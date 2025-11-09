Doi morţi şi un rănit în urma unui accident în Dolj. Unul din șoferi se afla pe contrasens la momentul impactului
Adevarul.ro, 9 noiembrie 2025 12:45
Un accident rutier a avut loc duminică, 9 noiembrie, pe DN 56, între localitățile Podari și Radovan din județul Dolj, implicând două mașini. Cei doi șoferi și-au pierdut viața în urma impactului.
