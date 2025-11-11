Meci de FIBA miercuri la Oradea: Formația de baschet CSM CSU Raiffeisen se întâlneşte cu CSM Corona Braşov
Bihoreanul, 11 noiembrie 2025 18:50
Baschetbaliştii de la CSM CSU Raiffeisen Oradea au meci important, miercuri seara, la Oradea Arena, în cupele europene. Roş-albaştrii se vor confrunta cu CSM Corona Braşov, într-o partidă în care au nevoie de victorie, pentru a rămâne cu şanse bune de calificare. Orădenii sunt totuşi favoriţi în acest joc, echipa de sub Tâmpa nereuşind până acum vreo victorie în grupă. Jocul este programat cu începere de la ora 19 şi va fi televizat.
• • •
Alte ştiri de Bihoreanul
Acum 30 minute
18:50
Acum 2 ore
18:00
Experiență inedită pentru copii la festivalul „D’ale porcului”: vor putea prepara cârnați cu mâinile lor! # Bihoreanul
Copiii vor putea pregăti cu propriile mâini cârnaţi tradiţionali românești sâmbătă, în cadrul unui atelier dedicat lor și organizat la cea de-a 12-a ediţie a "D’ale porcului - Turneul Campionilor" în stațiunea Băile Felix. La final, participanții vor putea lua preparatul acasă.
17:30
Se montează iluminatul festiv în Oradea! 3 kilometri de ghirlande luminoase în plus față de iarna trecută (FOTO) # Bihoreanul
Municipalitatea orădeană a început pe 4 noiembrie amplasarea în oraș a iluminatului festiv cu șiruri de ghirlande luminoase, pentru sărbătorile de iarnă. Anul acesta se vor amenaja 28 de kilometri de șiruri luminoase, 4,3 kilometri de ghirlande, cu 457 de figurine luminoase, și se vor împodobi cu lumini 293 de arbori. Ca în fiecare an, iluminatul de sărbători va fi pornit odată cu deschiderea Târgului de Crăciun.
Acum 4 ore
16:50
A tot furat, nu s-a săturat: Reținut de polițiștii din Bihor, după ce a fost prins că a tăiat și a transportat de mai multe ori lemne ilegal # Bihoreanul
Un bărbat în vârstă de 47 de ani din comuna clujeană Ciucea și-a petrecut 24 de ore în arestul Poliției Bihor, după ce a fost prins în repetate rânduri că a furat arbori pe care i-a tăiat și transportat ilegal, din localitatea bihoreană Munteni. Cea mai recentă faptă datează de luni.
15:30
Evazionistul Dorinel Edu, condamnat la 5 ani și 2 luni de închisoare de Tribunalul Bihor # Bihoreanul
Un complet al Tribunalului Bihor l-a condamnat pe afaceristul Dorinel Edu la 4 ani de închisoare după ce l-a găsit vinovat de evaziune fiscală în formă continuată, astfel încât dacă sentința va fi menținută la instanța superioară, acesta ar urma să stea după gratii 5 ani și 2 luni, având și o condamnare de 3 ani și 6 luni a cărei executare i-a fost suspendată. De-a lungul anilor Edu a mai fost anchetat și judecat pentru fapte de evaziune fiscală, cel mai recent dosar datând din primăvara acestui an.
Acum 6 ore
14:40
Rata șomajului a scăzut la 2,07% în Bihor, dar nu pentru că cetățenii în căutarea unui loc de muncă ar fi reușit să se angajeze # Bihoreanul
Potrivit statisticilor oficiale, piața forței de muncă din Bihor a cunoscut în ultima lună o creștere ușoară. Rata șomajului a scăzut, însă asta nu se datorează creșterii absorbției de forță de muncă de către economia locală, ci actualizării numărului populației active la care se raportează rata șomajului.
