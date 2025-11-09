Tragerea Loto 6/49: S-a câştigat premiul de categoria I, în valoare de 49.149.676,24 de lei (9,66 milioane de euro)
News.ro, 9 noiembrie 2025
S-a câştigat marele premiu la Loto 6/49, în valoare de 9,66 milioane de euro. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro şi a costat 12 lei.
UPDATE - Formula 1: Lando Norris a câştigat Grand Prix-ul Braziliei. Revenire spectaculoasă pentru Max Verstappen # News.ro
Britanicul Lando Norris (McLaren), plecat din pole-position, a câştigat Marele Premiu al Braziliei, a 21-a etapă din cele 24 ale sezonului de Formula 1, disputat, duminică, pe circuitul Interlagos din Sao Paulo.
George Simion, liderul AUR, la Caraş-Severin: Nu vă lăsaţi intimidaţi, pentru că ei nu sunt stăpânii noştri! # News.ro
Preşedintele AUR George Simion a participat, duminică după-amiază, la conferinţa judeţeană a filialei AUR Caraş-Severin, unde a transmis un mesaj de încurajare şi mobilizare pentru românii care au ales să susţină mişcarea suveranistă. Liderul principalei formaţiuni de opoziţie din Parlament a denunţat presiunile şi tentativele de intimidare exercitate de actuala coaliţie de guvernare.
Directorul general al BBC, Tim Davie, şi directorul executiv al departamentului de ştiri, Deborah Turness, au demisionat din cauza modificării documentarului despre Trump # News.ro
Directorul general al BBC, Tim Davie, şi directorul executiv al departamentului de ştiri, Deborah Turness, au demisionat în urma criticilor potrivit cărora un documentar BBC Panorama a indus în eroare telespectatorii prin editarea unui discurs al preşedintelui american Donald Trump.
Cadou pentru antrenor: Manchester City a învins Liverpool, scor 3-0, la meciul 1000 al lui Guardiola # News.ro
Formaţia Manchester City a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 3-o, echipa Liverpool, în etapa a 11-a a campionatului Angliei. Înaintea meciului, fanii de la City i-au adus un omagiu lui Pep Guardiola, aflat la meciul 1000 ca antrenor.
Infotrafic: Ceaţă pe mai multe tronsoane de pe Autostrada A3 Bucureşti – Ploieşti şi pe Autostrada A7 Ploieşti - Buzău dar şi pe artere rutiere din judeţele Constanţa, Iaşi, Tulcea şi Vaslui # News.ro
Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române anunţă ceaţă pe mai multe tronsoane de pe Autostrada A3 Bucureşti – Ploieşti şi pe Autostrada A7 Ploieşti - Buzău dar şi pe artere rutiere din judeţele Constanţa, Iaşi, Tulcea şi Vaslui.
John Coale, numit trimis special al SUA în Belarus: El a negociat deja cu succes eliberarea a 100 de prizonieri şi se pregăteşte să mai elibereze încă 50, spune Trump # News.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat că l-a numit pe John Coale drept trimis special al SUA pentru Belarus, cu scopul de a asigura eliberarea altor prizonieri politici deţinuţi de regimul dictatorului Alexander Lukaşenko.
Formaţia Universitatea Craiova a fost învinsă, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, de echipa UTA Arad, în etapa a XVI-a a Superligii.
Formaţia Real Madrid a încheiat la egalitate, scor 0-0, meciul susţinut, duminică, în deplasare, în compania echipei Rayo Vallecano, în etapa a 12-a a campionatului Spaniei.
Dolj: Incendiu puternic într-un bloc din municipiul Craiova / Aproximativ 20 de locatari s-au evacuat singuri - FOTO / VIDEO # News.ro
Un incendiu puternic a izbucnit, duminică seară, într-un bloc din municipiul Craiova, flăcările manifestându-se într-un apartament situat la ultimul etaj al imobilului. Aproximativ 20 de locatari s-au evacuat singuri.
China acordă scutiri de la restricţiile de export pentru cipurile Nexperia destinate uzului civil # News.ro
China a implementat măsuri pentru a scuti de taxe exportul cipurilor Nexperia destinate uzului civil, a anunţat, duminică, Ministerul Comerţului de la Beijing, citat de Reuters.
