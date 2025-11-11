Călin Georgescu, anchetat pentru propagandă legionară: Avocații cer reexaminarea cazului la Parchet
Adevarul.ro, 11 noiembrie 2025 11:30
Călin Georgescu s-a prezentat marţi dimineaţa la sediul Judecătoriei Sectorului 1, unde a avut loc un termen al procesului în care fostul candidat la prezidenţiale este judecat pentru propagandă legionară.
„Fiecare femeie ucisă este dovada unui sistem care a eșuat”. Protest în Piața Victoriei din București după crima din Teleorman # Adevarul.ro
Violența împotriva femeilor e „tolerată de cei care ar trebui să ne protejeze și transformată apoi în context de blamare a victimei”, reclamă Centrul FILIA, care anunță organizarea unui protest marți, 11 noiembrie, în Piața Victoriei din București.
Călin Georgescu, anchetat pentru propagandă legionară: Avocații cer reexaminarea cazului la Parchet # Adevarul.ro
Cum îi propunea fostul senator Isăilă lui Berceanu să dezasambleze arme din Kazahstan și să le revândă în Ucraina: „Le-aranjăm și statul român le vinde” # Adevarul.ro
Noi informații din ancheta privind posibile ilegalități în domeniul armamentului arată că fostul senator PSD Marius Ovidiu Isăilă i-ar fi propus lui Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii de Mediu, să participe la o schemă de revânzare a armelor provenite din Kazahstan către Ucraina.
Daniel Băluță, la Interviurile Adevărul. Cum se pregătește PSD pentru alegerile din decembrie # Adevarul.ro
Daniel Băluță, candidatul PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei, vine marți, 11 noiembrie, de la 11.00, la Interviurile Adevărul.
Cine sunt Frații Pavăl, matematicienii care au pornit de la un butic de 16 mp și au construit imperiul Dedeman: planuri pentru preluarea Carrefour # Adevarul.ro
Frații Adrian și Dragoș Pavăl sunt fondatorii și proprietarii Dedeman, cel mai mare lanț de magazine de bricolaj din România. Pornind în 1992 cu un mic butic în Bacău, cei doi frați au construit un imperiu care domină piața românească de retail de profil.
Mai multe persoane au încercat să pătrundă cu forța în sediul Postului de Poliție Oprișor, județul Mehedinți.
UE propune măsuri pentru a proteja mass-media și alegerile de „atacurile hibride” rusești # Adevarul.ro
Uniunea Europeană urmează să prezinte miercuri un pachet de măsuri menit să apere procesele democratice de ingerințe străine și să sprijine presa liberă, în contextul intensificării așa-numitei „bătălii a influenței” purtate de Rusia împotriva Europei.
Explozii în orașele Engels si Saratov. O rafinărie a Rosneft, în flăcări după atacuri cu drone # Adevarul.ro
O serie de explozii au zguduit orașele rusești Saratov și Engels în noaptea de luni spre marți, pe rețelele de socializare apărând relatări despre un incendiu care a izbucnit la rafinăria Saratov aparținând companiei Rosneft, relatează Kyiv Post.
Tinerii de 17 ani din Belgia, invitați să facă armata voluntar: „Ieri au fost trimise 149.000 de scrisori.” Câți bani vor primi lunar # Adevarul.ro
Ministerul Apărării din Belgia a trimis deja 149.000 de scrisori tinerilor de 17 ani, îndemnându-i să profite de o oportunitate unică.
Traian Băsescu l-a făcut praf pe Ioan Becali. Fostul președinte l-a numit „infractor” pe impresarul de fotbaliști # Adevarul.ro
Ioan Becali (73 de ani) l-a scos din vizuină pe fostul președinte al țării.
Un bărbat din Italia a cerut să fie arestat ca să nu-și ucidă fosta soție: „O voi face bucăți” # Adevarul.ro
Un italian le-a cerut polițiștilor să-l aresteze, explicând că, altfel, riscă să-și ucidă fosta soție. Bărbatul, în vârstă de 48 de ani, le-a spus carabinierilor că a căutat-o pe fosta parteneră acasă şi că nu a găsit-o.
Cum votează românii în funcție de gen: partidul care este pe primul loc în opțiunile femeilor, dar mai ales în cele ale bărbaților # Adevarul.ro
Conform barometrului Informat.ro – INSCOP Research, realizat în perioada 25 octombrie – 2 noiembrie 2025, AUR se află pe primul loc atât în opțiunile de vot pentru parlamentare ale femeilor, cu 32%, cât și în cele ale bărbaților, cu 44%.
