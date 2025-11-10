Profesorul univ. dr. Conțiu Șoitu, de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, invitat la proiectul USV ”La un ceai cu specialiștii”
Radio Top Suceava, 10 noiembrie 2025 13:20
Marți, 11 noiembrie, începînd cu ora 12.00, în sala E129, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava organizează evenimentul „La un ceai cu specialiștii”, adresat studenților cu dizabilități, celorlalți studenți, cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar și personalului de cercetare de la șase facultăți sucevene. Acestea sînt Facultatea de Economie, Administrație și Afaceri,, Facultatea de Inginerie Alimentară, Facultatea […] Articolul Profesorul univ. dr. Conțiu Șoitu, de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, invitat la proiectul USV ”La un ceai cu specialiștii” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
• • •
Alte ştiri de Radio Top Suceava
Acum 30 minute
13:30
Uniunea Polonezilor din România va organiza sîmbătă, 15 noiembrie, la Cacica, o serie de festivități cu ocazia Zilei Independenței Poloniei, care este pe 11 noiembrie. Programul include depuneri de coroane de flori la statuia Sf. Ioan Paul al II-lea, Sfînta Liturghie la Bazilica „Adormirea Maicii Domnului” din Cacica și un concert susținut de tinerii din Solonețu Nou. Articolul Ziua Independenței Poloniei, pe 15 noiembrie, la Cacica apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:20
Profesorul univ. dr. Conțiu Șoitu, de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, invitat la proiectul USV ”La un ceai cu specialiștii” # Radio Top Suceava
Marți, 11 noiembrie, începînd cu ora 12.00, în sala E129, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava organizează evenimentul „La un ceai cu specialiștii”, adresat studenților cu dizabilități, celorlalți studenți, cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar și personalului de cercetare de la șase facultăți sucevene. Acestea sînt Facultatea de Economie, Administrație și Afaceri,, Facultatea de Inginerie Alimentară, Facultatea […] Articolul Profesorul univ. dr. Conțiu Șoitu, de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, invitat la proiectul USV ”La un ceai cu specialiștii” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 2 ore
12:20
76 de cercetători consacraţi, dar şi foarte tineri, profesori şi doctoranzi din mai multe țări, la Colocviul Internațional de Științe ale Limbajului „Eugeniu Coșeriu”. Evenimentul a fost realizat în parteneriat cu Facultatea de Litere de la Suceava # Radio Top Suceava
Vineri, 7 noiembrie 2025, a avut loc cea de-a XVIII-a ediţie a prestigiosului Colocviu Internațional de Științe ale Limbajului „Eugeniu Coșeriu”, organizat, anul acesta, de Catedra de Filologie Clasică şi Română a Universităţii Naționale „Yurii Fedkovici” din Cernăuți. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării a Universităţii „Ștefan […] Articolul 76 de cercetători consacraţi, dar şi foarte tineri, profesori şi doctoranzi din mai multe țări, la Colocviul Internațional de Științe ale Limbajului „Eugeniu Coșeriu”. Evenimentul a fost realizat în parteneriat cu Facultatea de Litere de la Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:00
Teatrul sucevean, invitat la Festivalul Internațional de Teatru ”Liviu Ciulei” cu piesa ”Cabaretul cuvintelor” # Radio Top Suceava
La finele acestei săptămîni, Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” Suceava este invitat la Pitești cu piesa Cabarertul cuvintelor, scrisă și regizată de Matei Vișniec. Teatrul sucevean este invitat să joace piesa pe 16 noiembrie, pe scena Teatrului ”Alexandru Davila”, în cadrul celei de-a IV-a ediții a Festivalului Internațional de Teatru ”Liviu Ciulei”. În comunicatul teatrului sucevean […] Articolul Teatrul sucevean, invitat la Festivalul Internațional de Teatru ”Liviu Ciulei” cu piesa ”Cabaretul cuvintelor” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 4 ore
11:40
Ciprian Anton: Notele de la simulările pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat vor fi trecute în catalog doar dacă se hotărăște ”în cadrul Consiliului de Administrație, acolo unde sînt și reprezentanții elevilor, și reprezentanții părinților” # Radio Top Suceava
Inspectorul general al Inspectoratului Școlar Județean Suceava, Ciprian Anton, a subliniat, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, că notele pe care le vor obține elevii de clasa a VIII-a la simulările pentru Evaluarea Națională nu este obligatoriu să fie trecute în catalog. Acest lucru este valabil și în cazul simulărilor pentru Bacalaureat. Simulările […] Articolul Ciprian Anton: Notele de la simulările pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat vor fi trecute în catalog doar dacă se hotărăște ”în cadrul Consiliului de Administrație, acolo unde sînt și reprezentanții elevilor, și reprezentanții părinților” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:30