Italia a aprobat cu condiţii vânzarea producătorului de camioane Iveco către grupul indian Tata Motors # News.ro
Guvernul Italiei a aprobat condiţionat vânzarea companiei Iveco către producătorul indian Tata Motors, potrivit unui document parlamentar publicat vineri, citat de Reuters.
Echipa masculină a României a cucerit medalia de argint la Cupa Mondială de sabie de la Alger.
Un tânăr beat a ajuns în arest după ce a provocat un accident pe un bulevard din Cluj Napoca. El a pierdut controlul volanului şi a intrat într-un stâlp # News.ro
Un tânăr aflat în stare de ebrietate, având o alcoolemie de peste unu la mie în aerul expirat, a ajuns în arestul Poliţiei după ce a provocat un accident rutier pe un bulevard din municipiul Cluj Napoca. El a pierdut controlul asupra direcţiei de mers iar maşina la volanul căreia se afla s-a izbit violent de un stâlp.
Accident între un autoturism şi o bicicletă, în municipiul Turda. Şoferiţa a fost amendată pentru că intrat pe pista de biciclete, iar biciclistul, pentru era băut # News.ro
Un accident provocat de o şoferiţă care a intrat cu autoturismul pe pista de biciclete, în Turda, judeţul Cluj, s-a încheiat cu sancţionarea femeii, dar şi a unui biciclist care, aparent, circula regulamentar. Ea a fost amendată pentru că a ieşit de pe banda pentru autovehicule, iar biciclistul a fost sancţionat pentru că era sub influenţa băuturilor alcoolice.
Comitetul Politic al USR a validat alianţa electorală USR Buzău şi PNL Buzău pentru susţinerea candidatului independent Mihai Răzvan Moraru pentru preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău # News.ro
Comitetul Politic al USR a validat cu o largă majoritate alianţa electorală USR Buzău şi PNL Buzău pentru susţinerea candidatului independent Mihai Răzvan Moraru pentru preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău la alegerile parţiale din 7 decembrie 2025.
Cleopatra l-a întâlnit pe Ghiţă la portiţă: Artista Cleopatra Stratan s-a întâlnit cu fundaşul echipei naţionale Virgil Ghiţă - VIDEO # News.ro
Artista Cleopatra Stratan, cunoscută în special pentru melodia Ghiţă, cântată pe când avea doar 3 ani, s-a întâlnit cu fundaşul echipei naţionale Virgil Ghiţă, duminică, în cantonamentul de la Mogoşoaia.
Handbal feminin: Rapid Bucureşti, eşec cu HSG Bensheim/Auerbach Flames, în turul 3 al European League # News.ro
Echipa Rapid Bucureşti a fost învinsă duminică, pe teren propriu, de formaţia HSG Bensheim/Auerbach Flames, scor 34-28 (18-13), în prima manşă din turul 3 al European League.
Formaţia Genoa, patronată de Dan Şucu, a încheiat la egalitate, scor 2-2, meciul susţinut, duminică, în compania echipei Fiorentina, în etapa a 11-a a campionatului Italiei.
Echipa Gloria Bistriţa a învins duminică, pe teren propriu, formaţia germană Borussia Dortmund, scor 36-32 (18-15), în etapa a VII-a din grupa A a Ligii Campionilor. Gloria se menţine pe locul 3 în clasament.
Radu Burnete: Orice va decide Lukoil să transfere ar trebui să treacă printr-un filtru al statului român, care are drept de veto # News.ro
Consilierul prezidenţial pe probleme economice Radu Burnete afirmă că situaţia companiei Lukoil, care are în România o rafinărie şi zeci de staţii de carburant, este în atenţia autorităţilor, el anunţând că dacă aceasta îşi va vinde operaţiunile din România, o comisie a statului român va analiza tranzacţia şi are dreptul de a se opune acesteia, în situaţia în care oficialii au îndoieli cu privire la cumpărător.