Liberalul Mihai Barbu, cercetat de DNA în scandalul de la Vaslui, a demisionat de la conducerea Autorităţii pentru Reformă Feroviară # Adevarul.ro
Mihai Barbu a demisionat din funcţia de preşedinte al Autorităţii pentru Reformă Feroviară (ARF), după ce Direcţia Naţională Anticorupţie a anunţat că acesta este cercetat sub control judiciar pentru folosirea influenţei în scopul obţinerii de foloase necuvenite.
Grindeanu, de acord cu Nicușor Dan în disputa Oana Gheorghiu-CSM: „Orice om politic are dreptul la opinie” # Adevarul.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că declarațiile Oanei Gheorghiu pe subiectul pensiilor magistraților sunt ”iresponsabile”, dar consideră totuși exagerat demersul CSM de a face plângere penală vicepremierului.
Angajații care nu vor fi niciodată înlocuiți de inteligența artificială. Jeff Bezos dezvăluie profesiile cele mai vulnerabile # Adevarul.ro
Într-o lume în care tehnologia și inteligența artificială evoluează, fondatorul Amazon, Jeff Bezos, avertizează că nu toți angajații vor fi înlocuiți de mașini.
Actorul Jeremy Renner, acuzat de hărţuire sexuală și comportament violent de regizoarea Yi Zhou: „Eram speriată pentru viaţa mea” # Adevarul.ro
Regizoarea chineză Yi Zhou îl acuză pe actorul american Jeremy Renner de hărţuire sexuală. Într-o serie de postări pe Instagram, cineasta în vârstă de 37 de ani explică că actorul, vedeta din saga "Avengers", ar fi contactat-o în iunie pentru a-i trimite „o serie de imagini pornografice”.
Dr. Cristian Andrei răspunde acuzațiilor: „E ostilitatea femeii față de bărbatul la care nu mai are acces / Munca cu oamenii m-a calificat” # Adevarul.ro
Medicul Cristian Andrei a reacționat la acuzațiile potrivit cărora ar fi desfășurat ședințe de psihoterapie fără a deține un atestat emis de Colegiul Psihologilor, dar și la cele privind hărțuirea sexuală a unor paciente în timpul terapiei.
„E nițel șocant”. Ciprian Ciucu, dat în judecată pentru 27 de milioane de euro: „Nu vreau să fi supărat prea tare judecătorii” # Adevarul.ro
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a anunțat pe Facebook că un dezvoltator imobiliar l-a dat în judecată, solicitând suma de 27.000.000 de euro.
Frații Pavăl vor să cumpere Carrefour. Cine a mai depus ofertă pentru a prelua rețeaua de 458 de magazine # Adevarul.ro
Carrefour, unul dintre cei mai mari retaileri de pe piață, analizează posibilitatea vânzării operațiunilor din România. În cursa pentru preluarea celor 458 de magazine s-au înscris frații Pavăl, grupul francez Auchan și retailerul polonez Zabka.
Rusia inventează un nou scenariu: acuză Ucraina și Marea Britanie că plănuiau să fure un MiG-31,echipat cu cu rachetă hipersonică și să-l direcționeze spre o bază NATO din România # Adevarul.ro
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) afirmă că a dejucat o presupusă operaţiune pusă la cale de serviciile secrete ale Ucrainei şi Marii Britanii, care ar fi încercat să recruteze piloţi ruşi pentru a fura un avion de luptă MiG-31 echipat cu racheta hipersonică Kinjal, relatează marţi pre
Novak Djokovic și-a luat „viza de aur” în Grecia, ca să scape de regimul de la Belgrad. Cât l-a costat pe sârb # Adevarul.ro
Tenismenul sârb Novak Djokovic (38 de ani, 4 ATP) s-a mutat la Atena.
Alarmă la bordul unui avion Wizz Air, pe Aeroportul Băneasa: flacără observată sub cabina aeronavei, după aterizare # Adevarul.ro
O flacără a fost observată sub cabina unei aeronave Wizz Air, imediat după cuplarea grupului de alimentare electrică, incident care a necesitat intervenția rapidă a personalului tehnic de pe Aeroportul Băneasa.
Individ pus sub control judiciar pentru maltratarea unei pisici. Ustensilele găsite de polițiști pe care le folosea pentru chinuirea animalelor # Adevarul.ro
Un bărbat în vârstă de 58 de ani din judeţul Constanţa este cercetat de poliţişti pentru că în luna octombrie ar fi rănit în mod intenţionat o pisică, folosind un dispozitiv artizanal.
Carmen Uscatu, lovitură pentru partenera ei Oana Gheorghiu, de la Asociația „Dăruiește Viață”: de ce spune că este incompatibilă # Adevarul.ro
Carmen Uscatu susține că unii sponsori și donatori au început să se retragă din Asociație și consideră numirea colegei sale ca vicepremier o vulnerabilitate mare.
