O echipă a universității sucevene, locul III la Smart Mechatronics Challenge, concurs studențesc oragnizat de Politehnica București

Astăzi, în județul Suceava a avut loc primul examen din prima simulare a Examenelor Naționale din acest an școlar. Este vorba despre simularea la Evaluarea Națională organizată de Inspectoratul Școlar Suceava. Inspectorul general Ciprian Anton a declarat, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top: ”Cred eu că este un test binevenit, pentru a vedea […] Articolul Șeful IȘJ Suceava, Ciprian Anton: În total avem trei: două simulări județene și una națională. Cred eu că este un test binevenit, pentru a vedea de unde plecăm și unde vom putea ajunge în luna iunie a anului 2026 apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.