Ocupația Elenei Băsescu, după ce a fost dată afară dintr-un post călduț, în urma unui vot în unanimitate
Adevarul.ro, 10 noiembrie 2025 07:15
Fiica fostului președinte Traian Băsescu a fost și europarlamentar.
Acum 10 minute
07:30
UE pregătește al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Zelenski: „Vor fi noutăți cu privire la răpitorii copiilor ucraineni” # Adevarul.ro
Uniunea Europeană lucrează la al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care ar urma să fie finalizat „în termen de o lună”, a anunțat duminică, 9 noiembrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
Acum 30 minute
07:15
Acum o oră
07:00
Traian Băsescu, despre redimensionarea trupelor SUA în România: „Când le-a fost greu ne-am dus după ei și în Afganistan, și în Irak” # Adevarul.ro
Decizia privind redimensionarea trupelor americane în România nu ar trebui interpretată ca un semnal al lipsei de interes a Statelor Unite față de țara noastră, a declarat fostul președinte Traian Băsescu.
06:45
Senatul american a ajuns la un acord pentru a pune capăt paraliziei bugetare din SUA. Trump: „Se pare că ne apropiem de sfârșitul shutdown-ului” # Adevarul.ro
Senatorii americani au ajuns la un acord menit să pună capăt paraliziei bugetare care blochează o parte din serviciile publice ale Statelor Unite de peste 40 de zile, cea mai lungă perioadă de acest fel din istoria țării.
Acum 2 ore
06:15
Vladimir Putin a visat să refacă imperiul rus. A promis-o, a repetat-o obsesiv și și-a legat întreaga carieră politică de această ambiție.
Acum 4 ore
05:15
Cât costă alegerile pentru Primăria Capitalei din 2025. Buget de peste 67 de milioane de lei # Adevarul.ro
Guvernul a alocat 67,6 milioane de lei pentru organizarea alegerilor din 7 decembrie 2025, când bucureștenii își vor alege noul primar general. Suma acoperă cheltuielile MAI și AEP pentru logistică, securitate și administrarea procesului electoral.
04:15
Masacrul din defileu, prima mare victorie românească împotriva ungurilor. Cum și-a bătut joc primul voievod al Valahiei de regele Ungariei # Adevarul.ro
Prima confruntare majoră dintre unguri și români a avut loc acum aproape șapte secole. A fost o bătălie al cărui rezultat a reprezentat un șoc pentru coroana maghiară, mai ales prin amploarea măcelului, dar și prin umilirea unui suveran care venea dintr-o ilustră familie europeană a vremurilor.
Acum 6 ore
03:15
Ziua în care piloții români au obținut o victorie legendară. Pilotau exclusiv avioane românești și erau conduși de un as al aerului # Adevarul.ro
Una dintre cele mai spectaculoase victorii obținute vreodată de aviația română a avut loc pe data de 10 iunie 1944. Mai mulți piloți români care pilotau celebrele avioane românești IAR-80 au reușit să facă praf o escadrilă americană care încercase să atace aerodromurile românești.
02:45
De ce magistrații își pot negocia pensia, iar românii de rând nu? „Pentru că au butoane. Alți bugetari nu au” # Adevarul.ro
Proiectul de modificare a pensiilor magistraților se negociază intens în coaliția de guvernare și este pe cale să se ajungă la o înțelegere. Negocierile ca la piață - pensii de 70% sau 75% din salariul net - îi fac pe români să se întrebe: de ce doar magistrații pot să-și negocieze pensiile?
02:15
De ce statele nordice au printre cele mai solide democrații. Cum au reușit să scape de nepotism în aparatul de stat și ce rol au avut vikingii # Adevarul.ro
Scandinavia este considerată unul dintre leagănele democrației moderne. Încă din epoca vikingă, popoarele scandinave au avut organisme sau instituții proto-democratice, drepturi și libertăți rar întâlnite în epoca lor, atingând apogeul cu reformele din secolele al XVIII-XIX.
Acum 8 ore
01:15
Călătoriile cu trenul pe care merită să le încerci măcar odată în viață. Cele mai frumoase trasee feroviare din Europa # Adevarul.ro
Unele dintre cele mai frumoase călătorii în Europa, în toate anotimpurile, se pot face cu trenul. Există câteva rute feroviare incredibile. Pe lângă confortul vagoanelor în care se poate servi și masa, peisajele străbătute de căile ferate sunt absolut fabuloase.
00:15
10 noiembrie: 85 de ani de când România a fost lovită de un cutremur devastator, de 7,4 grade # Adevarul.ro
Pe 10 noiembrie, în 1940, timp de 46 de secunde, România a fost zguduită de primul mare cutremur din perioada contemporană, soldat cu pierderi importante de vieţi omeneşti şi importante pierderi materiale.
