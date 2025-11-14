O echipă a universității sucevene, locul III la Smart Mechatronics Challenge, concurs studențesc oragnizat de Politehnica București
Radio Top Suceava, 12 noiembrie 2025 10:20
O echipă a Universității "Ștefan cel Mare" Suceava a obținut locul III la cea de-a VII-a ediție a concursului studențesc Smart Mechatronics Challenge. Evenimentul, la care au participat 11 echipe de la universitățile din Brașov, București, Craiova, Cluj, Iași, Petroșani, Pitești, Ploiești, Sibiu, Suceava și Timișoara, a fost organizat de Facultatea de Inginerie Mecanică și […]
• • •
Acum 15 minute
10:30
Marin Barbu crede că România va cîștiga în Bosnia-Herțegovina și că marcator va fi Ianis Hagi # Radio Top Suceava
Profesorul Marin Barbu crede într-o victorie a României în deplasarea din Bosnia-Herțegovina, în meciul de mîine seară din preliminariile Campionatului Mondial. România luptă pentru locul II, care i-ar asigura prezența la barajul de calificare la Mondial. Domnul Barbu a fost antrenor al fostei echipe Foresta Suceava atunci cînd aceasta evoluza în prima ligă, iar în […]
Acum 2 ore
09:20
Grădinița Specială Fălticeni, 70 de ani de existență. Nicolae Robu: Le mulțumesc tuturor cadrelor didactice, specialiștilor și angajaților care timp de șapte decenii au construit aici mai mult decît o instituție (Foto) # Radio Top Suceava
Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Nicolae Robu a participat la evenimentul dedicat aniversării a 70 de ani de existență a Grădiniței Speciale Fălticeni, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean. Înființată în 1955 ca singura grădiniță pentru copiii cu deficiențe de auz din Moldova, instituția și-a extins treptat activitatea și pentru copiii cu alte tipuri de dizabilități, […]
Acum 4 ore
07:20
Directorul aeroportului sucevean, Ioan Măriuța, prima șansă la cîștigarea concursului de director # Radio Top Suceava
Pînă pe 10 decembrie 2025, la ora 14.00, se pot depune dosarele pentru candidatura pentru funcția de director general al Aeroportului Internațional "Ștefan cel Mare" Suceava. Dosarele se depun la Registratura Regiei Autonome Aeroportul "Ștefan cel Mare", din str. Aeroportului, nr. 1, orașul Salcea. Concursul se organizează după ce timp de 12 ani funcția a […]
Acum 24 ore
19:00
Patru reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Suceava, la omagierea lui Ion Nistor. La evenimentul organizat de liceul care îi poartă numele a fost prezentă și nepoata istoricului, prof. dr. Ileana Funduc # Radio Top Suceava
Inspectorul școlar general al IȘJ Suceava, Ciprian Anton, și inspectoarele școlare Beatrice Filipiuc, Gabriela Hisem și Daniela Ceredeev au participat la Liceul Tehnologic "Ion Nistor" Vicovu de Sus, la evenimentul în cadrul căruia s-au marcat 63 de ani de la trecerea la cele veșnice a istoricului și militantului unionist bucovinean Ion Nistor. Conform Inspectoratului Școlar […]
15:40
Gheorghe Șoldan: Nu renunțăm la șoseaua de centură de la Gura Humorului. Avem acolo al treilea blocaj rutier din România, iar varianta ocolitoare va decongestiona traficul de pe DN17 # Radio Top Suceava
Președintele PSD al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a repetat, din nou, că nu va renunța la proiectul șoselei de centură de la Gura Humorului, care a fost scos de două ori de pe ordinea de zi a ședinței de Guvern la solicitarea premierului PNL, Ilie Bolojan. Domnul Bolojan a comunicat că "în urma discuțiilor […]
14:50
Stații de autobuz care au 50 de ani, pentru care Poliția Rutieră Suceava solicită acum reavizarea acestora # Radio Top Suceava