13:50
Workshopuri gratuite de gândire critică pentru adolescenți, la Biblioteca Județeană din Oradea # Bihoreanul
Adolescenţii din Oradea pot participa gratuit la trei workshopuri de dezvoltare a gândirii critice, organizate în 13 şi 19 noiembrie, respectiv 11 decembrie, între orele 16.00 şi 20.00, în Ludoteca Bibliotecii Judeţene "Gheorghe Şincai" Bihor. Activităţile fac parte din proiectul "Minţi curioase – workshopuri de dezvoltare a gândirii sănătoase pentru adolescenţi", derulat de Asociaţia Culturală Eclectica.
13:10
La 150 de ani de la nașterea lui Maurice Ravel, Filarmonica Oradea îl sărbătorește joi pe cel mai strălucit compozitor francez cu un program atractiv și cu un invitat de renume, pianistul Horia Maxim, unul dintre cei mai valoroși pianiști ai generației sale. Orchestra va fi condusă de dirijorul Jankó Zsolt.
Acum 8 ore
12:40
Mister și groază: Doi polițiști din Bihor aflați în patrulare, amenințați cu toporul… printr-un apel video! # Bihoreanul
Un individ a fost reținut 24 de ore, și apoi plasat sub control judiciar de procurorii parchetului din Beiuș, sub acuzația de ultraj asupra a doi polițiști aflați în patrulare. Respectivul i-ar fi amenințat pe cei doi, prin apeluri telefonice și video, că le va sparge capul cu toporul. De ce anume? Deocamdată e un mister…
12:00
Operatorul de salubritate optimizează sistemul de colectare a deșeurilor din Oradea. Echipele RER Vest înlocuiesc CIP-urile de pe pubelele negre, maro, galbene și albastre existente în gospodăriile din zona de case, pentru a continua îmbunătățirea serviciilor de salubritate.
11:10
Reacția lui Nicușor Dan, în scandalul CSM vs. Oana Gheorghiu: Vicepremierul a greșit, dar nu aprobă urmărirea penală. Grindeanu, pe aceeași voce: „iresponsabilă”, dar nu penală # Bihoreanul
Președintele Nicușor Dan, care are programată marți dimineață o întâlnire cu liderii coaliției pe tema pensiilor magistraților, afirmă că vicepremierul Oana Gheorghiu a avut o declarație „nefericită” când a afirmat că acestea pot veni de la copii, dar „reacția CSM”, care i-a făcut plângere penală, este „exagerată”, așa că nu va semna cererea de urmărire penală. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a reiterat că spusele Oanei Gheorghiu sunt „populiste”, dar se înscriu în linia „declarațiilor politice”, deci CSM a avut „o reacție exagerată”.
Acum 12 ore
10:50
Evenimente la muzeu: despre vitralii Tiffany, loterie, păsări și o conferință susținută de un profesor din Veneţia # Bihoreanul
Pe lângă multitudinea de expoziții permanente și temporare, Muzeul Țării Crișurilor oferă și o paletă largă de activități diversificate, de la ateliere prin care orădenii pot descoperi tehnica renumitului vitraliu Tiffany sau cum să protejeze păsările iarna, până la prezentarea unui catalog cu lumea loteriei românești și o conferință susținută de un profesor din Veneţia.
10:00
Se spune despre Călin Raita, mega-dezvoltatorul care face case și blocuri prin județ, că este un om de afaceri extrem de controversat. Că, practic, nicio casă și niciun cartier pe care le-a făcut nu au fost duse la capăt fără reclamații și scandaluri. Totuși, doar Raita e de vină?...
09:00
La aproape un an de când Curtea de Apel București l-a condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare în dosarul în care este acuzat că și-a angajat fictiv o consilieră din Oradea la Ministerul Sănătății, ex-senatorul și ex-ministrul Florian Bodog, în prezent decanul Facultății de Medicină, pare să se apropie de un verdict final.
