Generalul-locotenent Serghei Storojenko, comandantul celei de-a 6-a Armate Combinate a Rusiei, este un dezertorul cu rangul cel mai înalt dintre cei care poartă război împotriva țării în care s-a născut. El a crescut într-un sat aflat la două ore de mers cu mașina, la vest de orașul Kupiansk.