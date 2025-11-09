Nou atac cu drone ucrainene într-un oraș din sud-vestul Rusiei. Alimentarea cu energie și căldură, întreruptă
Adevarul.ro, 9 noiembrie 2025 08:30
Ucraina a lansat un atac cu drone sâmbătă seara, 8 noiembrie, în orașul Voronej, sud-vestul Rusiei. Atacul a dus la întreruperea temporară a alimentării cu energie electrică și încălzire în oraș, însă nu au existat victime.
• • •
Acum 5 minute
08:45
Omagiu la Cotroceni pentru Grigore Alexandru Ghyka, ultimul domnitor al Moldovei. Cum se face accesul accesul publicului în Sala Unirii # Adevarul.ro
Rămăşiţele pământeşti ale lui Grigore Alexandru Ghyka (1807-1857), domnitor reformator şi întemeietor al Jandarmeriei Române, au fost repatriate din Franţa şi vor fi depuse, duminică, în Sala Unirii a Palatului Cotroceni, unde publicul îi va putea aduce un ultim omagiu.
08:45
Republica Moldova ar putea impune regimul de vize pentru cetățenii din Comunitatea Statelor Independente # Adevarul.ro
Decizia vine în contextul invaziei ruse din Ucraina, începută în 2022, după ce autoritățile de la Chișinău și-au exprimat în repetate rânduri intenția de a se retrage treptat din organizație.
08:45
Mesajul lui Trump despre România îi lasă în offside pe suveraniști. „E cumva despre Jorjel sau Cegeu?” # Adevarul.ro
„Relația cu România este foarte bună. Mie îmi plac mult românii, cred că sunt un popor grozav” – declarația făcută de președintele SUA, Donald Trump, în cadrul unei conferințe cu Victor Orban, care a fost intens comentată de analiști și de utilizatorii diferitelor platforme online.
Acum 30 minute
08:30
Novak Djokovic câștigă la Atena și spune „stop” sezonului. Sârbul se retrage de la Turneul Campionilor # Adevarul.ro
Tenismenul sârb, Novak Djokovic, a confirmat că nu va participa la Turneul Campionilor de la Torino.
08:30
Ucraina a lansat un atac cu drone sâmbătă seara, 8 noiembrie, în orașul Voronej, sud-vestul Rusiei. Atacul a dus la întreruperea temporară a alimentării cu energie electrică și încălzire în oraș, însă nu au existat victime.
Acum o oră
08:15
Baicu Milea, fost prim-secretar al județului Brăila: „Insula Mare a Brăilei era renumită pentru soia, care se trimitea și la export“ # Adevarul.ro
În perioada comunistă, județul Brăila se lăuda, pe lângă marii coloși industriali, cu un teren agricol de invidiat, având și cea mai mare suprafață irigată. Ziua Recoltei era perioada din an în care țăranii puneau furca în cui, tractoarele se opreau la capăt de rând și toată lumea petrecea.
Acum 2 ore
07:15
Ianis Hagi i-a lăsat mască pe turci, cu un gol de senzație marcat pentru Alanyaspor. „Parcă e Gheorghe Hagi pe teren” # Adevarul.ro
Internaționalul român a împlinit, de curând, vârsta de 27 de ani.
07:15
Ziua recoltei, sărbătoarea politizată de comuniști după ce „chiaburii“ au rămas fără batoze: „să fie încărcate la vagon şi date la topit, să le dăm și lor ceva bani ca să aibă de-o țigare“ # Adevarul.ro
Țăranul român și-a iubit pământul dintotdeauna. Pentru el s-a răsculat, și-a dat viața și l-a lăsat moștenire urmașilor. După ce au venit la putere comuniștii, i s-a luat tot: a rămas fără pământ, fără uneltele cu care să-l lucreze și fără animalele de la jug.