08:10
Rămas bun, nea Imi! Povești mai puțin cunoscute despre regretatul Emeric Ienei și legăturile lui cu Oradea (FOTO) # Bihoreanul
La 25 de ani de existență, BIHOREANUL și-a propus să republice povești ale trecutului. Cea a legendarului Emeric Ienei s-a pus, din păcate, prima pe listă... Cel mai titrat antrenor din fotbalul românesc, care a adus în țară cel mai important trofeu internațional pentru cluburi, a încetat din viață la 88 de ani, în Oradea, unde se stabilise de mulți ani, lăsând în urmă o mulțime de amintiri frumoase legate atât de familia sa și de oamenii cu care a interacționat, cât și de orașul despre care spunea că e „dragostea noastră”, căci „numai aici ne simțim ca acasă”.
07:40
Cadourile de Crăciun pentru angajați pot fi deductibile. Brodeaza.ro oferă soluții personalizate pentru firme # Bihoreanul
Pe final de an, companiile se pregătesc să ofere mici atenții angajaților și colaboratorilor. Dincolo de gestul simbolic, aceste cadouri pot fi și cheltuieli deductibile, dacă respectă plafonul de 300 de lei per persoană, conform Codului Fiscal.
07:10
Formaţia de polo CSM Oradea are un nou meci de foc în cupele europene. De această dată, bihorenii primesc la Bazinul Ioan Alexandrescu replica vicecampioanei Italiei, AN Brescia, într-un duel care este programat marţi seară de la ora 19:30. Partida, care contează pentru Grupa C a Ligii Campionilor Europeni, va fi transmisă în direct de TVR Sport.
Acum 24 ore
21:40
Trei medalii pentru atleţii români la Campionatele Balcanice de cros de la Băile Felix (FOTO) # Bihoreanul
Întrecerile Campionatelor Balcanice de cros, desfăşurate în weekend la Băile Felix, au adus trei medalii pentru atleţii români, care au urcat de două ori pe treapta a doua a podiumului, iar o dată pe locul III. Alexandra Maria Hudea şi Mădălina Elena Sîrbu au devenit vicecampioane balcanice la junioare şi tineret, în timp ce bronzul l-a obţinut Lucian Florin Ștefan la juniori.
20:20
Nu le crapă obrazul de rușine magistraților din CSM (și altora ca ei)? Cum adică, spusele vicepremierului „nu pot fi” (atenție, nu doar că nu sunt, dar nici măcar nu pot fi!) păreri personale? Ia să-l întrebe magistrații pe orice român dacă în chestiunea pensiilor speciale nu cumva omul simplu gândește la fel ca vicepremierul declarat, iată, inamic al Justiției!
19:30
Maraton de discursuri Toastmasters Oradea: o seară dedicată puterii cuvintelor și curajului de a vorbi în public # Bihoreanul
Clubul Toastmasters Oradea organizează miercuri, 19 noiembrie, la Comuniteca, un eveniment special: Maratonul de discursuri – o seară în care membrii clubului vor susține o serie de discursuri pe teme diverse: de la povești de viață și provocări depășite, reflecții despre leadership, empatie și dezvoltare personală. Participarea este gratuită.
Ieri
19:00
Teatrul Regina Maria aduce în premieră la Oradea un spectacol regizat de Timofei Kuliabin, unul dintre cei mai importanți regizori europeni # Bihoreanul
Sala Mare a Teatrului Regina Maria din Oradea va găzdui, duminică şi luni, premiera naţională a spectacolului "Oglinda spartă", un scenariu adaptat după opera dramaturgului american Arthur Miller. Proiectul marchează cea de-a doua colaborare cu un teatru din România a echipei internaţionale formate din regizorul Timofei Kuliabin, unul dintre cei mai importanţi regizori europeni ai momentului, dramaturgul Roman Doljanski şi compozitorul Timofei Pastuhov.
18:40
Cântărețul Dani Mocanu a fost prins în Italia. Manelistul și fratele lui au fost arestați în Napoli # Bihoreanul
După ce au fost dați în urmărire generală de Poliție, manelistul Dani Mocanu și fratele său, Ionuţ Nando Mocanu, au fost prinși și reținuți de polițiști luni, în localitatea Casola di Napoli, din zona metropolitană a orașului Napoli.