Șeful IȘJ Suceava, Ciprian Anton: În total avem trei: două simulări județene și una națională. Cred eu că este un test binevenit, pentru a vedea de unde plecăm și unde vom putea ajunge în luna iunie a anului 2026 # Radio Top Suceava
Astăzi, în județul Suceava a avut loc primul examen din prima simulare a Examenelor Naționale din acest an școlar. Este vorba despre simularea la Evaluarea Națională organizată de Inspectoratul Școlar Suceava. Inspectorul general Ciprian Anton a declarat, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top: ”Cred eu că este un test binevenit, pentru a vedea […] Articolul Șeful IȘJ Suceava, Ciprian Anton: În total avem trei: două simulări județene și una națională. Cred eu că este un test binevenit, pentru a vedea de unde plecăm și unde vom putea ajunge în luna iunie a anului 2026 apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:40
Cătălin Nechifor: ”Pe vremuri, congresele PSD-ului se terminau dimineața în zori” # Radio Top Suceava
Cătălin Nechifor, fost președinte al PSD Suceava, a remarcat atacurile împotriva PNL, USR și AUR lansate la Congresul PSD de la finele săptămînii trecut. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, întrebat care ar fi concluzia după Congresul PSD, domnu Nechifor a declarat: ”Un congres fără o miză deosebită, pentru că au fost un singur candidat […] Articolul Cătălin Nechifor: ”Pe vremuri, congresele PSD-ului se terminau dimineața în zori” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:00
Lavinia Ienceanu, de la USV, a cîștigat un premiu important la Festivalul de Poezie ”Costache Conachi” # Radio Top Suceava
Lavinia Ienceanu, asistent universitar doctor în cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, a cîștigat premiul la secțiunea Debut în Volum a Festivalului Național de Poezie ”Costache Conachi”, de la Tecuci. La secțiunea desfășurată sub patronajul Editurii Junimea Iași au fost înscrise nouă manuscrise. Premiul va consta […] Articolul Lavinia Ienceanu, de la USV, a cîștigat un premiu important la Festivalul de Poezie ”Costache Conachi” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 6 ore
09:20
”Cea mai importantă bătălie” pentru Gheorghe Șoldan ”este cea pentru centura Humorului și pentru centura Fălticeniului” # Radio Top Suceava
În opinia lui Cătălin Nechifor, cea mai mare provocare pentru Gheorghe Șoldan va fi să rezolve proiectele privind centurile ocolitoare de la Gura Humorului și Fălticeni. La Congresul PSD, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a fost ales vicepreședinte responsabil cu dezvoltarea regională și infrastructura. Cătălin Nechifor a fost președinte al Consiliului Județean Suceava, parlamentar […] Articolul ”Cea mai importantă bătălie” pentru Gheorghe Șoldan ”este cea pentru centura Humorului și pentru centura Fălticeniului” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 8 ore
07:30
Un sucevean grav bolnav are nevoie de mîncare de regim. Este vreun restaurant care livrează la domiciliu așa ceva? # Radio Top Suceava
Doar cei foarte pretențioși se pot plînge că la restaurantele din municipiul Suceava și din împrejurimi nu găsesc mîncărurile lor preferate. E drept că nu sînt restaurante cu specific indian și turcesc, dar sînt restaurante cu specific libanez, chinezesc și italian, ca să nu mai vorbim despre restaurantele cu specific românesc, din alea cu ciorbe […] Articolul Un sucevean grav bolnav are nevoie de mîncare de regim. Este vreun restaurant care livrează la domiciliu așa ceva? apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 24 ore
16:00
Poliția Suceava, 45 de acțiuni la care au participat peste 100 de persoane cercetate și condamnate pentru infracțiuni la regimul rutier # Radio Top Suceava
Inspectoratul de Poliție Județean Suceava, prin Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității și Serviciul Rutier, alături de Serviciul de Probațiune Suceava din cadrul Ministerului Justiției, a marcat 6 ani de colaborare dedicată prevenirii infracțiunilor la regimul rutier și reintegrarea socială a persoanelor aflate sub supraveghere. În perioada 2019 – 2025 au fost derulate 45 […] Articolul Poliția Suceava, 45 de acțiuni la care au participat peste 100 de persoane cercetate și condamnate pentru infracțiuni la regimul rutier apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:50
Rădăuțean reținut pentru 24 de ore, fiindcă nu a respectat un ordin de restricție # Radio Top Suceava
