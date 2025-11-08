Ucrainenii au distrus unul dintre cele mai importante sisteme de apărare aeriană ale lui Putin. Momentul în care arma de un miliard de euro a devenit istorie
Adevarul.ro, 8 noiembrie 2025 20:00
Unul dintre cele mai valoroase sisteme de apărare aeriană ale lui Vladimir Putin – un S-400 „Triumf”, în valoare de până la 960 de milioane de lire sterline (peste un miliard de euro) - a fost distrus.
Pacienții vor avea acces online la istoricul medical și la programările la medic. Noua platformă digitală a Sănătății, disponibilă din decembrie # Adevarul.ro
Pacienții din România vor putea, în curând, să își consulte istoricul medical și să facă programări la medic direct de pe telefon sau laptop, prin intermediul noii Platforme informatice a asigurărilor sociale de sănătate (PIAS), a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.
Femeia lovită de un cablu STB în București a murit. Era internată la Spitalul Pantelimon # Adevarul.ro
Femeia de 69 de ani care a fost grav rănită după ce a fost lovită de un cablu al rețelei STB a murit la Spitalul Pantelimon, unde era internată de două zile.
Cel mai longeviv cuplu căsătorit din lume a aniversat 83 de ani de mariaj: care este secretul unei căsnicii fericite # Adevarul.ro
Un cuplu din Miami, SUA, a fost desemnat oficial cel mai longeviv cuplu căsătorit din lume, după ce a aniversat 83 de ani de căsnicie. Eleanor și Lyle Gittens, în vârstă de 107 și 108 ani, spun că secretul relației lor este simplu: iubirea reciprocă.
Un studiu recent arată cum celulele stem care produc pigmentul părului pot lua decizii importante atunci când ADN-ul lor este afectat.
Ultimul lider militant din lumea arabă. Cum a reușit Al-Houthi să eludeze serviciile de informații israeliene # Adevarul.ro
În ultimii doi ani, pe parcursul războiului din Fâșia Gaza împotriva grupării Hamas, Israelul a vizat cei mai puternici aliați ai mișcării palestiniene - gruparea Hezbollah și Iran. Dar liderul rebelilor houthi din Yemen, Abdulmalik Al-Houthi, a reușit să evite aceeași soartă.
Oana Gheorghiu consideră că preşedintele Nicuşor Dan, pe care îl cunoaşte de aproape trei decenii, „are tot ce îi trebuie”, dar „îi lipseşte viteza”.
Daniel Băluță se prezintă drept candidat antisistem: „Sunt singurul care am reușit să depășesc barierele” # Adevarul.ro
Daniel Băluță se declară candidatul antisistem la alegerile pentru Primăria Capitalei.
Bărbat de 43 de ani din Avrig, găsit spânzurat după ce anunțase pe Facebook că se sinucide # Adevarul.ro
Poliţia cercetează cazul unui bărbat de 43 de ani, din Avrig, găsit sâmbătă dimineaţa spânzurat într-o anexă a gospodăriei sale.
Oana Gheorghiu, fermă în privința pensionarilor speciali: „A fost un fel de Caritas acest lucru” # Adevarul.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat sâmbătă, 8 noiembrie, că România nu îşi mai permite să aibă pensionari speciali. În opinia sa, pensiile speciale sunt „un fel de Caritas”.
România, pedepsită aspru de FIFA pentru rasism! FRF, obligată să scoată zeci de mii de euro din buzunar, după confruntarea cu Austria # Adevarul.ro
Oricare ar fi rezultatele din ultimele meciuri, România are deja garantat locul la baraj, grație faptului că a câștigat grupa din Liga Națiunilor.
Fostul senator arestat în dosarul „Mită la MApN” a fost interceptat de DNA în discuția cu Octavian Berceanu despre Moșteanu: „Îi băgăm noi în buzunar. Fără urme” # Adevarul.ro
Marius Isăilă ar fi promis indirect, printr-un intermediar, suma de un milion de euro pentru ministrul Apărării.