18:30
CSM, plângere penală contra vicepremierului Oana Gheorghiu. O acuză de incitare la ură și violență după ce a spus că banii de pensii speciale pot fi luați de la gura copiilor # Bihoreanul
Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat că a depus o plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu, susținând că aceasta ar fi încălcat „independența justiției și statutul magistraților într-un mod iresponsabil și populist” când a spus că pensiile speciale ale magistraților sunt ca un Caritas care nu mai poate continua și că banii pot fi de la „copilul flămând căruia i se ia de la gură”. Acestea nu pot fi opinii personale pentru că provin de la un reprezentant al Guvernului, susține CSM.
18:00
Renunţă acum! Grupuri de sprijin pentru persoanele cu dependențe, organizate gratuit la Oradea # Bihoreanul
Vrei să renunţi la dependenţa de alcool şi alte substanţe, jocuri de noroc, comportamente compulsive ori alte adicţii şi nu ştii ce să faci? Primăria Oradea va organiza gratuit, începând cu 14 noiembrie, la Centrul Multifuncţional din strada Ialomiţei nr. 3, un program de consiliere psihologică pentru cetățenii cu diverse dependenţe. Întâlnirile vor avea loc, timp de minimum şase luni, în grupuri de suport de 10 - 12 persoane, îndrumate de specialişti, în fiecare vineri între orele 16:00 – 18:00.
17:40
Proiectil din Al Doilea Război Mondial descoperit în pădurea din Chișirid chiar de către paznicul fondului de vânătoare # Bihoreanul
Specialiștii pirotehnicieni ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Crișana” au intervenit sâmbătă, 8 noiembrie, în comuna Nojorid, după ce paznicul fondului de vânătoare a descoperit în pădurea din localitatea Chișirid un obiect suspect. Echipajul trimis la fața locului a identificat muniția ca fiind un proiectil calibru 47 de milimetri, aflat în stare de funcționare și provenit din cel de-al Doilea Război Mondial.
17:00
Anchetat de procurorii din Bihor, un om de afaceri clujean acuză că este „executat” din ordinul lui Ilie Bolojan # Bihoreanul
Omul de afaceri clujean Vasile Pușcaș, patronul grupului de firme Drusal și, totodată, un apropiat al liderului AUR George Simion, a acuzat luni, într-o conferință de presă, că este vânat de procurorii bihoreni pe nedrept, la ordinul politic al premierului Ilie Bolojan. Pușcaș a făcut aceste acuzații în contextul în care, săptămâna trecută, firmele lui au fost percheziționate și s-a pus sechestru pe 111 imobile deținute de firmele sale, inclusiv un mall din Cluj.
16:40
Termoficare Oradea: se întrerupe furnizarea energiei termice pentru minipunctele termice din Oradea - Cartierul Nicolae Iorga # Bihoreanul
Pentru remedierea unor avarii, apărute la rețeaua termică de transport din Cartierul Nicolae Iorga, zona Gara CFR Oradea, începând de azi, 10 noiembrie 2025, ora 11.00, s-a întrerupt furnizarea energiei termice pentru prepararea apei calde de consum și a încălzirii, pentru toți utilizatorii/consumatorii situați în zona străzilor: Ecaterina Teodoroiu, Vasile Cârlova, Negoiului, Izvorului, Depoului, Călimănești, Constanței, Oituz, Caișilor, Petre Ispirescu și Nicolae Beldiceanu, alimentați din modulele termice proprii.
16:30
Furt la Camera Notarilor Publici Oradea: Hoțul, prins cu ajutorul unui cetățean cu spirit civic # Bihoreanul
Un bărbat de 53 de ani este anchetat, după ce a furat două portofele din sediul Camerei Notarilor Publici din Oradea și a fugit. Hoțul a fost prins cu ajutorul unui cetățean care, observând ce s-a întâmplat, a alergat după el și l-a prins până la sosirea polițiștilor.