Mai multe stații de autobuz din zona metropolitană nu îndepliensc condițiile solicitate de Poliția Rutieră și trebuie mutate. De exemplu, stația "Passa Tempo" de la Moara trebuie desființată de Primăria din localitate fiindcă nu are aviz de la Poliția Rutieră, pentru că nu are refugiu și nu este amplasată la distanța de minim 50 de […]
14:50
Totul pentru ziua cea mare, într-un singur loc: Târgul de Nunți „Bucovina” revine la Iulius Mall Suceava # Radio Top Suceava
În perioada 14 – 16 noiembrie 2025, Iulius Mall Suceava devine destinația ideală pentru cuplurile care își pregătesc nunta. Cea de-a noua ediție a Târgului de Nunți „Bucovina" reunește, la parterul mall-ului, cei mai importanți furnizori de produse și servicii din domeniul organizării de evenimente private. Târgul este organizat de Camera de Comerț și Industrie […]
13:50
Proiectul de restaurare a Palatului Administrativ Suceava a primit premiul special al juriului la Trienala Națională de Restaurare 2025 # Radio Top Suceava
Proiectul de restaurare a Palatului Administrativ Suceava, realizat de compania bucureșteană Polarh Design, a primit premiul special al juriului la Trienala Națională de Restaurare 2025, organizată de Uniunea Națională a Restauratorilor de Monumente Istorice. Premiul a fost obținut la categoria "Construcții civile". Palatul Administrativ a fost lovit de un incendiu puternic pe data de 6 […]
13:10
Un șofer vitezoman care a fugit de poliție, amendat cu 18.000 de lei și lăsat fără permis pentru 630 de zile # Radio Top Suceava
Un sucevean care a fugit de un echipaj de poliție cu radar, pe 19 octombrie, pe E 85, în zona Dărmănești, a primit acum nota de plată din partea polițiștilor de la Biroul Rutier Suceava. În ziua respectivă, polițiștii de la Biroul Rutier au o înregistrat un autoturism marca Audi A3, care circula cu 88 […]
12:50
Proiectul privind repartizarea banilor celor 114 localități din Fondul de rezervă al Consiliului Județean, votat în unanimitate. Însă, nu au lipsit acuzațiile de împărțire a banilor pe criterii politice # Radio Top Suceava
Consiliul Județean Suceava a aprobat cu unanimitate de voturi proiectul privind rectificarea bugetului propriu al județului și a bugetelor unor unități subordonate Consiliului Județean. Ședința extraordinară s-a desfășurat în sistem videconferiță. Suma alocată tuturor celor 114 localități din județ a fost de peste 15 milioane de lei. În cadrul ședinței, inițiatorul proiectului, președintele PSD al Consiliului […]
12:30
Decanul FIA, Mircea Oroian: După cercetările realizate de Facultatea de Inginerie Alimentară Suceava, ”apicultorii din zona noastră au reușit să comercializeze mai bine aceste sortimente, mierea de mană și mierea polifloră montană” # Radio Top Suceava
Mierea albastră care, conform unor relatări de presă, a devenit un fenomen internațional nu este atît de specială, potrivit prof. univ. dr. Mircea Oroian, decanul Facultății de Inginerie Alimentară din cadrul USV. A punctat acesta, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top: " Exagerează cu fenomenul. (…) Și în România sînt producători care au […]
12:20
Decanul FIA, Mircea Oroian, după obținerea a două medalii de aur pentru dezvoltarea de produse de panificație și paste făinoase din borhot: Trendul internațional în Europa de Vest este de valorificare a subproduselor din industria alimentară # Radio Top Suceava
Decanul Facultății de Inginerie Alimentară din cadrul Universității Suceava, prof. univ. dr. Mircea Ororian, a declarat, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, că "problema cu valorificarea în totalitate a subproduselor este cea a costurilor". Declarația domnului Oroian vine după ce, recent, FIA, în parteneriat cu Universitatea Tehnică a Moldovei, a […]
Ieri
10:00
Jumătate din lucrările elevilor suceveni de la prima simulare a Evaluării Naționale au fost corectate. Rezultatele se vor da la finele săptămînii viitoare # Radio Top Suceava
