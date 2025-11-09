Măsura care va permite Rusiei să recruteze mai mulți ucraineni din teritoriile ocupate

15:30

Deliric privește azi cu luciditate și umor la propriul drum – de la adolescentul care își cosea pe vestă sigla Wu-Tang la rapperul care a redefinit felul în care se spune o poveste pe beat. Își amintește albumele vechi ca pe un album de poze dintr-o altă viață, vorbește despre nevoia de disociere, d