15:40
Șefii Curților de Apel iau apărarea șefei ÎCCJ după eliberarea prin căi extraordinare a unor condamnați pentru corupție. Asta înseamnă „prevalența adevărului” # Bihoreanul
Președinții tuturor celor 16 Curți de Apel din țară îi iau apărarea șefei Înaltei Curți de Casație și Justiție după valul de eliberări recente, prin căi extraordinare de atac, ale unor infractori celebri condamnați pentru corupție. Cei 16 judecători care conduc Curțile de Apel susțin că „întoarcerea” unor sentințe definitive prin căi extraordinare „reprezintă prevalența adevărului”, iar „lovirea vârfului sistemului judiciar echivalează cu vulnerabilizarea întregului sistem”.
14:50
Intervenție contra-cronometru, în noaptea de duminică spre luni, pentru pompierii militari orădeni. Un câine a fost scos dintr-un canal de colectare a apelor pluviale de pe strada Veseliei din Sântandrei, după ce o localnică a alertat autoritățile prin 112.
14:20
Scrisoare deschisă a „investitorilor străini” Ioan și Viorel Micula: se plâng președintelui, premierului și altor autorități de persecuție și avertizează cu noi penalități # Bihoreanul
Frații Ioan și Viorel Micula, ale căror firme au fost recent percheziționate într-un dosar de evaziune și delapidare, au trimis o scrisoare deschisă președintelui Nicușor Dan, premierului Ilie Bolojan, miniștrilor Finanțelor, Justiției și Externelor, precum și liderilor partidelor aflate la guvernare, în care se plâng de abuzuri din partea statului. În calitate de „investitori străini”, cei doi susțin că sunt hărțuiți și avertizează că statul trebuie să le achite sume imense, purtătoare de penalități în fiecare săptămână.
13:50
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii faptul că în ziua de marţi 11.11.2025, cu ocazia lucrărilor de intercalare a noii reţele de alimentare cu apă pe strada Lăpuşului, furnizarea apei potabile se va întrerupe total, între orele 09.00 şi 14.00.
13:40
Au început lucrările pe strada Republicii din Oradea. Constructorii demontează pavajul din granit (FOTO) # Bihoreanul
Strada Republicii, principala arteră pietonală din Oradea, a intrat săptămâna aceasta în lucrări de reabilitare. Constructorii au început să marcheze cu benzi și balize de restricționare a accesului pentru pietoni, iar executanții au început să demonteze pavajul din granit așezat în anul 2006.
13:20
Cum s-a petrecut accidentul de pe bulevardul Magheru: o șoferiță septuagenară a schimbat banda și a dat peste un mopedist beat # Bihoreanul
Accidentul rutier petrecut, duminică seară, pe Bulevardul Magheru din Oradea a avut loc după ce o orădeancă în vârstă de 70 de ani, la volanul unei mașini Honda, a virat dreapta, pe lângă Facultatea de Drept, dar de pe banda a doua. Culmea este că și mopedistul pe care l-a lovit are tinichele de coadă: era beat, polițiștii găsindu-l cu o alcoolemie de 1,04 în aerul expirat.
13:10
Alternanță de zile reci și calde. Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni în Bihor # Bihoreanul
Administrația Națională de Meteorologie a publicat, luni, estimarea valorilor termice și a precipitațiilor pentru următoarele două săptămâni. Pentru regiunea Crișana, deci inclusiv județul Bihor, vremea va fi variată în perioada 10-23 noiembrie.
12:40
Casă distrusă de flăcări într-un sat din Bihor. Pompierii au avut peste 50 de intervenții în weekend # Bihoreanul
Pompierii bihoreni au avut un sfârșit de săptămână plin, fiind solicitați la peste 50 de intervenții în doar două zile. Printre acestea s-au numărat incendii, accidente rutiere, misiuni de salvare a unor persoane vârstnice și intervenții medicale ale echipajelor SMURD.
