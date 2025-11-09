Ministrul Justiţiei anunţă un proiect de lege care pedepseşte aspru omorul „din motive josnice”, inclusiv pe cele care au la bază genul: Indiferent cât ai modifica legea, dacă rămâne neaplicată nu rezolvi nimic
,
9 noiembrie 2025 21:50
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, anunţă că, în virtutea atribuţiilor pe care funcţia i le conferă, va solicita informaţii cu privire la modul în care drepturile şi libertăţile cetăţeneşti au fost respectate în cazul femeii ucise de soţ pe stradă, într-o comună din judeţul Teleorman. Radu Marinescu susţine că există, în dezbatere, un proiect de lege care prevede pedepse mari, până la închisoarea pe viaţă, pentru faptele de omor care au la bază motive josnice, motive care includ şi pe cele de gen. Ministrul spune că, până la adoptarea de noi acte normative, actuala legislaţie, care poate gestiona astfel de cazuri, trebuie aplicată, iar drepturile şi libertăţile cetăţeneşti trebuie respectate. „Indiferent cât ai modifica legea, dacă rămâne neaplicată, nu ai rezolvat nimic”, spune Radu Marinescu.
• • •
22:20
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, duminică, despre PSD, că întotdeauna are o condiţie de blocaj în coaliţie iar social-democraţii sunt ataşaţi de interesele partidului, să crească pe spinarea partenerilor şi nu dau doi bani pe interesul naţional. El a menţionat că asta nu înseamnă că şi premierul Ilie Bolojan trebuie să rămână la fel de rigid, pentru că, în cazul pensiilor magistraţilor, nu poţi să rişti pierderea a 230 de milioane de euro.
22:10
Două trenuri au intrat în coliziune în Slovacia duminică seara, a informat poliţia locală, în timp ce presa a anunţat că mai multe persoane au fost rănite.
22:10
Un bărbat în vârstă de 40 de ani a murit, duminică seară, după ce autovehiculul pe care îl conducea s-a defectat iar el a tras pe dreapta şi a ieşit din maşină, fiind lovit de un alt autovehicul. În urma evenimentului rutier, circulaţia pe drumul expres dintre Piteşti şi Slatina a fost blocată timp de aproximativ două ore.
22:00
Asociaţia Prosumatorilor şi Comunităţilor de Energie din România (A.P.C.E.) consideră că Ordonanţa de Urgenţă nr. 59/2025 este, probabil, cel mai progresist act legislativ adoptat vreodată în domeniul energiei în România, pentru că introduce pentru prima dată conceptul de Comunitate de Energie în legislaţia românească şi liberalizează producţia şi transportul în interiorul acestor comunităţi. ”Astfel, energia ajunge în mâinile oamenilor gospodari, ale primarilor întreprinzători şi ale celor care vor să-şi gestioneze independent resursele energetice”, arată asociaţia.
21:50
21:50
Un nou studiu publicat de New England Journal of Medicine arată că, printr-o simplă secţionare a unei gene, medicii ar putea într-o zi să reducă definitiv colesterolul periculos de ridicat, eliminând astfel necesitatea administrării de medicamente, informează CNN.
21:20
Influentul ginere al preşedintelui american Donald Trump, Jared Kushner, a sosit duminică în Israel pentru a discuta cu premierul Benjamin Netanyahu despre punerea în aplicare a planului Statelor Unite de a pune capăt războiului din Fâşia Gaza, a declarat o sursă familiarizată cu subiectul, citată de Reuters.
21:20
Echipa AS Roma a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, formaţia Udinese, în etapa a XI-a a campionatului Italiei.
21:00
Britanicul Lando Norris (McLaren), plecat din pole-position, a câştigat Marele Premiu al Braziliei, a 21-a etapă din cele 24 ale sezonului de Formula 1, disputat, duminică, pe circuitul Interlagos din Sao Paulo.
21:00
S-a câştigat marele premiu la Loto 6/49, în valoare de 9,66 milioane de euro. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro şi a costat 12 lei.
20:50
Preşedintele AUR George Simion a participat, duminică după-amiază, la conferinţa judeţeană a filialei AUR Caraş-Severin, unde a transmis un mesaj de încurajare şi mobilizare pentru românii care au ales să susţină mişcarea suveranistă. Liderul principalei formaţiuni de opoziţie din Parlament a denunţat presiunile şi tentativele de intimidare exercitate de actuala coaliţie de guvernare.
20:50
20:50
20:50
Directorul general al BBC, Tim Davie, şi directorul executiv al departamentului de ştiri, Deborah Turness, au demisionat în urma criticilor potrivit cărora un documentar BBC Panorama a indus în eroare telespectatorii prin editarea unui discurs al preşedintelui american Donald Trump.
20:40
Formaţia Manchester City a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 3-o, echipa Liverpool, în etapa a 11-a a campionatului Angliei. Înaintea meciului, fanii de la City i-au adus un omagiu lui Pep Guardiola, aflat la meciul 1000 ca antrenor.