Singurul oraș din țară cu mai mulți turiști străini decât cei români. Sibiul, locul unde turiștii vin, fac o poză și pleacă # Adevarul.ro
Bucureștiul este singurul loc din România unde turiștii străini sunt mai numeroși decât cei români: 53,71% dintre vizitatori provin din afara țării. Pe următoarele poziții în topul județelor cu cei mai mulți turiști străini se află Ilfov (42,57%), Timiș (29,63%) și Sibiu (28,68%).
Începe depunerea candidaturilor pentru funcţia de primar în localităţile care vor organiza alegeri parţiale în 7 decembrie # Adevarul.ro
Perioada de depunere a candidaturilor pentru alegerile partiale din 7 decembrie începe marţi, când pot să-şi înregistreze dosarele candidaţii interesaţi de toate localităţile, mai puţin cei care vizează fotoliul de primar general al Capitalei şi cei care vor să devină preşedinte al CJ Buzău.
Fiul fostului jucător de tenis Petr Korda o ia de soție pe fiica fostului fotbalist ceh Pavel Nedved, „Balonul de Aur” din 2003.
Nicușor Dan, critici pentru vicepremierul Oana Gheorghiu în scandalul pensiilor magistraților: „Remarca doamnei a fost nefericită” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat marți dimineață că declarația vicepremierului Oana Gheorghiu cu privire la pensiile magistraților a fost ”nefericită”, dar că nu va semna umărirea penală a vicepremierului.
Un bărbat din Vrancea a fost înjunghiat de tatăl său, în urma unui conflict spontan, pe fondul consumului de alcool. Echipajul SMURD sosit la locul incidentului n-a putut decât să constate decesul victimei. Agresorul a fost reţinut.
Fotbalist prins cu chiloții-n vine! Iubita a avut nevoie de Poliție, ca să-i depisteze amanta # Adevarul.ro
Nicolas Moumi Ngamaleu (31 de ani) a pățit-o în Rusia.
Oana Țoiu: „Cei care ajută persoane sau companii aflate pe listele de sancțiuni împotriva Rusiei nu vor mai scăpa cu o simplă amendă” # Adevarul.ro
Oana Ţoiu, ministrul Afacerilor Externe, a salutat adoptarea în Senat a unei legi care înăsprește pedepsirea infracțiunilor de încălcare a sancțiunilor internaționale împotriva Rusiei.
Ambasadoarea Simona Miculescu: Comunicarea proactivă nu e opțională. Dacă nu comunicăm, nu existăm. Podcastul lui Ionuț Vulpescu # Adevarul.ro
Doamna Ambasador Simona Miculescu și-a încheiat mandatul ca Președinte al Conferinței Generale a UNESCO, o poziție de prestigiu pe care a onorat-o cu inteligență, eleganță și o pasiune autentică pentru valorile diplomației și ale culturii.
Nicușor Dan se întâlnește cu liderii Coaliției de guvernare. Pensiile magistraților, pe agendă. „Compromisul e destul de aproape” # Adevarul.ro
Preşedintele Nicușor Dan se întâlneşte marţi, 11 noiembrie, cu liderii Coaliţiei de guvernare, a confirmat Administrația Prezidențială. Pe agendă se află subiectul pensiilor magistraţilor.
Declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu cu privire la pensiile speciale, care ar fi un fel de „Caritas”, au fost comentate și de economistul Bogdan Glăvan. „Noi suntem în galceava asta deoarece statul a încercat să cumpere voturi (pace socială) cu pensii”, a adăugat el.
Mesaje Ro-Alert după ce grupuri de drone au fost semnalate în zona adiacentă spațiului aerian al României. MApN a fost informat despre impactul cu solul al unui vehicul aerian, în zona Grindu # Adevarul.ro
În noaptea de 10 spre 11 noiembrie 2025, Federația Rusă a lansat noi atacuri aeriene asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Grupuri de drone au fost semnalate în zona adiacentă spațiului aerian al României. MApN a fost informat cu privire la „impactul cu solul al unui vehicul aerian”.
Ambasadorul Ucrainei la Londra dezvăluie tactica Moscovei: „Diplomații ruși, la fel ca generalii lor, urmăresc să te extenueze şi să te încurce. Trebuie să pregătim negociatorii ca pe soldați” # Adevarul.ro
Valerii Zalujnîi, ambasadorul Ucrainei la Londra, nu a venit cu teorii conspirative, ci cu o constatare rece: Kremlinul transformă diplomația într-o capcană.
