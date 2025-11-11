Oana Gheorghiu, prima reacție după declarațiile lui Carmen Uscatu: „Sunt surprinsă. Sper să nu fie o încercare de a mă înlătura din ONG”
Adevarul.ro, 11 noiembrie 2025 13:00
Vicepremierul Oana Gheorghiu a avut o primă reacție după ce Carmen Uscatu, cofondatoarea „Dăruiește Viață”, a declarat că numirea sa în Guvern afectează activitatea ONG-ului.
Gestul inconștient al unei mame cu copilul în brațe: trece grăbită printre TIR-uri, deși la câțiva pași există trecere pentru pietoni # Adevarul.ro
O fotografie surprinde momentul în care o mamă, ținându-și copilul în brațe, trece grăbită printre două TIR-uri, deși la doar câțiva pași există o trecere pentru pietoni.
Tudorel Toader explică plângerea CSM împotriva Oanei Gheorghiu: „Nu este de natură penală, ci conflict constituțional” # Adevarul.ro
Fostul judecător al Curții Constituționale, Tudorel Toader, consideră că declarația vicepremierului Oana Gheorghiu nu reprezintă o faptă penală, dar „ a pus gaz pe foc” și „a instigat”.
Reacția ministrei Afacerilor Externe la atacurile la adresa Oanei Gheorghiu: „Hărțuiesc pentru ca vechile rețele să-și conserve monopolul resurselor publice” # Adevarul.ro
Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, a reacționat marți,11 noiembrie, la atacurile din ultimele zile la adresa vicepremierului Oana Gheorghiu și spune că scopul acestora este „să fie stopat brutal și din fașă orice demers reformator”.
Nicușor Dan a depus o coroană de flori la Monumentul Corneliu Coposu, la 30 de ani de la moartea marelui om politic. „Exemplu de curaj, decenţă şi loialitate” # Adevarul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, după ce a depus o coroană de flori la Monumentul Corneliu Coposu, la trei decenii de la moartea marelui om politic, că moştenirea Seniorului „este, astăzi, mai actuală decât oricând”.
Bomba anului în fotbal: investitorii din spatele turneul lui Țiriac vor să cumpere Atletico Madrid, pentru 2 miliarde de euro # Adevarul.ro
Atletico Madrid a fost cumpărată de un gigant american pentru 2 miliarde de euro.
Oana Țoiu avertizează Rusia, după ce o dronă s-a prăbușit în România: „Nu vom ezita să creștem prețul pe care îl plătește pentru astfel de acțiuni” # Adevarul.ro
Ministrul român de Externe, Oana Țoiu, a reacționat după ce fragmente de drone, rezultate în urma atacurilor asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, au căzut pe teritoriul României.
O elevă de 14 ani a fost rănită după ce un coleg a scos o armă neautorizată în timpul orelor la un liceu din Cluj-Napoca.
Autoritatea Vamală Română a demarat un proces de reorganizare prin care se va reduce numărul posturilor de conducere de la 68 la 39.
Premierul Ilie Bolojan, de Ziua Veteranilor din Teatrele de Operaţii: „România a pierdut în total 31 de militari, iar peste 200 au fost răniți” # Adevarul.ro
De Ziua Veteranilor din Teatrele de Operaţii premierul Ilie Bolojan le-a mulțumit celor care contribuie la securitatea României, dar a amintit și de pierderile pe care țara noastră le-a suferit în astfel de misiuni.
Alertă la FCSB. Mihai Stoica, sancțiuni fără precedent: ”Amenzi cum n-a mai văzut fotbalul românesc” # Adevarul.ro
Situație incredibilă la FCSB. Mihai Stoica anunță sancțiuni fără precedent, după derapajele jucătorilor campioanei României.
Cine trage sforile la Kremlin? Lavrov, marginalizat. Se întărește cercul fiicei lui Putin, Ekaterina Tihonova? # Adevarul.ro
În timp ce la Moscova se așterne tăcerea după ultimele semne ale unei posibile rupturi între Vladimir Putin și ministrul său de Externe, Serghei Lavrov, o altă figură pare să se contureze în spatele scenei.
Vânzarea mașinilor second-hand în România: Ce document obligatoriu trebuie să ai. RAR face controale # Adevarul.ro
Registrul Auto Român a demarat o acțiune de informare și control la nivel național.
Ce este votul util și cum afectează alegerile din 7 decembrie. Cine profită de el în cursa pentru București # Adevarul.ro
Votul util are potențialul de a schimba decisiv cursa electorală, iar în perspectiva alegerilor din decembrie pentru Primăria Capitalei, el devine deja subiect de dezbatere, deși campania electorală nici măcar nu a început.