Trei suspecte radicalizate, cu vârste de 18, 19 şi 21 de ani, au fost arestate şi sunt suspectate că puneau la cale un atentat la Paris, în condiţiile în care săptămâna viitoare se împlinesc 10 ani de la atacurile din capitala franceză şi luarea de ostatici în sala Bataclan, soldate cu 130 de morţi.
O familie din Vrancea a dat lovitura cu planta care produce „aurul roșu”. Cu cât se vinde un kilogram # Adevarul.ro
O familie din Vrancea a reușit să transforme o cultură puțin cunoscută în România într-o afacere extrem de profitabilă.
Daciana Sârbu, fosta soție a lui Victor Ponta, l-a sărbătorit pe actualul iubit. Cum s-au pozat cei doi îndrăgostiți # Adevarul.ro
Daciana Sârbu a petrecut aniversarea iubitului ei în afara țării, marcând momentul cu o fotografie romantică pe Instagram. Antreprenoarea își păstrează însă discreția asupra identității partenerului.
O șoferiță de 23 de ani a fost blocată în trafic, agresată și dusă cu forța la locuința unui bărbat din Dâmbovița # Adevarul.ro
O șoferiță de 23 de ani a fost blocată în trafic, agresată și transportată împotriva voinței sale la locuința unui bărbat din comuna Cojasca.
Imagini șocante cu avionul de marfă care s-a prăbușit în Kentucky după ce pierde motorul stâng. Două companii își suspendă temporar zborurile # Adevarul.ro
Un avion de marfă UPS s-a prăbușit marți dimineață pe Aeroportul Internațional din Louisville, Kentucky, după ce motorul stâng s-a desprins, provocând un incendiu masiv. Cel puțin 14 persoane și-au pierdut viața, iar zborurile avioanelor MD-11 au fost suspendate temporar.
Rafinăriile rusești vor avea liber să amestece alcool în benzină. Motivul pentru care autoritățile ruse recurg la modificarea legislației în acest sens # Adevarul.ro
Autoritățile din Rusia se pregătesc să permită utilizarea alcoolului în producția de benzină pentru a crește aprovizionarea pe piața de combustibil, care se confruntă cu o penurie după atacurile cu drone asupra rafinăriilor, scrie Moscow Times.
O asistentă de la Spitalul Clinic de Urgenţă Sibiu a făcut infarct în timpul serviciului # Adevarul.ro
O asistentă medicală din cadrul Secției Medicală 1 a Spitalului Clinic Județean de Urgență din Sibiu a suferit un infarct sâmbătă dimineață, în timpul serviciului. Angajata unității medicale a fost salvată de colegi.
Basmul unei regine. Povestea a două surori care sunt îndrăgostite de același tânăr, scrisă de Regina Maria # Adevarul.ro
Regina Maria, femeia care a făcut posibilă România Mare, a avut un suflet romantic, iar din talentul său s-au născut scrieri memorabile.
Deliric, despre cum se făcea rap de cartier în anii ’90 și cât de mult l-a ajutat cititul. „Porcul, ca și rapperul, este un animal desconsiderat“ # Adevarul.ro
Deliric privește azi cu luciditate și umor la propriul drum – de la adolescentul care își cosea pe vestă sigla Wu-Tang la rapperul care a redefinit felul în care se spune o poveste pe beat. Își amintește albumele vechi ca pe un album de poze dintr-o altă viață, vorbește despre nevoia de disociere, d
Rămas bun, Emeric Ienei! Celebrul antrenor al Stelei a fost înmormântat cu onoruri militare. Zeci de legende prezente la Oradea # Adevarul.ro
Emeric Ienei a murit miercuri, 5 noiembrie 2025, la vârsta de 88 de ani.
Copil de un an grav rănit după ce a fost proiectat prin parbriz într-un accident rutier # Adevarul.ro
Un copil de un an şi o lună a fost grav rănit într-un accident rutier produs la intrarea în localitatea Rateşu Cuzei, judeţul Vaslui. Fetiţa a suferit un traumatism cranian după ce a fost proiectată prin parbrizul autoturismului în care se afla.
România, membru cu drepturi depline al Consiliului Executiv UNESCO, după 14 ani de absență # Adevarul.ro
România a fost aleasă membru cu drepturi depline al Consiliului Executiv al UNESCO pentru mandatul 2025-2029, revenind astfel în acest for după o absență de 14 ani. Anunțul a fost făcut de Ministerul Educației.