Florin Manole, ministrul Muncii: „ANOFM este o instituție pe care Ministerul vrea să o privilegieze un pic” # Adevarul.ro
Dialogul social trebuie să fie unul real și antreprenorii să fie ascultați, nu doar auziți, și împreună să găsim proiecte și bani, spune Florin Manole. Ministrul Muncii vrea ca Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) să devină mai vizibilă.
Cât de mare este amenințarea pentru Europa din partea sateliților-spioni ai Rusiei și Chinei # Adevarul.ro
Germania și Marea Britanie au emis avertismente cu privire la amenințările în creștere reprezentate de sateliții ruși și chinezi, care sunt în mod regulat detectați spionând sau interferând cu sateliții din țările occidentale, relatează CNN.
O femeie a murit intoxicată cu monoxid de carbon, în urma unui incendiu izbucnit în seara de luni, 10 noiembrie, la o casă din localitatea Ampoiţa, județul Alba.
„Ego-ul nu este dușmanul tău”, scrie Marcela Lobos pe platforma The Four Winds Society. „La ora actuală a devenit comun să vorbim despre ego ca despre un inamic care trebuie învins, dar aceasta este o perspectivă greșită”
De ce autoritățile ajung să spună doar ,,Condoleanțe!” Cazul tinerei ucise în Teleorman, încă un eșec al sistemului de protecție a victimelor # Adevarul.ro
Cazul tinerei ucise în Teleorman de fostul partener (al 51-lea caz de femicid din acest an) scoate încă o dată la iveală problemele pe care statul le are când vine vorba de alocarea de resurse și de pregătirea personalului care intră în contact cu victimele violenței domestice.
Portret de candidat. Cine este Liviu Negoiță, fostul primar de sector care candidează la Primăria Capitalei # Adevarul.ro
Fostul primar al sectorului 3, Liviu Negoiță, și-a anunțat candidatura în cadrul unei conferințe de presă, alături de colegii săi din PUSL.
Fast-food-ul românesc de altădată. Ce mâncăruri rapide făceau furori înainte de burgeri și șaorma # Adevarul.ro
Românii au și ei o tradiție veche a mâncării stradale. Deși nu includea șaorma, burgeri sau hot-dogi, bucătăria locală oferea numeroase gustări delicioase „la botul calului” — de la produse de patiserie aburinde, până la cărnuri rumenite pe grătar.
Noile studii indică faptul că printre strămoșii noștri se află și specii complet necunoscute de către oamenii de știință. Prezența lor a fost sesizată în ADN-ul unuia dintre strămoșii omului modern care trăia în zona asiatică.
Anvelope all-season sau de iarnă, în sezonul rece? Când trebuie folosite și care sunt mai sigure # Adevarul.ro
Alegerea tipului de anvelope pentru echiparea mașinii în timpul iernii este esențială pentru siguranța la volan. Specialiștii explică diferențele dintre anvelopele all-season și cele de iarnă și arată în ce condiții ele ating performanțele așteptate.
Pista de biciclete în satul cu zece oameni, înconjurat de lupi și urși. Traseul spectaculos din creierii munților dă fiori turiștilor # Adevarul.ro
Cea mai stranie pistă de biciclete din România a fost construită în Vadu Dobrii, un sat cu zece locuitori, ascuns în Munții Poiana Ruscă, fără drumuri asfaltate, care rămâne adesea izolat iarna. Pista coboară în inima pădurii, unde trăiesc lupi și urși.
Generalul dezertor ale cărui rapoarte despre situația de pe front ajung pe masa lui Putin. Conduce asaltul asupra unui oraș presupus „încercuit” # Adevarul.ro
Generalul-locotenent Serghei Storojenko, comandantul celei de-a 6-a Armate Combinate a Rusiei, este un dezertorul cu rangul cel mai înalt dintre cei care poartă război împotriva țării în care s-a născut. El a crescut într-un sat aflat la două ore de mers cu mașina, la vest de orașul Kupiansk.
Topul companiilor preferate de propriii angajați: cele mai apreciate supermarketuri, bănci și farmacii # Adevarul.ro
O platformă specializată în piața muncii a realizat un top al celor mai bune companii, realizat pe baza feedback-ului oferit în mod anonim de angajați, în perioada 16 octombrie 2024 - 15 octombrie 2025.
Chiriile au crescut alarmant în jumătate din marile orașe din țară în luna octombrie, comparativ cu anul trecut, în timp ce în alte zone prețurile au stagnat sau chiar au scăzut ușor, potrivit unei ample analize de piață realizate la nivel național.
Tensiunile dintre SUA și China influențează puternic trenul ascensiunii piețelor bursiere, recent fiind înregistrat cel mai puternic declin din aprilie până în prezent, avertizează analiștii.