Fritz, hărțuit de un angajat al ISC: „Seara mă înjură pe Facebook, ziua îmi dă amenzi”. Primarul Timișoarei denunță controale absurde # Adevarul.ro
Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, acuză un angajat al Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC) că îl hărțuiește atât online, pe Facebook, cât și în timpul controalelor oficiale, aplicând amenzi „absurde” la Primărie.
Croația respinge afirmațiile Ungariei privind incapacitatea conductei de la Marea Adriatică de a înlocui petrolul rusesc # Adevarul.ro
Prim-ministrul croat, Andrej Plenković, a respins afirmațiile premierului ungar, Viktor Orban, conform cărora Budapesta nu are posibilitatea de a înlocui petrolul rusesc și incapacitatea companiei de stat croate JANAF de a livra suficient petrol pentru rafinăriile ungare, relatează HINA.
Peste 570 de IFN-uri verificate de Protecția Consumatorilor: amenzi de 1,5 milioane de lei pentru dobânzi excesive și clauze înşelătoare # Adevarul.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au verificat peste 570 de instituţii financiare nebancare (IFN-uri) şi au dat 256 de amenzi contravenţionale, în valoare de aproape 1,5 milioane de lei.
„Fiecare femeie ucisă este dovada unui sistem care a eșuat”. Protest în Piața Victoriei din București după crima din Teleorman # Adevarul.ro
Violența împotriva femeilor e „tolerată de cei care ar trebui să ne protejeze și transformată apoi în context de blamare a victimei”, reclamă Centrul FILIA, care anunță organizarea unui protest marți, 11 noiembrie, în Piața Victoriei din București.
Călin Georgescu, anchetat pentru propagandă legionară: Avocații cer reexaminarea cazului la Parchet # Adevarul.ro
Călin Georgescu s-a prezentat marţi dimineaţa la sediul Judecătoriei Sectorului 1, unde a avut loc un termen al procesului în care fostul candidat la prezidenţiale este judecat pentru propagandă legionară.
Cum îi propunea fostul senator Isăilă lui Berceanu să dezasambleze arme din Kazahstan și să le revândă în Ucraina: „Le-aranjăm și statul român le vinde” # Adevarul.ro
Noi informații din ancheta privind posibile ilegalități în domeniul armamentului arată că fostul senator PSD Marius Ovidiu Isăilă i-ar fi propus lui Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii de Mediu, să participe la o schemă de revânzare a armelor provenite din Kazahstan către Ucraina.
Daniel Băluță, la Interviurile Adevărul. Cum se pregătește PSD pentru alegerile din decembrie # Adevarul.ro
Daniel Băluță, candidatul PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei, vine marți, 11 noiembrie, de la 11.00, la Interviurile Adevărul.
Cine sunt Frații Pavăl, matematicienii care au pornit de la un butic de 16 mp și au construit imperiul Dedeman: planuri pentru preluarea Carrefour # Adevarul.ro
Frații Adrian și Dragoș Pavăl sunt fondatorii și proprietarii Dedeman, cel mai mare lanț de magazine de bricolaj din România. Pornind în 1992 cu un mic butic în Bacău, cei doi frați au construit un imperiu care domină piața românească de retail de profil.
Mai multe persoane au încercat să pătrundă cu forța în sediul Postului de Poliție Oprișor, județul Mehedinți.
UE propune măsuri pentru a proteja mass-media și alegerile de „atacurile hibride” rusești # Adevarul.ro
Uniunea Europeană urmează să prezinte miercuri un pachet de măsuri menit să apere procesele democratice de ingerințe străine și să sprijine presa liberă, în contextul intensificării așa-numitei „bătălii a influenței” purtate de Rusia împotriva Europei.
Explozii în orașele Engels si Saratov. O rafinărie a Rosneft, în flăcări după atacuri cu drone # Adevarul.ro
O serie de explozii au zguduit orașele rusești Saratov și Engels în noaptea de luni spre marți, pe rețelele de socializare apărând relatări despre un incendiu care a izbucnit la rafinăria Saratov aparținând companiei Rosneft, relatează Kyiv Post.
Tinerii de 17 ani din Belgia, invitați să facă armata voluntar: „Ieri au fost trimise 149.000 de scrisori.” Câți bani vor primi lunar # Adevarul.ro
Ministerul Apărării din Belgia a trimis deja 149.000 de scrisori tinerilor de 17 ani, îndemnându-i să profite de o oportunitate unică.