Acum 4 ore
06:45
Epidemia tăcută care infectează tinerii. Cercetător UBB: „1 din 10 adolescenți tinde să aibă probleme cu jocurile pe internet” # Adevarul.ro
Tulburarea de jocuri pe internet este o formă modernă de adicție comportamentală care afectează tot mai mulți adolescenți și tineri. La nivel global, dependența de tehnologie este a doua după cea de jocuri de noroc. Cercetătoarea UBB Iulia Coșa explică ce pot face părinții pentru a-și ajuta copiii.
06:15
Bătălia pentru Pokrovsk a intrat într-o etapă decisivă. Miza unui scenariu cu repetiție pe frontul de est # Adevarul.ro
Bătălia pentru orașul Pokrovsk a ajuns într-un moment critic, după ce forțele rusești și cele ucrainene din oraș au intrat într-o fază potențial decisivă a luptei. În timp ce pe teren au loc lupte îndârjite pentru controlul fiecărei porțiuni din orașul devastat, există și o miză diplomatică.
05:15
Măsura care va permite Rusiei să recruteze mai mulți ucraineni din teritoriile ocupate # Adevarul.ro
Kremlinul a integrat oficial teritoriile ucrainene ocupate din regiunile Donețk, Lugansk, Zaporije și Herson în Districtul Militar Sud, o decizie care va permite Moscovei să extindă recrutarea forțată a populației de acolo, potrivit Centrului pentru combaterea dezinformării, citat de Euronews.
Acum 6 ore
04:45
Deliric, despre colaborarea cu Silent Strike și cum a schimbat pandemia industria muzicală. „Hip-hopul a devenit foarte critic“ # Adevarul.ro
Ca un adevărat Pygmalion, Răzvan Eremia l-a modelat pe Deliric – încă din anii ’90, în cartierul Colentina.
04:15
Trei dintre cele mai frumoase și inedite muzee din Europa. Au fost premiate iar unul este amenajat într-un vechi ospiciu # Adevarul.ro
În Europa sunt câteva muzee unicat care ar trebuie vizitate măcar odată în viață. Cel puțin asta spun specialiștii în turism care au decernat acestor instituții muzeale prestigiosul premiu de „muzeu al anului”. Majoritatea au expoziții mai puțin obișnuite dar fascinante.
03:45
REPORTAJ Vacanță în Umbria, frumusețea discretă a Italiei rurale: vin vechi, sate liniștite și arhitectură impresionantă # Adevarul.ro
Între coline şi sate cocoţate pe stânci, Italia îşi dezvăluie chipul tăcut, departe de ritmul marilor oraşe. E o Italie care miroase a pământ, a trufe şi a vin, o Italie care îmbătrâneşte frumos, ca un portret în ulei uitat în pod.
03:15
Anii în care românii au trăit iluzia libertății și a democrației. Cum a fost salvat comunismul după Revoluție # Adevarul.ro
Timp de aproape doi ani, din decembrie 1989 și până în decembrie 1991, românii au trăit iluzia democrației și a libertății. Există opinii care indică faptul că în acel interval România a experimentat, de fapt, o tentativă de continuare a comunismului, dar în cheie gorbaciovistă.
Acum 8 ore
02:45
Omenirea, o istorie de peste 300.000 de ani. Ella Al-Shamahi, paleoantropolog: „Când am încetat să fim vânători-culegători și am trecut la agricultură, lumea s-a schimbat complet“ # Adevarul.ro
Momentul în care omenirea și-a schimbat destinul a fost când a lăsat jos sulița și a plantat primul grăunte. De atunci, nu doar că am început să ne construim orașele și zeii, ci am început şi să ne înțelegem mai bine pe noi înșine, ca specie – și asta a schimbat totul.
02:15
Potret de candidat. Cine este Ciprian Ciucu, fostul lider PNL București care vrea să câștige Primăria Capitalei # Adevarul.ro
Ciprian Ciucu este candidatul PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei. Reinstalat în urmă cu un an în funcția de primar al Sectorului 6 cu un scor de peste 70%, liberalul este cel mai puternic candidat al partidului.