Inspectorul general al Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, este mulțumit de prezența elevilor la prima simulare a Evaluării Naționale, care a fost organizată de Inspectoratul Școlar Suceava. Luni, la limba și literatura română, au participat 6.259 de elevi și au absentat 362. Marți, la testul de la matematică, au participat 6.227 de elevi și au […]
09:00
Întrerupere a gazului metan pe cîteva străzi din Suceava, astăzi, între orele 09.00 și 15.00 # Radio Top Suceava
Pentru efectuarea unor lucrări specifice la sistemul de distribuție a gazelor naturale, compania Delgaz Grid este nevoită să sisteze temporar alimentarea cu gaz astăzi, în intervalul orar 09:00-15:00, la consumatori de pe străzile Gheorghe Doja (parțial), Costachi Negri, Gheorghe Asachi, George Bacovia și Spiru Haret. Compania solicită consumatorilor să închidă toate focurile, iar după reluarea […]
07:20
Petiție pentru modernizarea Parcului Mărășești. O petiție bună pentru primăvara lui 2026 # Radio Top Suceava
Pe 11 martie anul acesta, postul nostru de radio a difuzat/publicat un comentariu în care se arăta că "unul dintre cele mai obosite parcuri din municipiul Suceava este cel de pe Mărășești, care este situat în imediata apropiere a Catedralei ". În comentariu se vorbea despre ambițiosul proiect de modernizare a întregii zone realizat […]
06:10
Săli de la Palatul Copiilor Suceava, modernizate cu ajutorul unei finanțări din partea EGGER România # Radio Top Suceava
Palatul Copiilor Suceava a inițiat un proces de reabilitare și modernizare a sălilor de activități, pentru care a primit un sprijin consistent din partea companiei EGGER România, fiind vorba de o finanțare în valoare de 222.000 lei. Au fost efectuate reparații capitale în patru săli de curs. De aceste îmbunătățiri beneficiază aproximativ 800 de elevi […]
06:00
Bloc cu 16 apartamente, pentru tinerii din Siret. În ultimii doi ani, la Siret au mai fost construite alte patru astfel de blocuri # Radio Top Suceava
Încă un bloc de locuințe pentru tineri se află în proces de construcție în orașul Siret, pe lîngă celelalte patru care au fost finalizate în ultimii doi ani. Imobilul care va avea 16 apartamene este construit pe strada 28 Noiembrie d Primăria Siret cu fonduri europene atrase prin PNRR. Potrivit primarului Adrian Popoiu blocul va […]
12 noiembrie 2025
18:10
15 milioane de lei de la CJ pentru localitățile sucevene. Cei mai mulți bani, 800.000 de lei, vor fi alocați municipiului Suceava # Radio Top Suceava
Consiliul Județean Suceava scoate din Fondul de rezervă peste 15 milioane de lei, care vor fi alocați cu titlu de ajutor primăriilor din județul care numără 114 localități. Repartizarea banilor va fi aprobată în ședința extraordinară a deliberativului județean de joi, 13 octombrie. Potrivit proiectului asumat de președintele CJ, Gheorghe Șoldan, cele cinci municipii primesc […]
17:20
Încă un sprijin financiar pentru cele patru localități sucevene afectate de inundațiile din noaptea de 27 spre 28 iulie # Radio Top Suceava
Cele patru localități sucevene afectate de inundațiile din noaptea de 27 spre 28 iulie 2025 vor primi un nou sprijin financiar pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale și refacerea infrastructurii. Este vorba de suma de 500.000 de lei care va fi alocată prin bugetul propriu al județului din sumele primite cu titlu de ajutor pentru situații […]
16:40
Ședință de îndată a Consiliului Județean Suceva, pentru rectificarea bugetului propriu # Radio Top Suceava
Consiliului Județean Suceava a fost convocat pentru o şedinţă extraordinară de îndată pentru ziua de joi, 13 noiembrie 2025, de la ora 11:00. Singurul proiect de pe ordinea de zi este cel referitor la rectificarea bugetului propriu și la rectificarea bugetelor unor unități subordonate Consiliului Județean.