Alin Ene (CSM): Vicepremierul Oana Gheorghiu a ales să îşi înceapă mandatul printr-un atac public la adresa independenţei justiţiei, luând ca ţintă statul de drept şi escaladând discursul anti-justiţie al colegilor din coaliţia de guvernare # News.ro
Reprezentatul judecătorilor în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) Alin Ene afirmă că vicepremierul Oana Gheorghiu a ales să îşi înceapă mandatul printr-un atac public la adresa independenţei justiţiei, luând ca ţintă statul de drept şi escaladând discursul anti-justiţie al colegilor din coaliţia de guvernare. Judecătorul mai spune că, atunci când un înalt demnitar exprimă opinii care minimalizează statutul judecătorului, mesajul transmis societăţii este unul de decredibilizare a justiţiei ca putere a statului şi este inacceptabilă opoziţia artificială între magistraţi şi „copilul flămând” sau „spitalul fără medicamente”.
Statele Unite: Traficul aerian se va reduce „la minimum” din cauza blocajului guvernamental, avertizează secretarul Transporturilor # News.ro
Secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, a avertizat că traficul aerian se va reduce treptat „la minimum”, din cauza blocajului guvernamental care se prelungeşte şi care determină autorităţile să reducă numărul zborurilor din cauza lipsei controlorilor de trafic aerian.
Tiberiu Barstan a fost ales preşedintele organizaţiei judeţene AUR Hunedoara: Vom scrie istorie împreună! Cu credinţă, cu demnitate şi cu dragoste de ţară! # News.ro
Organizaţia AUR Hunedoara l-a ales, duminică, pe deputatul Tiberiu Barstan în funcţia de preşedinte al organizaţiei judeţene, în urma Conferinţei Judeţene organizate la Deva. În urma votului exprimat, deputatul Tiberiu Barstan a fost ales preşedinte al organizaţiei judeţene AUR Hunedoara cu 555 de voturi pentru şi 14 împotrivă.
Alexandru Rogobete, la inaugurarea Centrului de Screening Multiorgan şi de Diagnostic Precoce pentru Neoplazii din cadrul Institutului Oncologic Bucureşti: Un proiect care înseamnă viaţă salvată la timp, diagnostic corect şi tratament rapid # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat despre inaugurarea Centrului de Screening Multiorgan şi de Diagnostic Precoce pentru Neoplazii din cadrul Institutului Oncologic Bucureşti „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” că este ”un proiect care înseamnă viaţă salvată la timp, diagnostic corect şi tratament rapid”.
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, s-a întâlnit cu Alteţa Sa Regală, Prinţesa Sara Al Saud a Regatului Arabiei Saudite: România trebuie să îşi extindă relaţiile economice şi dincolo de graniţele Uniunii Europene # News.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, s-a întâlnit cu Alteţa Sa Regală, Prinţesa Sara Al Saud a Regatului Arabiei Saudite, el afirmând că România trebuie să îşi extindă relaţiile economice şi dincolo de graniţele Uniunii Europene iar astfel de întâlniri reconfirmă că diplomaţia economică nu este despre vizite simbolice, ci despre dialog autentic, deschidere şi decizii curajoase, în interesul României.
Jucătorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz a început perfect campania sa la Turneul Campionilor, dominându-l pe australianul Alex de Minaur, scor 7-6 [5], 6-2, în grupa Jimmy Connors.
În vizită oficială în Statele Unite, preşedintele sirian a jucat baschet cu militari americani - VIDEO # News.ro
Preşedintele sirian Ahmad al-Sharaa a jucat baschet în SUA, alături de doi ofiţeri de rang înalt ai armatei americane. Preşedintele interimar al Siriei, îmbrăcat în cămaşă şi cravată, ţinteşte, aruncă şi înscrie un coş, piciorul depăşind uşor linia de trei puncte, conform unor imagini postate în social media de Asaad al-Shaibani, ministrul de Externe.
Olandezul Max Verstappen (Red Bull), care s-a clasat pe locul 16 în calificările de sâmbătă, va porni duminică de la standuri, în Marele Premiu de Formula 1 al Braziliei, după ce a efectuat modificări la monopostul său.