01:15
Straja, stațiunea montană din vestul României care concurează atracțiile populare de iarnă de pe Valea Prahovei # Adevarul.ro
Înființată pentru minerii din Valea Jiului, stațiunea montană Straja a devenit populară în ultimele două decenii, după modernizarea infrastructurii sale și a instalațiilor de schi. Investițiile recente ar putea să o transforme într-o concurentă pentru stațiunile de pe Valea Prahovei.
Acum 12 ore
00:45
Banatul montan, apăsat de secrete tulburătoare. Dramele localnicilor din ținutul de la frontierele României # Adevarul.ro
Un șir de evenimente tulburătoare au transformat regiunea pitorească a Banatului Montan în ultimul secol. Numeroase tragedii petrecute aici au rămas aproape necunoscute multor români.
00:15
9 noiembrie: „Puciul de la berărie”. Ziua în care a fost oprită prima tentativă a lui Adolf Hitler de a prelua puterea în Germania # Adevarul.ro
De la bătălia care a întemeiat independența Țării Românești la prăbușirea Zidului Berlinului, ziua de 9 noiembrie marchează momente cruciale din istoria lumii. Printre acestea, şi „Puciul de la berărie”, o tentativă de lovitură de stat orchestrată de Adolf Hitler după modelul lui Mussolini.
00:15
Produsul care a asigurat an de an profit îi lasă în 2025 cu mâna la inimă pe legumicultori. „Era cultura care ne salva anul de muncă” # Adevarul.ro
Toamna are și nu prea miros de profit pentru legumicultorii care ani la rând au câștigat bine cu un produs consumat în sezonul rece de către români. „Era cultura care ne salva anul de muncă”, spune un tânăr legumicultor.
8 noiembrie 2025
23:45
Castrare chimică în România pentru pedofili ca în Polonia? Judecător: „e contrar drepturilor omului” # Adevarul.ro
Deputatul Alexandru Popa (PNL) intenționează să depună un proiect de lege care să permită castrarea chimică a pedofililor. Cu toate că astfel de practici sunt considerate abuzive de instituții precum CEDO, există țări unde se practică.
22:45
De ce scuzele par tot mai greu de crezut. „Trăim într-o lume în care sinceritatea e un tip de marketing. E o piață a emoțiilor, un joc de putere” # Adevarul.ro
Un articol din Scientific American a stârnit discuții intense pe Reddit. Totul a pornit de la un episod al podcastului Science Quickly, din 21 octombrie 2025.
22:15
Cunoscutul prezentator de televiziune și jurnalist auto Quentin Willson, al cărui nume s-a identificat, ani la rând, cu celebra emisiune Top Gear, a murit la vârsta de 68 de ani.
22:00
Mișcare strategică la Kremlin: Putin îl numește pe generalul Andrei Buliga adjunct al lui Șoigu # Adevarul.ro
Președintele Vladimir Putin l-a numit pe Andrei Buliga, fost adjunct al ministrului apărării Andrei Belousov, în funcția de secretar adjunct al Consiliului de Securitate al Rusiei, potrivit unui decret publicat sâmbătă pe site-ul Kremlinului.
21:45
Berceanu, după apariţia interceptărilor din dosarul „Mită la MApN”: „Am primit o propunere de participare la o schemă de afaceri ce viza industria de armament” # Adevarul.ro
Octavian Berceanu a relatat cum a primit propunerea „de a participa la o schemă de afaceri ce viza industria de armament".
21:30
Noul Mare Joc. Cum ar putea pariul lui Trump pe Asia Centrală să remodeleze echilibrul puterii în lume # Adevarul.ro
Pe 6 noiembrie, cinci lideri din Asia Centrală - președinții Kazahstanului, Uzbekistanului, Tadjikistanului, Kîrgîzstanului și Turkmenistan ului– au fost invitați la Casa Albă. Așa ceva nu s-a mai întâmplat- deci care să fie motivele?
