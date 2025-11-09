Comitetul Politic al USR a validat alianţa electorală USR Buzău şi PNL Buzău pentru susţinerea candidatului independent Mihai Răzvan Moraru pentru preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău

16:10

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat duminică, la Institutul de Oncologie din Bucureşti, unde s-a inaugurat cel mai mare centru de screening şi prevenţie multiorgan pentru oncologie, din România, că Institutul de Oncologie din Bucureşti este în transformare, având investiţii de peste 50 milioane de lei, în ultimii trei ani de zile din bugetul de stat, din PNRR sau Banca Mondială. Ministrul a mai afirmat că este vorba de o achiziţie importantă de echipamente de screening pentru mamografie sau pentru HPV, dar şi o dezvoltare impresionantă a laboratorului de anatomie patologică.