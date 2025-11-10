Banii nu aduc fericirea. La 35 de ani și-a vândut afacerea pentru sute de milioane de dolari, însă și-a pierdut scopul: „Nu pot trăi o viață stând pe o plajă”

Tom Grogan, un antreprenor britanic de 35 de ani, a descoperit că banii nu aduc fericirea. După ce și-a vândut pachetul majoritar al Wingstop UK pentru 532 de milioane de dolari, viața sa nu a devenit mai ușoară sau mai relaxantă, așa cum s-ar fi așteptat, ci surprinzător de plictisitoare.

