descoperit ceea ce spun că este cea mai mare pânză de păianjen cunoscută din lume. Pânza, descoperită într-o peșteră izolată de la granița dintre Grecia și Albania, cunoscută sub numele de Peștera Sulphur, acoperă o suprafață de aproximativ 106 metri pătrați și găzduiește peste 111.000 de păianjeni, conform studiului publicat luna trecută în […]
Acum 12 ore
10:30
Forarea după minerale în adâncul oceanului ar putea avea consecințe imense pentru animalele minuscule aflate în centrul vastei rețele trofice marine – și, în cele din urmă, ar putea afecta pescuitul și alimentele care ajung pe farfuriile noastre, potrivit unui nou studiu. Mineritul de adâncime înseamnă forarea fundului mării pentru „noduli polimetalici” încărcați cu minerale […]
10:30
Acționarii Tesla au respins propunerea de investiție în compania de inteligență artificială xAI a lui Elon Musk # Aktual24
Acționarii Tesla Inc. nu au aprobat o propunere care ar fi permis companiei să investească în startupul de inteligență artificială xAI, fondat de Elon Musk, CEO-ul producătorului auto. Decizia ar putea complica planurile miliardarului de a conecta mai strâns afacerile sale în domeniile auto, AI și rețele sociale. Potrivit unui raport depus vineri seară la […]
10:10
Accident spectaculos pe bulevardul Constantin Brâncoveanu din Capitală: o mașină s-a răsturnat după ce a lovit un stâlp de iluminat # Aktual24
Un accident rutier s-a produs sâmbătă dimineață, în jurul orei 07:00, pe bulevardul Constantin Brâncoveanu, în Sectorul 4 al Capitalei. Potrivit Brigăzii Rutiere a Poliției Capitalei, o femeie în vârstă de 66 de ani a pierdut controlul volanului, iar mașina pe care o conducea s-a lovit de un stâlp de iluminat public și s-a răsturnat […]
10:00
Numărul centenarilor din Italia crește. În 2025, încă 2.000 de persoane au atins pragul de 100 de ani # Aktual24
Numărul persoanelor din Italia care trăiesc până la 100 de ani continuă să crească, peste 2.000 atingând vârsta de 100 de ani în 2025, marea majoritate fiind femei. În prezent, există 23.548 de locuitori în Italia care au 100 de ani sau peste, comparativ cu 21.211 în 2024, conform ultimelor cifre de la Istat, agenția […]
09:50
O scrisoare de recomandare a președintelui american Abraham Lincoln pentru prietenul său de culoare, expusă la muzeul prezidențial # Aktual24
Biletul scurt, scris de mână, este o scrisoare de recomandare tipică pentru un bărbat care își caută un loc de muncă. Dar autorul este președintele Statelor Unite. Este anul 1861, iar cel care își caută un loc de muncă este un bărbat de culoare. Abraham Lincoln a scris această rugăminte pentru tânărul său prieten, William […]
09:40
Turcia a emis mandate de arestare pentru 37 de oficiali israelieni, inclusiv premierul Benjamin Netanyahu # Aktual24
Biroul Procurorului-Șef din Istanbul a emis mandate de arestare pentru 37 de oficiali israelieni, printre care se numără și prim-ministrul Benjamin Netanyahu, acuzați de „genocid” și „crime împotriva umanității” în Fâșia Gaza. Potrivit agenției de stat turcă Anadolu, mandatele au fost emise la solicitarea Procuraturii din Istanbul și vizează „principalii reprezentanți ai autorităților israeliene”. Printre […]
09:40
Bradul de Crăciun de la Rockefeller Center, își începe călătoria din nordul statului New York spre Manhattan # Aktual24
Impresionantul brad de Crăciun care va lumina Rockefeller Center din New York în acest sezon de sărbători este în drum spre metropolă. Molidul norvegian, înalt de 23 de metri, a fost tăiat joi dimineață în East Greenbush, o suburbie a orașului Albany, situată la aproximativ 240 de kilometri nord de Manhattan. Bradul de 11 tone […]
09:30