00:15
Motivele pentru care s-a prăbușit Uniunea Sovietică, un imperiu al terorii în care nici măcar comuniștii nu mai credeau # Adevarul.ro
Pe 26 decembrie 1991 se prăbușea Uniunea Sovietică, gigantul comunist care a controlat destinele a peste 280 de milioane de oameni și numerose state satelit. Acest „imperiu al Răului”, cum era numit de americani, a sucombat din interior, pe fondul unei ideologii falimentare.
9 noiembrie 2025
23:45
Portret de candidat. Cine este Vlad Gheorghe, fostul eurodeputat care vrea să conducă Primăria Capitalei # Adevarul.ro
Candidatura lui Vlad Gheorge la Primaria Capitalei a fost vehiculată încă din momentul în care s-a afișat alături de noul șef de stat, Nicușor Dan, în contextul campaniei acestuia pentru alegerile prezidențiale. Anunțul său s-a lăsat însă așteptat.
Acum 12 ore
23:15
Ascuns între munți și nori, pe țărmul sudic al Alaskăi, se află Whittier, un orășel cu doar 263 de locuitori, unic în lume printr-un detaliu surprinzător: întreaga sa populație trăiește, lucrează și socializează în aceeași clădire.
22:45
Cine este omul care vrea să facă din Germania „coloana vertebrală a apărării colective în Europa”. Problemele pe care le întâmpină # Adevarul.ro
Într-o Europă care se redescoperă sub amenințarea Rusiei, ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, devine simbolul unei dileme profunde: poate o națiune născută din ruinele războaielor să-și asume din nou forța armată?
22:15
Horoscop luni, 10 noiembrie. Discuţii interminabile pentru Capricorni şi presiuni pentru Berbeci # Adevarul.ro
Lorina, astrologul Click!, ştie ce le-au pregătit astrele tuturor celor 12 semne zodiacale, pentru ziua de luni, 10 noiembrie.
22:00
Influentul ginere al preşedintelui american Donald Trump, Jared Kushner, a sosit duminică în Israel pentru a discuta cu premierul Benjamin Netanyahu, a declarat o sursă familiarizată cu subiectul.
22:00
21:45
Organizatorul concursului Miss Universe, în lacrimi după ce a fost criticat că a jignit o concurentă: „Această problemă m-a doborât. Îmi cer scuze” # Adevarul.ro
Nawat Itsaragrisil, organizatorul concursului Miss Universe, a stârnit controverse după ce a numit-o pe „prostănacă” pe Fatima Bosch, Miss Mexic. Itsaragrisil a declarat pentru Sky News că nu poate demisiona din funcție, în ciuda acuzațiilor că ar fi fost agresiv cu o concurentă.
21:45
Marele premiu de 9,66 milioane de euro la Loto 6/49 a fost câştigat cu o variantă simplă, pe un bilet care a costat 12 lei # Adevarul.ro
Marele premiu la Loto 6/49, în valoare de 9,66 milioane de euro, a fost câștigat, duminică, cu un bilet de doar 12 lei, jucat online pe platforma Loteriei Române.
21:30
Trafic îngreunat de ceață pe autostrăzi și drumuri din estul țării. Tronsoanele afectate # Adevarul.ro
Ceaţa densă le face mari probleme soferilor, duminică seara şi îngreunează traficul pe mai A3 şi A7, dar şi pe alte drumuri din ţară.
21:30
Kremlinul nu mai poartă doar un război în Ucraina, ci și unul pentru mintea și răbdarea Occidentului. Sub masca negocierilor, Moscova reușește încă să impună agenda, încercând să convingă lumea că pacea ar fi posibilă doar cu prețul unor concesii teritoriale sau politice.
21:15
PSD revine la origini în era Grindeanu. „Nu schimbă direcția, ci doar o învelește în moralism și religie” # Adevarul.ro
Congresul PSD a marcat revenirea foștilor lideri și începutul unei etape dominate de prudență și apel la tradiție. „Adevărul” a discutat cu politologii Cristian Pîrvulescu și George Jiglău despre sensul epocii Grindeanu și felul în care partidul se repoziționează ideologic.
21:15
Tentativă de omor asupra a doi polițiștilor în Belgia. Un bărbat a intrat intenţionat cu maşina în ei # Adevarul.ro
Un bărbat în vârstă de 36 de ani a fost arestat la Bruxelles, după ce a fi încercat să lovească intenționat cu mașina doi polițiști, care făceau control rutier în zona Gare du Nord.