Un bărbat de 35 de ani, din Rădăuți, a fost reținut pentru 24 de ore, pentru că nu a respectat un ordin de restricție. În dimineața zilei de 6 noiembrie, o patrulă de poliție din Rădăuți a primit o alertă referitoare la o persoană supravegheată și monitorizată prin dispozitiv electronic. Echipajul de poliție s-a deplasat […] Articolul Rădăuțean reținut pentru 24 de ore, fiindcă nu a respectat un ordin de restricție apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Ieri
09:00
Directorul TPL Suceava, Gabriel Petruc: Există o dorință și din partea conducerii societății, și din partea administrației locale să creștem veniturile salariaților noștri # Radio Top Suceava
Angajații societății de Transport Public Local – TPL Suceava sînt cu plățile la zi, iar conducerea caută soluții pentru ca veniturile acestora să crească, conform declarațiilor directorului Gabriel Petruc. Domnul Petruc a făcut aceste afirmații într-o intervenție telefonică la Radio Top, în contextul în care angajații firmei private care asigură transportul public în Alba Iulia […] Articolul Directorul TPL Suceava, Gabriel Petruc: Există o dorință și din partea conducerii societății, și din partea administrației locale să creștem veniturile salariaților noștri apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
08:50
O persoană a murit într-un incendiu izbucnit, în această dimineață, la o pensiune din Gura Humorului. Pompieri din șase localități au intervenit cu 8 autospeciale # Radio Top Suceava
O persoană a murit în această dimineață într-un incendiu izbucnit la Gura Humorului, la mansarda unei pensiuni. La incendiul care a fost anunțat în jurul orei 05.00 au intervenit pompierii militari de la subunitățile din Gura Humorului, Suceava, Fălticeni și Cîmpulung Moldovenesc, și voluntarii de la Capu Cîmpului și Cornu Luncii cu opt autospeciale de […] Articolul O persoană a murit într-un incendiu izbucnit, în această dimineață, la o pensiune din Gura Humorului. Pompieri din șase localități au intervenit cu 8 autospeciale apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:00
Gheorghe Șoldan, vicepreședinte PSD la nivel național, responsabil cu dezvoltarea regională și infrastructura (Foto) # Radio Top Suceava
La Congresul PSD care a avut loc la București, președintele PSD Suceava, șeful administrației județene Gheorghe Șoldan, a fost ales în funcția de vicepreședinte la nivel național responsabil cu dezvoltarea regională și infrastructura. Sorin Grindeanu a fost ales președintele partidului care are cinci prim-vicepreședinți și 20 de vicepreședinți. În vechea structură de conducere erau doi […] Articolul Gheorghe Șoldan, vicepreședinte PSD la nivel național, responsabil cu dezvoltarea regională și infrastructura (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:10
Echipa de fotbal CSU Suceava este formată din ”cinci studente, aproximativ șase fete care lucrează și, în rest, eleve” și ”joacă din plăcere”. Antrenorul Marcel Irimie: Doar studentele primesc o bursă de performanță din partea universității # Radio Top Suceava
Echipa de fotbal feminin CSU Suceava este formată din ”cinci studente, aproximativ șase fete care lucrează și, în rest, eleve”, potrivit antrenorului Marcel Irimie. Fetele sînt ”din tot județul Suceava” și ”este foarte greu” de lucrat. A precizat domnul Irimie, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top: ”Multe fete sînt din Izvoarele Sucevei, din […] Articolul Echipa de fotbal CSU Suceava este formată din ”cinci studente, aproximativ șase fete care lucrează și, în rest, eleve” și ”joacă din plăcere”. Antrenorul Marcel Irimie: Doar studentele primesc o bursă de performanță din partea universității apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
7 noiembrie 2025
17:40
Operatorul regional de apă și canalizare ACET Suceava anunță că, în vederea executării unor lucrări programate, se va întrerupe funcţionarea serviciului public de alimentare cu apă potabilă marți, 11 noiembrie, între orele 07.00 şi 18.00 în comuna Ipotești și mai multe zone din municipiul Suceava. Acestea sînt: B-dul 1 Decembrie 1918, Pictor Șerban Rusu Arbore, Universității, […] Articolul Fără apă rece în cîteva zone ale Sucevei și la Ipotești, pe 11 noiembrie apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:40
Direcția Silvică Suceava scoate la licitație 335.000 de metri cubi de lemn. Licitația va avea loc în perioada 4-9 decembrie # Radio Top Suceava