Dialog cu dublu sens între Trump și Viktor Orbán: „Spuneți că Ucraina nu poate să câștige acest război?” # Adevarul.ro
Președintele ungar Viktor Orbán i-a smuls un zâmbet, vineri, lui Donald Trump când a afirmat că Ucraina ar avea nevoie de un „miracol” pentru a câștiga războiul împotriva Rusiei, relatează mediaite, citat de yahoo.com.
Viktor Orban, glumă la Casa Albă despre secretara de presă a lui Trump: „O pot angaja pentru noi?” # Adevarul.ro
Premierul ungar Viktor Orban a glumit în timpul întâlnirii cu Donald Trump, spunând că vrea să o angajeze pe secretara de presă americană Karoline Leavitt, după ce aceasta a criticat spontan mass-media pentru răspândirea de „știri false”
Motociclist filmat din elicopter în timp ce făcea 13 depășiri neregulamentare. Amenda uriașă pe care o are de plătit # Adevarul.ro
Un motociclist care a fost filmat din elicopter în timp ce încălca în mod repetat regulile de circulație a fost amendat cu 16.000 de lei și a rămas fără permis pentru mai bine de doi ani.
Țara din Europa în care trăiesc cele mai multe femei de peste 100 de ani. Care este secretul longevității lor # Adevarul.ro
Într-un colț al Europei, numărul persoanelor care ating sau depășesc vârsta de 100 de ani crește spectaculos. Peste 23.000 de oameni au ajuns la această vârstă, iar majoritatea sunt femei.
Șase oameni au murit într-un incendiu izbucnit la un depozit de parfumuri din nord-vestul Turciei # Adevarul.ro
Un incendiu izbucnit sâmbătă dimineață la un depozit de parfumuri din nord-vestul Turciei a ucis șase persoane, potrivit unui bilanț oficial. O altă persoană este rănită.
Daniel Băluţă, candidatul PSD pentru Primăria Capitalei, a recitat , într-o emisiune versuri ale formaţiei Paraziţii.
Dronele ucrainene au surprins primul camion rusesc care intră în Pokrovsk după infiltrarea infanteriei # Adevarul.ro
Un camion al forțelor rusești a intrat joi în orașul Pokrovsk, o reușită rară dacă nu o premieră în luni de lupte, în condițiile în care până acum Rusia a mizat pe infiltrarea treptată a infanteriei pe acest front, relatează Euromaidan Press.
De ce crede Daniel Băluţă că îl poate învinge pe Cătălin Drulă la Primăria Capitalei: „Mă simt la fel de susţinut ca oricare candidat pro-european” # Adevarul.ro
Daniel Băluţă, candidatul PSD la Primăria Capitalei, spune că se simte la fel de susţinut ca oricare candidat pro-european şi vrea să extindă transformările din Sectorul 4 la nivelul Bucureştiului. Are sprijinul lui Sorin Grindeanu şi al lui Cristian Popescu Piedone.
Ianis Hagi, printre cei mai pretențioși fotbaliști. Ce a spus stilistul care i-a creat ținutele de nuntă: „Foarte atent la detalii” # Adevarul.ro
Ianis Hagi (27 de ani) are o familie fericită. De curând, mijlocașul a devenit tată.
Averea lui Elon Musk a atins recent cote stratosferice, când a devenit primul miliardar cu jumătate de trilion de dolari.
Cod galben de vânt puternic în mai multe județe. Lapoviță și ninsoare așteptate la munte în acest weekend # Adevarul.ro
Meteorologii avertizează că sfârșitul de săptămână aduce vreme instabilă și precipitații semnificative în mai multe regiuni ale țării, cu ploi abundente în Oltenia, nord-vestul Munteniei și sudul Banatului, vânt puternic la munte și ninsoare la altitudini mari în Carpații Meridionali.