21:00
Un șofer român cu o alcoolemie de 2,86 la mie a provocat un accident în Austria. Polițiștii l-au găsit împingându-și mașina de pe carosabil # Adevarul.ro
Un șofer român beat, cu o alcoolemie de 2,86 la mie, a provocat sâmbătă seară, în localitatea Garsten din Austria, un accident soldat cu pagube materiale și a fugit de la locul faptei.
21:00
Andrei Rațiu, recital în fața Realului. Românul l-a desființat pe Vinicius Jr. și a primit cea mai mare notă din echipă # Adevarul.ro
Andrei Rațiu a fost printre cei mai buni jucători de pe teren în meciul cu Real Madrid.
20:45
CTP face o scurtă istorie a antisemitismului în România. PRM, AUR sau SOS „au rădăcini românești adânci” # Adevarul.ro
Cristian Tudor Popescu readuce în atenție rădăcinile antisemitismului românesc și avertizează, prin citate istorice sugestive, asupra pericolului reactivării discursurilor de ură, chiar de Ziua Internațională de Luptă împotriva Fascismului și Antisemitismului.
20:45
Șeful BBC și-a prezentat demisia după critici legate de editarea unui discurs al lui Trump # Adevarul.ro
Șeful BBC, Tim Davie, a demisionat duminică, în urma criticilor privind modul în care postul public britanic a editat un discurs al președintelui american Donald Trump.
20:15
Rușine în Bănie: Craiova cedează pe teren propriu în fața celor de la UTA Arad, 1-2, în runda #16 din Superliga # Adevarul.ro
Alb-albaștrii nu au reușit să păstreze cele trei puncte în Bănie. Craiova pierde acasă cu UTA Arad, în etapa 16.
20:00
Premierul Spaniei, despre memoriile fostului rege Juan Carlos: „Nu va fi una dintre cărţile pe care să le recomand pentru Crăciun” # Adevarul.ro
Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, s-a arătat surprins de anumite pasaje din memoriile fostului rege al Spaniei, Juan Carlos, publicate recent. Acesta a declarat că „nu va fi una dintre cărţile pe care să le recomande pentru Crăciun”.
19:45
Panică într-un liceu din Torino. Un elev a îndreptat un pistol spre profesor în timpul orei. „A fost doar o glumă, arma era falsă” # Adevarul.ro
Un elev de 15 ani a îndreptat un pistol spre profesorul său în timpul orei, luând prin surprindere întreaga clasă. Deși arma s-a dovedit a fi una de jucărie, băiatul susținând că a fost „doar o glumă”, momentele de teroare trăite de cei prezenţi au fost cât se poate de reale.
19:30
SUA au suspendat exporturile de arme către aliații NATO din cauza blocajului guvernamental # Adevarul.ro
Un blocaj administrativ la Washington a dus la oprirea temporară a exporturilor americane de armament în valoare de peste 5 miliarde de dolari, destinate aliaților NATO și Ucrainei, relatează Axios, citând surse din Departamentul de Stat al SUA.
19:30
Afaceristul Avram Gal, întâlnire cu Benny Johnson, comentator politic conservator „apropiat al președintelui Statelor Unite” # Adevarul.ro
Omul de afaceri clujean Avram Gal, fost lider al PSD Câmpia Turzii și fost consilier parlamentar, un susținător înfocat al liderului SUA, Donald Trump, s-a întâlnit duminică, 9 noiembrie, cu Benny Johnson, comentator politic conservator american.
19:00
Plasele de pescuit folosite de francezi, devenite scuturi anti-drone în Ucraina. „Uimitor cum ceva atât de simplu funcționează atât de bine” # Adevarul.ro
Armata ucraineană folosește plasele de pescuit trimise de pescarii din Bretania, Franța, pentru a prinde drone și a proteja civilii și soldații. Organizația caritabilă Kernic Solidarités a expediat două transporturi, cu o lungime totală de 280 km.
19:00
Două Românii. Harta șomajului arată decalaj enorm între județele țării. „Acum 20 de ani veneau cei mai mulți șomeri din muncă” # Adevarul.ro
Rata șomajului la nivel național a ajuns, la sfârșitul lunii septembrie, la 3,15%, însă decalajul între județul cu cea mai mare rată și cel în care se găsesc cel mai ușor locuri de muncă decalajul este enorm. Șomerii fără școală, cei cu studii primare sau gimnaziale reprezintă aproape două treimi.