Traian Băsescu l-a făcut praf pe Ioan Becali. Fostul președinte l-a numit „infractor” pe impresarul de fotbaliști # Adevarul.ro
Ioan Becali (73 de ani) l-a scos din vizuină pe fostul președinte al țării.
Un bărbat din Italia a cerut să fie arestat ca să nu-și ucidă fosta soție: „O voi face bucăți” # Adevarul.ro
Un italian le-a cerut polițiștilor să-l aresteze, explicând că, altfel, riscă să-și ucidă fosta soție. Bărbatul, în vârstă de 48 de ani, le-a spus carabinierilor că a căutat-o pe fosta parteneră acasă şi că nu a găsit-o.
Cum votează românii în funcție de gen: partidul care este pe primul loc în opțiunile femeilor, dar mai ales în cele ale bărbaților # Adevarul.ro
Conform barometrului Informat.ro – INSCOP Research, realizat în perioada 25 octombrie – 2 noiembrie 2025, AUR se află pe primul loc atât în opțiunile de vot pentru parlamentare ale femeilor, cu 32%, cât și în cele ale bărbaților, cu 44%.
Liberalul Mihai Barbu, cercetat de DNA în scandalul de la Vaslui, a demisionat de la conducerea Autorităţii pentru Reformă Feroviară # Adevarul.ro
Mihai Barbu a demisionat din funcţia de preşedinte al Autorităţii pentru Reformă Feroviară (ARF), după ce Direcţia Naţională Anticorupţie a anunţat că acesta este cercetat sub control judiciar pentru folosirea influenţei în scopul obţinerii de foloase necuvenite.
Grindeanu, de acord cu Nicușor Dan în disputa Oana Gheorghiu-CSM: „Orice om politic are dreptul la opinie” # Adevarul.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că declarațiile Oanei Gheorghiu pe subiectul pensiilor magistraților sunt ”iresponsabile”, dar consideră totuși exagerat demersul CSM de a face plângere penală vicepremierului.
Angajații care nu vor fi niciodată înlocuiți de inteligența artificială. Jeff Bezos dezvăluie profesiile cele mai vulnerabile # Adevarul.ro
Într-o lume în care tehnologia și inteligența artificială evoluează, fondatorul Amazon, Jeff Bezos, avertizează că nu toți angajații vor fi înlocuiți de mașini.
Actorul Jeremy Renner, acuzat de hărţuire sexuală și comportament violent de regizoarea Yi Zhou: „Eram speriată pentru viaţa mea” # Adevarul.ro
Regizoarea chineză Yi Zhou îl acuză pe actorul american Jeremy Renner de hărţuire sexuală. Într-o serie de postări pe Instagram, cineasta în vârstă de 37 de ani explică că actorul, vedeta din saga "Avengers", ar fi contactat-o în iunie pentru a-i trimite „o serie de imagini pornografice”.
Dr. Cristian Andrei răspunde acuzațiilor: „E ostilitatea femeii față de bărbatul la care nu mai are acces / Munca cu oamenii m-a calificat” # Adevarul.ro
Medicul Cristian Andrei a reacționat la acuzațiile potrivit cărora ar fi desfășurat ședințe de psihoterapie fără a deține un atestat emis de Colegiul Psihologilor, dar și la cele privind hărțuirea sexuală a unor paciente în timpul terapiei.
„E nițel șocant”. Ciprian Ciucu, dat în judecată pentru 27 de milioane de euro: „Nu vreau să fi supărat prea tare judecătorii” # Adevarul.ro
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a anunțat pe Facebook că un dezvoltator imobiliar l-a dat în judecată, solicitând suma de 27.000.000 de euro.
Frații Pavăl vor să cumpere Carrefour. Cine a mai depus ofertă pentru a prelua rețeaua de 458 de magazine # Adevarul.ro
Carrefour, unul dintre cei mai mari retaileri de pe piață, analizează posibilitatea vânzării operațiunilor din România. În cursa pentru preluarea celor 458 de magazine s-au înscris frații Pavăl, grupul francez Auchan și retailerul polonez Zabka.
Rusia inventează un nou scenariu: acuză Ucraina și Marea Britanie că plănuiau să fure un MiG-31,echipat cu cu rachetă hipersonică și să-l direcționeze spre o bază NATO din România # Adevarul.ro
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) afirmă că a dejucat o presupusă operaţiune pusă la cale de serviciile secrete ale Ucrainei şi Marii Britanii, care ar fi încercat să recruteze piloţi ruşi pentru a fura un avion de luptă MiG-31 echipat cu racheta hipersonică Kinjal, relatează marţi pre
Novak Djokovic și-a luat „viza de aur” în Grecia, ca să scape de regimul de la Belgrad. Cât l-a costat pe sârb # Adevarul.ro
Tenismenul sârb Novak Djokovic (38 de ani, 4 ATP) s-a mutat la Atena.