11:40
100 de studenți din șase centre universitare, la Universitatea din Suceava, la prima ediție a conferinței Liter@t # Radio Top Suceava
Pe 13 și 14 noiembrie, Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării Suceava, în parteneriat cu Facultatea de Litere a Universităţii „Dunărea de Jos" din Galaţi şi Asociația Studenţilor din Universitatea Suceava (ASUS), organzează prima ediție a conferinței studențești Liter@t. Intitulată LUDICREATIVITATEA (Jocul lingvistic, literar, discursiv, digital), conferința se va bucura de prezența a peste […]
11:40
Cîntăreții de muzică de petrecere, în vizorul ANAF. Daniel Apostol, analist economic: Sugestia mea e ca aceste controale să fie ”fără număr, fără număr” # Radio Top Suceava
Analistul economic Daniel Apostol crede că "a ajuns cuțitul la os, astfel încît ANAF-ul se gîndește să aplice legea și acolo unde s-a făcut că nu e cazul". Domnul Apostol a făcut această declarație în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, comentînd pe marginea unui articol postat pe profit.ro în care se spune că […]
11:30
La TPL Suceava continuă să fie angajați șoferi pentru autobuze și microbuze și, astfel, se pot deschide noi trasee # Radio Top Suceava
Societatea de Transport Public Local – TPL Suceava continuă să angajeze șoferi pentru autobuzele și microbuzele electrice care deservesc zona metropolitană. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, întrebat cum merge campania de angajări, directorul TPL, Gabriel Petruc, a declarat: "În săptămîna asta avem deja mai multe persoane care au susținut probele și urmează să fie […]
Mai mult de 2 zile în urmă
10:20
O echipă a universității sucevene, locul III la Smart Mechatronics Challenge, concurs studențesc oragnizat de Politehnica București # Radio Top Suceava
10:00
Stații de autobuz care au 50 de ani, pentru care Poliția Rutieră Suceava solicită acum reavizarea acestora # Radio Top Suceava
07:20
La cinci de la preluarea mandatului de primar al Orașului Broșteni, Alexandru Hurjui și-a făcut un scurt bilanț al activității, pe care l-a publicat pe pagina sa de socializare. Evident, un pargraf este dedicat inundațiilor catastrofale care au lovit localitatea în noaptea de 27 spre 28 iulie a acestui an. În acesta, domnul Hurjui arată: […]
11 noiembrie 2025
18:50
Pe 14 noiembrie, de Ziua Mondială a Diabetului, teste gratuite la Centrul Antidiabetic Suceava # Radio Top Suceava
Cu ocazia Zilei Mondiale a Diabetului Zaharat, care este pe 14 noiembrie, în această zi, între orele 08.00 și 13.00, echipa medicală a Centrului Antidiabetic Suceava va oferi teste gratuite pentru monitorizarea glicemiei și dozarea hemoglobinei glicozilate. Totodată va oferi determinarea parametrilor antropometrici – greutate, înălțime, compoziție corporală – și materiale pentru îngrijirea piciorului diabetic. […]
14:30
Poliția Rutieră obligă Primăria Moara să desființeze stația de autobuz de la ”Passa Tempo” # Radio Top Suceava
Primăria Moara a fost somată de Poliția Rutieră să desființeze o stație pentru transportul metropolitan. Stația de la "Passa Tempo" nu este avizată de Poliția Rutieră, nu are refugiu și nu este amplasată la distanța de minim 50 de metri față de o intersecție. Conform legislației privind siguranța rutieră, "stațiile mijloacelor de transport public de […]
13:00
Simulare pentru Evaluarea Națională. Mai mulți elevi suceveni au absentat la cea de-a doua probă decît la prima # Radio Top Suceava
Astăzi a avut loc simularea Evaluării Naționale la matematică, iar la aceasta au participat 6.227 de elevi din județul Suceava și au lipsit 394 de elevi. Nu s-au înregistrat incidente deosebite, conform Inspectoratului Școlar Suceava. În prima zi, la limba și literatura română, au participat 6.259 de elevi și au absentat 362 de elevi. Simularea […]
12:40
Facultatea de Inginerie Alimentară Suceava, două medalii de aur la un salon de inovație, pentru dezvoltarea de produse de panificație și paste făinoase # Radio Top Suceava
Facultatea de Inginerie Alimentară din cadrul Universității „Ștefan cel Mare" Suceava, în parteneriat cu Universitatea Tehnică a Moldovei, a fost distinsă cu două medalii de aur la Salonul Inovării și Cercetării UGAL INVENT
12:40
Scriitorul și jurnalistul Neculai Roșca își lansează vineri, 14 noiembrie, a zecea carte, ”Trecerea”: Sînt și părți comice în viața asta, dar sînt și dramatice, și tragice, pe ici, pe colo # Radio Top Suceava
