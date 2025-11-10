Cât costă alegerile pentru Primăria Capitalei din 2025. Buget de peste 67 de milioane de lei

02:45

Proiectul de modificare a pensiilor magistraților se negociază intens în coaliția de guvernare și este pe cale să se ajungă la o înțelegere. Negocierile ca la piață - pensii de 70% sau 75% din salariul net - îi fac pe români să se întrebe: de ce doar magistrații pot să-și negocieze pensiile?