Proiectul Sunrise: Qantas prezintă avionul care va zbura fără escală de la Londra și New York la Sydney # Aktual24
În urmă cu doar 80 de ani, călătoria la Sydney sau Melbourne din Londra sau New York dura mai mult de o săptămână. Acum, o aeronavă de pasageri care poate parcurge călătoria fără opriri se află în etapele finale de construcție, a anunțat Qantas vineri, publicând primele imagini cu avionul în timp ce este asamblat. […]
09:20
Viktor Orban a schimbat „licuricii”: El susține că Ungaria a fost scutită de sancțiunile americane și va continua să cumpere petrol rusesc. În realitate, scutirea e pe doar un an și Ungaria va fi obligată să cumpere gaz lichefiat din SUA # Aktual24
Premierul ungar Viktor Orbán a anunțat că Ungaria a obținut o scutire oficială de la sancțiunile impuse de Statele Unite asupra importurilor de energie din Rusia, permițându-i să continue achizițiile de petrol și gaze prin conductele Drujba și TurkStream. Declarația a fost făcută după întrevederea lui Orbán cu președintele american Donald Trump la Casa Albă. […]
09:10
Soldații ruși care refuză să lupte sunt dați „dispăruți în misiune” de comandanții lor și vânduți pentru a face muncă silnică # Aktual24
În plină ofensivă rusă pe frontul din sudul Ucrainei, comandanţii Armatei Ruse recurg la practici barbare: vând soldaţii care refuză să participe la asalturi către colaboratori locali, care îi forțează să muncească gratuit. Dezvăluirea vine de la mişcarea de partizani ATESH, care a documentat cazuri în Regimentul 1152 Puşcaşi Motorizaţi, staţionat în direcţia Zaporijjia. Potrivit […]
09:10
Pe măsură ce detaliile jafului de la Luvru din 19 octombrie continuă să iasă la iveală, o anumită revelație a provocat uimire colectivă, o ușoară neîncredere și un cor global de glume. Conform relatărilor din presă, parola pentru sistemul de supraveghere video al muzeului Luvru era pur și simplu: „Louvre”. Da. Ușa digitală de la […]
08:40
Descoperirea secolului? Sub platoul de la Gizeh a fost identificată o structură misterioasă, în formă de „L”, care ar putea ascunde mormântul unui faraon # Aktual24
O structură misterioasă în formă de L, ascunsă la doar doi metri sub nisipul Cimitirului Vestic din platoul Giza, a fost identificată de o echipă internațională condusă de profesorul Motoyuki Sato de la Universitatea Tohoku (Japonia). Descoperirea reaprinde fascinația pentru una dintre cele șapte minuni ale lumii antice, scrie Archaeology News. Cimitirul Vestic, situat la […]
08:30
Airbnb de 180 de lire sterline pe noapte, pe care oaspeții îl împart cu un cal pe nume Basil # Aktual24
Un Airbnb neobișnuit din comitatul Nottinghamshire, Marea Britanie, oferă turiștilor șansa de a petrece noaptea într-un hambar, cu un cal în miniatură. Brittany Sparham, în vârstă de 28 de ani, a început să-și închirieze hambarul în timpul pandemiei, din cauza creșterii popularității vacanțelor acasă. Întrucât clădirea împărțea peretele cu grajdurile, proprietarul a decis că ar […]
08:00
Biologul american James Watson, unul dintre descoperitorii structurii ADN, a încetat din viață, la vârsta de 97 de ani # Aktual24
Biologul american James Dewey Watson, laureat al premiului Nobel pentru Medicină în 1962, a încetat din viață joi, 6 noiembrie, la vârsta de 97 de ani, în East Northport, New York. Decesul a survenit în urma unei infecții severe pentru care a fost internat săptămâna trecută la spital, a confirmat vineri Cold Spring Harbor Laboratory […]
Acum 24 ore
23:00
Convoiul IDF care transportă trupul unui presupus ostatic a părăsit Gaza și se îndreaptă spre Institutul medico-legal din Tel-Aviv pentru identificare # Aktual24