Vineri, 14 noiembrie, începînd cu ora 15.00, la Muzeul de Științele Naturii din Suceava, scriitorul și jurnalistul Neculai Roșca își va lansa cea de-a zecea carte, , un volum structurat ”în două părți”, cu povești diferite față de cele cu care și-a obișnuit pînă acum cititorii. A spus acesta, în cadrul unei emisiuni la Radio […] Articolul Scriitorul și jurnalistul Neculai Roșca își lansează vineri, 14 noiembrie, a zecea carte, ”Trecerea”: Sînt și părți comice în viața asta, dar sînt și dramatice, și tragice, pe ici, pe colo apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:30
Mașină a Primăriei Suceava, lovită de o altă mașină condusă de un șofer băut și suspect că ar fi consumat și droguri # Radio Top Suceava
Un bărbat băut, suspect de consum de droguri și cu permisul de conducere anulat și-a scăpat mașina de sub control în spatele Primăriei Municipiului Suceava, intrînd într-un autoturism parcat și apoi într-un stîlp electric. S-a întîmplat luni seara, în jurul orei 22.10, polițiștii ajunși la fața locului găsind trei bărbați în mașina care a provocat […] Articolul Mașină a Primăriei Suceava, lovită de o altă mașină condusă de un șofer băut și suspect că ar fi consumat și droguri apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:50
Prof. Ionel Cristinel Puha, despre simulările examenelor naționale introduse de Inspectoratul Școlar Suceava: Sînt niște exerciții foarte bune pentru elevi, pentru că aceștia se obișnuiesc astfel cu rigorile unui examen # Radio Top Suceava
Directorul adjunct al Liceului Tehnologic ”Ion Nistor” Vicovu de Sus, profesorul de istorie Ionel Cristinel Puha, apreciază faptul că Inspectoratul Școar Suceava a adăugat două simulări la Evaluarea Națională și două la Bacalaureat pe lîngă simularea de la Evaluarea Națională și cea de la Bacalaureat stabilite de Ministerul Educației. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, […] Articolul Prof. Ionel Cristinel Puha, despre simulările examenelor naționale introduse de Inspectoratul Școlar Suceava: Sînt niște exerciții foarte bune pentru elevi, pentru că aceștia se obișnuiesc astfel cu rigorile unui examen apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:00
63 de ani de la trecerea la cele veșnice a lui Ion Nistor. Liceul de la Vicovu de Sus care-i poartă numele va organiza o manifestare # Radio Top Suceava
Pe 11 noiembrie 2025 se împlinesc 63 de ani de la trecerea la cele veșnice a istoricului și militantului unionist bucovinean Ion Nistor, născut pe 16 august 1876 la Bivolărie-Vicovu de Sus. Cu acest prilej, Liceul Tehnologic din Vicovu de Sus, care îi poată numele, va organiza un eveniment. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, […] Articolul 63 de ani de la trecerea la cele veșnice a lui Ion Nistor. Liceul de la Vicovu de Sus care-i poartă numele va organiza o manifestare apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:30
Șeful IȘJ Suceava, Ciprian Anton: În total avem trei: două simulări județene și una națională. Cred eu că este un test binevenit, pentru a vedea de unde plecăm și unde vom putea ajunge în luna iunie a anului 2026 # Radio Top Suceava
Astăzi, în județul Suceava a avut loc primul examen din prima simulare a Examenelor Naționale din acest an școlar. Este vorba despre simularea la Evaluarea Națională organizată de Inspectoratul Școlar Suceava. Inspectorul general Ciprian Anton a declarat, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top: ”Cred eu că este un test binevenit, pentru a vedea […] Articolul Șeful IȘJ Suceava, Ciprian Anton: În total avem trei: două simulări județene și una națională. Cred eu că este un test binevenit, pentru a vedea de unde plecăm și unde vom putea ajunge în luna iunie a anului 2026 apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:20
Liceul Tehnologic ”Ion Nistor” Vicovu de Sus, școala cu 1.850 de elevi unde s-au modernizat trei corpuri de clădire. 80% dintre elevi învață dimineața # Radio Top Suceava
Luni, 10 noiembrie, s-au terminat lucrările de modernizare și la cel de-al treilea corp de clădire al Liceului Tehnologic ”Ion Nistor” din Vicovu de Sus, școală la care învață 1.850 de elevi. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, directorul adjunct al școlii, Ione Cristinel Puha, a declarat: ”Este vorba de ultima etapă a unui proiect […] Articolul Liceul Tehnologic ”Ion Nistor” Vicovu de Sus, școala cu 1.850 de elevi unde s-au modernizat trei corpuri de clădire. 80% dintre elevi învață dimineața apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Sala polivalentă cu 5.000 de locuri de la ieșirea din Suceava spre Fălticeni ar fi trebuit să fie gata la finele lunii septembrie. Firma bistrițeană MIS Grup, care se ocupă de dezvoltarea infrastructurii sportive din România și în alte localități, cum ar fi Brașovul, a depus eforturi deosebite pe șantierul de la Suceava, însă nu […] Articolul Sala polivalentă, adevăratul test pentru Primăria Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10 noiembrie 2025