Direcția Silvica Suceava anunță organizarea, în perioada 4-9 decembrie 2025, a ”Licitatiei principale”, pentru vînzarea de masă lemnoasă pe picior. Licitația se va desfasura in datele de 4, 5, 8 și 9 decembrie pentru masa lemnoasă pe picior aferentă anului de producție 2026. Licitația se desfășoară electronic pe platforma picior.licitatiedssv.ro. Volumul oferit la licitație este […] Articolul Direcția Silvică Suceava scoate la licitație 335.000 de metri cubi de lemn. Licitația va avea loc în perioada 4-9 decembrie apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:20
Suceava, printre județele unde s-au făcut cele mai importante capturi de țigări de contrabandă # Radio Top Suceava
Într-un comunicat al British American Tobacco – BAT România se arată că, anul acesta, printre județele în care s-au făcut cele mai importante capturi de țigări de contrabană se numără și Suceava. În perioada 1 ianuarie – 1 noiembrie 2025, autoritățile române au confiscat peste 186 de milioane de țigarete de contrabandă, în valoare totală […] Articolul Suceava, printre județele unde s-au făcut cele mai importante capturi de țigări de contrabandă apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:10
Cerere în căsătorie, la ISU Suceava. El, elev al Școlii de Subofițeri Boldești, în practică la ISU Suceava. Ea, studentă la Facultatea de Medicină din Suceava, voluntar ISU Suceava. Alin Găleată: Doi copii cuminți, care s-au cunoscut cu mult înainte și au urmat, cumva, același drum # Radio Top Suceava
Un elev al Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă din Boldești, Marius, în practică la ISU Suceava, și-a cerut în căsătorie iubita, Andreea, o studentă la Facultatea de Medicină din Suceava, voluntar ISU , într-un mod special, cu ajutorul colegilor suceveni. Purtătorul de cuvînt al ISU Suceava, locotenent-colonelul Alin Găleată a […] Articolul Cerere în căsătorie, la ISU Suceava. El, elev al Școlii de Subofițeri Boldești, în practică la ISU Suceava. Ea, studentă la Facultatea de Medicină din Suceava, voluntar ISU Suceava. Alin Găleată: Doi copii cuminți, care s-au cunoscut cu mult înainte și au urmat, cumva, același drum apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:00
Incendii de la coșuri de fum – trei case distruse în două zile. Purtătorul de cuvînt al ISU Suceava, Alin Găleată: Ne facem datoria, dar aveți grijă, pentru că, pînă la urmă, e viața dumneavoastră! 100-150 de lei e o curățare pe care o faci măcar o dată pe an # Radio Top Suceava
Din păcate, a reînceput sezonul incendiilor de la coșurile de fum. Trei case au fost distruse în numai două zile – una din Păltinoasa, una din Cajvana și una din Bogdănești. Purtătorul de cuvînt al ISU Suceava, locotenent-colonelul Alin Găleată, atrage din nou atenția: ”Ne facem datoria, dar aveți grijă, pentru că, pînă la […] Articolul Incendii de la coșuri de fum – trei case distruse în două zile. Purtătorul de cuvînt al ISU Suceava, Alin Găleată: Ne facem datoria, dar aveți grijă, pentru că, pînă la urmă, e viața dumneavoastră! 100-150 de lei e o curățare pe care o faci măcar o dată pe an apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:00
Opt rugbyști campioni naționali cu LPS Suceava, selecționați la Națională pentru Campionatul European U20 # Radio Top Suceava
Opt dintre sportivii campioni naționali cu echipa de rugby a LPS Suceava au fost selecționați în lotul național al României U20 la rugby. Echipa națională de rugby U20 a României va participa, în această lună, între 16-23 noiembrie, la Campionatul European U20, care va avea loc la Praga. Antrenorul Codrin Prorociuc, cel care a obținut […] Articolul Opt rugbyști campioni naționali cu LPS Suceava, selecționați la Națională pentru Campionatul European U20 apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:50
Spaniol care credea că investește într-un hotel din Vama, înșelat cu 175.000 de euro # Radio Top Suceava
Un spaniol a fost înșelat cu 175.000 de euro, în proiectul imobiliar al unui hotel, în comuna Vama. Proiectul nu există în realitate. Sub coordonarea Parchetului de pe lîngă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, pe 6 noiembrie, la Vama au fost puse în executare trei mandate de […] Articolul Spaniol care credea că investește într-un hotel din Vama, înșelat cu 175.000 de euro apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:20
Angajări la TPL Suceava. Gabriel Petruc: Noi ținem foarte mult ca șoferii noștri să fie respectuoși cu cetățenii, să nu aibă probleme cu băutura, să nu fi avut antecedente de hoție la celelalte locuri de muncă • # Radio Top Suceava