21:15
Ziua în care românii s-au lăsat împușcați pentru a-i ura la mulți ani regelui. Ultima mare manifestație pro-monarhică din istoria României și urmările sale tragice # Adevarul.ro
Pe 8 noiembrie 1945, sute de mii de români au încercat să apere democrația cu prețul vieții. Numeroși elevi, studenți, funcționari și oameni simpli au participat la ultima mare demonstrație pro-monarhică din istoria României, într-o încercare disperată de a împiedica stalinizarea țării.
21:15
„Tu știi cine sunt eu?” Atitudinea sfidătoare a unui înalt funcționar al Ministerului Economiei, într-o dispută cu agentul de pază al unui club # Adevarul.ro
Ion Daniel Popescu, numit în august 2025 director al Corpului de Control al ministrului în cadrul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și Turismului, a fost, vineri seară, protagonistul unui incident petrecut în Târgu Jiu.
21:00
Politicienii din România, obligați să-și declare întâlnirile. Avocat: „dacă vizita e declarată, cade bănuiala că ar fi ceva ilegitim” # Adevarul.ro
Parlamentarii, la fel ca decidenții din administrația centrală și locală, vor fi obligați să declare întâlnirile cu reprezentanți ai diferitelor interese private. Profesorul de Drept Penal Sergiu Bogdan explică ce înseamnă asta pentru corupția din România în contextul dosarului Fănel Bogos.
21:00
Exercițiu NATO de amploare în România: peste 5.000 de militari din 10 țări se antrenează în mai multe poligoane din țară # Adevarul.ro
Peste 5.000 de militari din 10 state aliate participă la un exercițiu NATO de amploare desfășurat pe teritoriul României. Simultan, în mai multe poligoane din țară au loc misiuni de luptă simulate, menite să testeze capacitatea de reacție și cooperare a forțelor aliate în condiții dificile.
21:00
Ziua de duminică vine cu vești bune pentru unele zodii și provocări pentru altele. Gemenii se pot aștepta la bonusuri sau recompense financiare, în timp ce Peștii își pot încheia în sfârșit datoriile. Berbecii sunt mai înțelepți și mai echilibrați, atât în dragoste, cât și în privința sănătății.
20:30
Indignare în Serbia. Ginerele lui Trump a primit undă verde să ridice un „hotel magnific” în Belgrad, pe locul bombardamentului NATO din 1999 # Adevarul.ro
Parlamentul Serbiei a aprobat o lege specială pentru a accelera proiectul imobiliar planificat în Belgrad de Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump.
20:15
Pacienții vor avea acces online la istoricul medical și la programările la medic. Noua platformă digitală a Sănătății, disponibilă din decembrie # Adevarul.ro
Pacienții din România vor putea, în curând, să își consulte istoricul medical și să facă programări la medic direct de pe telefon sau laptop, prin intermediul noii Platforme informatice a asigurărilor sociale de sănătate (PIAS), a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.
20:00
Ucrainenii au distrus unul dintre cele mai importante sisteme de apărare aeriană ale lui Putin. Momentul în care arma de un miliard de euro a devenit istorie # Adevarul.ro
Unul dintre cele mai valoroase sisteme de apărare aeriană ale lui Vladimir Putin – un S-400 „Triumf”, în valoare de până la 960 de milioane de lire sterline (peste un miliard de euro) - a fost distrus.
Acum 24 ore
19:45
Femeia lovită de un cablu STB în București a murit. Era internată la Spitalul Pantelimon # Adevarul.ro
Femeia de 69 de ani care a fost grav rănită după ce a fost lovită de un cablu al rețelei STB a murit la Spitalul Pantelimon, unde era internată de două zile.
19:45
Cel mai longeviv cuplu căsătorit din lume a aniversat 83 de ani de mariaj: care este secretul unei căsnicii fericite # Adevarul.ro
Un cuplu din Miami, SUA, a fost desemnat oficial cel mai longeviv cuplu căsătorit din lume, după ce a aniversat 83 de ani de căsnicie. Eleanor și Lyle Gittens, în vârstă de 107 și 108 ani, spun că secretul relației lor este simplu: iubirea reciprocă.
19:30
Un studiu recent arată cum celulele stem care produc pigmentul părului pot lua decizii importante atunci când ADN-ul lor este afectat.
