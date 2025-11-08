Oana Gheorghiu, replică la atacurile PSD: ”Sub nicio formă nu se poate vorbi despre mine ca fiind antiamerican”

09:50

Biletul scurt, scris de mână, este o scrisoare de recomandare tipică pentru un bărbat care își caută un loc de muncă. Dar autorul este președintele Statelor Unite. Este anul 1861, iar cel care își caută un loc de muncă este un bărbat de culoare. Abraham Lincoln a scris această rugăminte pentru tânărul său prieten, William […]