În ultima perioadă, societatea de transport public local TPL Suceava a făcut 10 angajări și se caută în continuare șoferi pentru autobuzele electrice. TPL poate face angajări după ce a primit liber de la Guvern. Este nevoie de mai mulți șoferi pentru autobuzul metropolitan care se desfășoară în localitățile limitrofe municipiului Suceava. Într-o intervenție telefonică […] Articolul Angajări la TPL Suceava. Gabriel Petruc: Noi ținem foarte mult ca șoferii noștri să fie respectuoși cu cetățenii, să nu aibă probleme cu băutura, să nu fi avut antecedente de hoție la celelalte locuri de muncă • apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Gheorghe Cozorici a fost unul dintre cei mai mari actori români. Acesta a avut o carieră impresionantă atît în teatru, cît și în cinematografie. Una dintre cele mai cunoscute interpretări de către marele public este cea din filmul ”Ștefan cel Mare – Vaslui 1475”, film lansat la împlinirea a 500 de ani de la marea […] Articolul Bustul lui ”Ștefan”, în zona statuii lui Ștefan de la Cetatea de Scaun apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
6 noiembrie 2025
15:30
La propunerea Ministerului Dezvoltării, Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, atestarea ca zone cu resurse turistice a 10 localități printre care se află și orașul Broșteni. Localitățile sînt următoarele: Chișcani (jud. Brăila), Valea Salciei (jud. Buzău), Jucu (jud. Cluj), Călărași, Padeș (jud. Gorj), Șelimbăr (jud. Sibiu), Șărmășag (jud. Sălaj), Broșteni (jud. Suceava), Negrilești (jud. […] Articolul Broșteni, zonă cu resurse turistice, prin decizie a Guvernului apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:10
Mișcare civică pentru salvarea casei de cultură de la Cîmpulung Moldovenesc. Gheorghe Sologiuc: Cu siguranță că o să facem și un protest pentru chestia asta. Lumea se mobilizează. În orășelul nostru mic se mobilizează foarte bine # Radio Top Suceava
Gheorghe Sologiuc susține că la Cîmpulung Moldovenesc casa de cultură a fost construită cu banii cetățenilor municipiului și de accea aceasta trebuie redată comunității. Domnul Sologiuc este activist civic și a fost pentru două mandate membru al Consiliului Local. Mai mulți cîmpulungeni, printre care și primarul Mihăiță Negură, au semnat o petiție online pentru salvarea […] Articolul Mișcare civică pentru salvarea casei de cultură de la Cîmpulung Moldovenesc. Gheorghe Sologiuc: Cu siguranță că o să facem și un protest pentru chestia asta. Lumea se mobilizează. În orășelul nostru mic se mobilizează foarte bine apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:40
Proiectul Televiziunii Intermedia privind dezinformarea, continuă ”cel puțin pînă la mijlocul lui februarie. Acum vom intra în licee și școli”. Cătălina Biholar: Toți putem să fim dezinformați sau să dezinformăm, fără intenție sau cu intenție # Radio Top Suceava
Proiectul Televiziunii Intermedia Suceava, , susținut de Journalismfund Europe, se bucură de succes, potrivit Cătălinei Biholar, redactorul-șef al televiziunii și inițiatoarea proiectului. Workshop-uri au avut loc la Universitatea din Suceava, la Book Cafe, iar pe viitor, în urma semnării unui protocol cu Inspectoratul Școlar Județean […] Articolul Proiectul Televiziunii Intermedia privind dezinformarea, continuă ”cel puțin pînă la mijlocul lui februarie. Acum vom intra în licee și școli”. Cătălina Biholar: Toți putem să fim dezinformați sau să dezinformăm, fără intenție sau cu intenție apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:40
A reînceput sezonul incendiilor de la coșurile de fum. Două case distruse, la interval de cîteva ore # Radio Top Suceava
Două locuințe, una din Păltinoasa și alta din Cajvana, au fost distruse de incendii izbucnit miercuri după-amiază, respectiv joi dimineață. Pompierii au încercat să limiteze pagubele, însă flăcările care au cuprins acoperișurile au lăsat dezastru în urmă. În ambele cazuri, au transmis pompierii militari, ”cauza probabilă de izbucnire a flăcărilor a fost efectul termic generat […] Articolul A reînceput sezonul incendiilor de la coșurile de fum. Două case distruse, la interval de cîteva ore apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:30
Guvernul Bolojan, o nouă amînare în cazul centurii ocolitoare a orașului Gura Humorului. Vineri, 7 noiembrie, Gheorghe Șoldan și reprezentanți ai CNAIR vor avea discuții pe marginea proiectului cu premierul Bolojan # Radio Top Suceava
În decurs de două săptămîni, Guvernul Bolojan a amînat de două ori aprobarea indicatorilor tehnico-economici din cadrul proiectului pentru centura ocolitoare a orașului Gura Humorului. Proiectul era pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de astăzi. Conform unor informații, domnul Bolojan ar vrea să se lămurească în legătură cu finanțarea pe care Consiliul Județean […] Articolul Guvernul Bolojan, o nouă amînare în cazul centurii ocolitoare a orașului Gura Humorului. Vineri, 7 noiembrie, Gheorghe Șoldan și reprezentanți ai CNAIR vor avea discuții pe marginea proiectului cu premierul Bolojan apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:00