20:40
Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române anunţă ceaţă pe mai multe tronsoane de pe Autostrada A3 Bucureşti – Ploieşti şi pe Autostrada A7 Ploieşti - Buzău dar şi pe artere rutiere din judeţele Constanţa, Iaşi, Tulcea şi Vaslui.
20:10
Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat că l-a numit pe John Coale drept trimis special al SUA pentru Belarus, cu scopul de a asigura eliberarea altor prizonieri politici deţinuţi de regimul dictatorului Alexander Lukaşenko.
19:40
Formaţia Universitatea Craiova a fost învinsă, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, de echipa UTA Arad, în etapa a XVI-a a Superligii.
19:40
Formaţia Real Madrid a încheiat la egalitate, scor 0-0, meciul susţinut, duminică, în deplasare, în compania echipei Rayo Vallecano, în etapa a 12-a a campionatului Spaniei.
19:20
Un incendiu puternic a izbucnit, duminică seară, într-un bloc din municipiul Craiova, flăcările manifestându-se într-un apartament situat la ultimul etaj al imobilului. Aproximativ 20 de locatari s-au evacuat singuri.
19:20
China a implementat măsuri pentru a scuti de taxe exportul cipurilor Nexperia destinate uzului civil, a anunţat, duminică, Ministerul Comerţului de la Beijing, citat de Reuters.
19:10
Guvernul Italiei a aprobat condiţionat vânzarea companiei Iveco către producătorul indian Tata Motors, potrivit unui document parlamentar publicat vineri, citat de Reuters.
19:10
Echipa masculină a României a cucerit medalia de argint la Cupa Mondială de sabie de la Alger.
19:00
Un tânăr aflat în stare de ebrietate, având o alcoolemie de peste unu la mie în aerul expirat, a ajuns în arestul Poliţiei după ce a provocat un accident rutier pe un bulevard din municipiul Cluj Napoca. El a pierdut controlul asupra direcţiei de mers iar maşina la volanul căreia se afla s-a izbit violent de un stâlp.
19:00
Un accident provocat de o şoferiţă care a intrat cu autoturismul pe pista de biciclete, în Turda, judeţul Cluj, s-a încheiat cu sancţionarea femeii, dar şi a unui biciclist care, aparent, circula regulamentar. Ea a fost amendată pentru că a ieşit de pe banda pentru autovehicule, iar biciclistul a fost sancţionat pentru că era sub influenţa băuturilor alcoolice.
18:50
Comitetul Politic al USR a validat cu o largă majoritate alianţa electorală USR Buzău şi PNL Buzău pentru susţinerea candidatului independent Mihai Răzvan Moraru pentru preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău la alegerile parţiale din 7 decembrie 2025.
18:40
Artista Cleopatra Stratan, cunoscută în special pentru melodia Ghiţă, cântată pe când avea doar 3 ani, s-a întâlnit cu fundaşul echipei naţionale Virgil Ghiţă, duminică, în cantonamentul de la Mogoşoaia.
18:40
Echipa Rapid Bucureşti a fost învinsă duminică, pe teren propriu, de formaţia HSG Bensheim/Auerbach Flames, scor 34-28 (18-13), în prima manşă din turul 3 al European League.
18:40
Formaţia Genoa, patronată de Dan Şucu, a încheiat la egalitate, scor 2-2, meciul susţinut, duminică, în compania echipei Fiorentina, în etapa a 11-a a campionatului Italiei.
18:30
18:30
Echipa Gloria Bistriţa a învins duminică, pe teren propriu, formaţia germană Borussia Dortmund, scor 36-32 (18-15), în etapa a VII-a din grupa A a Ligii Campionilor. Gloria se menţine pe locul 3 în clasament.
18:20
Consilierul prezidenţial pe probleme economice Radu Burnete afirmă că situaţia companiei Lukoil, care are în România o rafinărie şi zeci de staţii de carburant, este în atenţia autorităţilor, el anunţând că dacă aceasta îşi va vinde operaţiunile din România, o comisie a statului român va analiza tranzacţia şi are dreptul de a se opune acesteia, în situaţia în care oficialii au îndoieli cu privire la cumpărător.
18:20
Reprezentatul judecătorilor în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) Alin Ene afirmă că vicepremierul Oana Gheorghiu a ales să îşi înceapă mandatul printr-un atac public la adresa independenţei justiţiei, luând ca ţintă statul de drept şi escaladând discursul anti-justiţie al colegilor din coaliţia de guvernare. Judecătorul mai spune că, atunci când un înalt demnitar exprimă opinii care minimalizează statutul judecătorului, mesajul transmis societăţii este unul de decredibilizare a justiţiei ca putere a statului şi este inacceptabilă opoziţia artificială între magistraţi şi „copilul flămând” sau „spitalul fără medicamente”.