12:10
Orașul cu scene pline: Prezențe pestrițe în noiembrie pe scenele din Oradea, de la Horațiu Mălăele, la Fuego și The Urs # Bihoreanul
În noiembrie, soarele apune mai repede, dar în paralel pe scenele din Oradea se aprind tot mai multe reflectoare. După deja anunțatele Ora Jazz Festival (14-16 noiembrie, la Sinagoga Sion și Filarmonica de Stat) ori concertul lui Thomas Anders, fostul solist Modern Talking (15 noiembrie, Oradea Arena), orașul va găzdui și alte evenimente care promit să anime peisajul local, cu invitați diverși din lumea muzicii, a teatrului, baletului și a comediei. Baletul „Spărgătorul de Nuci” ori noua ediție a spectacolului folcloric de amploare „România ne Unește” sunt printre ele...
11:10
De fiecare dată când privim în jur, vedem schimbarea: clădiri reabilitate, școli refăcute, străzi modernizate, spitale dotate, parcuri curate și oameni care se bucură de un oraș tot mai frumos. Desigur, lucrările aduc și un anumit disconfort, dar satisfacția vine când vedem rezultatele. Dacă astăzi putem circula mai ușor, dacă orașul arată atât de bine, este pentru că s-a muncit enorm în Primăria Oradea. În spatele fiecărui proiect se află oameni dedicați, care au înțeles că dezvoltarea unui oraș nu se face peste noapte, ci prin perseverență, planificare și implicare constantă.
10:10
Începe încă o săptămână cu evenimente diverse în Oradea! Joi, cei care vor să se destindă sunt așteptați la un show de stand-up comedy, la Casa Tineretului, iar vineri la spectacolul „Sunt un orb”, al lui Horațiu Mălăele. Tot vineri începe festivalul Ora Jazz, datorită căruia artiști din diferite țări vin la Oradea și vor perfoma în fața publicului meloman.
09:10
Vușcan, între cărți și sticle: Lansarea cărții „Trocul Digital” s-a terminat cu tensiuni # Bihoreanul
Fosta beizadea Horea Vușcan, fiul fostului director și apoi patron al singurei fabrici de ulei din Oradea, ulterior închise, a ajuns la 45 de ani, dar tot nu s-a maturizat. Joia trecută, Vușcan jr. și-a făcut o apariție de senzație la Biblioteca Județeană, la volanul unui Cadillac, pentru a-și lansa o carte despre „Trocul Digital”. Baiul e că, după ce și-a isprăvit evenimentul, și-a dat arama pe față.
08:30
AVE România, prezentă la Ediția a 14-a a Stati Generali della Green Economy - Ecomondo 2025, Rimini, Italia (FOTO) # Bihoreanul
În perioada 4-5 noiembrie 2025, AVE România a participat la unul dintre cele mai importante evenimente europene dedicate economiei verzi și tranziției ecologice.
08:00
Retrospectiva săptămânii prin ochii lui Bihorel: Johnny Suedezul nu e impresionat de perchezițiile de la firmele lui # Bihoreanul
Cum arată evenimentele săptămânii trecute, prin ochii lui Bihorel: Johnny Suedezul, despre perchezițiile la firmele lui: „N-au decât să cerceteze cât vor! Noi, cu armata noastră de avocați, ne vom bate până la ultima picătură de energie. La ce legi există, sunt șanse minime ca actuala generație de români să pupe ceva bani de la noi”. „S-a spus că ați fi plecat din țară”. „Motive am avea, să ne reunificăm familia cu Victoraș. Dar nu-i adevărat”.
00:00
Luni, 10 noiembrie, a apărut o nouă ediție a BIHOREANULUI tipărit, împreună cu publicația Oradea Noastră. Dintre subiecte: BIHOREANUL vă prezintă amănunte mai puțin știute din viața legendarului antrenor Emeric Ienei; Peste 200 de copaci au fost defrișați în parcurile din Oradea; Primăria Oradea a scos la testare un nou model de eco-insule inteligente; Cine este antreprenorul care a „mutat” Capitala Tineretului la Oradea?