Universitatea suceveană, parteneră în cadrul unui colocviu cu tema centrală ”Coșeriu și principiul libertății” # Radio Top Suceava
În perioada 7-8 noiembrie a.c., Universitatea Națională „Yuriy Fedkovici” din Cernăuți va găzdui cea de-a XVIII-a ediție a Colocviului Internațional de Științe ale Limbajului „Eugeniu Coșeriu” (CISL), organizată în parteneriat cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și Universitatea de Stat din Moldova. Evenimentul are ca temă centrală „Coșeriu și principiul libertății” și se doreşte […] Articolul Universitatea suceveană, parteneră în cadrul unui colocviu cu tema centrală ”Coșeriu și principiul libertății” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Foc de artificii fără sunet, hamburgheri fără carne și șampanie fără alcool, în centrul Sucevei, de Revelion # Radio Top Suceava
Conducerea Primăriei Suceava și consilierii locali au căzut de acord că la petrecerea de Revelion din centrul Sucevei nu mai trebuie să fie foc de artificii, ci doar un spectacol de lumini. Cică, așa se va întîmpla și în alte municipii reședință de județ, cum ar fi Iași, Ploiești, Constanța, Brașov și, bineînțeles, Cluj-Napoca, și […] Articolul Foc de artificii fără sunet, hamburgheri fără carne și șampanie fără alcool, în centrul Sucevei, de Revelion apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
5 noiembrie 2025
16:50
Guvernul Bolojan, pus sub presiune pentru a aproba indicatorii tehnico-economici pentru șoseaua de centură de la Gura Humorului # Radio Top Suceava
Conform unor surse politice, liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, i-ar fi spus premierului PNL, Ilie Bolojan, că în cazul în care nu aprobă indicatorii tehnico-economici pentru șoseaua de centură de la Gura Humorului, atunci PSD va face blocaj guvernamental. Asta înseamnă că miniștrii PSD nu ar mai elibera avize pentru diferite decizii ale Guvernului. […] Articolul Guvernul Bolojan, pus sub presiune pentru a aproba indicatorii tehnico-economici pentru șoseaua de centură de la Gura Humorului apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
16:10
Lucrările pe porțiunea de cale ferată Lespezi – Dolhasca, aproape de final. Din cauza acestor lucrări, trenurile București-Suceava înregistrează des întîrzieri # Radio Top Suceava
Întîrzierele trenurilor pe ruta București – Suceava sînt pe punctul de a nu se mai înregistra, ca urmare a finalizării lucrărilor de reparații de pe tronsonul Lespezi-Dolhasca. Regionala CFR Infrastructură Iași a anunțat că lucrările de reparații pe porțiunea de cale ferată Lespezi – Dolhasca au ajuns la un progres fizic de 90%. Valoarea contractului […] Articolul Lucrările pe porțiunea de cale ferată Lespezi – Dolhasca, aproape de final. Din cauza acestor lucrări, trenurile București-Suceava înregistrează des întîrzieri apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:40
În 30 de minute, medicii Cristina Tiron, Florin Franciuc, Constantin Curcă, Cătălin Lulciuc și Filip Grămadă, sprijiniți de personalul medical auxiliar, i-au salvat viața unui pacient de 35 de ani, care făcuse un AVC # Radio Top Suceava
Doctorul Cătălin Lulciuc a făcut parte dintr-o echipă de medici de la Spitalul Clinic Județean Suceava care i-a salvat viața unui pacient în vîrstă de 35 de ani. Domnul Lulciuc, specialist în radiologie intervențională, a scris pe pagina sa de Facebook că pacientul a suferit un accident vascular cerebral – stroke chiar înainte de a-și […] Articolul În 30 de minute, medicii Cristina Tiron, Florin Franciuc, Constantin Curcă, Cătălin Lulciuc și Filip Grămadă, sprijiniți de personalul medical auxiliar, i-au salvat viața unui pacient de 35 de ani, care făcuse un AVC apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:40
Shopping fără limite la Iulius Mall Suceava: Black Friday vine cu oferte de până la 70% # Radio Top Suceava
Iubitorii de reduceri și achiziții inspirate se bucură, în noiembrie, de oferte avantajoase la Iulius Mall Suceava. Black Friday 2025, o campanie care se întinde pe întreaga lună, îți aduce discounturi de până la 70% la zeci de branduri și produse din toate categoriile — de la modă și frumusețe, până la servicii și restaurante. […] Articolul Shopping fără limite la Iulius Mall Suceava: Black Friday vine cu oferte de până la 70% apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:10
Daniel Apostol, analist economic: După ce ”au rezolvat austeritatea”, guvernanții ar trebui să se gîndească bine care sînt măsurile menite să încurajeze economia reală să repornească # Radio Top Suceava