Alina Gorghiu, după ce o femeie a fost ucisă de fostul partener cu 15 lovituri de cuţit, în timp ce îşi ţinea în braţe copilul de 2 ani: Femei românce, cereţi monitorizarea electronică! Brăţara este singura măsură care îl ţine pe agresor la distanţă # News.ro
Deputatul PNL Alina Gorghiu le transmite, duminică, româncelor, după ce o femeie a fost ucisă de fostul partener cu 15 lovituri de cuţit, în timp ce îşi ţinea în braţe copilul de 2 ani, să ceară monitorizarea electronică, ea arătând că brăţara este singura măsură care îl ţine pe agresor la distanţă.
Procesul de digitalizare a ANAF va mai dura un an până la finalizare, e de părere Radu Burnete # News.ro
Consilierul prezidenţial pe probleme economice Radu Burnete afirmă că se aşteaptă ca peste un an procesul de digitalizare a ANAF să fie finalizat, bazele de date colectate de Administraţia Fiscală să fie interconectate, iar algoritmi sau inteligenţă artificială să fie utilizaţi pentru a descoperi zonele unde nu se realizează colectare la bugetul de stat.
Premierul Pedro Sanchez se declară „surprins” de anumite pasaje din memoriile fostului rege al Spaniei, Juan Carlos # News.ro
Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez s-a declarat duminică „surprins” de anumite pasaje din memoriile fostului rege al Spaniei, Juan Carlos, publicate recent, relatează AFP.
Radu Burnete spune că, „dacă ne uităm corect la TVA, s-a colectat în plus, nu fenomenal” şi explică de ce nu sunt relevante calculele privind încasarea de TVA din ultimele luni # News.ro
Consilierul prezidenţial Radu Burnete este de părere că, atunci când sunt prezentate public unele calcule care arată că în România a scăzut, în ultima perioadă, colectarea taxei pe valoarea adăugată (TVA), „se compară mere cu pere”, el explicând că, în contextul anunţatei majorări a TVA, în luna august comportamentul consumatorilor s-a schimbat iar aceştia au cumpărat mai multe bunuri de valoare mare. „Dacă ne uităm corect la TVA, s-a colectat în plus, nu fenomenal”, spune Burnete.
Rogobete: Încă există, din păcate, un procent destul de ridicat de oameni care consideră că, odată cu noua carte de asigurări de sănătate electronică, vor fi microcipaţi / Până depăşim această confuzie, trebuie să oferim acces tuturor în sistem # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat duminică, despre decizia de a nu integra din prima cardurile de sănătate în noua carte electronică de identitate, că, din păcate, încă există un procent destul de ridicat de oameni, în România, care consideră că, odată cu noua carte de asigurări de sănătate electronică, vor fi microcipaţi şi, până vor depăşi aceste elemente de confuzie, administrativ, trebuie să ofere acces tuturor în sistem.
Formaţia CFR Cluj a învins, duminică, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Unirea Slobozia, în etapa a XVI-a a Superligii.
Alexandru Rogobete: Platforma Pacientului este în lucru, o platformă digitală, nu doar pentru pacient, ci şi pentru personalul medical / Pacienţii pot să transmită feedback, informaţiile vor fi analizate de echipa Ministerului Sănătăţii # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat duminică, despre Platforma Pacientului, că este în lucru, fiind vorba de o platformă digitală, nu doar pentru pacient, ci şi pentru personalul medical, în care pacienţii pot să transmită feedback privind o unitate sanitară, iar informaţiile vor fi analizate de echipa Ministerului Sănătăţii.
Radu Burnete: Noi am plecat de la un deficit mai mare decât cel scris. Există şi o zonă gri a deficitului care e foarte greu de cuantificat. Cu cifrele corecte pe masă, deficitul poate scădea. Anul viitor se va duce spre 6% # News.ro
Consilierul prezidenţial Radu Burnete susţine că România a intrat în anul 2025 cu un deficit bugetar real mai mare decât cel „din acte”, însă dificil de calculat. Burnete este de părere că, discutând cu cifre reale şi în contextul măsurilor adoptate şi anunţate, România poate duce deficitul bugetar de anul viitor „spre 6%”.
Italianul Marco Bezzecchi (Aprilia) a câştigat Marele Premiu al Portugaliei la MotoGP, după ce a condus întreaga cursă de pe circuitul de la Portimao.