15:10
Tînăr din Rădăuți, arestat pentru un jaf comis la o sală de jocuri. După jaf, tîlharul fugise din țară # Radio Top Suceava
Un tînăr în vârstă de 31 de ani a fost arestat de Judecătoria Rădăuți, în ședința de astăzi, după ce a comis un jaf la o sală de jocuri din municipiu. Fapta a fost comisă pe 24 septembrie, la ora 2.30. Ancheta a fost îngreunată de fuga din țară a autorului, după comiterea faptei. Autorul […] Articolul Tînăr din Rădăuți, arestat pentru un jaf comis la o sală de jocuri. După jaf, tîlharul fugise din țară apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:50
Angajații Primăriei Adâncata, alături de primarul Viorel Cucu, care și-a pierdut mama # Radio Top Suceava
Colectivul Primăriei comuneni Adâncata este alături de primarul Viorel Cucu în momentele grele pricinuite de pierderea mamei sale. În mesajul angajaților Primăriei se arată: ”Colectivul Primăriei Adâncata este alături de domnul primar Cucu Viorel în aceste grele momente pricinuite de pierderea mamei dumnealui, Cucu Dafina. Ne exprimăm profundul regret pentru pierderea acesteia. Fie ca Bunul […] Articolul Angajații Primăriei Adâncata, alături de primarul Viorel Cucu, care și-a pierdut mama apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:40
Link unde puteți vedea în ce loc se află autobuzul cu care vreți să călătoriți în municipiul Suceava sau în zona metropolitană # Radio Top Suceava
Societatea de Transport Public Local – TPL Suceava a dezvoltat un link unde călătorii pot vedea unde se află autobuzul pe care îl așteaptă. Scopul este acela ca oamenii din zona metropolitană să poată vedea dacă un autobuz întîrzie din cauza aglomerației sau dacă a trecut. Link-ul arată toate autobuzele metropolitane, atît cele mari, cît […] Articolul Link unde puteți vedea în ce loc se află autobuzul cu care vreți să călătoriți în municipiul Suceava sau în zona metropolitană apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:20
Astăzi a avut loc simularea județeană la limba si literatura română din cadrul Evaluării Naționale. La simularea organizată de Inspectoratul Școlar Suceava au participat 6.259 de elevi. 362 elevi au absentat. Proba la matematică va avea loc marți, 11 noiembrie. Articolul 6.295 de elevi suceveni, la prima probă a simulării Evaluării Naționale apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:30
Uniunea Polonezilor din România va organiza sîmbătă, 15 noiembrie, la Cacica, o serie de festivități cu ocazia Zilei Independenței Poloniei, care este pe 11 noiembrie. Programul include depuneri de coroane de flori la statuia Sf. Ioan Paul al II-lea, Sfînta Liturghie la Bazilica „Adormirea Maicii Domnului” din Cacica și un concert susținut de tinerii din Solonețu Nou. Articolul Ziua Independenței Poloniei, pe 15 noiembrie, la Cacica apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:20
Profesorul univ. dr. Conțiu Șoitu, de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, invitat la proiectul USV ”La un ceai cu specialiștii” # Radio Top Suceava
Marți, 11 noiembrie, începînd cu ora 12.00, în sala E129, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava organizează evenimentul „La un ceai cu specialiștii”, adresat studenților cu dizabilități, celorlalți studenți, cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar și personalului de cercetare de la șase facultăți sucevene. Acestea sînt Facultatea de Economie, Administrație și Afaceri,, Facultatea de Inginerie Alimentară, Facultatea […] Articolul Profesorul univ. dr. Conțiu Șoitu, de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, invitat la proiectul USV ”La un ceai cu specialiștii” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:20
76 de cercetători consacraţi, dar şi foarte tineri, profesori şi doctoranzi din mai multe țări, la Colocviul Internațional de Științe ale Limbajului „Eugeniu Coșeriu”. Evenimentul a fost realizat în parteneriat cu Facultatea de Litere de la Suceava # Radio Top Suceava