Noi stenograme din dosarul de corupție în care Fănel Bogos a fost arestat: „Vin la București și-mi iau sabia sau bâta și apoi merg la Galați" # Adevarul.ro
Au apărut noi stenograme din dosarul în care Fănel Bogos, afaceristul care ar fi încercat să decapiteze conducerea DSVSA Vaslui, a fost arestat într-un dosar DNA.
În Nordul Îndepărtat, aliații europeni conturează planuri de război. Scenariul luat în calcul de Marea Britanie în cazul unei provocări rusești # Adevarul.ro
Planificatorii din Marea Britanie au mers recent în orașul norvegian Bodø, așezat între fiorduri și lanțuri montane, la cercul polar, pentru a exersa planuri de război și modalități de răspuns în cazul în care Rusia ar declanșa o acțiune ostilă într-o țară vecină, relatează Politico.
MAE a emis o avertizare de călătorie pentru SUA. Sunt vizaţi românii care au planificat deplasări cu avionul # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care călătoresc sau tranzitează SUA că, pe fondul blocajului guvernamental, sunt așteptate întârzieri și anulări de zboruri, atât interne, cât și internaționale, și recomandă verificarea programului de zbor înainte de a ajunge în aeroport.
Un apel fals la 112 a trimis mascații peste un bărbat nevinovat: „Le-ar fi spus că alergam soția prin curte și am tras două focuri de armă" # Adevarul.ro
Un bărbat din Buzău a trecut prin momente de panică după ce un apel fals la 112 a alertat poliția și mascații că ar fi încercat să-și omoare soția. Autoritățile au verificat întreaga gospodărie și au descoperit că informațiile erau neadevărate.
Paul Ciprian Pintea, senatorul care și-a falsificat CV-ul, a fost iar prins conducând fără permis. În iunie, primise o condamnare # Adevarul.ro
Condamnat în iunie de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) pentru conducerea unui autovehicul fără a avea permis, Paul Ciprian Pintea, senatorul de Sălaj ales pe listele POT și afiliat apoi la PSD, a fost prins din nou la volan, deși avea dreptul de a conduce suspendat.
Alexandru Rogobete: „Mâncarea din spital nu e un moft, ci terapie nutrițională și respect pentru pacient” # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, afirmă că mâncarea din spitale nu este un moft, ci reprezintă terapie nutrițională și un semn de respect pentru pacienți, subliniind importanța calității hranei și a modului în care este servită în unitățile medicale din România.
„Avem o adevărată Linie Maginot”. Mitul neputinței României în fața Rusiei, desființat de fostul șef al armatei române # Adevarul.ro
Generalul (r) Ștefan Dănilă, fost șef al Armatei Române, explică, în „Adevărul”, care sunt punctele forte și vulnerabilitățile României la care ar trebui lucrat. Fostul șef al Statului Major General contrazice o opinie larg răspândită și vorbește despre o adevărată „Linie Maginot” a Româniniei.
România strălucește la Campionatul European de Șah pentru tineret: trei medalii pentru tinerii români # Adevarul.ro
Performanță remarcabilă pentru România la Campionatul European de Șah pentru tineret: Vladimir Cnejev a terminat pe locul 2 la U18 Open, obținând medalia de argint după criteriul de departajare, în timp ce Maria Lia-Alexandra (G18) și Eliza-Ioana Bădescu (G10) au cucerit medalii de bronz.
Mark Rutte: „Putin trebuie să ştie că războiul nuclear nu poate fi câştigat niciodată”. Ce spune despre exerciţiul nuclear anual al NATO # Adevarul.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că exerciţiul anual nuclear efectuat cu succes la începutul acestei luni i-a dat o „încredere absolută în credibilitatea descurajării nucleare a Alianţei Nord-Atlantice" în faţa ameninţărilor Rusiei, scrie, sâmbătă, Reuters.
Vânzări record la eMAG. Primele 12 ore de Black Friday au depășit întreaga zi de anul trecut. Peste 3 milioane de produse comandate # Adevarul.ro
În primele 12 ore de la startul celei de-a 15-a ediţii de Black Friday, clienţii eMAG au cumpărat peste 3,14 milioane de produse, în valoare totală de peste 896 milioane de lei, depășind întreaga zi de Black Friday de anul trecut, anunţă compania.
