Oamenii de ştiinţă au modificat o genă care ar putea reduce permanent colesterolul ridicat

21:50

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, anunţă că, în virtutea atribuţiilor pe care funcţia i le conferă, va solicita informaţii cu privire la modul în care drepturile şi libertăţile cetăţeneşti au fost respectate în cazul femeii ucise de soţ pe stradă, într-o comună din judeţul Teleorman. Radu Marinescu susţine că există, în dezbatere, un proiect de lege care prevede pedepse mari, până la închisoarea pe viaţă, pentru faptele de omor care au la bază motive josnice, motive care includ şi pe cele de gen. Ministrul spune că, până la adoptarea de noi acte normative, actuala legislaţie, care poate gestiona astfel de cazuri, trebuie aplicată, iar drepturile şi libertăţile cetăţeneşti trebuie respectate. „Indiferent cât ai modifica legea, dacă rămâne neaplicată, nu ai rezolvat nimic”, spune Radu Marinescu.