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete: Institutul de Oncologie din Bucureşti este în transformare. Vorbim de investiţii de peste 50 milioane de lei, în ultimii trei ani de zile, din bugetul de stat, PNRR sau Banca Mondială, şi continuăm să investim # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat duminică, la Institutul de Oncologie din Bucureşti, unde s-a inaugurat cel mai mare centru de screening şi prevenţie multiorgan pentru oncologie, din România, că Institutul de Oncologie din Bucureşti este în transformare, având investiţii de peste 50 milioane de lei, în ultimii trei ani de zile din bugetul de stat, din PNRR sau Banca Mondială. Ministrul a mai afirmat că este vorba de o achiziţie importantă de echipamente de screening pentru mamografie sau pentru HPV, dar şi o dezvoltare impresionantă a laboratorului de anatomie patologică.
Radu Burnete: Uitaţi-vă şi la ritmul cheltuielilor publice, el a încetinit! Adică nu putem spune că România este pe aceeaşi traiectorie a cheltuielilor publice scăpate de sub control unde eram în septembrie anul trecut # News.ro
Radu Burnete, consilier al preşedintelui Nicuşor Dan pe probleme economice, susţine că, deşi nu se vede „cu ochiul liber”, Guvernul „a oprit destul de multe cheltuieli publice iraţionale”;: iar unele cheltuieli publice au scăzut, în România, comparativ cu perioada dinaintea alegerilor parlamentare de anul trecut. „Vă garantez că dacă această coaliţie ar fi trebuit să împartă bani, nu să taie, ar fi mers mult mai uşor”, este de părere Radu Burnete.
Acuzat că a denaturat declaraţiile lui Trump, postul public BBC va trebui să dea explicaţii în faţa Parlamentului britanic # News.ro
Ministrul britanic al culturii, Lisa Nandy, a calificat duminică drept „extrem de gravă” acuzaţia adusă BBC de Casa Albă că ar fi prezentat în mod înşelător declaraţiile preşedintelui american Donald Trump într-un documentar. Ministrul, care s-a exprimat chiar la postul de televiziune BBC News, a declarat că a „vorbit săptămâna aceasta” cu preşedintele grupului audiovizual public, Samir Shah, care trebuie să dea explicaţii luni în faţa unei comisii parlamentare, relatează AFP.
Proiect co-iniţiat de USR: În cazul unui divorţ, soţia îşi va putea păstra numele din timpul căsătoriei independent de consimţământul soţului / Măsura îi va ajuta inclusiv pe românii din Diaspora # News.ro
În cazul unui divorţ, soţia îşi va putea păstra numele din timpul căsătoriei independent de consimţământul soţului, potrivit unui proiect de lege co-iniţiat de deputaţii USR Pollyanna Hangan şi Iulian Lorincz, alături de deputatul PNL Alina Gorghiu. Iniţiatorii arată că asta înseamnă mai puţine procese, mai puţine drumuri şi costuri, fără schimburi inutile de acte şi dovada gradului de rudenie cu proprii copii iar măsura îi va ajuta inclusiv pe românii din Diaspora.
Peste un milion de persoane au fost evacuate în Filipine din calea super-taifunului Fung-wong, care a provocat deja moartea a două persoane - VIDEO # News.ro
Super-taifunul Fung-wong a lovit coasta de nord-est a Filipinelor înainte de a ajunge pe uscat duminică, provocând moartea a cel puţin două persoane şi forţând peste un milion de oameni să plece din zonele expuse riscului de inundaţii rapide, alunecări de teren şi valuri mari, relatează Reuters şi The Associated Press.
Unilever a decis să retragă de pe piaţă un număr limitat de pachete din sortimentele Knorr şi Delikat / Din cauza avarierii unui echipament din fabrică, unele pachete pot conţine fragmente de metal şi cauciuc # News.ro
Unilever a decis să retragă de pe piaţă un număr limitat de pachete din sortimentele Knorr şi Delikat, a anunţat compania, care precizează că, din cauza avarierii unui echipament din fabrică, unele pachete pot conţine fragmente de metal şi cauciuc şi nu sunt adecvate pentru consum.
Estonul Ott Tanak a anunţat că va părăsi Hyundai, echipa sa din 2024, la sfârşitul sezonului şi că nu va mai concura cu normă întreagă în WRC, pentru a se concentra pe viaţa de familie.