Un sicriu care conține pesupusele rămășițe ale unui ostatic mort a fost scos din Fâșia Gaza de către armată. Sicriul a fost ridicat de la Hamas și Jihadul Islamic Palestinian de Crucea Roșie. Cadavrul este acum escortat de poliție la Institutul de Medicină Legală Abu Kabir din Tel Aviv pentru identificare, un proces despre care […]
22:50
Cel puțin 7 persoane de la baza zmericană Andrews s-au îmbolnăvit după ce au primit un pachet suspect cu pulbere albă # Aktual24
Cel puțin șapte persoane au fost transportate la spital de la baza militară americană Andrews din statul Maryland, după ce un colet suspect a fost livrat joi. Mai multe persoane au fost transportate la Centrul Medical Malcolm Grow din bază după ce coletul, care conținea o pulbere albă necunoscută, a fost deschis, au declarat trei […]
22:40
Trump spune că „analizează” scutirea Ungariei de sancțiunile privind achiziționarea de petrol rusesc # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, i-a spus vineri premierului ungar, Viktor Orban, că va lua în considerare scutirea țării sale de sancțiunile privind achizițiile de petrol rusesc. „Analizăm această posibilitate deoarece le este foarte dificil să obțină petrol și gaze din alte zone. După cum știți, nu au avantajul de a avea mare”, a declarat Trump […]
22:30
Organizațiile civile de căutare și salvare din Marea Mediterană au rupt legăturile cu garda de coastă libiană, pe care o acuză de abuzuri asupra miganților # Aktual24
Mai multe nave de salvare ale ONG-urilor care operează în Marea Mediterană au suspendat comunicarea cu garda de coastă libiană, invocând escaladarea incidentelor legate de solicitanți de azil interceptați violent pe mare și duși în tabere unde se practică tortura, violurile și munca forțată. Cele 13 organizații de căutare și salvare și-au descris decizia ca […]
22:00
Cel puțin 54 de persoane au fost rănite în exploziile de la o moschee din cadrul unui liceu din Indonezia # Aktual24
Cel puțin 54 de persoane au fost rănite în exploziile care au zguduit o moschee de la un liceu în timpul rugăciunilor de vineri din capitala Indoneziei, Jakarta. Autoritățile au declarat ulterior că suspectul este un elev în vârstă de 17 ani, care a fost rănit și era supus unei intervenții chirurgicale. Martorii au declarat […]
21:50
În SUA, OpenAI se confruntă cu 7 procese care susțin că ChatGPT a inoculat oamenilor iluzii și i-a determinat să se sinucidă # Aktual24
OpenAI se confruntă cu șapte procese, în instanțe din California, în care se susține că ChatGPT ar fi contribuit la sinucideri și la apariția de halucinații chiar la persoane care nu aveau probleme anterioare de sănătate mintală. Procesele intentate joi invocă ucidere din culpă, sinucidere asistată, omor involuntar și neglijență. Acestea au fost înaintate în […]
21:50
SUA au ridicat sancțiunile împotriva președintelui sirian Ahmed al-Sharaa înainte de întâlnirea cu Trump de luni # Aktual24
Statele Unite au ridicat sancțiunile împotriva președintelui sirian Ahmed al-Sharaa, la o zi după ce Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a făcut același lucru, înainte de întâlnirea sa cu Donald Trump de săptămâna viitoare. Conform unui anunț de pe site-ul Departamentului Trezoreriei din SUA, Statele Unite au ridicat desemnările de Terorist Global Special Desemnat […]
21:10
Armele cheie ale Chinei în lupta cu SUA pentru inteligența artificială: clustere masive de cipuri Huawei și energie ieftină # Aktual24
Semiconductorii chinezi concepuți pentru inteligența artificială nu pot concura cu cei ai firmei americane Nvidia. Cu toate acestea, China a reușit să continue să dezvolte modele de inteligență artificială extrem de avansate, multe dintre ele rulând pe cipuri autohtone. Secretul Chinei? O multitudine de clustere de energie ieftină și cipuri gigantice de la campionul tehnologic […]
