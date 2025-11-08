Cine minte? Viktor Orbán anunță o „scutire completă și fără limită de timp” de sancțiunile SUA pentru energia rusească. Casa Albă: doar pentru un an

20:40

Conform unui studiu, mașinile electrice din Germania costă acum doar cu puțin mai mult decât vehiculele comparabile cu motor cu ardere internă. Acesta este rezultatul unui studiu recent privind reducerile de preț realizat de expertul din industrie Ferdinand Dudenhöffer, citat de Agenția de presă DPA. Expertul în industria auto a calculat că diferența de preț […]