Alarmă la bordul unui avion Wizz Air, pe Aeroportul Băneasa: flacără observată sub cabina aeronavei, după aterizare # Adevarul.ro
O flacără a fost observată sub cabina unei aeronave Wizz Air, imediat după cuplarea grupului de alimentare electrică, incident care a necesitat intervenția rapidă a personalului tehnic de pe Aeroportul Băneasa.
Individ pus sub control judiciar pentru maltratarea unei pisici. Ustensilele găsite de polițiști pe care le folosea pentru chinuirea animalelor # Adevarul.ro
Un bărbat în vârstă de 58 de ani din judeţul Constanţa este cercetat de poliţişti pentru că în luna octombrie ar fi rănit în mod intenţionat o pisică, folosind un dispozitiv artizanal.
Carmen Uscatu, lovitură pentru partenera ei Oana Gheorghiu, de la Asociația „Dăruiește Viață”: de ce spune că este incompatibilă # Adevarul.ro
Carmen Uscatu susține că unii sponsori și donatori au început să se retragă din Asociație și consideră numirea colegei sale ca vicepremier o vulnerabilitate mare.
Singurul oraș din țară cu mai mulți turiști străini decât cei români. Sibiul, locul unde turiștii vin, fac o poză și pleacă # Adevarul.ro
Bucureștiul este singurul loc din România unde turiștii străini sunt mai numeroși decât cei români: 53,71% dintre vizitatori provin din afara țării. Pe următoarele poziții în topul județelor cu cei mai mulți turiști străini se află Ilfov (42,57%), Timiș (29,63%) și Sibiu (28,68%).
Începe depunerea candidaturilor pentru funcţia de primar în localităţile care vor organiza alegeri parţiale în 7 decembrie # Adevarul.ro
Perioada de depunere a candidaturilor pentru alegerile partiale din 7 decembrie începe marţi, când pot să-şi înregistreze dosarele candidaţii interesaţi de toate localităţile, mai puţin cei care vizează fotoliul de primar general al Capitalei şi cei care vor să devină preşedinte al CJ Buzău.
Fiul fostului jucător de tenis Petr Korda o ia de soție pe fiica fostului fotbalist ceh Pavel Nedved, „Balonul de Aur” din 2003.
Nicușor Dan, critici pentru vicepremierul Oana Gheorghiu în scandalul pensiilor magistraților: „Remarca doamnei a fost nefericită” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat marți dimineață că declarația vicepremierului Oana Gheorghiu cu privire la pensiile magistraților a fost ”nefericită”, dar că nu va semna umărirea penală a vicepremierului.
Un bărbat din Vrancea a fost înjunghiat de tatăl său, în urma unui conflict spontan, pe fondul consumului de alcool. Echipajul SMURD sosit la locul incidentului n-a putut decât să constate decesul victimei. Agresorul a fost reţinut.
Fotbalist prins cu chiloții-n vine! Iubita a avut nevoie de Poliție, ca să-i depisteze amanta # Adevarul.ro
Nicolas Moumi Ngamaleu (31 de ani) a pățit-o în Rusia.
Oana Țoiu: „Cei care ajută persoane sau companii aflate pe listele de sancțiuni împotriva Rusiei nu vor mai scăpa cu o simplă amendă” # Adevarul.ro
Oana Ţoiu, ministrul Afacerilor Externe, a salutat adoptarea în Senat a unei legi care înăsprește pedepsirea infracțiunilor de încălcare a sancțiunilor internaționale împotriva Rusiei.
Ambasadoarea Simona Miculescu: Comunicarea proactivă nu e opțională. Dacă nu comunicăm, nu existăm. Podcastul lui Ionuț Vulpescu # Adevarul.ro
Doamna Ambasador Simona Miculescu și-a încheiat mandatul ca Președinte al Conferinței Generale a UNESCO, o poziție de prestigiu pe care a onorat-o cu inteligență, eleganță și o pasiune autentică pentru valorile diplomației și ale culturii.
Nicușor Dan se întâlnește cu liderii Coaliției de guvernare. Pensiile magistraților, pe agendă. „Compromisul e destul de aproape” # Adevarul.ro
Preşedintele Nicușor Dan se întâlneşte marţi, 11 noiembrie, cu liderii Coaliţiei de guvernare, a confirmat Administrația Prezidențială. Pe agendă se află subiectul pensiilor magistraţilor.