21:10
Lavrov a dispărut după ce „a dat-o în bară” cu summitul Putin-Trump. Kremlinul neagă că va fi dat afară # Aktual24
Un apropiat de rang înalt al președintelui rus Vladimir Putin a respins vineri informațiile din presă potrivit cărora ministrul de externe Serghei Lavrov ar fi căzut în dizgrație, numindu-le „complet neadevărate”. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a insistat în fața jurnaliștilor că Lavrov își continuă activitatea în funcția sa, scrie POLITICO. Ziarul The […]
21:10
„Congresul PSD de astăzi a fost o demonstrație de goliciune politică”, acuză vicepreședintele PNL, Alexandru Muraru # Aktual24
Vicepreședintele Partidului Național Liberal, Alexandru Muraru, a lansat un atac dur la adresa Partidului Social Democrat, după congresul organizat astăzi de formațiunea condusă de Marcel Ciolacu. Liberalul consideră că evenimentul a fost „o demonstrație de goliciune politică”, lipsită de substanță și de idei autentice, acuzând PSD de populism, demagogie și iresponsabilitate. Într-o postare publicată pe […]
21:10
Poliția spaniolă a arestat 13 presupuşi membri ai bandei venezuelene Tren de Aragua, desemnată de SUA drept organizație teroristă # Aktual24
Poliția spaniolă a arestat 13 presupuşi membri ai bandei venezuelene Tren de Aragua, a confiscat un depozit de droguri ilegale și a desființat două laboratoare de droguri, au declarat autoritățile vineri. Arestările au fost efectuate în cinci orașe în cadrul primei operațiuni din Spania de destructurare a unei presupuse celule a bandei de deținuți din […]
21:00
Trump, despre retragerea trupelor: ”Îmi plac românii, sunt grozavi. Relația cu România e foarte bună!” # Aktual24
Președintele american Donald Trump a vorbit, într-o conferință din timpul vizitei premierului maghiar Viktor Orban, despre retragerea unei părți a trupelor americane din România, spunând că e doar „o mutare dintr-o parte în alta”. „Doar facem schimbări, mutăm…”, a răspuns Trump unei întrebări. Cu toate astea, el a fost neclar, adăugând că „e același număr […]
20:50
Trump despre retragerea trupelor: Doar mutăm oamenii. Îmi plac românii, sunt grozavi. Relația cu România e foarte bună! # Aktual24
Președintele american Donald Trump a vorbit, într-o conferință din timpul vizitei premierului maghiar Viktor Orban, despre retragerea unei părți a trupelor americane din România, spunând că e doar „o mutare dintr-o parte în alta”. „Doar facem schimbări, mutăm…”, a răspuns Trump unei întrebări. Cu toate astea, el a fost neclar, adăugând că „e același număr […]
20:40
Prețurile mașinilor electrice au scăzut considerabil și au rămas doar puțin deasupra celor cu motoare termice # Aktual24
Conform unui studiu, mașinile electrice din Germania costă acum doar cu puțin mai mult decât vehiculele comparabile cu motor cu ardere internă. Acesta este rezultatul unui studiu recent privind reducerile de preț realizat de expertul din industrie Ferdinand Dudenhöffer, citat de Agenția de presă DPA. Expertul în industria auto a calculat că diferența de preț […]
20:30
SINTEZĂ. Ascensiunea lui Grindeanu. De la pilele tatălui la premierul „noaptea ca hoții”. Și de la ostracizare la șefia PSD # Aktual24
Sorin Grindeanu a fost ales vineri președintele PSD, cu 2787 de voturi pentru dintr-un total de 2810 voturi exprimate. Au fost 8 abțineri și 15 voturi împotrivă. Aproape unanimitate pentru un candidat unic. Dar cum a ajuns șeful PSD aici, mai ales după câțiva ani petrecuți în obscuritate politică după o cădere din grații? Deși […]
20:30
