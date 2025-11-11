Pe 14 noiembrie, de Ziua Mondială a Diabetului, teste gratuite la Centrul Antidiabetic Suceava

12:00

Din păcate, a reînceput sezonul incendiilor de la coșurile de fum. Trei case au fost distruse în numai două zile – una din Păltinoasa, una din Cajvana și una din Bogdănești. Purtătorul de cuvînt al ISU Suceava, locotenent-colonelul Alin Găleată, atrage din nou atenția: ”Ne facem datoria, dar aveți grijă, pentru că, pînă la […] Articolul Incendii de la coșuri de fum – trei case distruse în două zile. Purtătorul de cuvînt al ISU Suceava, Alin Găleată: Ne facem datoria, dar aveți grijă, pentru că, pînă la urmă, e viața dumneavoastră! 100-150 de lei e o curățare pe care o faci măcar o dată pe an apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.