19:15
Ultimul lider militant din lumea arabă. Cum a reușit Al-Houthi să eludeze serviciile de informații israeliene # Adevarul.ro
În ultimii doi ani, pe parcursul războiului din Fâșia Gaza împotriva grupării Hamas, Israelul a vizat cei mai puternici aliați ai mișcării palestiniene - gruparea Hezbollah și Iran. Dar liderul rebelilor houthi din Yemen, Abdulmalik Al-Houthi, a reușit să evite aceeași soartă.
19:00
Oana Gheorghiu consideră că preşedintele Nicuşor Dan, pe care îl cunoaşte de aproape trei decenii, „are tot ce îi trebuie”, dar „îi lipseşte viteza”.
18:45
Daniel Băluță se prezintă drept candidat antisistem: „Sunt singurul care am reușit să depășesc barierele” # Adevarul.ro
Daniel Băluță se declară candidatul antisistem la alegerile pentru Primăria Capitalei.
18:15
Bărbat de 43 de ani din Avrig, găsit spânzurat după ce anunțase pe Facebook că se sinucide # Adevarul.ro
Poliţia cercetează cazul unui bărbat de 43 de ani, din Avrig, găsit sâmbătă dimineaţa spânzurat într-o anexă a gospodăriei sale.
18:15
Black Friday 2025 la Cupio: Reduceri spectaculoase de peste 90% la produsele de machiaj. Ce poți cumpăra cu doar 1 leu # Adevarul.ro
Black Friday 2025 la Cupio: Descoperă reduceri de peste 90% la produsele de machiaj și cumpără favoritele tale cu doar 1 leu. Economisește și răsfață-te cu cele mai tentante oferte!
18:00
Dr.Max a dat startul unei campanii de Black Friday cu reduceri de până la 75% la sute de produse esențiale pentru întreaga familie, inclusiv articole dedicate mămicilor și celor mici.
18:00
Oana Gheorghiu, fermă în privința pensionarilor speciali: „A fost un fel de Caritas acest lucru” # Adevarul.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat sâmbătă, 8 noiembrie, că România nu îşi mai permite să aibă pensionari speciali. În opinia sa, pensiile speciale sunt „un fel de Caritas”.
17:45
România, pedepsită aspru de FIFA pentru rasism! FRF, obligată să scoată zeci de mii de euro din buzunar, după confruntarea cu Austria # Adevarul.ro
Oricare ar fi rezultatele din ultimele meciuri, România are deja garantat locul la baraj, grație faptului că a câștigat grupa din Liga Națiunilor.
17:45
Fostul senator arestat în dosarul „Mită la MApN” a fost interceptat de DNA în discuția cu Octavian Berceanu despre Moșteanu: „Îi băgăm noi în buzunar. Fără urme” # Adevarul.ro
Marius Isăilă ar fi promis indirect, printr-un intermediar, suma de un milion de euro pentru ministrul Apărării.
17:30
Trei suspecte radicalizate, cu vârste de 18, 19 şi 21 de ani, au fost arestate şi sunt suspectate că puneau la cale un atentat la Paris, în condiţiile în care săptămâna viitoare se împlinesc 10 ani de la atacurile din capitala franceză şi luarea de ostatici în sala Bataclan, soldate cu 130 de morţi.
17:00
O familie din Vrancea a dat lovitura cu planta care produce „aurul roșu”. Cu cât se vinde un kilogram # Adevarul.ro
O familie din Vrancea a reușit să transforme o cultură puțin cunoscută în România într-o afacere extrem de profitabilă.
17:00
Daciana Sârbu, fosta soție a lui Victor Ponta, l-a sărbătorit pe actualul iubit. Cum s-au pozat cei doi îndrăgostiți # Adevarul.ro
Daciana Sârbu a petrecut aniversarea iubitului ei în afara țării, marcând momentul cu o fotografie romantică pe Instagram. Antreprenoarea își păstrează însă discreția asupra identității partenerului.
