Tragerea Loto 6/49: S-a câştigat premiul de categoria I, în valoare de 49.149.676,24 de lei (9,66 milioane de euro)

În cazul unui divorţ, soţia îşi va putea păstra numele din timpul căsătoriei independent de consimţământul soţului, potrivit unui proiect de lege co-iniţiat de deputaţii USR Pollyanna Hangan şi Iulian Lorincz, alături de deputatul PNL Alina Gorghiu. Iniţiatorii arată că asta înseamnă mai puţine procese, mai puţine drumuri şi costuri, fără schimburi inutile de acte şi dovada gradului de rudenie cu proprii copii iar măsura îi va ajuta inclusiv pe românii din Diaspora.