Vineri, 7 noiembrie 2025, a avut loc cea de-a XVIII-a ediţie a prestigiosului Colocviu Internațional de Științe ale Limbajului „Eugeniu Coșeriu”, organizat, anul acesta, de Catedra de Filologie Clasică şi Română a Universităţii Naționale „Yurii Fedkovici” din Cernăuți. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării a Universităţii „Ștefan […] Articolul 76 de cercetători consacraţi, dar şi foarte tineri, profesori şi doctoranzi din mai multe țări, la Colocviul Internațional de Științe ale Limbajului „Eugeniu Coșeriu”. Evenimentul a fost realizat în parteneriat cu Facultatea de Litere de la Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:00
Teatrul sucevean, invitat la Festivalul Internațional de Teatru ”Liviu Ciulei” cu piesa ”Cabaretul cuvintelor” # Radio Top Suceava
La finele acestei săptămîni, Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” Suceava este invitat la Pitești cu piesa Cabarertul cuvintelor, scrisă și regizată de Matei Vișniec. Teatrul sucevean este invitat să joace piesa pe 16 noiembrie, pe scena Teatrului ”Alexandru Davila”, în cadrul celei de-a IV-a ediții a Festivalului Internațional de Teatru ”Liviu Ciulei”. În comunicatul teatrului sucevean […] Articolul Teatrul sucevean, invitat la Festivalul Internațional de Teatru ”Liviu Ciulei” cu piesa ”Cabaretul cuvintelor” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:40
Ciprian Anton: Notele de la simulările pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat vor fi trecute în catalog doar dacă se hotărăște ”în cadrul Consiliului de Administrație, acolo unde sînt și reprezentanții elevilor, și reprezentanții părinților” # Radio Top Suceava
Inspectorul general al Inspectoratului Școlar Județean Suceava, Ciprian Anton, a subliniat, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, că notele pe care le vor obține elevii de clasa a VIII-a la simulările pentru Evaluarea Națională nu este obligatoriu să fie trecute în catalog. Acest lucru este valabil și în cazul simulărilor pentru Bacalaureat. Simulările […] Articolul Ciprian Anton: Notele de la simulările pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat vor fi trecute în catalog doar dacă se hotărăște ”în cadrul Consiliului de Administrație, acolo unde sînt și reprezentanții elevilor, și reprezentanții părinților” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:30
Șeful IȘJ Suceava, Ciprian Anton: În total avem trei: două simulări județene și una națională. Cred eu că este un test binevenit, pentru a vedea de unde plecăm și unde vom putea ajunge în luna iunie a anului 2026 # Radio Top Suceava
10:40
Cătălin Nechifor: ”Pe vremuri, congresele PSD-ului se terminau dimineața în zori” # Radio Top Suceava
Cătălin Nechifor, fost președinte al PSD Suceava, a remarcat atacurile împotriva PNL, USR și AUR lansate la Congresul PSD de la finele săptămînii trecut. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, întrebat care ar fi concluzia după Congresul PSD, domnu Nechifor a declarat: ”Un congres fără o miză deosebită, pentru că au fost un singur candidat […] Articolul Cătălin Nechifor: ”Pe vremuri, congresele PSD-ului se terminau dimineața în zori” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:00
Lavinia Ienceanu, de la USV, a cîștigat un premiu important la Festivalul de Poezie ”Costache Conachi” # Radio Top Suceava
Lavinia Ienceanu, asistent universitar doctor în cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, a cîștigat premiul la secțiunea Debut în Volum a Festivalului Național de Poezie ”Costache Conachi”, de la Tecuci. La secțiunea desfășurată sub patronajul Editurii Junimea Iași au fost înscrise nouă manuscrise. Premiul va consta […] Articolul Lavinia Ienceanu, de la USV, a cîștigat un premiu important la Festivalul de Poezie ”Costache Conachi” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:20
”Cea mai importantă bătălie” pentru Gheorghe Șoldan ”este cea pentru centura Humorului și pentru centura Fălticeniului” # Radio Top Suceava
În opinia lui Cătălin Nechifor, cea mai mare provocare pentru Gheorghe Șoldan va fi să rezolve proiectele privind centurile ocolitoare de la Gura Humorului și Fălticeni. La Congresul PSD, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a fost ales vicepreședinte responsabil cu dezvoltarea regională și infrastructura. Cătălin Nechifor a fost președinte al Consiliului Județean Suceava, parlamentar […] Articolul ”Cea mai importantă bătălie” pentru Gheorghe Șoldan ”este cea pentru centura Humorului și pentru centura Fălticeniului” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