9 noiembrie 2025
20:10
Liga 3: Crişul Sântandrei şi Bihorul Beiuş şi-au câştigat jocurile de pe teren propriu, în timp ce Lotus Băile Felix a cedat în deplasare # Bihoreanul
Echipele bihorene de fotbal din Liga a III-a au obţinut două victorii şi au suferit o înfrângere în prima etapă din retur. Crişul Sântandrei şi Bihorul Beiuş, care au evoluat pe teren propriu, s-au impus la două goluri diferenţă, în timp ce Lotus Băile Felix, care a avut joc la Tăşnad, în judeţul Satu Mare, a cedat tot la două goluri diferenţă.
19:40
O femeie a fost ucisă de fostul soț, care avea interdicție să se apropie de ea. Victima își ținea copilul în brațe când a fost înjunghiată! # Bihoreanul
O crimă cumplită a avut loc, sâmbătă, într-o comună din Teleorman, unde o femeie în vârstă de 26 de ani a fost înjunghiată de fostul ei soț, chiar în timp ce își ținea în brațe copilul de doi ani. Bărbatul avea interdicție să se apropie de fosta sa parteneră, după ce, în luna septembrie, a răpit-o și a violat-o.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:00
Eveniment caritabil: Asociația Nevăzătorilor Bihor organizează gala „Ne vedem?!” pentru a susține centrul lor multifuncțional # Bihoreanul
Asociația Nevăzătorilor Bihor lansează un apel public către comunitatea orădeană: viitorul Centrului Multifuncțional pentru Nevăzători depinde de sprijinul oamenilor. Organizația va găzdui joi, 27 noiembrie, de la ora 17:00, la Sala Palazzo din Oradea, o seară caritabilă intitulată „Ne vedem?!”, un eveniment dedicat strângerii de fonduri pentru menținerea programelor care îi ajută pe nevăzători să ducă o viață independentă.
18:20
Accident în Oradea: un mopedist a ajuns la spital, după un impact cu o mașină pe Bulevardul Magheru # Bihoreanul
Un accident rutier s-a produs duminică, în jurul orei 17:25, pe Bulevardul Magheru din Oradea. Potrivit Poliției Bihor, în coliziune au fost implicate două vehicule – un autoturism și un moped.
17:00
Lecții scrise de o elevă pentru elevi: O liceană de 10 din Oradea a publicat un ghid de pregătire pentru examenul de Evaluare Națională # Bihoreanul
În fiecare an, editurile din România lansează cărți și culegeri scrise de profesori și menite să-i ajute pe elevi în pregătirea pentru examenele naționale. Acum, însă, elevii de-a VIII-a au ocazia să învețe pentru testarea de limbă română de la Evaluarea Națională îndrumați de o colegă de-a lor. Ioana Pepelea, elevă în clasa a IX-a în Oradea și, în vară, zecistă la examenul de română de la finalul gimnaziului, a publicat o asemenea carte, cu recomandări și sugestii pe înțelesul tuturor.
15:50
Centenarul Kristófi János: Expoziție omagială la Oradea, la 100 de ani de la nașterea pictorului bihorean # Bihoreanul
Muzeul Țării Crișurilor din Oradea marchează împlinirea a 100 de ani de la nașterea pictorului bihorean Kristófi János printr-o expoziție omagială dedicată acestuia. Vernisajul va avea loc vineri, de la ora 16, la sediul muzeului din strada Armatei Române.
14:40
Răspunde la numele de Bogdan Tîrpe și Poliția l-a săltat pentru că și-a escrocat partenerii de afaceri cu 14 milioane de euro. După față, ai zice că e un tânăr dintre aceia spilcuiți, care umblă din poartă-n poartă să-ți distribuie Turnul de Veghere. După avere, rămâi mască aflând că Parchetul a instituit sechestru pe 142 de terenuri și 9 mașini.