18:45
Flăcări uriașe la etajul 4 al unui bloc ANL din Craiova. Zeci de persoane au fost evacuate sau s-au autoevacuat. Pompierii încă încearcă să stingă incendiul # Adevarul.ro
Un incendiu puternic a izbucnit duminică după-amiază la etajul 4 al unui bloc ANL din Craiova, zeci de locatari autoevacuându-se sau fiind evacuați preventiv, în timp ce pompierii au intervenit pentru a opri extinderea flăcărilor.
18:45
Trump promite un cec de 2.000 de dolari pentru fiecare american, finanțat din veniturile obținute din tarife # Adevarul.ro
Președinte american Donald Trump a anunțat că intenționează să acorde fiecărui cetățean american un cec de 2.000 de dolari, bani proveniți, potrivit lui, din veniturile generate de taxele vamale (tarifele) impuse în perioada mandatului său.
Acum 24 ore
18:30
Casă bătrânească renovată total cu doar 1.000 de dolari. „Nu este atât de veche, datează din anii 70” # Adevarul.ro
O femeie a restaurat total o căsuță abandonată. Ea susține că renovarea a costat-o doar 1.000 de dolari.
18:15
Un membru CSM reacționează dur după afirmațiile Oanei Gheorghiu privind pensiile magistraţilor. „Instigare la ură de clasă în formă pură” # Adevarul.ro
Declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu privind pensiile speciale au stârnit reacții dure în rândul magistraților, care acuză un atac la independența justiției și o retorică ce alimentează resentimente sociale. Un membru CSM o acuză că instigă la „ură de clasă în formă pură”.
18:00
17:45
Vizită istorică la Washington. Înaintea întâlnirii istorice cu Trump, noul președintel al Siriei a jucat baschet cu generali americani # Adevarul.ro
Cu câteva ore înaintea unei întâlniri istorice la Casa Albă, președintele Siriei, Ahmad al-Sharaa, a fost surprins jucând baschet cu doi dintre cei mai importanți generali americani.
17:45
Soțiile ar putea păstra numele din timpul căsătoriei după divorț, potrivit unui proiect de lege # Adevarul.ro
Soția își va putea păstra numele din timpul căsătoriei independent de consimțământul soțului, potrivit unui proiect de lege. Inițiatorii transmit că asta înseamnă mai puţine procese, mai puţine drumuri şi costuri.
17:30
Atenţie! Mai multe sortimente de condimente, retrase de la comercializare. Risc de contaminare cu fragmente de metal și cauciuc # Adevarul.ro
Compania producătoare a retras de pe piață câteva loturi de produse Knorr și Delikat, din cauza suspiciunii că fragmente de metal și cauciuc ar fi putut ajunge accidental în pachete, ca urmare a defectării unui echipament din fabrică.
17:15
O alianță în transformare - de la viziune la capabilitate operațională - Ziua a doua NATO Industry Forum 2025 # Adevarul.ro
A doua zi a #NATOIndustryForum a transformat viziunea în acțiune. Mesajul zilei: „Spend Smarter, Act Faster”. S-a stabilit un cadru pentru integrarea rapidă a inovației, cu focus pe agilitate, parteneriate și toleranță la risc. România s-a afirmat ca hub regional și furnizor activ de securitate.
17:15
Focuri de armă trase în fața casei unui candidat la primăria unui oraș din Republica Moldova. „Calific acest caz drept tentativă de intimidare” # Adevarul.ro
Candidatul la funcția de primar al orașului Leova, în sud-vestul Republicii Moldova, Alexandru Bujorean, a declarat că, în noaptea de 8 noiembrie, persoane necunoscute ar fi tras focuri de armă în fața casei sale.
17:00
17:00
Daniel Băluță promite că nu va da oameni afară din Primăria Capitalei: „Vreau o campanie centrată pe realizări” # Adevarul.ro
Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a promis că nu va concedia angajați ai Primăriei Capitalei dacă va câștiga mandatul de primar general. Acesta consideră „iresponsabile” mesajele de tipul „curățăm tot personalul incompetent”.
16:30
FIFA sancționează din nou în Superliga. Un alt club primește interdicție la transferuri pentru următoarele trei ferestre de mercato # Adevarul.ro
În ciuda dificultăților financiare, Oțelul Galați rămâne una dintre revelațiile actualului sezon de Superliga.
16:30
Ministrul Rogobete anunță că Platforma Pacientului este în lucru: „O platformă digitală, nu doar pentru pacient, ci şi pentru personalul medical” # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, s-a aflat duminică, 9 noiembrie, la Institutul de Oncologie din Bucureşti, unde s-a inaugurat cel mai mare centru de screening şi prevenţie multiorgan pentru oncologie, din România.