Rămășițele domnitorului Grigore Alexandru Ghica sosesc în România. Sicriul va fi depus duminică la Cotroceni # Aktual24
Rămășițele pământești ale domnitorului Grigore Alexandru Ghica au fost deshumate vineri din cimitirul localității franceze Le-Mée-sur-Seine și se îndreaptă către România, urmând să fie reînhumate la Iași. Administrația Prezidențială a anunțat vineri seară că președintele Nicușor Dan a decis, în semn de profund respect și considerație, ca trupul domnitorului să fie depus duminică, 9 noiembrie, […]
20:10
Europol ar dori să folosească inteligența artificială pentru a combate criminalitatea, dar se izbește de barierele birocratice ale UE # Aktual24
Agenția de aplicare a legii a Uniunii Europene dorește să accelereze modul în care folosește instrumente de inteligență artificială pentru a combate criminalitatea gravă, a declarat un oficial de rang înalt. Infractorii se distrează „de minune” cu „utilizarea lor malițioasă a inteligenței artificiale”, dar autoritățile polițienești de la agenția Europol a blocului comunitar sunt împovărate […]
19:50
20 de congresmeni SUA, apel referitor la România: ”Îndemnăm cu fermitate la o reconsiderare a deciziei de a retrage 700 de militari din România” # Aktual24
Decizia Departamentului Apărării al SUA de a retrage 700 de soldați americani din România subminează angajamentele SUA în Europa și către Alianța Nord-Atlantică și propriul angajament al președintelui Donald Trump de a obține o pace durabilă în Ucraina, afirmă 20 de congresmeni americani într-o scrisoare adresată joi șefului Pentagonului, Pete Hegseth. ‘Din februarie 2022, Vladimir […]
19:40
SUA întărește puternic relațiile cu cinci state din sfera Rusiei. Trump anunță intensificarea ”cooperării” cu cinci foste state sovietice din Asia Centrală în domeniul mineralelor critice # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, a promis că va aprofunda cooperarea cu țările din Asia Centrală în domeniul mineralelor critice, comerțului și securității, descriind regiunea drept „o parte magnifică și puternică a lumii” în timpul unui summit de la Casa Albă cu liderii Kazahstanului, Kârgâzstanului, Tadjikistanului, Turkmenistanului și Uzbekistanului. El a subliniat importanța strategică a regiunii, […]
19:30
Gărzile Revoluționare Islamice ale Iranului (IRGC), entitate militară de elită a statului cu caopitala la Teheran, a plănuit asasinarea ambasadoarei Israelului în Mexic, Einat Kranz-Neiger, însă complotul a fost dejucat vara trecută de serviciile de securitate mexicane, potrivit oficialilor americani și israelieni. Un oficial american a precizat că planul de asasinat a fost activ în […]
19:20
Danemarca, decizie radicală: copiii sub 15 ani nu mai au voie pe TikTok, pe rețelele de socializare. ”Aşa-numitele reţele de socializare prosperă furând timpul, copilăria şi bunăstarea copiilor noştri” # Aktual24
Danemarca va interzice utilizarea reţelelor de socializare pentru copiii sub 15 ani, a anunţat vineri guvernul de la Copenhaga, deşi părinţilor li se va permite să le acorde dispensă tinerilor de peste 13 ani pentru a accesa anumite platforme, relatează AFP, citată de Agerpres. Această măsură vine în urma apelului făcut de prim-ministrul Mette Frederiksen, […]
19:20
Constanța: o contabilă de 63 de ani a furat peste 500.000 euro din fondurile unei instituţii publice # Aktual24
O contabilă din Constanţa a fost pusă de procurori sub control judiciar, fiind acuzată că a delapidat suma de 2,6 milioane lei din fondurile unei instituţii publice. „Din cercetările efectuate în dosar a rezultat că, în perioada ianuarie – octombrie 2025, o femeie, de 63 de ani, în calitate de contabil al unei instituţii de […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.