Potrivit analistului economic Daniel Apostol, ”multe firme trăiesc cu o presiune suplimentară pe umeri, adusă de pachetele de măsuri de austeritate”, pachete care ”nu și-au făcut efectul dorit, însă au transmis un semnal de încredere către principalii parteneri”. Acum, însă, a spus analistul economic, ” după ce , guvernanții ar trebui să se […] Articolul Daniel Apostol, analist economic: După ce ”au rezolvat austeritatea”, guvernanții ar trebui să se gîndească bine care sînt măsurile menite să încurajeze economia reală să repornească apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:00
Primarul Adrian Popoiu estimează că lucrările la creșa din Siret se vor încheia în următoarele luni, inclusiv partea de dotări și mobilier. Orașul Siret nu a dat nici un ban pentru creșă, alocînd doar terenul pe care este construită aceasta. Proiectul în valoare de aproximativ 2 milioane de euro este finanțat cu fonduri europene din PNRR. Creșa […] Articolul Orașul Siret va avea în cîteva luni o creșă cu cel puțin 40 de locuri apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:00
Conferință cu tema ”Poliția locală: trecut, prezent și perspective”, organizată de universitatea suceveană # Radio Top Suceava
Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava a găzduit, la Centrul de Pregătire și Formare Continuă din Vatra Dornei, conferința națională cu tema ”Poliția locală: trecut, prezent și perspective”. Conferința a făcut parte din evenimentul Academia de Joburi 2025 și a vizat analiza aprofundată a evoluției, rolului actual și […] Articolul Conferință cu tema ”Poliția locală: trecut, prezent și perspective”, organizată de universitatea suceveană apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:40
Discuții cu ambasadorul Coreei de Sud, ”pentru o înfrățire între județul Suceava și o regiune din Republica Coreea, în vederea consolidării relațiilor economice, culturale și educaționale dintre comunitățile noastre” # Radio Top Suceava
Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a primit vizita Excelenței Sale, domnul Kap-soo Rim, Ambasadorul Republicii Coreea în România. Din delegația sud-coreeană au făcut parte dl. Moon Bae Jeong, secretarul Ambasadei Coreene la București, dl. Jeonghyuk Yoon, directorul KOTRA – Korea Business Center (organizație guvernamentală care facilitează relațiile de afaceri dintre companiile coreene și cele […] Articolul Discuții cu ambasadorul Coreei de Sud, ”pentru o înfrățire între județul Suceava și o regiune din Republica Coreea, în vederea consolidării relațiilor economice, culturale și educaționale dintre comunitățile noastre” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:50
Federația Română de Handbal a stabilit programul meciurilor din turul II al Cupei României. CSU Suceava va juca pentru un loc în sferturi cu CSM Vaslui. Partida va avea loc în Sala ”Dumitru Bernicu” a Liceului cu Program Sportiv Suceava, pe 11 decembrie. Articolul CSU Suceava, meci acasă cu CSM Vaslui în Cupa României apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:30
Florin Constantin Poenari a candidat de unul singur pentru funcția de șef al Poliției Suceava și a cîștigat postul pe care îl ocupa cu titlu interimar # Radio Top Suceava
Comisarul-șef Florin Constantin Poenari, în vîrstă de 43 de ani, a cîștigat concursul pentru funcția de inspector-șef al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, la concursul care a avut loc pe 4 noiembrie, la Inspectoratul General al Poliției Române. Comisarul-șef Florin Constantin Poenari, care a candidat de pe poziția de șef al Poliției Județene, nu a […] Articolul Florin Constantin Poenari a candidat de unul singur pentru funcția de șef al Poliției Suceava și a cîștigat postul pe care îl ocupa cu titlu interimar apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:00
Legumicultorul Vasile Mătrășoaie: Mai sînt roșii. Roșiile nu sînt perfecte la vremea asta. Dar le cultivăm pe pămînt, nu pe vată. Le pot controla doar cei care cultivă pe vată minerală # Radio Top Suceava
Legumicultorul Vasile Mătrășoaie, din comuna Dumbrăveni, susține că încă mai are roșii și a adăugat că anul acesta a avut o recoltă bună de roșii din solariile sale, însă nu a prea a avut vînzare cu toate că le-a vîndut la prețul de acum doi ani. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, domnul Mătrășoaie a […] Articolul Legumicultorul Vasile Mătrășoaie: Mai sînt roșii. Roșiile nu sînt perfecte la vremea asta. Dar le cultivăm pe pămînt, nu pe vată. Le pot controla doar cei care cultivă pe vată minerală apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava nu-și ia liber nici în week-end. De pildă, la finele săptămînii trecute, USV a găzduit o nouă ediție a Concursului Național de Știință și Tehnologie – ROSEF, care, conform rectorului Mihai Dimian, ”realizează selecția națională pentru 10 concursuri și expoziții internaționale pentru tineret”. Un bucureștean care și-a însoțit copilul la […] Articolul Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava, doi ”ambasadori” într-unul singur apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