18:20
Secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, a avertizat că traficul aerian se va reduce treptat „la minimum”, din cauza blocajului guvernamental care se prelungeşte şi care determină autorităţile să reducă numărul zborurilor din cauza lipsei controlorilor de trafic aerian.
18:10
Organizaţia AUR Hunedoara l-a ales, duminică, pe deputatul Tiberiu Barstan în funcţia de preşedinte al organizaţiei judeţene, în urma Conferinţei Judeţene organizate la Deva. În urma votului exprimat, deputatul Tiberiu Barstan a fost ales preşedinte al organizaţiei judeţene AUR Hunedoara cu 555 de voturi pentru şi 14 împotrivă.
18:00
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat despre inaugurarea Centrului de Screening Multiorgan şi de Diagnostic Precoce pentru Neoplazii din cadrul Institutului Oncologic Bucureşti „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” că este ”un proiect care înseamnă viaţă salvată la timp, diagnostic corect şi tratament rapid”.
18:00
18:00
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, s-a întâlnit cu Alteţa Sa Regală, Prinţesa Sara Al Saud a Regatului Arabiei Saudite, el afirmând că România trebuie să îşi extindă relaţiile economice şi dincolo de graniţele Uniunii Europene iar astfel de întâlniri reconfirmă că diplomaţia economică nu este despre vizite simbolice, ci despre dialog autentic, deschidere şi decizii curajoase, în interesul României.
17:50
Jucătorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz a început perfect campania sa la Turneul Campionilor, dominându-l pe australianul Alex de Minaur, scor 7-6 [5], 6-2, în grupa Jimmy Connors.
17:40
17:20
Preşedintele sirian Ahmad al-Sharaa a jucat baschet în SUA, alături de doi ofiţeri de rang înalt ai armatei americane. Preşedintele interimar al Siriei, îmbrăcat în cămaşă şi cravată, ţinteşte, aruncă şi înscrie un coş, piciorul depăşind uşor linia de trei puncte, conform unor imagini postate în social media de Asaad al-Shaibani, ministrul de Externe.
17:20
Olandezul Max Verstappen (Red Bull), care s-a clasat pe locul 16 în calificările de sâmbătă, va porni duminică de la standuri, în Marele Premiu de Formula 1 al Braziliei, după ce a efectuat modificări la monopostul său.
17:10
Deputatul PNL Alina Gorghiu le transmite, duminică, româncelor, după ce o femeie a fost ucisă de fostul partener cu 15 lovituri de cuţit, în timp ce îşi ţinea în braţe copilul de 2 ani, să ceară monitorizarea electronică, ea arătând că brăţara este singura măsură care îl ţine pe agresor la distanţă.
16:50
Consilierul prezidenţial pe probleme economice Radu Burnete afirmă că se aşteaptă ca peste un an procesul de digitalizare a ANAF să fie finalizat, bazele de date colectate de Administraţia Fiscală să fie interconectate, iar algoritmi sau inteligenţă artificială să fie utilizaţi pentru a descoperi zonele unde nu se realizează colectare la bugetul de stat.
16:40
Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez s-a declarat duminică „surprins” de anumite pasaje din memoriile fostului rege al Spaniei, Juan Carlos, publicate recent, relatează AFP.
16:30
Consilierul prezidenţial Radu Burnete este de părere că, atunci când sunt prezentate public unele calcule care arată că în România a scăzut, în ultima perioadă, colectarea taxei pe valoarea adăugată (TVA), „se compară mere cu pere”, el explicând că, în contextul anunţatei majorări a TVA, în luna august comportamentul consumatorilor s-a schimbat iar aceştia au cumpărat mai multe bunuri de valoare mare. „Dacă ne uităm corect la TVA, s-a colectat în plus, nu fenomenal”, spune Burnete.
16:30
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat duminică, despre decizia de a nu integra din prima cardurile de sănătate în noua carte electronică de identitate, că, din păcate, încă există un procent destul de ridicat de oameni, în România, care consideră că, odată cu noua carte de asigurări de sănătate electronică, vor fi microcipaţi şi, până vor depăşi aceste elemente de confuzie, administrativ, trebuie să ofere acces tuturor în sistem.
16:30
Formaţia CFR Cluj a învins, duminică, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Unirea Slobozia, în etapa a XVI-a a Superligii.
16:20
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat duminică, despre Platforma Pacientului, că este în lucru, fiind vorba de o platformă digitală, nu doar pentru pacient, ci şi pentru personalul medical, în care pacienţii pot să transmită feedback privind o unitate sanitară, iar informaţiile vor fi analizate de echipa Ministerului Sănătăţii.
16:20
Consilierul prezidenţial Radu Burnete susţine că România a intrat în anul 2025 cu un deficit bugetar real mai mare decât cel „din acte”, însă dificil de calculat. Burnete este de părere că, discutând cu cifre reale şi în contextul măsurilor adoptate şi anunţate, România poate duce deficitul bugetar de anul viitor „spre 6%”.