4 noiembrie 2025
14:10
În luna aprilie din 2026 va demara proiectul ”Antrenament pentru titularizare”, care va fi derulat de Inspectoratul Școlar Județean Suceava în parteneriat cu Universitatea ”Ștefan cel Mare”. În cadrul unei conferințe de presă la care a fost prezentă și purtătoarea de cuvînt, Tatian Vîntur, șeful Inspectoratului, Ciprian Anton, a declarat: ”Ideea de antrenament județean pentru […] Articolul Antrenament pentru studenții de la USV care au în plan să intre în învățămînt apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:40
Parteneriat IȘJ-USV, pentru ca absolvenți ai universității sucevene să predea româna și matematica în școlile din zonele îndepărtate ale județului # Radio Top Suceava
Inspectoratul Școlar Județean Suceava a anunțat existența unui parteneriat cu Universitatea ”Ștefan cel Mare”, pentru ca absolvenți ai universității sucevene să fie convinși să devină profesori de română și de matematică la școli gimnaziale din zone îndepărtate ale județului. În cadrul unei conferințe de presă, șeful IȘJ, Ciprian Anton, a declarat: ”Proiectul a pornit de […] Articolul Parteneriat IȘJ-USV, pentru ca absolvenți ai universității sucevene să predea româna și matematica în școlile din zonele îndepărtate ale județului apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:50
Mihai Pînzaru – PIM, despre expoziția ”Terapia”, a artistului german de origine cubaneză Rolando Vázquez Hernández: Este impresionantă. Este o explozie cromatică. Toate sînt culori electrice # Radio Top Suceava
Vernisajul expoziției , a germanului de origine cubaneză Rolando Vázquez Hernández, ”a fost ceva deosebit”, a spus la Radio Top, artistul plastic sucevean Mihai Pînzaru. Potrivit maestrului PIM, expoziția, ”o explozie cromatică”, cuprinde ”un set de 12 lucrări, care au un rol terapeutic și un rol de evocare a luptei cu boala, pentru că este […] Articolul Mihai Pînzaru – PIM, despre expoziția ”Terapia”, a artistului german de origine cubaneză Rolando Vázquez Hernández: Este impresionantă. Este o explozie cromatică. Toate sînt culori electrice apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:40
Curs de formare în cadrul proiectului MedEP, la USV, ”dedicat profesionalizării leadership-ului educațional” # Radio Top Suceava
Sîmbătă, 1 noiembrie, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației a găzduit evenimentul de deschidere a cursului de formare din cadrul proiectului , derulat prin Programul Național de Redresare și Reziliență – Fonduri pentru România modernă și reformată. ”Evenimentul a marcat un început plin de inspirație și speranță, subliniind […] Articolul Curs de formare în cadrul proiectului MedEP, la USV, ”dedicat profesionalizării leadership-ului educațional” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:50
Codrin Prorociuc: Cînde termină junioratul, rugbyștii LPS Suceava pleacă la Steaua, Dinamo, Timișoara și Baia Mare. Durerea mea cea mai mare este să nu se desființeze rugbyul # Radio Top Suceava
Pentru că la Suceava nu sînt condiții, la terminarea junioratului, rugbyștii pleacă la cluburile importante din România. Echipa de rugby juniori a Liceului cu Program Sportiv Suceava a cîștigat titlul național de două ori la rînd. Antrenorul LPS-ului, Codrin Prorociuc, care este și antrenor voluntar al echipei de seniori CSM, trage un semnal de alarmă, […] Articolul Codrin Prorociuc: Cînde termină junioratul, rugbyștii LPS Suceava pleacă la Steaua, Dinamo, Timișoara și Baia Mare. Durerea mea cea mai mare este să nu se desființeze rugbyul apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:50
De ce LPS trebuie să plătească o chirie la CSM pentru folosirea bazelor sportive? Prorociuc: ”Toți copiii de la Liceul Sportiv merg în mod gratuit către clubul CSM Suceava. Și atunci cred că nu este firesc să ceară această chirie” # Radio Top Suceava
Profesorul Codrin Prorociuc nu înțelege de ce echipa de rugby juniori I a Liceului cu Program Sportiv trebuie să plătească o chirie pentru meciurile disputate la baza ”Unirea” din Burdujeni, acolo unde ne este nici apă caldă. Baza aparține Clubului Sportiv Municipal Suceava, aflat în subordinea Agenției Naționale pentru Sport. Echipa antrenată de domnul Prorociuc […] Articolul De ce LPS trebuie să plătească o chirie la CSM pentru folosirea bazelor sportive? Prorociuc: ”Toți copiii de la Liceul Sportiv merg în mod gratuit către clubul CSM Suceava. Și atunci cred că nu este firesc să ceară această chirie” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.